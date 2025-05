Quand les réseaux sociaux deviennent des sources d’anxiété

Un rejet partiel... mais croissant

Une question de santé publique

Une jeunesse en quête de déconnexion

Vers un nouveau rapport au numérique ?

Daisy Greenwell : « La santé mentale des jeunes et leur droit à une enfance sûre et saine doivent passer avant le profit »

L’étude, réalisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’accès numérique, visait à mesurer l’évolution des perceptions et comportements liés à la technologie chez les jeunes. Résultat : près de 70 % des jeunes interrogés affirment se sentir moins bien dans leur peau après avoir utilisé les réseaux sociaux. Les plateformes initialement conçues pour connecter les individus et faciliter les échanges semblent désormais associées à une détérioration du bien-être émotionnel.Au-delà de ce chiffre, le rapport souligne aussi une tendance inquiétante : 42 % des jeunes avouent avoir menti sur leur âge en ligne, et une proportion similaire cache à leurs proches leurs activités numériques. 40 % utilisent des comptes secondaires, et 27 % déclarent s’être fait passer pour quelqu’un d’autre sur internet.Selon une nouvelle enquête, près de la moitié des jeunes préféreraient vivre dans un monde où l'internet n'existerait pas.Les réseaux sociaux – TikTok, Instagram, Snapchat – sont souvent désignés comme les principaux coupables. La quête de validation numérique, la comparaison constante avec des standards de beauté ou de réussite idéalisés, la peur de manquer quelque chose (FOMO), autant de facteurs qui contribuent à une anxiété croissante.Les jeunes témoignent de plus en plus souvent d’un sentiment de dépendance, de fatigue cognitive, d’insomnies causées par les écrans, voire d’une perte d’identité dans un univers où l’apparence l’emporte souvent sur l’authenticité.L'étude révèle que près de 70 % des jeunes de 16 à 21 ans se sentent moins bien dans leur peau après avoir passé du temps sur les médias sociaux.Ce rejet d’internet n’est pas total. Il ne s’agit pas d’un refus technologique absolu, mais d’une remise en question des usages actuels. Les jeunes ne rejettent pas l’accès à l’information, l’e-commerce ou les outils d’apprentissage en ligne. Ce qu’ils souhaitent remettre en cause, ce sont les usages toxiques et addictifs d’une partie du numérique, notamment ceux liés aux réseaux sociaux.À cet égard, la moitié des répondants se disent favorables à l’instauration d’un « couvre-feu numérique », qui limiterait l’accès à certaines applications (comme TikTok ou Instagram) après 22h, tandis que 46 % ont déclaré qu'ils préféreraient être jeunes dans un monde sans Internet. Le gouvernement britannique étudie d’ailleurs la possibilité d’imposer ce type de restriction pour protéger la santé mentale des jeunes. Une idée controversée, mais révélatrice du malaise ambiant.Un quart des personnes interrogées passent quatre heures ou plus par jour sur les médias sociaux, tandis que 42 % d'entre elles admettent mentir à leurs parents et tuteurs sur ce qu'elles font en ligne.En ligne, 42 % ont déclaré avoir menti sur leur âge, 40 % ont admis avoir un compte leurre ou « brûleur », et 27 % ont déclaré avoir prétendu être une personne complètement différente.Les résultats ont été obtenus après que le secrétaire à la technologie, Peter Kyle, a laissé entendre que le gouvernement étudiait la possibilité de rendre les heures de fermeture obligatoires pour certaines applications telles que TikTok et Instagram.Des spécialistes, comme Rani Govender, responsable de la politique de sécurité des enfants en ligne à la NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), soulignent que les simples restrictions horaires ne suffisent pas. Pour elle, les « couvre-feux numériques », bien qu'utiles, ne peuvent pas empêcher les enfants d'être exposés à des contenus nuisibles en ligne sans que d'autres mesures soient mises en place : « Il faut bien comprendre qu'un couvre-feu numérique ne suffira pas à protéger les enfants des risques auxquels ils sont exposés en ligne. Ils pourront voir tous ces risques à