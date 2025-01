Mark Zuckerberg tente de faire plaisir à Trump via plusieurs prises de position

Envoyé par Mark Zuckerberg Envoyé par Nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires, similaires à X, en commençant par les États-Unis. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt que la désinformation était une menace pour la démocratie.



Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont tout simplement fait preuve de trop de partialité politique et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créée, en particulier aux États-Unis.

Meta menace de licencier des employés suite aux fuites des commentaires pro-Trump de Mark Zuckerberg

Envoyé par Mark Zuckerberg Envoyé par Nous essayons d'être très ouverts et tout ce que je dis est divulgué. Ça craint. Je veux pouvoir parler de choses ouvertement, mais j'essaie aussi de me dire que nous essayons de construire des choses et de créer de la valeur dans le monde, et non pas de détruire de la valeur en parlant de choses qui fuient inévitablement.



Il y a un certain nombre de choses dont je pense qu'il est inutile de parler, alors je ne vais pas le faire. Mais je pense que ce sera bien. Vous pourrez tous nous donner votre avis plus tard. C'est peut-être la nature même de la gestion d'une entreprise à grande échelle, mais c'est un peu ennuyeux.

Lors d'une séance de questions-réponses avec les employés de Meta jeudi, Mark Zuckerberg, le directeur général de l'entreprise, a défendu les récents changements qu'il avait apportés pour assouplir les restrictions sur le discours en ligne et mettre fin aux initiatives en faveur de la diversité, et a redoublé d'efforts pour embrasser la nouvelle administration du président Trump.« Je veux être clair, après les dernières années, nous avons maintenant l'occasion d'avoir un partenariat productif avec le gouvernement des États-Unis », a déclaré Zuckerberg. « Nous allons saisir cette opportunité ».Zuckerberg a déclaré qu'il était « fondamental » pour Meta d'être en meilleurs termes avec les gouvernements du monde entier. « Le gouvernement peut en quelque sorte s'opposer activement à vous, en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues et d'ajouter beaucoup de frictions, ou il peut essayer activement de vous aider à faire tomber les barrières pour vous aider », a-t-il déclaré. « C'est la bonne chose à faire ».Lors de la réunion, Zuckerberg a également déclaré que 2025 serait une année importante pour les initiatives potentiellement transformatrices des activités de Meta, notamment en se concentrant sur l'intelligence artificielle, les centres de données et le monde immersif du métavers.Les remarques de Zuckerberg ont montré qu'il avait resserré son emprise sur Meta en remodelant l'entreprise pour l'ère Trump, à la consternation de certains de ses employés.Au cours de la réunion, Zuckerberg a déclaré que certains des changements apportés par Meta - tels que la suppression de nombreuses équipes D.E.I. - étaient le reflet de l'époque. « Nous sommes au milieu d'un paysage politique et réglementaire qui évolue rapidement et qui considère toute politique susceptible d'avantager un groupe de personnes par rapport à un autre comme illégale », a-t-il déclaré. « À cause de cela, nous allons devoir nous adapter, comme toutes les autres institutions ».Dans le cadre d'un certain nombre de changements radicaux qui modifieront considérablement la façon dont les posts, les vidéos et autres contenus sont modérés en ligne, Meta va ajuster ses politiques d'examen des contenus sur ses plateformes, en se débarrassant des vérificateurs des faits tie rs. L'opérateur de Facebook, Instagram et Threads a récemment fait marche arrière en ce qui concerne la modération, et sa vérification des faits a toujours été controversée.