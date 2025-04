Les dirigeants du Pentagone demandent des milliers de drones pour se préparer à la guerre dans le Pacifique. Mais alors que les droits de douane de Donald Trump aggravent les tensions avec la Chine, ils sont confrontés à une réalité inconfortable : Les entreprises de drones de la Silicon Valley sont dépendantes des composants chinois.C'était le lendemain de la publication par Mach Industries d'une vidéo promotionnelle pour Viper, son nouveau drone d'attaque militaire, et le PDG Ethan Thornton avait un problème.Quelques spectateurs attentifs de la vidéo, que Thornton avait postée sur les réseaux sociaux en proclamant « Show, don't tell », avaient remarqué que le drone utilisait un moteur ressemblant étrangement à celui d'un fabricant chinois. Il avait nié catégoriquement la présence de composants chinois dans les drones de l'entreprise. Mais Palmer Luckey, PDG du géant des technologies de défense Anduril, lui a posé une question à laquelle il est beaucoup moins facile de répondre : « Qu'en est-il de la cellule de la vidéo ? »Acculé, Thornton a cédé sur X : « Nous n'hésitons pas à faire exploser des composants chinois à des fins de test, Palmer », a-t-il répondu, confirmant le pays d'origine du moteur. Notons toutefois que Thornton a déclaré aux médias que « toutes les unités de production finales sont livrées sans composants chinois ». Il s'agit principalement des composants, dont une grande partie est fabriquée en Chine et fournie aux États-Unis directement ou par l'intermédiaire de chaînes d'approvisionnement.[TWITTER]

A few people have mentioned the engine so figured I'd touch on it. Viper ships with a JetCat - there are no Chinese components on any of our airframes.