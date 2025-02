Le code de la base de données a été modifié pour supprimer la possibilité de rechercher ou de filtrer en fonction de ces termes

Les mises à jour du code d'une base de données gouvernementale, qui permet de savoir si un programme fédéral visant à préparer les enfants à l'école marche réellement, montrent que les ingénieurs en logiciel la purgent des références aux « mots interdits » liés à la DEI.Les mises à jour, présentées dans les commits Github, concernent une base de données du programme Head Start du ministère de la santé et des services sociaux. Elles montrent un projet appelé « Remove-DEI », qui révèle une partie de ce qui se produit en coulisses pour aligner les agences fédérales sur les décrets de Donald Trump qui interdisent presque tout ce qui a trait à la couleur de peau ou au genre au sein des agences fédérales.Les pages Github montrent des ingénieurs logiciels discutant entre eux de la meilleure façon de supprimer toutes les occurrences de « mots interdits » d'une base de données spécifique, et les mises à jour de code qu'ils ont utilisées pour y parvenir. Les changements montrent également que, tandis que des milliers d'ensembles de données gouvernementales disparaissent d'internet, même ceux qui restent voient certaines parties de leur utilité dépréciées ou cassées d'une manière qui peut ne pas être visible pour ceux qui ne font pas partie du gouvernement.L'Office of Head Start est une agence gouvernementale qui dépense environ 12 milliards de dollars par an pour préparer les familles et les enfants entre la naissance et l'âge de cinq ans à réussir à l'école, avec un accent particulier sur l'octroi et l'administration de subventions à des groupes qui fournissent une assistance aux « jeunes enfants les plus vulnérables d'Amérique ». Les centres Head Start ont été brièvement touchés par le gel des dépenses décrété par Trump, ce qui les a amenés à s'inquiéter de ne pas pouvoir payer les salaires.Ces changements montrent que le gouvernement américain ou les personnes travaillant en son nom ne se contentent pas de supprimer manuellement les références à la diversité, à l'équité, à l'inclusion et à l'accessibilité (DEIA), mais qu'ils écrivent et modifient également le code pour supprimer les références à la DEI de manière plus brutale. Le changement opéré par le HHS est emblématique des centaines de changements examinés par certains médias ces derniers jours. Au HHS, un récent commit GitHub détaille un projet appelé « Remove-DEI » qui supprime la possibilité de rechercher ou de filtrer dans ce HeadStart des informations sur l'efficacité des programmes qui ciblent les « familles affectées par la discrimination systémique/les préjugés/l'exclusion ».Les changements, qui sont au moins des centaines dans l'ensemble du gouvernement fédéral, proviennent d'une base de données gérée par les centres de formation et d'assistance technique de l'Office of Head Start du ministère de la santé et des services sociaux.Cette base de données spécifique se trouve derrière un mur de connexion gouvernemental, mais elle permet aux fonctionnaires de rechercher des informations sur les subventions et les programmes axés sur « l'équité » et visant une population cible « d'enfants/familles touchés par la discrimination/les préjugés/l'exclusion systématiques ».Le code de la base de données a été modifié pour supprimer la possibilité de rechercher ou de filtrer en fonction de ces termes. La description de la modification expliquée sur Github est la suivante : « Révision de l'option relative à l'équité : Suppression du thème de l'équité dans la liste déroulante des thèmes, suppression du thème de l'équité dans tous les filtres, suppression de l'objectif standard DEIA, “Familles touchées par la discrimination systémique/les préjugés/l'exclusion” en tant que population cible ».Le développeur explique également qu'il a modifié la façon dont les thèmes sont filtrés dans la base de données afin de « s'assurer que lorsque nous marquons un thème comme supprimé, il est supprimé de tous les endroits pertinents ».Le développeur a demandé à ses collègues de « confirmer que l'équité a été supprimée aux endroits susmentionnés. Je vous demande également de scanner le site web pour trouver d'autres endroits où nous devons supprimer les