« Il n'est pas normal que des choses puissent être dites à la télévision ou au Congrès, mais pas sur nos plateformes », a écrit Joel Kaplan , le nouveau responsable des affaires internationales de Meta, dans un billet de blogue décrivant les changements. Dans une vidéo d'accompagnement, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que les règles que l'entreprise applique actuellement dans ces domaines sont « tout simplement déconnectées du discours dominant ».Meta va remplacer les vérificateurs de faits tiers par des « notes communautaires » générées par les utilisateurs, similaires à celles de X d'Elon Musk. Meta supprime également les restrictions sur les discours concernant des sujets tels que l'immigration, l'identité sexuelle et le genre, que Meta décrit comme des sujets fréquents de discours et de débats politiques. Meta affirme que la modération et la vérification des faits sont devenues des sujets trop politisésUne décision qui a suscité indignation et incompréhension tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise « Je suis LGBT et atteint d'une maladie mentale », peut-on lire dans un message posté par un employé sur une plateforme Meta interne appelée Workplace. « Juste pour vous faire savoir que je vais prendre du temps pour m'occuper de ma santé mentale ».Les initiatives internes, telles que les groupes de soutien aux employés LGBTQ+, ont également redoublé d’efforts pour faire entendre leur voix. Des pétitions circulent et des appels à revenir sur cette décision se multiplient.Lors d'une interview dans le podcast de Joe Rogan , Mark Zuckerberg a estimé que le monde professionnel a été « culturellement castré » par les politiques en faveur de la diversité et de l’inclusion et s'est plaint d'être « entouré de filles et de femmes ». Il a fait l'éloge de « l'énergie masculine » et a déclaré qu'une culture qui « valorise un peu plus l’agressivité a ses mérites », prétendant que « la culture d’entreprise essaie de s’éloigner » de cette « énergie masculine ».Comme d'autres entreprises, Meta a annulé ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) Les détracteurs de ces politiques DEI allèguent que les femmes et les personnes de couleur se voient attribuer des emplois et des promotions au détriment de candidats plus qualifiés et plus méritants. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump, qui a vivement critiqué ces politiques, a défendu l'idée que les Américains blancs étaient la cible du racisme et a fait de l'annulation de la « prise de contrôle par les woke » de Washington par le président Joe Biden l'une des priorités de son second mandat.Lors de cette réunion, Mark Zuckerberg a annoncé à ses employés qu'il leur communiquerait moins d'informations désormais. Il a déclaré que l'entreprise essaie de jouer la carte de la transparence avec le personnel, mais qu'il est déplorable que toute communication interne finisse par être divulguée. Selon l'enregistrement audio de la réunion, Meta a modifié la section questions-réponses de la réunion de l'entreprise à cause des fuites récurrentes. Mark Zuckerberg, quant à lui, a déclaré que cette situation craint et a donc décidé de limiter ses communications. Il a déclaré Quelques instants après que les commentaires du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, aux employés ont été largement divulgués, un cadre de l'entreprise a averti dans un mémo interne que les auteurs de fuites seraient licenciés.« Nous prenons les fuites au sérieux et nous prendrons des mesures », a déclaré Guy Rosen, responsable de la sécurité des informations chez Meta, dans une note interne. « Lorsque des informations sont volées ou divulguées, les répercussions vont au-delà de l'impact immédiat sur la sécurité. Nos équipes sont démoralisées et nous perdons tous du temps qui serait mieux utilisé à travailler sur nos produits et à atteindre nos objectifs et notre mission ».Rosen ajoute que Meta « prendra les mesures appropriées, y compris le licenciement » si elle identifie des fuites et que « nous avons récemment mis fin à des relations avec des employés qui ont divulgué des informations confidentielles de l'entreprise de manière inappropriée et exfiltré des documents sensibles ».Source : fuite du mémoMeta a-t-il raison de chercher une relation plus étroite avec l’administration Trump, ou risque-t-il de compromettre son indépendance ?Comment cette collaboration pourrait-elle affecter la régulation des réseaux sociaux aux États-Unis ?En supprimant les vérificateurs de faits et en introduisant un système de “notes communautaires”, Meta favorise-t-il réellement la liberté d’expression ou ouvre-t-il la porte à davantage de désinformation ?Comment comparer cette nouvelle approche à celle d’autres plateformes comme X (anciennement Twitter) sous Elon Musk ?