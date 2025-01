We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

Des changements appliqués localement

Also longstanding practice: When official names vary between countries, Maps users see their official local name. Everyone in the rest of the world sees both names. That applies here too. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

La division Google Maps a reclassé les États-Unis dans la catégorie des « pays sensibles »

This report is misleading. “Sensitive” is simply used in our internal systems for countries that see different official names in Maps (like a different name for a body of water) — that’s all there is to it. This is common & includes dozens of countries. Adding the U.S. & Mexico… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 29, 2025

Les utilisateurs de Google Maps aux États-Unis peuvent s'attendre à voir l'étendue d'eau connue depuis des siècles sous le nom de Golfe du Mexique rebaptisée Golfe d'Amérique, s'alignant ainsi sur les termes du décret controversé du président Trump. Google a également indiqué que Denali, une montagne située dans le sud de l'Alaska et le plus haut sommet d'Amérique du Nord, sera appelé Mont McKinley sur ses cartes pour ces mêmes utilisateurs, reflétant ainsi le mandat présidentiel.Les changements ne prendront effet que lorsque le gouvernement aura mis à jour les listes de ces sites dans le Geographic Names Information System (système d'information sur les noms géographiques), une base de données officielle qui comprend des descriptions et des informations sur la localisation de millions de lieux aux États-Unis.« Nous avons reçu quelques questions concernant la dénomination dans Google Maps. Nous avons l'habitude d'appliquer les changements de noms lorsqu'ils ont été mis à jour dans des sources gouvernementales officielles », a déclaré Google sur X. « Lorsque cela se produira, nous mettrons rapidement à jour Google Maps aux États-Unis pour afficher le mont McKinley et le golfe d'Amérique ».Google a fait remarquer que le nom d'un lieu peut apparaître différemment selon l'endroit où se trouvent les utilisateurs de Maps. Lorsque le nom d'un lieu varie d'un pays à l'autre, les utilisateurs verront le nom officiel utilisé par le pays dans lequel ils accèdent à Maps. Dans le reste du monde, les deux noms s'affichent :« C'est également une pratique de longue date : Lorsque les noms officiels varient d'un pays à l'autre, les utilisateurs de Maps voient leur nom officiel local. Le reste du monde voit les deux noms. Cette règle s'applique également ici »Le ministère de l'Intérieur a annoncé vendredi que le golfe du Mexique avait été rebaptisé golfe d'Amérique, et que Denali avait, à nouveau, été rebaptisé mont McKinley, en réponse à une directive signée par Trump peu après son entrée en fonction.Dans un communiqué de presse, l'agence a déclaré que les changements « réaffirment l'engagement de la nation à préserver le patrimoine extraordinaire des États-Unis et à s'assurer que les générations futures d'Américains célèbrent l'héritage de ses héros et de ses atouts historiques ». Le Conseil américain des noms géographiques (U.S. Board on Geographic Names) devait commencer à mettre à jour « la nomenclature fédérale officielle dans le Système d'information sur les noms géographiques (Geographic Names Information System) pour refléter ces changements, avec effet immédiat pour l'usage fédéral », a ajouté le ministère.Bien que le gouvernement fédéral fasse officiellement référence au golfe et à la montagne par leurs nouveaux noms (dans les documents gouvernementaux et les cartes officielles des États-Unis, par exemple) les autres pays ne sont pas tenus de les reconnaître. L'agence Associated Press a déclaré qu'elle appellerait le golfe du Mexique par son nom original tout en reconnaissant le nom de golfe d'Amérique. L'AP appellera également Denali « Mont McKinley », étant donné que le poste de Trump lui confère le pouvoir de modifier les noms géographiques des lieux situés à l'intérieur du pays.Le golfe du Mexique est apparu pour la première fois sur une carte du monde il y a environ 400 ans, comme l'a souligné la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, lors d'une réunion d'information au début du mois, où elle a tourné en dérision ce qui était à l'époque la proposition de Trump de renommer le bassin océanique qui partage des côtes de longueurs presque égales avec son pays et les États-Unis. Citant l'un des documents fondateurs du Mexique datant du début des années 1800 et précédant la constitution du pays, Sheinbaum a suggéré avec sarcasme de renommer l'Amérique du Nord « América Mexicana », ce qui se traduit par « Amérique mexicaine ».Le nom de Denali vient des habitants Koyukon de l'Alaska, qui sont originaires de la région autour de la montagne. Contesté au fil des décennies, le mont McKinley a été désigné par les États-Unis au début des années 1900 pour commémorer la mort d'un président. Le nom a été officiellement changé en Denali par l'ancien président Barack Obama au cours de son mandat.Lundi, la division Google Maps a reclassé les États-Unis dans la catégorie des « pays sensibles », une désignation qu'elle réserve aux États dont le gouvernement est strict et qui connaissent des conflits frontaliers, selon CNBC.La décision d'élever les États-Unis sur sa liste de pays sensibles illustre les défis auxquels les entreprises technologiques sont confrontées alors qu'elles tentent de naviguer dans les premiers jours d'une deuxième présidence Trump. Depuis le début de l'année, Meta, TikTok, Amazon et d'autres ont adapté leurs produits et leurs politiques pour refléter les opinions politiques, les politiques et les décrets de Donald Trump.Trump a entretenu des relations difficiles avec la Silicon Valley tout au long de sa première présidence et n'a pas hésité à critiquer le secteur lors de sa campagne pour 2024. Plus récemment, des dirigeants du secteur technologique, dont Sundar Pichai, PDG de Google, ont cherché à resserrer les liens avec Trump, et plusieurs d'entre eux se sont rangés derrière le président lors de son investiture.La liste des pays sensibles de Google comprend notamment la Chine, la Russie, Israël, l'Arabie saoudite et l'Irak. L'étiquette est également utilisée pour les pays qui ont une « géométrie unique ou un étiquetage unique », selon une correspondance interne.Les États-Unis et le Mexique ont été ajoutés à la liste.Très vite, Google a réagi au développement de la CNBC, expliquant :« Ce rapport est trompeur. Le terme "sensible" est simplement utilisé dans nos systèmes internes pour les pays qui ont des noms officiels différents dans Maps (comme un nom différent pour une étendue d'eau) - c'est tout ce qu'il y a à dire. Il s'agit d'une pratique courante qui concerne des dizaines de pays. L'ajout des États-Unis et du Mexique à cette liste ne signifie rien de plus ».Sources : Google Maps, Geographic Names Information System Que pensez-vous de la décision de Donald Trump de renommer ces entités ?Google doit-il suivre les décisions politiques d’un pays concernant les noms géographiques, ou doit-il s’en tenir aux conventions internationales ?Quelles pourraient être les conséquences si chaque pays imposait ses propres appellations sur Google Maps ?Le changement de noms géographiques à des fins politiques est-il une réécriture de l’histoire ou une simple mise à jour légitime ?Comment ces changements sont-ils perçus par d’autres pays, notamment le Mexique et le Canada ?Google risque-t-il de perdre en crédibilité à l’international en acceptant ces modifications sous pression politique ?Peut-on comparer cette situation aux décisions prises par des régimes autoritaires pour contrôler les cartes et l’information en ligne ?