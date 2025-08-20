Les entreprises de la Tech en serait les plus grandes bénéficiaires
Ladministration Trump a mis en place une stratégie inédite qui bouleverse les règles traditionnelles de la relation entre Washington et les entreprises privées : un classement de la loyauté des sociétés envers la Maison-Blanche, utilisé comme outil pour attribuer des faveurs, bloquer des régulations ou accorder une oreille attentive aux demandes de certaines firmes. Si cette méthode reflète le style transactionnel de Donald Trump, elle interroge sur les limites de la transparence et de lÉtat de droit dans un pays où linfluence des grandes entreprises est déjà considérable.
L'administration Trump a mis en place une approche singulière dans ses relations avec le monde des affaires, marquée par une évaluation officieuse de la loyauté des entreprises et une distribution ciblée de faveurs, notamment en direction des géants de la technologie. En effet, elle a mis fin à des mesures coercitives potentielles contre des dizaines d'entreprises technologiques et 165 sociétés au total, tenant ainsi ses promesses de mettre fin à la prétendue « instrumentalisation » du gouvernement fédéral, selon un rapport publié par l'association de défense des consommateurs Public Citizen.
« En six mois, l'administration Trump a déjà retiré ou suspendu les mesures coercitives à l'encontre de 165 sociétés de tous types, et une société sur quatre bénéficiant de la suspension ou de l'abandon des mesures coercitives appartient au secteur technologique, qui a dépensé 1,2 milliard de dollars pour exercer une influence politique pendant et depuis les élections de 2024 », indique le rapport publié mercredi. Ces dépenses politiques comprennent 352 millions de dollars « attribuables à Elon Musk ».
Au début du second mandat de Trump, au moins 104 entreprises technologiques faisaient l'objet d'au moins 142 enquêtes fédérales et mesures coercitives, a rapporté Public Citizen. L'administration Trump a suspendu ou retiré environ un tiers des « enquêtes ciblées sur des soupçons de fautes professionnelles et des mesures coercitives à l'encontre d'entreprises technologiques... À ce jour, 47 mesures coercitives (à l'encontre de 45 entreprises technologiques) ont été retirées ou suspendues (38 retirées, 9 suspendues) », indique le rapport.
L'analyse de Public Citizen a révélé que :
- L'administration Trump a suspendu ou retiré un tiers des enquêtes ciblées sur des soupçons de fautes professionnelles et des mesures coercitives à l'encontre d'entreprises technologiques.
- Au moins 104 entreprises du secteur technologique faisaient l'objet d'au moins 142 enquêtes fédérales et mesures coercitives au début du second mandat de Trump.
- À ce jour, 47 mesures coercitives (à l'encontre de 45 entreprises technologiques) ont été retirées ou suspendues (38 retirées, 9 suspendues).
- Ces entreprises technologiques, ainsi que leurs dirigeants et investisseurs, ont dépensé collectivement 1,2 milliard de dollars pour exercer une influence politique pendant et depuis les élections de 2024, dont :
- 863 millions de dollars en dépenses politiques ;
- 222 millions de dollars de paiements aux entreprises de Trump ;
- 76 millions de dollars de dépenses de lobbying ; et
- 25 millions de dollars de dons pour l'investiture de Trump.
- Les deux tiers des dépenses politiques, soit 610 millions de dollars, ont été consacrés au soutien des républicains, y compris Trump. Plus de la moitié des dépenses politiques (352 millions de dollars) sont attribuables à Elon Musk.
- Près de la moitié des mesures coercitives qui ont été abandonnées ou suspendues (23) visaient des sociétés de cryptomonnaie (20 retirées, trois suspendues).
- Les sociétés de technologie financière (FinTech), qui font principalement l'objet de mesures coercitives de la part du Bureau de protection financière des consommateurs, ont également bénéficié de manière disproportionnée de ces mesures, avec onze mesures coercitives retirées ou suspendues (sept retirées, quatre suspendues).
- Les entreprises technologiques qui ont fait l'objet d'enquêtes fédérales et de poursuites judiciaires sous Biden et qui sont sur le point d'exploiter leurs liens avec l'administration Trump comprennent Amazon, Google, Meta, OpenAI et les entreprises dirigées par Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI, The Boring Company et Neuralink).
Le rapport précise tout de même que l'existence d'enquêtes et/ou d'allégations d'inconduite ne signifie pas nécessairement qu'une loi a été enfreinte, ni qu'une mesure coercitive aurait nécessairement été prise sous une autre administration.
L'illustration avec Tesla
L'administration Trump a mis en uvre sa politique d'allègement des réglementations du secteur américain des véhicules autonomes. La NHTSA obligeait les constructeurs à signaler tout accident impliquant un système d'aide à la conduite (de niveau 2 ou plus). L'idée était de rendre plus transparent le déploiement d'une nouvelle technologie censée améliorer la sécurité, mais qui a également été associée à un certain nombre d'incidents mortels. Les régulateurs ont fait valoir que davantage de données étaient nécessaires pour déterminer si ces nouveaux systèmes rendaient les routes plus sûres ou s'ils rendaient simplement la conduite plus pratique.
