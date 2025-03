0 0

Ça me rappelle une vidéo récente d'une telle ville au Japon, gérée par l'entreprise Toyota :L'idée est alléchante : beaucoup d'espaces verts, grand confort de vie, tout est acquérable à proximité, pas de pollution, et surtout incitation à inventer et développer de nouvelles technologies.Mais il y a des contreparties : les inégalités seront orchestrées avec un système de classes, l'entreprise va s'approprier les technologies crées, et ça peut être vu comme de l'exploitation. Une très jolie cage dorée.