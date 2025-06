Risques pour SpaceX et le programme spatial américain

Après de longs mois où Donald Trump et Elon Musk semblaient unis dans leur mission chaotique de refaire Washington, leur relation a implosé cette semaine comme une étoile entrant en supernova. Tout a commencé lorsque Musk s'est plaint de la pièce maîtresse du programme législatif de Trump , ce que le président a d'abord pris à contre-pied. Finalement, Trump a laissé entendre qu'il était déçu par son ancien conseiller, ce qui a incité Musk à lancer un flot d'insultes et de railleries.Il a accusé Trump d'avoir trahi sa promesse de réduire les dépenses fédérales, a suggéré la destitution du président et a affirmé, sans preuve, que le gouvernement dissimulait des informations sur son association avec le célèbre pédophile Jeffrey Epstein. Le plus vicieux est peut-être que Musk a insisté sur le fait que Trump n'aurait pas gagné les élections de l'année dernière sans son aide.La menace de Trump se concentre sur les contrats publics de SpaceX. Environ 22 milliards de dollars de contrats fédéraux de SpaceX seraient en jeu, rappelle Reuters. Parmi eux, le plus emblématique est l’accès de la NASA à la capsule Dragon : cette capsule est pour l’instant « le seul vaisseau américain capable de transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale ». Comme l’explique Eric Berger, Dragon est « le seul sas vital de la Station spatiale » : couper ce contrat reviendrait à priver les astronautes de nourriture et de ravitaillement.Au-delà de l’ISS, SpaceX assure des lancements majeurs pour les programmes scientifiques (toutes les missions de la NASA partent sur Falcon 9) et pour la défense nationale. Les satellites du Pentagone et des agences de renseignement sont massivement lancés par les fusées de l’entreprise, si bien que le Pentagone est devenu « dépendant » des capacités de SpaceX. D’après Reuters, si le président devait « annuler des milliards de dollars de contrats de SpaceX avec la NASA et le Pentagone », cela risquerait de « ralentir le progrès spatial des États-Unis ». Autrement dit, l’interruption brusque de ces contrats vitaux pour Washington mettrait en péril des programmes spatiaux majeurs (l’ISS, le programme Artemis de retour sur la Lune, les capacités spatiales de défense, etc.).Le conflit a eu des répercussions immédiates sur Tesla. En une journée, le titre Tesla a connu l’une de ses baisses historiques : mercredi 5 juin, après les propos de Trump, l’action Tesla s’est effondrée d’environ 14 %, faisant perdre près de 150 milliards de dollars à la capitalisation de l’entreprise, le président Donald Trump ayant menacé de supprimer les contrats gouvernementaux pour les entreprises du PDG Elon Musk, intensifiant ainsi la guerre des mots sur le projet de loi sur les dépenses.Sa capitalisation boursière est ainsi passée sous la barre des 1 000 milliards de dollars, s'établissant jeudi à 916 milliards de dollars. Reuters confirme cette chute sans précédent, notant qu'elle est principalement imputée à la crainte d’un conflit durable entre le PDG et la Maison-Blanche. Un léger rebond a eu lieu le lendemain, mais l’incident a prouvé la nervosité des marchés face à cette guerre ouverte.Le contexte politique s’est également envenimé pour l’entreprise de Musk. L’administration Trump discutait en parallèle d’un projet de loi budgétaire (« big beautiful bill ») qui prévoit notamment de supprimer le crédit d’impôt pour les véhicules électriques, avantage fiscal dont Tesla bénéficie fortement. Musk a publiquement dénoncé ce projet, jugeant qu’il « augmenterait le déficit » et sacrifierait un soutien clé à son entreprise. Dans un climat déjà tendu, ces annonces nourrissent les inquiétudes des investisseurs et compliquent la perception du marché envers Tesla.