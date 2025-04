L’équipe de Musk, chargée de traquer les paiements indus, a obtenu un accès aux bases de données de la Social Security et a entrepris de les « nettoyer » des bénéficiaires supposés décédés. Concrètement, les agents de la DOGE auraient contourné les protocoles de sécurité pour déplacer environ 4 millions de numéros de Sécurité sociale vers le fichier national des décès (Death Master File). Parmi ces millions de radiations figurent malheureusement deque la machine bureaucratique a « tués » par inadvertance.Pourquoi une telle purge ? Elon Musk affirme depuis plusieurs mois que des millions d’Américains décédés continuent indûment de percevoir des prestations, ce qu’il juge emblématique du gaspillage public. Il a même avancé le chiffre extravagant de 20 millions de centenaires touchant une pension, alors qu’on ne recense qu’environ 100 000 centenaires aux États-Unis selon les statistiques de Pew Research.[TWITTER]

