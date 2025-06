Meta, Oracle, Amazon et d'autres entreprises de la tech soutiennent discrètement la parade militaire controversée de Trump,

des critiques estiment que l'évènement, coïncidant avec l'anniversaire de Trump, lui sert de « couronnement »

Des parrains influents pour une parade controversée

La position de Meta

Autres soutiens notables de Big Tech à Trump

Conclusion



L'organisation à but non lucratif America250 est en charge de l'organisation et du financement de cette parade. Parmi ses sponsors, on retrouve de grands noms de la tech tels qu'Amazon, Coinbase, Oracle, Lockheed Martin (bien que principalement dans l'aérospatiale et la défense, elle a des liens technologiques importants), et Palantir. D'autres entreprises comme Stellantis, Coca-Cola, Walmart, UFC, Phorm Energy, Nextdoor, FedEx et Scotts Miracle-Gro sont également impliquées.Le coût estimé de l'événement se situe entre 25 et 45 millions de dollars, sans compter les éventuels dommages aux rues de Washington. Les documents promotionnels des organisateurs attribuent à la direction de Trump et à son programme "America First" la force et la préparation de l'armée, ce qui renforce l'idée que cette parade est une plateforme politique déguisée.Le contribuable américain va devoir payer pour tous les soldats, les chars et les avions qui apparaissent durant la parade militaire de Donald Trump. D'ailleurs, sur X, le sénateur Bernie Sanders a déclaré :« Nous aimons tous profiter d'une belle fête d'anniversaire. Mais la plupart d'entre nous ne le célèbrent pas avec un défilé militaire financé par le contribuable à hauteur de 45 millions de dollars. Économisez l'argent des contribuables. Faites un gâteau d'anniversaire et soufflez quelques bougies. Ne fermez pas la capitale et ne faites pas défiler des chars de 60 tonnes dans les rues ».Cependant, plusieurs grandes entreprises technologiques financent les festivités qui se dérouleront le long du parcours du défilé.Selon des déclarations récentes d'America250, Oracle, Amazon, Coinbase, Lockheed Martin et Palantir figurent parmi les sponsors les plus en vue de la fondation America250, l'organisation à but non lucratif nommée par le Congrès et chargée de collecter des fonds pour célébrer le demi-siècle des États-Unis. Bien que le 250anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance ait lieu l'année prochaine (le 4 juillet 2026) America250, qui est coprésidée par l'ancienne secrétaire au Trésor Rosie Rios et l'ancien directeur de campagne de Trump, Chris LaCivita, s'occupe de la logistique des spectateurs, ainsi que d'un festival, pour le défilé militaire controversé qui a lieu ce samedi.« Un grand nombre de ces sponsors soutiendront le grand défilé militaire qui se tiendra à Washington, DC, le samedi 14 juin, pour célébrer le 250e anniversaire de l'armée américaine », peut-on lire dans un communiqué de presse annonçant de nouveaux partenariats d'entreprises à partir du 9 juin. « Alors que l'élan vers le 250anniversaire se renforce, ces sponsors apporteront des ressources, des idées et une expertise essentielles pour impliquer tous les Américains dans cette étape historique au cours de l'année à venir. »Dans les semaines précédant le défilé, le site web d'America250 a également listé Meta comme un sponsor de haut niveau, et un communiqué de presse du 22 mai a mentionné Meta comme un sponsor tout en annonçant que quatre grands constructeurs automobiles américains (Chrysler, Dodge, Jeep, et Ram) étaient désormais en partenariat avec l'organisation. Peu après que les médias américains ont demandé des précisions sur l'implication de Meta, mercredi, America250 a retiré le logo de Meta de sa page de parrainage, mais n'a pas répondu à une demande de commentaire.« Bien que nous ne soyons pas actuellement un sponsor, nous avons eu une relation historique avec America250, et nous explorons activement les opportunités de partenariat potentiel avec eux à l'avenir », a déclaré un porte-parole de Meta.Le parrainage potentiel de Meta est remarquable, compte tenu de ses relations antérieures avec America250. Le géant de la technologie s'était engagé à verser 10 millions de dollars à America250, dont il était le principal bailleur de fonds en dehors du gouvernement fédéral, avant d'annuler brusquement son contrat avec l'organisation à but non lucratif en 2022. Le Wall Street Journal a rapporté à l'époque que la commission gérait mal les fonds et avait un comportement sexiste, et Meta a cité ces rapports, ainsi que des préoccupations concernant le « dysfonctionnement du leadership », comme raison de se retirer de l'accord. S'ils avaient poursuivi leur partenariat, Meta aurait été le partenaire exclusif de « connectivité sociale » d'America250 et aurait joué un rôle majeur dans la promotion et la présentation des événements entourant le quart de millénaire.Au-delà de cette parade, les entreprises et dirigeants de la Big Tech ont multiplié les contributions financières et les alliances stratégiques. Citons par exemple :En 2017, lors de la première investiture de Trump, la Silicon Valley s’était montrée largement distante, voire hostile, à l’égard de l’homme d’affaires devenu président. Les tensions étaient exacerbées par ses politiques controversées en matière d’immigration et ses critiques acerbes envers les entreprises technologiques, accusées de biais politiques et de pratiques monopolistiques. Cependant, pour son deuxième mandat, les géants de la tech ont adopté une stratégie différente.Meta et Amazon ont chacune fait un don d’un million de dollars au fonds d’investiture de Trump . Ce geste marque un