« Je lui ai demandé de partir, j'ai supprimé son mandat sur les véhicules électriques qui obligeait tout le monde à acheter des voitures électriques dont personne ne voulait (il savait depuis des mois que j'allais le faire !), et il est devenu complètement fou ! » a écrit Trump sur Truth Social.Trump s'est exprimé depuis le bureau ovale plus tôt dans la journée de jeudi et a déclaré que Musk était contrarié que les crédits pour les véhicules électriques n'aient pas été inclus dans le projet de loi. « Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas », a déclaré Trump dans le bureau ovale jeudi. « J'ai été surpris ».« Peu importe », a répliqué Musk pendant que le président parlait. « Sans moi, Trump aurait perdu l'élection, les démocrates contrôleraient la Chambre et les républicains seraient 51-49 au Sénat », a-t-il posté sur X.En réponse aux critiques de Musk concernant son projet de loi sur les impôts et les dépenses, Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social jeudi que l'annulation des contrats gouvernementaux du milliardaire serait un moyen simple d'économiser de l'argent :« Le moyen le plus simple d'économiser de l'argent dans notre budget, des milliards et des milliards de dollars, est de mettre fin aux subventions et aux contrats gouvernementaux d'Elon. J'ai toujours été surpris que Biden ne l'ait pas fait ! »En 2024, le New York Times a rapporté que les entreprises de Musk (qui comprennent le fabricant de véhicules électriques Tesla et la société de fusées SpaceX) se sont vu promettre, au cours de l'année écoulée, 3 milliards de dollars à travers près de 100 contrats différents avec 17 agences fédérales.Steve Bannon, un allié de Trump et une figure influente de « l'alt-right », a déclaré au Times jeudi que le statut d'immigrant de Musk devrait faire l'objet d'une enquête.« Ils devraient lancer une enquête officielle sur son statut d'immigrant, car je suis fermement convaincu qu'il s'agit d'un étranger en situation irrégulière et qu'il devrait être expulsé du pays immédiatement », a déclaré Bannon à propos de Musk, qui est né en Afrique du Sud et qui a la nationalité américaine.Lorsque Trump a été élu, les observateurs ont souligné la myriade de façons dont une administration de la Maison Blanche favorable à Musk pourrait bénéficier aux intérêts financiers de la personne la plus riche du monde. Cet environnement bienveillant, qui comprend l'attribution de contrats gouvernementaux et la direction d'agences fédérales facilitant la tâche des entreprises de Musk, pourrait bien sûr se transformer en un environnement hostile.Richard Pierce, professeur de droit à l'université George Washington et spécialiste de la réglementation gouvernementale, a déclaré à l'époque : « Tous les régulateurs et procureurs fédéraux travaillent pour le président. Il peut leur dire de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, sachant qu'il les renverra s'ils désobéissent ».Musk a utilisé sa plateforme X, et ses plus de 220 millions d'abonnés, pour rallier le soutien à la victoire de Trump en 2024. Il a également fourni une plateforme pour les opinions de droite qui ont contribué à faire connaître l'agenda de Maga.Théoriquement, Musk pourrait au moins utiliser son propre compte X pour critiquer Trump avec autant de régularité qu'il a mis en avant les politiques du président (le dirigeant de Tesla est un utilisateur prolifique de sa propre plateforme).Toutefois, cela dépend également de l'influence de Musk sur l'électorat américain. Cinq adultes américains sur dix déclarent avoir une opinion défavorable de Musk, selon le Pew Research Center. Mais il convient de noter que sept républicains ou adultes de tendance républicaine sur dix ont une opinion favorable - il ne va pas influencer beaucoup de démocrates qui n'aiment pas Trump de toute façon.La plateforme satellitaire à large bande Starlink, détenue par SpaceX de Musk, joue un rôle clé dans la lutte de l'Ukraine contre une invasion russe, tandis que la Chine est une importante base de fabrication et de consommation pour Tesla. Grâce à ses entreprises, Musk a également des contacts politiques dans le monde entier et est régulièrement photographié en compagnie de dirigeants internationaux. Cependant, tout préjudice causé par Musk à la réputation ou aux intérêts internationaux de Trump devra être mis en balance avec les répercussions sur ses propres entreprises.La Nasa entretient des relations étroites avec SpaceX, la société...