Tesla était la principale concernée, avec plus de 1 500 rapports et 40 des 45 décès recensés. Les chiffres de Tesla sont beaucoup plus élevés que ceux des autres entreprises, probablement parce qu'elle vend plus de véhicules équipés de systèmes de niveau 2 que ses rivaux et qu'elle recueille plus de données. Mais cela a également entraîné un énorme casse-tête pour l'entreprise. La NHTSA a lancé plusieurs enquêtes sur la technologie d'aide à la conduite de Tesla, dont la plupart portaient sur des accidents signalés dans le cadre de cette règle.
Le département des Transports a modifié cette règle. Désormais, seuls les accidents graves (impliquant des décès ou des usagers de route vulnérables) devront être déclarés. Les accidents non mortels n'ont plus à être signalés, sauf cas particulier. La nouvelle formule, qui profite à Tesla, suscite des préoccupations.
Un système de notation digne dun carnet de bord : des entreprises évaluées en fonction de leurs efforts pour soutenir le « One Big Beautiful Bill » de Trump
Par ailleurs, Axios a rapporté que la Maison Blanche « a créé un tableau de bord qui évalue 553 entreprises et associations professionnelles en fonction de leurs efforts pour soutenir et promouvoir le "One Big Beautiful Bill" du président Trump ». Le tableau interne classant les entreprises en fonction de leur loyauté envers la Maison Blanche « nous aide à distinguer celles qui s'investissent réellement de celles qui se contentent de faire semblant », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche à Axios.
Ce texte législatif, présenté comme un jalon de lagenda économique trumpiste, devient ainsi un test de loyauté. Les entreprises sont notées selon des indicateurs concrets :
- Communiqués de presse favorables à la loi,
- Publications sur les réseaux sociaux,
- Témoignages vidéo ou interventions publiques,
- Publicité en faveur du projet,
- Participation à des événements officiels organisés par la Maison-Blanche.
Chaque entreprise se voit attribuer un niveau dengagement : fort, modéré ou faible. Cette classification nest pas symbolique : elle influence directement la manière dont les demandes des groupes industriels sont reçues par les hauts fonctionnaires.
Le tableau fournit aux conseillers principaux « des données à consulter lorsqu'ils examinent les demandes des entreprises... Axios a appris que parmi les « exemples de bons partenaires » figurant sur la liste de la Maison Blanche figurent Uber, DoorDash, United, Delta, AT&T, Cisco, Airlines for America et la Steel Manufacturers Association », indique le rapport.
Des mesures coercitives à l'encontre d'entreprises technologiques suspendues par l'administration Trump
La Maison Blanche tient une liste des investissements des entreprises depuis le second mandat de Trump
Elle est disponible sur son site. Il est évoqué entre autres :
- Apple a annoncé un investissement de 600 milliards de dollars dans la fabrication et la formation de la main-d'uvre aux États-Unis, alors qu'elle rapatrie aux États-Unis des composants supplémentaires de sa chaîne d'approvisionnement et de sa fabrication de pointe, ainsi qu'un programme de fabrication américain visant à inciter ses fournisseurs à fabriquer leurs produits aux États-Unis.
- Le projet Stargate, mené par la société japonaise Softbank et les sociétés américaines OpenAI et Oracle, a annoncé un investissement privé de 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis.
- NVIDIA, géant mondial de la fabrication de puces, a annoncé qu'il allait investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, dans le cadre de son engagement à fabriquer pour la première fois des supercalculateurs d'IA entièrement aux États-Unis.
- Micron Technology, le seul fabricant américain de puces mémoire avancées, a annoncé un investissement de 200 milliards de dollars dans la fabrication et la production de puces mémoire avancées aux États-Unis, notamment la construction d'une deuxième usine de fabrication de puces à Boise, dans l'Idaho, et la modernisation de son usine de Manassas, en Virginie.
- IBM a annoncé un investissement de 150 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans ses activités de croissance et de fabrication aux États-Unis.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé un investissement de 100 milliards de dollars dans la fabrication de puces aux États-Unis.
- Amazon a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour développer son infrastructure de cloud computing en Pennsylvanie, créant ainsi au moins 1 250 nouveaux emplois hautement qualifiés, un investissement de 10 milliards de dollars pour construire de nouveaux centres de données en Caroline du Nord, et s'est engagé à investir 4 milliards de dollars dans les petites villes américaines, créant plus de 100 000 nouveaux emplois et stimulant les opportunités dans tout le pays.
- Google a annoncé un investissement de 25 milliards de dollars dans des centres de données et des infrastructures d'intelligence artificielle.
