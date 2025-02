Compréhension du fonds souverain

Donald Trump signe un décret pour le lancement d'un fonds souverain

Les investisseurs ont déclaré que la nouvelle était surprenante

Les incertitudes entourant l'avenir de TikTok aux États-Unis profitent à ses concurrents

Un fonds souverain est un fonds d'investissement détenu par un État, généralement alimenté par les excédents budgétaires ou les revenus tirés des ressources naturelles. Ces fonds sont utilisés pour investir dans divers actifs, tels que des actions, des obligations ou des biens immobiliers, afin de générer des rendements pour le pays. Des exemples notables incluent le fonds souverain norvégien, alimenté par les revenus pétroliers, et ceux de plusieurs pays du Moyen-Orient.D'ailleurs, le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a affiché des résultats record l'an dernier, gagnant près de 7 000 euros par seconde. En données brutes, c'est le plus gros rendement de son histoire: 2 511 milliards de couronnes (214 milliards d'euros), soit près de 80 000 couronnes par seconde, ce qui a contribué à porter sa valeur totale à 19 742 milliards de couronnes à la fin de l'année. Le fonds a été en grande partie porté par les valeurs technologiques. Ce secteur lui a rapporté plus de 1 170 milliards de couronnes en 2024, soit près de la moitié de ses gains annuels.Si le fonds est présent au capital de quelque 9 000 entreprises à travers le monde, ses parts dans Apple, Amazon, Alphabet (maison mère de Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia et Tesla représentent à elles seules 17% de ses placements boursiers.Cependant, les États-Unis fonctionnent actuellement avec un déficit budgétaire, ce qui complique la création d'un tel fonds. Le président Trump a suggéré que le fonds pourrait être financé par « des droits de douane et d'autres mesures intelligentes ». Cette proposition soulève des questions sur la viabilité d'un fonds souverain financé par des sources non traditionnelles.Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret ordonnant aux départements du Trésor et du Commerce des États-Unis de créer un fonds souverain et a déclaré qu'il pourrait acheter TikTok.Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré aux journalistes que le fonds serait mis en place dans les 12 prochains mois. « Nous allons monétiser les actifs du bilan américain pour le peuple américain », a déclaré Bessent. « Il s'agira d'une combinaison d'actifs liquides, d'actifs que nous possédons dans ce pays et que nous nous efforcerons de mettre à la disposition du peuple américain ».Trump avait déjà proposé un tel véhicule d'investissement gouvernemental lorsqu'il était candidat à la présidence, affirmant qu'il pourrait financer de « grandes entreprises nationales » telles que des projets d'infrastructure comme les autoroutes et les aéroports, l'industrie manufacturière et la recherche médicale.Les détails concernant le fonctionnement et le financement de ce fonds n'étaient pas immédiatement disponibles, mais Trump avait déjà déclaré qu'il pourrait être financé par « des droits de douane et d'autres mesures intelligentes ». En règle générale, ces fonds s'appuient sur l'excédent budgétaire d'un pays pour réaliser des investissements, mais les États-Unis sont en déficit.Une approche consisterait à convertir la société américaine de financement du développement international (DFC) pour qu'elle fonctionne de manière similaire à un fonds souverain, ce que l'administration Trump aurait envisagé au cours des derniers mois, a rapporté Bloomberg News. La DFC est une agence gouvernementale qui s'associe actuellement à des parties privées pour financer des projets dans les pays en développement.Trump a annoncé vendredi qu'il nommait Benjamin Black à la tête de cette agence de développement. Black, associé directeur de la société d'investissement Fortinbras Enterprises, est le fils de Leon Black, cofondateur de la société de gestion d'actifs Apollo Global Management.Selon le New York Times et le Financial Times, l'administration Biden envisageait également de créer un tel fonds avant l'élection de Trump en novembre.Toutefois, la manière dont un tel fonds serait structuré et financé n'est pas claire. Plusieurs experts ont déclaré que le Congrès devrait probablement autoriser un nouveau financement étant donné l'absence d'excédent existant à exploiter. Le décret demande aux fonctionnaires d'examiner la nécessité d'une législation.Clemence Landers, un ancien fonctionnaire du Trésor qui travaille aujourd'hui au Center for Global Development, a déclaré qu'il avait été question de réaffecter le DFC, mais que la mise en place d'un tel fonds nécessiterait l'intervention du Congrès. « Il est évident que l'on ne peut pas créer une institution par décret et, plus important encore, que l'on ne peut pas financer une institution par décret », a-t-elle déclaré.