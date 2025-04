La Chine a misé sur l'augmentation de son vivier d'ingénieurs. Sa stratégie porte enfin ses fruits et elle dispose désormais d'un avantage en matière d'innovation scientifique et technologique sur ses rivaux

Chine : la création d'un important réservoir d'ingénieurs porte enfin ses fruits

Les ingénieurs chinois sont à l'origine de startups technologiques innovantes

La Chine surpasse déjà les États-Unis dans un certain nombre de domaines



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 248 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La Chine envisage de surpasser ses rivaux en matière d'innovation scientifique et technologique. Et pour y arriver, elle s'attelle depuis plus de vingt ans à élargir son vivier d'ingénieurs. Parmi les quelque 16 millions de nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur au cours des deux dernières années, au moins la moitié se serait spécialisée dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, également connues sous le nom de filières STIM.Selon le conseil d'État chinois, entre 2000 et 2020, le nombre d'ingénieurs est passé d'environ 5,2 millions à plus de 17 millions. En outre, les universités chinoises attirent également davantage d'étudiants. En 2022, 47 % des chercheurs en IA du 20e centile le plus élevé au monde ont terminé leurs études de premier cycle en Chine, soit bien plus que les 18 % des États-Unis, selon les données du groupe de réflexion interne de l'Institut Paulson, MacroPolo.L'année dernière, la Chine s'est classée troisième dans le nombre d'indicateurs d'innovation compilés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, après Singapour et les États-Unis. Les analystes pensent que ce réservoir peut aider la Chine à se hisser à la frontière des possibilités de production.Pan Jian, coprésident de CATL, un fournisseur clé de batteries pour Tesla, a déclaré que le vivier impressionnant d'ingénieurs en informatique de la Chine porte déjà ses fruits : « les fabricants chinois ont l'avantage d'exploiter un très grand réservoir de talents, un réservoir de talents en ingénierie logicielle, cultivé par les entreprises de l'Internet grand public et de smartphones dans le passé. Il s'agit notamment d'entreprises telles que Xiaomi et Tencent ».Cela signifie que les constructeurs automobiles chinois peuvent tirer parti d'une grande expertise technique par rapport à leurs rivaux américains et européens. Pan Jina a fait ces commentaires lors d'une table ronde du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, à la fin du mois de janvier. CATL est un géant chinois qui fabrique des batteries pour les véhicules électriques. Il a été ajouté à la liste noire du Pentagone au début du mois de janvier 2025.Le vivier de talents dont dispose la Chine signifie que des percées innovantes peuvent surgir de « nulle part ». Les diplômés des universités de rang inférieur et des villes plus petites réalisent des prouesses impressionnantes. Par exemple, DeepSeek, basée à Hangzhou, n'est pas issue de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Son fondateur, Liang Wenfeng, a étudié à l'université du Zhejiang, une institution respectée, mais en aucun cas le Harvard chinois.En mars 2025, Manus AI a de nouveau alimenté les interrogations sur l'avance des États-Unis en matière d'IA en lançant un produit sophistiqué capable d'effectuer des tâches complexes telles que l'analyse boursière et la sélection de CV. Le PDG Xiao Hong a étudié l'ingénierie logicielle à l'université des sciences et technologies de Huazhong à Wuhan, une école encore moins connue. C'est également le cas de la startup chinoise de robotique Unitree Robotics. Les robots d'Unitree Robotics sont à l'avant-garde de la course entre les États-Unis et la Chine pour la production en masse de robots humanoïdes dotés d'une IA. Son fondateur, Wang Xingxing, n'a pu s'inscrire dans une université locale de Shanghai du fait de ses piètres résultats à l'examen d'anglais. En d'autres termes, il ne faut pas se contenter des 1 % les mieux classés pour juger de ce que la Chine peut accomplir en matière d'innovation technologique.Aujourd'hui, des diplômés d'universités moins bien classées et vivant dans des villes plus petites sont à l'origine d'innovations fulgurantes. Plus important encore, la Chine dispose d'un avantage en matière de coûts. Selon les données de Kaiyuan Securities, les moins de 30 ans représentent 44 % de l'ensemble des ingénieurs, contre 20 % aux États-Unis. En conséquence, la rémunération des chercheurs ne représente qu'un huitième de celle des États-Unis.La Chine a mis l'accent sur l'enseignement supérieur dans le cadre de ses efforts pour améliorer sa chaîne de valeur. Aujourd'hui, environ 40 % des diplômés de l'enseignement secondaire vont à l'université, contre 10 % en 2000. Et l'ingénierie est l'un des domaines les plus populaires pour les études supérieures.Certaines activités bas de gamme à forte intensité de main-d'œuvre se déplacent vers l'Asie du Sud-Est à mesure que le dividende démographique de la Chine s'amenuise. Mais la fabrication haut de gamme repose davantage sur l'ingénierie et les professionnels qualifiés, dont la Chine dispose en abondance.DeepSeek a changé la façon dont le monde perçoit la Chine. De nombreux critiques à l'égard de la nation asiatique se sont dissipés. Les investisseurs s'interrogent désormais sur la manière dont la deuxième économie mondiale peut s'attaquer aux États-Unis et remettre en cause leur domination technologique. Récemment, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que DeepSeek est le nouveau « critère de réussite » de Microsoft en matière d'IA.Il a érigé en modèle l'approche de la startup chinoise. Le modèle R1 de DeepSeek a égalé les performances du modèle phare o1 d'OpenAI, avec un coût inférieur de 95 %. Bien que les coûts de développement annoncés par DeepSeek soient controversés, son approche a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie L'année dernière, un rapport de l'Institut Australien de Politique Stratégique (ASPI) a révélé que la Chine continue d'accroître son avance dans le domaine de la recherche sur les technologies essentielles . La Chine est en tête dans 57 des 64 technologies au cours des cinq dernières années (2019-2023). Les États-Unis étaient en tête dans 60 des 64 technologies au cours des cinq années allant de 2003 à 2007, mais ils ont été rattrapés et surpassés par la Chine.Au cours des cinq dernières années (2019-2023), les États-Unis n'étaient en tête que dans sept technologies. De son côté, l'Union européenne, dans son ensemble, est un acteur technologique compétitif qui peut défier le duopole Chine-États-Unis. Mais des défis importants restent à relever par le bloc des 27.Un rapport publié le 11 janvier 2025 par Dongbi Data a révélé que la Chine a désormais dépassé les États-Unis en nombre de scientifiques de haut niveau , marquant ainsi un tournant dans la dynamique mondiale de la recherche scientifique et technologique. Ce changement se produit alors que les États-Unis, autrefois à la pointe de l'innovation, enregistrent un déclin de leur vivier de talents scientifiques, ce qui l'affaiblit fait à la concurrence féroce de la Chine.Ce déclin est attribué à un manque d'investissement dans l'éducation et un faible attrait des étudiants américains pour les STIM. À l'inverse, la Chine, en mettant l'accent sur la formation et la recherche, récolte les fruits d'une politique de renforcement de son écosystème scientifique. Ce contraste illustre les défis auxquels les États-Unis sont confrontés pour maintenir leur leadership mondial dans les domaines de l'éducation et de l'innovation scientifique.Quel est votre avis sur le sujet ?La Chine renforce son réservoir d'ingénieurs informatiques. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, la Chine va-t-elle prendre le leadership mondial en matière d'innovation scientifique et technologique ?Quid de la France et de l'Union européenne ? La France dispose-t-elle des talents nécessaires pour faire face à cette rivalité ?