d'autres moments de la journée et ils auront toujours le même impact », a-t-elle déclaré.Elle milite pour une transformation en profondeur : des plateformes conçues pour favoriser la sécurité, l’authenticité et le bien-être mental plutôt que l’addiction à l’écran. Govender estime que les entreprises et le gouvernement devaient avant tout veiller à ce que les enfants utilisent « des sites beaucoup plus sûrs et moins addictifs ».Ce discours rejoint celui de nombreux psychologues et chercheurs qui appellent à une « écologie numérique », capable d’encadrer les algorithmes, de valoriser les interactions humaines réelles et d’éviter la surstimulation constante.L'étude, menée par la British Standards Institution, a interrogé 1 293 jeunes et a révélé que 27 % des personnes interrogées ont partagé leur position en ligne avec des inconnus.Dans la même enquête, les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré avoir passé plus de temps en ligne à cause de la pandémie, tandis que 68 % d'entre elles ont estimé que le temps passé en ligne était préjudiciable à leur santé mentale.Andy Burrows, directeur général de la Molly Rose Foundation, une organisation caritative de prévention du suicide, a déclaré qu'il était « clair que les jeunes sont conscients des risques en ligne et, qui plus est, qu'ils veulent que les entreprises technologiques prennent des mesures pour les protéger ».Il a ajouté que les algorithmes peuvent fournir des contenus qui « peuvent rapidement s'enchevêtrer et entraîner les jeunes dans des trous de lapin de contenus nuisibles et angoissants, sans qu'ils en soient responsables ». De nouvelles lois sont « nécessaires de toute urgence pour intégrer enfin une approche sûre dès la conception de la réglementation, qui place les besoins des enfants et de la société avant ceux des grandes entreprises technologiques », a-t-il déclaré.En réaction à cette surcharge numérique, une nouvelle culture émerge : celle de la "détox digitale". Clubs de lecture sans téléphone, événements « offline », balades en nature, activités manuelles... Ces initiatives, en pleine croissance, reflètent une volonté de reprendre le contrôle sur son temps, son attention et sa santé mentale.De plus en plus de jeunes partagent sur les réseaux... leur envie de s’en éloigner. Certains ferment temporairement leurs comptes, d’autres remplacent leur smartphone par un téléphone basique. L’absurde paradoxe d’une génération qui utilise internet pour prôner la déconnexion illustre bien l’ambivalence actuelle.Loin de rejeter entièrement la technologie, ces jeunes posent une question essentielle : comment faire d’internet un outil au service de l’humain, et non l’inverse ? Ce débat dépasse la sphère individuelle. Il interpelle les parents, les éducateurs, les plateformes, mais aussi les gouvernements. Car la régulation d’un espace aussi vaste que le numérique demande une action collective.À l’école, la question de l’usage des smartphones fait déjà l’objet de vifs débats. Dans certaines écoles britanniques, des campagnes visent à interdire l’usage du smartphone pendant les cours, voire durant toute la journée scolaire, avec des résultats encourageants en termes de concentration et de climat scolaire.Susan Taylor Martin, directrice générale de la BSI, a déclaré :« On a promis à la jeune génération que la technologie créerait des opportunités, améliorerait l'accès à l'information et rapprocherait les gens de leurs amis. Pourtant, notre étude montre que, parallèlement, elle expose les jeunes à des risques et, dans de nombreux cas, affecte négativement leur qualité de vie.« La technologie ne peut être une force pour le bien que si elle est soutenue par la confiance que la vie privée, la sécurité, la sûreté et le bien-être des personnes ne seront pas compromis dans le processus. Les entreprises qui créent ces services doivent donner la priorité aux besoins des utilisateurs finaux de tous âges, en particulier des adolescents, afin de garantir la protection de leur santé et de leur vie privée ».Daisy Greenwell, cofondatrice et directrice de Smart Phone Free Childhood, a déclaré :« Le fait que près de la moitié des jeunes préfèreraient...