Great pick by @realDonaldTrump. 10 years ago, Republicans were the party of big business and Dems stood for the little guys, but today the tables have completely turned. People forget that the current antitrust actions against Big Tech were started under the first Trump admin. pic.twitter.com/0XVVO2ffcH — Andy Yen (@andyyen) December 4, 2024

Yen a ensuite affirmé qu'il s'agissait d'une « erreur de communication interne », avant d'écrire que Proton était « politiquement neutre »

Proton et la transmission des données aux gouvernements

En quoi est-ce important ?

Proton, la société à l'origine du fournisseur de messagerie électronique éponyme Proton Mail, s'est attiré les faveurs de dissidents, de journalistes d'investigation et d'autres personnes sceptiques à l'égard des regards indiscrets du gouvernement ou des grandes entreprises technologiques. Basé en Suisse, le service se décrit comme « un refuge neutre et sûr pour vos données personnelles, engagé à défendre votre liberté ».C'est donc avec surprise que le mois dernier, le PDG de Proton, Andy Yen, a fait l'éloge du Parti républicain dans un message sur X, déclarant « qu'il y a dix ans, les Républicains étaient le parti des grandes entreprises et les Démocrates représentaient les petites gens, mais aujourd'hui, les rôles sont complètement inversés. Les gens oublient que les actions antitrust actuelles contre les grandes entreprises technologiques ont été lancées sous la première administration Trump ». Lorsque le tweet est devenu viral, le compte Reddit officiel de Proton a publié un commentaire, aujourd'hui supprimé, affirmant que « jusqu'à ce que les démocrates corporatistes soient mis à la porte, la réalité est que les républicains restent plus enclins à s'attaquer aux abus des grandes entreprises technologiques ».Quelques heures plus tard, Proton a supprimé sa réponse sur ses comptes de médias sociaux, déclarant que le message - qui commençait par les mots « Voici notre réponse officielle » - avait en fait été « supprimé parce qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration officielle ». La réponse se poursuit ainsi : « Notre politique est que les comptes officiels ne peuvent pas être utilisés pour exprimer des opinions politiques personnelles. Si cela se produit par erreur, nous le corrigeons dès que nous nous en apercevons ».Il a ensuite publié une déclaration plus longue expliquant que « bien que nous puissions partager des faits et des analyses, notre politique à l'avenir sera de ne pas partager d'opinions de nature politique. La frontière entre les faits, les analyses et les opinions peut parfois être floue, mais nous nous efforcerons de mieux la clarifier au fil du temps grâce à vos commentaires et à vos suggestions. Yen n'a pas précisé si le message supprimé constituait une opinion ou une analyse :« Tout d'abord, bien que le message X n'ait pas été conçu comme une déclaration politique, je peux comprendre qu'il puisse être interprété comme tel et qu'il n'aurait donc pas dû être publié. Bien que nous n'interdisions pas à tous les employés d'exprimer publiquement leurs opinions politiques personnelles, c'est une chose que j'éviterai personnellement à l'avenir. Je penche à gauche sur certaines questions et à droite sur d'autres, mais cela ne sert pas notre mission de débattre publiquement de ce sujet. Cela devrait être évident, mais je dirai que c'est une fausse équivalence de dire que le fait d'être d'accord avec les Républicains sur une question spécifique (l'application de la législation antitrust pour protéger les petites entreprises) équivaut à approuver l'ensemble de la plate-forme du parti républicain.« Deuxièmement, officiellement, Proton doit toujours être politiquement neutre, et bien que nous puissions partager des faits et des analyses, notre politique à l'avenir sera de ne pas partager d'opinions de nature politique. La frontière entre les faits, les analyses et les opinions est parfois floue, mais nous nous efforcerons de la clarifier au fil du temps grâce à vos commentaires et à vos suggestions.« L'exception à ces règles concerne les thèmes de la vie privée, de la sécurité et de la liberté. Il s'agit de sujets nécessairement politiques, pour lesquels influencer les politiques publiques afin de défendre ces valeurs nécessite souvent un engagement politique.« Les activités de Proton ont toujours reflété notre neutralité. Par exemple, nous avons récemment refusé les pressions exercées pour déplatformer les groupes d'étudiants palestiniens et sionistes, non pas parce que nous étions nécessairement d'accord avec leurs points de vue, mais parce que nous croyons fermement en leur droit d'avoir leurs propres points de vue.« Il s'agit également d'une garantie légale en vertu du droit suisse, qui nous interdit explicitement d'aider des gouvernements ou des agences étrangères, et qui ne nous laisse aucune marge de manœuvre pour faire preuve de favoritisme, puisque le droit suisse et les tribunaux suisses ont le dernier mot.« La promesse que nous faisons est que, quelles que soient vos opinions politiques, vous serez toujours le bienvenu chez Proton (sous réserve, bien sûr, du respect de nos conditions générales). Lorsqu'il s'agit de défendre votre droit à la vie privée, Proton ne fait preuve d'aucun favoritisme ou parti pris et le défend inconditionnellement, quelles que soient vos opinions.