La réponse du Mexique : « Si Google peut changer des noms, nous avons aussi des suggestions »



Cette carte, datant de 1607, qualifiait certaines parties de l’Amérique du Nord « d'Amérique mexicaine ». Sheinbaum l'a montrée lors d’une conférence de presse au début du mois

Google Maps : un arbitre géopolitique malgré lui

Un précédent dangereux pour la souveraineté des États ?

Un signal d’alarme pour l’avenir de l’information géographique

Le président Donald Trump a signé un décret visant à renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » et à rétablir l'appellation « mont McKinley » pour le sommet précédemment connu sous le nom de Denali. Ces décisions s'inscrivent dans une série d'initiatives visant à « restaurer des noms qui honorent la grandeur américaine ».Les utilisateurs de Google Maps aux États-Unis peuvent s'attendre à voir l'étendue d'eau connue depuis des siècles sous le nom de Golfe du Mexique rebaptisée Golfe d'Amérique, s'alignant ainsi sur les termes du décret controversé du président Trump. Google a également indiqué que Denali, une montagne située dans le sud de l'Alaska et le plus haut sommet d'Amérique du Nord, sera appelé Mont McKinley sur ses cartes pour ces mêmes utilisateurs, reflétant ainsi le mandat présidentiel.Les changements ne prendront effet que lorsque le gouvernement aura mis à jour les listes de ces sites dans le Geographic Names Information System (système d'information sur les noms géographiques), une base de données officielle qui comprend des descriptions et des informations sur la localisation de millions de lieux aux États-Unis.« Nous avons reçu quelques questions concernant la dénomination dans Google Maps. Nous avons l'habitude d'appliquer les changements de noms lorsqu'ils ont été mis à jour dans des sources gouvernementales officielles », a déclaré Google sur X. « Lorsque cela se produira, nous mettrons rapidement à jour Google Maps aux États-Unis pour afficher le mont McKinley et le golfe d'Amérique ».Google a fait remarquer que le nom d'un lieu peut apparaître différemment selon l'endroit où se trouvent les utilisateurs de Maps. Lorsque le nom d'un lieu varie d'un pays à l'autre, les utilisateurs verront le nom officiel utilisé par le pays dans lequel ils accèdent à Maps. Dans le reste du monde, les deux noms s'affichent :« C'est également une pratique de longue date : Lorsque les noms officiels varient d'un pays à l'autre, les utilisateurs de Maps voient leur nom officiel local. Le reste du monde voit les deux noms. Cette règle s'applique également ici »Dans sa lettre à Google, qu'elle a présentée lors de sa conférence de presse matinale jeudi, la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a fait valoir que l'administration Trump n'a pas le droit légal de changer le nom du golfe du Mexique. Selon elle, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer n'étend le territoire souverain d'une nation que jusqu'à 12 milles nautiques de ses côtes. Ces 12 milles peuvent donc correspondre au « golfe d'Amérique », dit-elle, mais rien d'autre.Sheinbaum a fait valoir que Google ne devrait pas se plier au « mandat d'un pays » qui tente de changer le nom d'une mer internationale. « Pour nous, c'est toujours le golfe du Mexique, et pour le monde entier, c'est toujours le golfe du Mexique », a-t-elle déclaré.Sheinbaum a critiqué la décision de Google, affirmant que l'entreprise ne devrait pas répondre au « mandat d'un pays » pour changer le nom d'une « mer internationale ». Mais elle a semblé se moquer de la décision de Trump en plaisantant sur le fait que le Mexique pourrait demander à Google de prendre d'autres décisions en matière de changement de nom.« D'ailleurs, nous allons également demander que l'Amérique mexicaine apparaisse sur la carte », a-t-elle déclaré.Sheinbaum avait déjà plaisanté sur le fait qu'elle envisagerait de renommer l'Amérique du Nord en « América Mexicana » dans le pays. « Il dit qu'il l'appellera le golfe d'Amérique sur son plateau continental », a déclaré Sheinbaum lorsque Trump a signé le décret. « Pour nous, c'est toujours le golfe du Mexique, et pour le monde entier, c'est toujours le golfe du Mexique ».Elle a raison sur ce point. Même si Google a accepté d'échanger le nom dès qu'il apparaîtra dans le Geographic Names Information System, qui maintient la norme nationale pour la nomenclature géographique, l'étiquetage exclusif de la masse d'eau en tant que Golfe d'Amérique sera réservé aux Américains qui utilisent Google Maps. Le Mexique continuera à le voir apparaître sous le nom de Golfe du Mexique, et le reste du monde