« La création d'un fonds souverain suggère qu'un pays dispose d'une épargne qui va augmenter et qui peut être allouée à ce fonds », a déclaré Colin Graham, responsable des stratégies multi-actifs chez Robeco à Londres. « Les règles économiques empiriques ne s'appliquent pas ».Il existe plus de 90 fonds de ce type dans le monde, qui gèrent plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs, selon l'International Forum of Sovereign Wealth Funds (Forum international des fonds souverains).De nombreux États américains, dont l'Alaska, le Texas et le Nouveau-Mexique, disposent également de leur propre fonds de patrimoine, qui contribue à financer diverses priorités, notamment l'éducation et l'allègement fiscal. Ils s'appuient souvent sur les recettes générées par les ressources naturelles, comme le pétrole ou les terres.Autre surprise, Trump a suggéré que le fonds d'investissement achète TikTok, dont le sort est incertain depuis l'entrée en vigueur, le 19 janvier, d'une loi obligeant son propriétaire chinois ByteDance à le vendre pour des raisons de sécurité nationale, sous peine d'interdiction.« Nous pourrions l'inclure dans le fonds souverain, quel que soit le produit que nous fabriquons, ou nous pourrions conclure un partenariat avec des personnes très fortunées, il y a beaucoup d'options », a-t-il déclaré à propos de TikTok. « Mais nous pourrions le mettre dans le fonds à titre d'exemple. Nous avons beaucoup d'autres choses que nous pourrions mettre dans le fonds ».Après avoir pris ses fonctions le 20 janvier, Trump a signé un décret visant à retarder de 75 jours l'application de la loi . Trump a déclaré qu'il était en pourparlers avec plusieurs personnes au sujet de l'achat de TikTok et qu'il prendrait probablement une décision sur l'avenir de l'application populaire en février.Des investisseurs américains, de Frank McCourt à Jimmy Donaldson, connu sous le nom de MrBeast, ont proposé de conclure des accords qui permettrait à TikTok de rester sur le marché américain . Le président Donald Trump a également exprimé son intérêt pour que le milliardaire Elon Musk, qui dirige Tesla et SpaceX et possède le réseau social X (anciennement Twitter), ou le président d'Oracle, Larry Ellison, obtiennent une propriété partielle de l'application.Malgré les discussions en cours, l'avenir à long terme de TikTok aux États-Unis reste incertain. Et de nombreux créateurs étendent leur présence en ligne à d'autres plateformes. Le trafic vers les alternatives à TikTok a atteint son maximum le 19 janvier, le jour où l'application est revenue en ligne.« J'ai en quelque sorte fait la paix avec sa disparition. Lorsqu'ils ont menacé de le supprimer la première fois, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me prépare à ce que cela se produise », a déclaré Dylan Lemay, un créateur de contenu qui compte plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok.Donald Trump a menacé pour la première fois d'interdire TikTok lors de son premier mandat présidentiel. Depuis lors, de nombreux créateurs se sont efforcés de développer leurs audiences sur d'autres plateformes afin de protéger leurs carrières en tant que créateurs à plein temps si TikTok est officiellement interdit.Dylan Lemay a indiqué qu'il avait trouvé son public sur d'autres plateformes. C'est sur YouTube qu'il réalise aujourd'hui ses gains les plus réguliers. Il compte actuellement plus de 5,6 millions d'abonnés sur YouTube, où il publie des vidéos de courte et de longue durée qui ont été visionnées des milliards de fois.Si certains créateurs de TikTok ont réussi à trouver un public sur YouTube Shorts et Reels de Meta, beaucoup ont découvert que leur contenu TikTok ne se traduisait pas aussi bien sur d'autres plateformes. Noah Glenn Carter, un autre créateur qui compte près de 10 millions d'abonnés sur TikTok, n'a pas réussi à trouver le même type d'audience sur Reels et YouTube, où son nombre d'abonnés et de spectateurs est nettement inférieur à statistiques sur TikTok.Dans les semaines qui ont précédé l'interdiction, Glenn Carter a contacté des entreprises avec lesquelles il avait déjà travaillé dans le cadre d'accords de marque, c'est-à-dire des accords en vertu desquels les marques paient les créateurs pour qu'ils fassent la promotion de leurs produits et services sur les médias sociaux.Glenn Carter et d'autres créateurs et managers ont déclaré que les marques suspendent ou modifient leurs accords pour inclure des plateformes concurrentes. Meta a commencé à proposer aux créateurs des accords pour promouvoir Instagram sur TikTok , YouTube Shorts, Snapchat et d'autres services.Sources : vidéo dans le texte, bilan du fonds norvégien Les États-Unis ayant un déficit budgétaire, comment un fonds souverain pourrait-il être financé de manière durable sans peser sur l’économie ?Est-il pertinent d’utiliser un fonds souverain pour racheter une entreprise technologique plutôt que pour financer des infrastructures ou l’innovation ?Un tel fonds pourrait-il concurrencer les investisseurs privés et fausser la dynamique du marché ?Quels seraient les risques de rendement pour un fonds souverain financé par des droits de douane ?Les États-Unis devraient-ils s’inspirer des modèles de fonds souverains existants (Norvège, Singapour, etc.) ou créer un modèle unique ?