mots interdits ». Le code a été écrit par des employés d'une société appelée Ad Hoc LLC, un contractant du gouvernement qui travaille avec le HHS sur la base de données. Ad Hoc est payée 7,2 millions de dollars pour gérer la base de données, selon les dossiers fédéraux.Ad Hoc a été créée à la suite de la débâcle du lancement de HealthCare.gov et se décrit comme « une société de services numériques qui aide le gouvernement fédéral à mieux servir les gens ». Ad Hoc n'a pas souhaité faire de commentaires.Même son de cloche pour HHS qui a déclaré : « Le HHS a décrété une pause dans les communications de masse et les apparitions publiques qui ne sont pas directement liées à des situations d'urgence ou essentielles à la préservation de la santé. Il s'agit d'une courte pause pour permettre à la nouvelle équipe de mettre en place un processus d'examen et de hiérarchisation. Il existe des exceptions pour les annonces que les divisions du ministère de la santé et des services sociaux considèrent comme essentielles, mais elles seront faites au cas par cas ».Les exemples se multiplient.En 2015, une fonctionnaire fédérale du nom de Katherine Spivey a présenté à ses collègues un exposé sur la manière « d'écrire simplement », afin que le grand public puisse comprendre plus facilement le contenu des sites web gouvernementaux. L'un de ses conseils, parmi d'autres, consistait à « utiliser des pronoms » tels que le mot « vous » pour décrire le lecteur, plutôt que du jargon tel que « bénéficiaire » ou « acheteur ».« Il existe déjà une grande barrière entre les citoyens et le gouvernement », a déclaré Spivey. « Rappelez-vous que votre lecteur est une personne, pas une entité... Utilisez des pronoms pour vous adresser directement à vos lecteurs. Cela demande beaucoup moins de travail et beaucoup moins de mots ».La présentation de Spivey n'avait rien à voir avec l'identité de genre, les pronoms de genre, la diversité, l'équité ou l'inclusion. Elle portait sur le concept général de « pronoms » et pourtant, après l'investiture de Donald Trump, la page web du gouvernement archivant la vidéo de la présentation de Spivey a d'abord été modifiée pour supprimer un lien d'horodatage qui renvoyait à la section de la vidéo consacrée aux « pronoms ». Plus tard, la page archivant la vidéo a été entièrement supprimée (une copie de la vidéo est toujours disponible sur YouTube et sur l'Internet Archive).Bon nombre des suppressions répertoriées sur Github démontrent les efforts déployés par l'administration Trump pour rechercher et détruire tout ce qu'elle pourrait concevoir comme étant lié à la DEI. Elles montrent également que le gouvernement dispose de centaines d'employés et de sous-traitants qui ont été chargés de jouer le rôle de police anti-DEI dans l'ensemble du gouvernement.Cette modification est l'une des centaines qui ont été révélées au sein du gouvernement via le suivi des livraisons de Github, qui montre les changements de version du code, des sites web et d'autres projets gérés sur le site. Il permet également de comprendre comment les centaines de sites web et d'ensembles de données supprimés sont réellement purgés. WIRED a rapporté plus tôt lundi que le gouvernement fédéral utilise désormais des scripts pour supprimer de force les pronoms de genre dans les signatures des courriels des employés fédéraux.Ces suppressions soulèvent des questions sur la transparence et l'intégrité des données gouvernementales, ainsi que sur l'impact potentiel sur les programmes destinés à soutenir les populations vulnérables.Sources : GitHub Head Start , Web Archive ( 1 Pourquoi ces termes ont-ils été jugés problématiques au point d’être supprimés des bases de données fédérales ?Ces suppressions sont-elles une simple mise en conformité avec des directives gouvernementales ou une démarche idéologique ?Quel impact ces modifications auront-elles sur les bénéficiaires des programmes concernés, notamment les populations vulnérables ?Ce type de purge linguistique pourrait-il être utilisé dans d’autres domaines pour modifier la perception publique des politiques gouvernementales ?La suppression des références à la discrimination et à l’inclusion pourrait-elle entraîner une réduction du financement ou de l’attention portée aux populations concernées ?Quel parallèle peut-on faire avec d’autres initiatives similaires dans l’histoire ou dans d’autres pays ?