continuera à voir les deux noms affichés côte à côte, selon Google Il est peu probable que Google soit d'accord avec cela, mais le choix de l'entreprise d'acquiescer au décret de Trump est un autre signe de Big Tech jouant le jeu de la nouvelle administration et une continuation de la politique de longue date de Google de s'asseoir sur ses positions. L'entreprise propose régulièrement des noms différents en fonction de la région de l'utilisateur, allant même jusqu'à modifier l'apparence des frontières en fonction de la personne qui regarde la carte. Alors, qui doit accepter les frontières ou les conventions d'appellation ? Nous pouvons tous vivre dans un monde que nous choisissons, renforcé par une technologie qui se plie à la volonté du pouvoir.Cette situation met en exergue un problème fondamental : Google Maps, bien qu'il se présente comme un simple outil cartographique, joue en réalité un rôle crucial dans la perception des territoires et des frontières. Son influence est telle que des gouvernements, des mouvements politiques et des citoyens scrutent chaque changement de nom ou de délimitation.On se souvient par exemple des tensions entre l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire, ou encore du conflit israélo-palestinien où la manière dont Google Maps affiche les frontières suscite régulièrement la controverse.Le cas du "Gulf of America" rappelle ainsi que ces outils ne sont pas neutres. Lorsqu'une entreprise aussi puissante que Google accepte ou initie des modifications de noms en fonction des pressions politiques, elle prend le risque de devenir un acteur partisan sur la scène internationale.Si Google Maps commence à céder aux demandes de figures politiques influentes, où s'arrêtera-t-on ? La réécriture des cartes à des fins idéologiques pourrait devenir une pratique courante, effaçant progressivement les références historiques et géographiques objectives.Le Mexique, en dénonçant cette tentative de renommer son golfe, met en garde contre un précédent dangereux. Si demain un autre pays influent exige une modification similaire, Google pourra-t-il refuser sans être accusé de deux poids, deux mesures ?Il ne s'agit pas seulement d'un débat symbolique, mais d’une question de souveraineté et de respect des faits géographiques. Un tel cas pourrait ouvrir la porte à des manipulations plus graves, menaçant la stabilité de certaines régions du monde où les conflits territoriaux sont encore vifs.Pour mémoire, le golfe du Mexique porte son nom depuis environ 400 ans. Dans son livrepublié en 1589, le géographe anglais Richard Hakluyt appelle la masse d'eau « Gulfe of Mexico ». Au Mexique, le golfe est également appelé par son nom espagnol, El Golfo de Mexico.Le changement du nom de golfe du Mexique en "Gulf of America" soulève des questions fondamentales sur l’influence des multinationales technologiques dans la gestion de l’information géographique. La réponse du Mexique, oscillant entre indignation et ironie, montre que les nations ne comptent pas rester passives face aux tentatives de réécriture géopolitique.Google, de son côté, devra désormais naviguer avec prudence : s’il cède trop facilement aux pressions politiques, il risque de perdre sa crédibilité en tant qu’arbitre cartographique neutre.Dans un monde de plus en plus polarisé, la gestion des noms et des frontières numériques est devenue un enjeu diplomatique majeur. Et cet épisode, aussi anodin puisse-t-il paraître, pourrait bien être un avertissement pour l’avenir de l’information géographique en ligne.Sources : lettre de la Présidente du Mexique, Maison Blanche Google Maps doit-il rester totalement neutre ou doit-il prendre en compte les réalités politiques et historiques des pays concernés ?Que pensez-vous de la justification donnée par Google pour procéder à ce changement (« Nous avons l'habitude d'appliquer les changements de noms lorsqu'ils ont été mis à jour dans des sources gouvernementales officielles ») ?Que pensez-vous du rappel de la Présidente du Mexique selon lequel Google ne devrait pas se plier au « mandat d'un pays » qui tente de changer le nom d'une mer internationale ?À quel point les grandes entreprises technologiques influencent-elles la perception des territoires et des frontières dans le monde ?Existe-t-il un risque que d’autres pays tentent d’exploiter Google Maps pour influencer l’opinion publique sur des questions géopolitiques ?Que pensez-vous des propositions humoristiques du Mexique ? D’autres pays devraient-ils s’inspirer de cette stratégie pour dénoncer les changements de noms qu’ils jugent inappropriés ?