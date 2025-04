Les milliardaires de la Silicon Valley semblent s'être trompés sur Donald Trump

La Californie dénonce les droits de douane radicaux du président Donald Trump

Le gouverneur Gavin Newsom protège l'économie californienne et a déposé la semaine dernière une plainte devant un tribunal fédéral pour contester l'utilisation par le président des pouvoirs d'urgence pour promulguer des droits de douane de grande ampleur qui nuisent aux États, aux consommateurs et aux entreprises.



L'action en justice vise à mettre fin au chaos tarifaire du président Trump, qui a fait des ravages dans l'économie, déstabilisé les marchés boursiers et obligataires, causé des centaines de milliards de dollars de pertes et infligé des coûts plus élevés aux consommateurs et aux entreprises. Ces dommages ne feront que croître, car les droits de douane du président Trump devraient réduire l'économie américaine de 100 milliards de dollars par an.





Un iPhone entièrement fabriqué aux États-Unis pourrait coûter 3 fois plus cher

« La Californie ne se contente pas de suivre le rythme du monde, elle le donne. Notre économie est florissante parce que nous investissons dans les personnes, que nous donnons la priorité au développement durable et que nous croyons au pouvoir de l'innovation », affirme le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué annonçant le classement le 23 avril. Le PIB de la Californie a augmenté plus rapidement que celui de ses devanciers en 2024.En 2024, le PIB nominal de la Californie a atteint à 4 100 milliards de dollars. Il a augmenté de 6 % en 2024, contre 5,3 % pour l'ensemble de l'économie américaine, 2,6 % pour la Chine et 2,9 % pour l'Allemagne. Le dynamisme des secteurs économiques et la productivité ont alimenté la croissance de l'État.La Californie reste un leader dans des secteurs tels que la technologie, la production manufacturière et l'agriculture aux États-Unis. La Californie abrite la Silicon Valley, un pôle incontournable de l'innovation technologique. Des entreprises majeures telles qu'Apple, Alphabet (la société mère de Google), Nvidia, et Meta (anciennement Facebook) y ont leur siège. Ces sociétés génèrent des revenus colossaux et ont une influence significative sur l'économie mondiale.Selon un rapport publié en juin et commandé par la Fondation californienne pour le commerce et l'éducation, le secteur technologique emploie environ 20 % de la main-d'œuvre californienne, ce qui représente une proportion considérable comparée à d'autres États américains. Cette concentration d'emplois hautement qualifiés contribue à la robustesse économique de l'État. Mais il faut souligner que la Silicon Valley fait face actuellement à quelques difficultés.La Californie est également un leader en matière de recherche et développement. Elle accueille certaines des institutions éducatives les plus prestigieuses au monde comme l'Université de Stanford et l'Université de Californie, qui collaborent étroitement avec l'industrie technologique pour favoriser l'innovation. Grâce à son écosystème technologique dynamique, la Californie attire des investissements internationaux et exporte des technologies de pointe.La Silicon Valley a massivement Donald Trump lors de l'élection de 2024, malgré les signaux évidents des risques autoritaires et économiques qu'il représentait. Ce revirement idéologique, motivé par des intérêts financiers (déréglementation, fiscalité avantageuse) et des griefs culturels (anti-wokisme), révèle une profonde dissonance entre les prétentions progressistes de ces élites technologiques et leur alignement avec un agenda politique régressif.Les arguments avancés par des figures de premier plan comme Marc Andreessen et Ben Horowitz, notamment la croissance économique et la suprématie technologique face à la Chine, se sont effondrés face à la réalité : politiques commerciales désastreuses, coupes budgétaires dans la recherche, et expulsion des talents étrangers. Plutôt que d’accélérer l’innovation, Donald Trump a exacerbé les fractures économiques et affaibli la position géopolitique des États-Unis.Plusieurs milliardaires de la technologie ont fait des dons pour son investiture et ont assisté à la cérémonie. Cela fait 100 jours que Donald Trump a prêté serment et certains de ces patrons de la Silicon Valley restent à ses côtés. Pourtant, beaucoup de choses ont changé depuis le jour de l'investiture.En raison des politiques tarifaires agressives de Donald Trump, les milliardaires de la technologie qui l'ont soutenu ont vu leur valeur nette et la valeur des actions des entreprises qu'ils dirigent dégringoler. Les droits de douane de Donald Trump et ses politiques illisibles ont créé des incertitudes dans le rang des investisseurs. Résultat, pendant plusieurs semaines, les marchés ont plongé, les valeurs technologiques faisant partie des actions les plus touchées.Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Jensen Huang ont tous apporté leur soutien à Donald Trump dans le cadre de son second mandat. Ensemble, ces quatre milliardaires de la technologie ont perdu plus de 194 milliards de dollars au cours de ses 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump.Donald Trump a imposé des droits de douane à presque tous les pays du monde lors d'un événement (« Liberation Day ») organisé à la Maison Blanche le 2 avril. Le 5 avril, un tarif universel de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis est entré en vigueur, mais la Chine et d'autres pays se sont vus imposer des taxes très élevées pour différentes raisons. Par exemple, les produits chinois sont soumis à des droits de douane pouvant aller jusqu'à 145 %.Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a prévenu que les prouesses économiques de l'État sont menacées par « les politiques tarifaires inconsidérées de l'administration fédérale ». Il a mis en garde contre les retombées de la politique tarifaire agressive et poursuit l'administration Trump en justice.Pour Donald Trump, toute la production peut être rapatriée aux États-Unis, ce qui réduirait les risques en matière de sécurité nationale. Mais les analystes ont alerté que les droits de douane sur les importations chinoises pourraient avoir des effets extrêmement négatifs sur l'industrie technologique américaine Selon Gavin Newsom, plus de 36 000 sociétés manufacturières californiennes emploient plus de 1,1 million de personnes et elles pourraient être touchées de manière disproportionnée par cette mesure. Et selon Rockefeller Institute of Government, l'État verse 83 milliards de dollars de plus en impôts fédéraux qu'il ne reçoit d'aides fédérales. La Californie poursuit l'administration Trump pour mettre fin à ses politiques tarifaires qui menacent l'économie du pays.Ces politiques ont provoqué une baisse significative des actions technologiques américaines. Les produits les plus menacés sont les composants électroniques et les appareils connectés. Ainsi, le 11 avril, la Maison Blanche a annoncé des exemptions sur les importations de produits électroniques fabriqués en Chine. Les disques durs, les puces mémoires, les écrans plats de télévision et les semiconducteurs figurent également parmi les composants exemptés.Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont promis que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, a déclaré à Erin Burnett, de CNN, que cette idée est une « utopie ».Ce plan pourrait rendre le smartphone beaucoup plus cher pour les Américains. Par exemple, le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis , car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie.Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis. La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement intégrée. Apple prévoit d'investir plus 500 milliards de dollars aux...