« Ceci est dû au fait que Proton en tant qu'entreprise, et Proton en tant que communauté, est très diversifiée, avec des personnes ayant un large éventail d'opinions et de perspectives. Il est important de ne pas perdre de vue la nuance. Être d'accord ou non avec quelqu'un sur un point signifie rarement que l'on est d'accord ou non avec lui sur tous les autres points ».Yen a décrit à plusieurs reprises Proton comme une entreprise « soucieuse de la protection de la vie privée », et sa page d'accueil affirme « qu'avec Proton, vos données vous appartiennent, à vous et non aux entreprises technologiques, aux gouvernements ou aux pirates informatiques ». Cependant, Proton a par le passé révélé des informations sur les utilisateurs aux autorités.Par exemple, Proton a déjà fourni à la police l’adresse IP de militants engagés à Youth for Climate . Ils faisaient l’objet d’une surveillance massive après avoir occupé un local dans le quartier de la place Sainte-Marthe, à Paris. Dans le cadre de cette enquête, la police française a envoyé via Europol (l’agence européenne de police criminelle) une demande d’information à ProtonMail, le service de messagerie utilisé par le collectif. L’entreprise a donc transmis aux autorités suisses (qui ont validé la demande) l’adresse IP des comptes concernés.À l'époque, Yen avait publié un message sur Twitter dans lequel il déclarait : « Proton doit se conformer à la loi suisse. Dès qu'un crime est commis, les protections de la vie privée peuvent être suspendues et nous sommes tenus par la loi suisse de répondre aux demandes des autorités suisses. »La page d'information de Proton à l'intention des forces de l'ordre indique que la société a besoin d'une copie d'un « rapport de police ou d'une décision de justice », qu'il s'agisse d'un rapport étranger ou d'un rapport national. Pour sa part, Proton a déclaré aux médias que « Proton ne se conforme pas aux citations à comparaître américaines, peu importe que ce soit Biden ou Trump qui soit au pouvoir. »Si Proton affirme qu'il « ne peut lire aucun de vos messages ni les transmettre à des tiers », il n'en va pas de même pour les sujets des messages électroniques, les noms et adresses électroniques de l'expéditeur ou du destinataire, l'heure d'envoi d'un message ou d'autres informations figurant dans la section « en-tête » des messages électroniques. Proton déclare explicitement que « si une ordonnance valide d'un tribunal suisse nous est signifiée, nous avons la possibilité de divulguer les sujets de vos messages ».Sous le précédent mandat de Trump, le ministère de la justice a cherché à obtenir clandestinement des enregistrements de communications « sans contenu », y compris des enregistrements de téléphone et de courrier électronique, de journalistes de divers organes d'information tels que CNN et le New York Times. Alors que l'objet d'un courriel est considéré comme le « contenu », les enregistrements sans contenu comprennent des métadonnées telles que la date et l'heure d'envoi d'un message, ainsi que l'expéditeur et le destinataire d'un courriel.Le comportement antérieur d'un DOJ dirigé par Trump, associé aux louanges et aux efforts des PDG de la technologie pour s'attirer les faveurs du camp Trump, a soulevé la question de savoir dans quelle mesure l'industrie sera disposée à répondre aux demandes de données de l'administration entrante. C'est une question particulièrement importante pour les types d'utilisateurs qui ont afflué vers Proton - ceux qui craignent d'exposer des sources sensibles ou des personnes persécutées à la surveillance de l'État.« Les plateformes occupent intrinsèquement une position de confiance, car nous voulons qu'elles soutiennent les utilisateurs lorsque le gouvernement vient frapper à la porte pour obtenir des données », a déclaré Andrew Crocker, directeur des litiges en matière de surveillance à l'Electronic Frontier Foundation, qui a publié un rapport annuel intitulé “Who Has Your Back”, analysant l'acquiescement des entreprises aux demandes de données des utilisateurs formulées par le gouvernement.« Il est raisonnable de s'inquiéter que l'épine dorsale des entreprises technologiques pour protéger les utilisateurs de cette manière puisse s'affaiblir lorsqu'elles sont trop impliquées politiquement avec une administration », a déclaré Crocker.Sources : PDG de Proton , Proton ( 1 2 ), ministère de la Justice Que pensez-vous de la réflexion d'Andrew Crocker au sujet de la situation ?Une entreprise comme Proton Mail peut-elle réellement être politiquement neutre tout en exprimant des opinions sur un parti politique ?Les entreprises technologiques ont-elles un devoir de transparence quant à leurs positions politiques, ou doivent-elles se limiter à leur mission commerciale ?Peut-on séparer les valeurs d’une entreprise de celles de ses dirigeants ou de son pays d’origine ?Une prise de position publique d’une entreprise technologique influence-t-elle les choix des utilisateurs ?Peut-on comparer cette situation à celle d’Elon Musk et Twitter ? Les attentes envers ces plateformes sont-elles les mêmes ?