tournant, en particulier pour Meta, qui n’avait soutenu financièrement aucune investiture présidentielle par le passé. Pour Amazon, ce choix pourrait s’expliquer par une volonté d’apaiser les relations après des années de critiques acerbes de Trump contre son fondateur, Jeff Bezos, et contre le Washington Post, propriété de ce dernier.Un des gestes les plus remarqués est celui de Sam Altman, PDG d’OpenAI, qui a annoncé une contribution personnelle d’un million de dollars. Altman, un acteur majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle, a justifié sa démarche en affirmant vouloir soutenir les efforts de l’administration Trump pour maintenir la position dominante des États-Unis dans la course mondiale à l’innovation technologique.Google a également rejoint le bal en annonçant un don d'un million de dollars au fonds d'investiture du président élu Donald Trump : « Google est heureux de soutenir l'investiture de 2025, avec un livestream sur YouTube et un lien direct sur notre page d'accueil. Nous faisons également un don au comité d'investiture », a déclaré Karan Bhatia, responsable mondial des affaires gouvernementales et de la politique publique de Google.Meta a ajusté ses politiques d'examen des contenus sur ses plateformes, en se débarrassant des vérificateurs des faits tiers pour s'aligner sur le discours de Donald Trump. L'opérateur de Facebook, Instagram et Threads a récemment fait marche arrière en ce qui concerne la modération, et sa vérification des faits a toujours été controversée.« Il n'est pas normal que des choses puissent être dites à la télévision ou au Congrès, mais pas sur nos plateformes », a écrit Joel Kaplan, le nouveau responsable des affaires internationales de Meta, dans un billet de blogue décrivant les changements. Dans une vidéo d'accompagnement, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que les règles que l'entreprise applique actuellement dans ces domaines sont « tout simplement déconnectées du discours dominant ».Meta a remplacé les vérificateurs de faits tiers par des « notes communautaires » générées par les utilisateurs, similaires à celles de X d'Elon Musk. Meta supprime également les restrictions sur les discours concernant des sujets tels que l'immigration, l'identité sexuelle et le genre, que Meta décrit comme des sujets fréquents de discours et de débats politiques. Meta affirme que la modération et la vérification des faits sont devenues des sujets trop politisés.Google a récemment annoncé l'abandon de ses objectifs d'embauche basés sur la diversité et la révision de certaines de ses initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI). En 2020, à la suite des manifestations contre les violences policières envers les Afro-Américains, Google avait fixé des objectifs ambitieux pour accroître la représentation des groupes sous-représentés au sein de l'entreprise. Cependant, dans un courriel adressé au personnel, Fiona Cicconi, directrice des ressources humaines d'Alphabet, a indiqué que l'entreprise n'aurait plus ce type d'objectifs à l'avenir.Meta Platforms, propriétaire de Facebook, a supprimé l'équipe chargée de superviser ses efforts en matière de diversité et a mis fin à ses objectifs de représentation pour les entretiens et l'embauche de femmes et de minorités. La vice-présidente des ressources humaines de Meta, Janelle Gale, a déclaré aux employés que « le paysage juridique et politique entourant les efforts de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis est en train de changer ».Dans un courriel interne adressé à des membres du personnel le 16 décembre 2024, Candi Castleberry, vice-présidente d'Amazon chargée des expériences et technologies inclusives, a expliqué que l'entreprise est en train de « mettre fin à des programmes et matériels obsolètes » dans le cadre d'un réexamen plus large de centaines d'initiatives. Le courriel laisse entendre qu'après un examen interne, Amazon n'est pas satisfait des résultats obtenus jusqu'ici.C'est ainsi qu'Amazon a annoncé à ses employés qu'elle met fin à certaines de ses initiatives en matière de diversité . Elle a supprimé de son site web la phrase « la diversité, l'équité et l'inclusion sont bonnes pour les affaires », tout en conservant d'autres références à la diversité et à l'inclusion.En somme, si le sponsoring de la parade militaire de Donald Trump par la Big Tech peut sembler discret, il s'inscrit dans une tendance plus large de rapprochement et de soutien, souvent motivée par des considérations commerciales et réglementaires. Ce phénomène souligne l'intersection croissante entre le pouvoir des entreprises technologiques et le paysage politique américain.Sources : America250 ( 1 Des critiques pensent que l'évènement sert de « couronnement » de Trump, étant donné qu'il a lieu le jour de son anniversaire. Aussi, certains ont décidé de le boycotter en rejoignant l'évènement « No Kings » qui a lieu au même moment. Partagez-vous ce point de vue ?Les grandes entreprises technologiques peuvent-elles encore prétendre à la neutralité politique après avoir sponsorisé des événements aussi symboliquement forts ?Le soutien financier d'Amazon, Palantir ou Oracle à Trump traduit-il une vision idéologique ou un simple calcul d’intérêts économiques ?Si les entreprises s'alignent davantage avec l'administration Trump, quel pourrait être l'impact sur l'innovation technologique, la neutralité du net, la liberté d'expression en ligne et la protection des données personnelles ?Comment ce rapprochement avec Donald Trump pourrait-il affecter l'image et la perception de ces entreprises auprès du grand public, des consommateurs et de leurs employés ? Y a-t-il un risque de boycott ou de désengagement ?