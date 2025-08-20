Lorsque Trump est entré en fonction, la campagne menée par les entreprises pour discréditer les forces de l'ordre qui protègent le public et demandent des comptes aux puissants a abouti, dès le premier jour, à un décret intitulé « Mettre fin à l'utilisation abusive du gouvernement fédéral », qui établit explicitement un lien entre les mesures prises contre Trump et les émeutiers du 6 janvier et celles prises contre les entreprises qui enfreignent la loi...Depuis lors, la Maison Blanche de Trump a exercé une autorité sans précédent sur des agences chargées de l'application de la loi qui sont indépendantes sur le plan statutaire, telles que la Commission de sécurité des produits de consommation, la Commission fédérale du commerce et la Commission des opérations de bourse, et a essentiellement éliminé la politique vieille d'un demi-siècle d'indépendance du ministère de la Justice par rapport à la Maison Blanche.L'élimination de l'indépendance des agences signifie que les enquêtes et les poursuites judiciaires ne pourront pas aboutir si le président Trump souhaite les faire échouer, et que les responsables des agences qui résistent aux ordres de la Maison Blanche seront démis de leurs fonctions.