L'administration Trump a agi rapidement pour mettre fin à une prétendue instrumentalisation
Public Citizen a écrit que « le président Donald Trump a passé une grande partie de sa campagne présidentielle de 2024 à affirmer que les poursuites engagées contre lui par plusieurs autorités et sa condamnation ultérieure pour ses crimes constituaient une "militarisation" injuste de l'application de la loi. Les dirigeants d'entreprises du secteur technologique, désireux de s'attirer ses faveurs, ont saisi cette occasion pour faire valoir leur point de vue. De la même manière, ils ont présenté les puissantes entreprises accusées d'avoir enfreint les lois qui protègent les consommateurs, les travailleurs, les investisseurs et le public comme des victimes d'une "instrumentalisation" des forces de l'ordre. »
L'administration Trump a agi rapidement pour mettre fin à cette prétendue instrumentalisation, a écrit Public Citizen :
Lorsque Trump est entré en fonction, la campagne menée par les entreprises pour discréditer les forces de l'ordre qui protègent le public et demandent des comptes aux puissants a abouti, dès le premier jour, à un décret intitulé « Mettre fin à l'utilisation abusive du gouvernement fédéral », qui établit explicitement un lien entre les mesures prises contre Trump et les émeutiers du 6 janvier et celles prises contre les entreprises qui enfreignent la loi...
Depuis lors, la Maison Blanche de Trump a exercé une autorité sans précédent sur des agences chargées de l'application de la loi qui sont indépendantes sur le plan statutaire, telles que la Commission de sécurité des produits de consommation, la Commission fédérale du commerce et la Commission des opérations de bourse, et a essentiellement éliminé la politique vieille d'un demi-siècle d'indépendance du ministère de la Justice par rapport à la Maison Blanche.
L'élimination de l'indépendance des agences signifie que les enquêtes et les poursuites judiciaires ne pourront pas aboutir si le président Trump souhaite les faire échouer, et que les responsables des agences qui résistent aux ordres de la Maison Blanche seront démis de leurs fonctions.
Depuis lors, la Maison Blanche de Trump a exercé une autorité sans précédent sur des agences chargées de l'application de la loi qui sont indépendantes sur le plan statutaire, telles que la Commission de sécurité des produits de consommation, la Commission fédérale du commerce et la Commission des opérations de bourse, et a essentiellement éliminé la politique vieille d'un demi-siècle d'indépendance du ministère de la Justice par rapport à la Maison Blanche.
L'élimination de l'indépendance des agences signifie que les enquêtes et les poursuites judiciaires ne pourront pas aboutir si le président Trump souhaite les faire échouer, et que les responsables des agences qui résistent aux ordres de la Maison Blanche seront démis de leurs fonctions.
Il existe encore de nombreuses enquêtes et poursuites judiciaires en cours à l'encontre d'entreprises technologiques que l'administration Trump n'a pas clôturées, du moins pas encore. Les entreprises faisant l'objet d'une enquête par l'administration Biden et qui sont désormais « prêtes à exploiter leurs liens avec l'administration Trump comprennent Amazon, Google, Meta, OpenAI et les sociétés dirigées par Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI, The Boring Company et Neuralink) », indique le rapport. Public Citizen a également publié un tableau contenant des informations sur les affaires en cours et celles qui ont été classées.
Une vision transactionnelle du pouvoir
Le système mis en place reflète lADN politique de Donald Trump, qui conçoit les relations économiques comme une négociation permanente, où tout se mesure en termes de gains, de deals et de loyauté personnelle.
Loin dune politique économique neutre ou dune régulation impartiale, cette méthode transforme la loyauté politique en critère de hiérarchisation du tissu économique.
Cela permet à la Maison-Blanche de :
- Récompenser ses soutiens visibles.
- Inciter les acteurs hésitants à adopter une posture plus favorable.
- Sanctionner indirectement les récalcitrants en leur retirant laccès privilégié aux décideurs.
La mise en place de ce classement illustre un glissement de la gouvernance : de la recherche du consensus économique vers une logique de clan et de clientélisme.
En exigeant une loyauté affichée, ladministration ne se contente pas de mesurer ladhésion aux politiques publiques. Elle établit un système où la communication et la démonstration publique de soutien deviennent plus importantes que lefficacité réelle ou lintérêt national. Ce modèle pourrait redéfinir durablement la relation entre État et entreprises, en incitant ces dernières à investir davantage dans des stratégies de communication politique que dans linnovation ou la compétitivité.
Sources : rapport de Public Citizen, Maison-Blanche
Et vous ?
Le classement évoqué par le rapport vous semble-t-il crédible ou pertinent ?
Un gouvernement doit-il récompenser les entreprises en fonction de leur loyauté politique, ou doit-il rester neutre et impartial ?
Ce système est-il une nouvelle forme de clientélisme dÉtat, ou une simple stratégie de communication politique ? Peut-on encore parler dégalité devant la loi si certaines entreprises bénéficient de faveurs parce quelles soutiennent le pouvoir en place ?
En suspendant des enquêtes contre des entreprises « loyales », ladministration ne met-elle pas en danger la concurrence loyale et léquilibre du marché ?
Les PME, moins visibles médiatiquement, ne risquent-elles pas dêtre exclues de ce système de récompense basé sur la communication publique ?
Est-il acceptable quun soutien affiché à une loi puisse peser davantage que la performance économique réelle dune entreprise ?
Les citoyens ont-ils le droit de connaître le contenu exact de ce « classement de loyauté » ?
Ce modèle de gouvernance peut-il inspirer dautres pays, ou risque-t-il au contraire de fragiliser la crédibilité des institutions américaines ?
Vous avez lu gratuitement 522 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.