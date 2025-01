Mais le vice-président américain ne se laisse pas séduire : « les grandes entreprises de la Tech ont trop de pouvoir »

Le revirement de la sphère technologique

Plusieurs entreprises technologiques ont renoncé à vérifier les faits à l'approche du second mandat de Trump

Ces commentaires ont été formulés en réponse à la présence inhabituelle d'une série de PDG du secteur technologique à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, notamment Mark Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos d'Amazon, Elon Musk de Tesla, Tim Cook d'Apple et Sundar Pichai de Google. Les grandes enseignes de la technologie, dont certains comptent parmi les hommes les plus riches du monde et ont fait des dons de leurs entreprises pour l'investiture de Trump, étaient assis dans certains des sièges les plus recherchés de la rotonde du Capitole.Google a fait un don d'un million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump, pareil pour Tim Cook, le PDG d'Apple, qui a donné le même montant (en comparaison, Apple a fait un don de 43 200 $ pour l'investiture de Joe Biden en 2021, selon une déclaration de la Commission électorale fédérale qui présente une liste de personnes et d'entreprises qui ont fait des dons à son fonds d'investiture).Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé une contribution personnelle d’un million de dollars . Altman, un acteur majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle, a justifié sa démarche en affirmant vouloir soutenir les efforts de l’administration Trump pour maintenir la position dominante des États-Unis dans la course mondiale à l’innovation technologique.Meta et Amazon ont chacune fait un don d’un million de dollars au fonds d’investiture de Trump. Ce geste marque un tournant, en particulier pour Meta, qui n’avait soutenu financièrement aucune investiture présidentielle par le passé. Pour Amazon, ce choix pourrait s’expliquer par une volonté d’apaiser les relations après des années de critiques acerbes de Trump contre son fondateur, Jeff Bezos, et contre le Washington Post, propriété de ce dernier.Pour ceux qui se poseraient la question, tout est stratégique : pour les grandes enseignes technologiques, la victoire de Donald Trump rime avec un potentiel assouplissement des réglementations face à la montée des menaces antitrust Vance a fait remarquer que les PDG du secteur technologique « n'avaient pas d'aussi bonnes places que ma mère et beaucoup d'autres personnes qui étaient là pour nous soutenir » :« Ils n'étaient pas aussi bien assis que ma mère et beaucoup d'autres personnes qui étaient là pour nous soutenir. Mais nous croyons fondamentalement que les grandes entreprises technologiques ont trop de pouvoir, et il y a deux façons de le faire. Elles doivent respecter les droits constitutionnels des Américains et cesser de pratiquer la censure. Si elles ne le font pas, vous pouvez être absolument sûrs que les dirigeants de Donald Trump ne les verront pas d'un très bon œil ».Cette position n'est pas nouvelle.En effet, lors d'une interview accordée en août à la même émission, le vice-président a exposé son point de vue sur les grandes entreprises technologiques, affirmant que des sociétés comme Google sont trop puissantes et censurent les informations américaines, tout en détenant un « monopole sur la liberté d'expression » qui, selon lui, devrait être démantelé.La sphère technologique a joué un rôle prépondérant dans la victoire électorale de Trump en 2024, Musk ayant dépensé plus d'un quart de milliard de dollars pour soutenir Trump et d'autres candidats républicains. Musk est devenu un allié clé du président et, en novembre, Trump a nommé le PDG de Tesla à la tête du Department of Government Efficiency (département de l'efficacité gouvernementale), une nouvelle agence temporaire visant à réduire le gaspillage des dépenses fédérales. Entre-temps, d'autres PDG du secteur technologique se sont rapprochés du président en se rendant à Mar-a-Lago avant l'investiture.Mais Vance a déclaré dans l'interview de samedi que les grandes entreprises et les géants de la technologie, malgré leur proximité récente avec le président, sont « étroitement surveillées ».Bien que les grandes entreprises technologiques aient embrassé Donald Trump depuis l'élection du 5 novembre, le président et ses partisans nourrissent toujours des griefs à l'encontre des plateformes de médias sociaux qui auraient un parti pris anti-conservateur en modérant le contenu d'une manière qu'ils considèrent comme une suppression de la liberté d'expression.Après avoir quitté ses fonctions en 2021, Trump a accusé Google de supprimer les informations favorables le concernant.Il a également critiqué les métaplateformes de Zuckerberg pour l'avoir banni de Facebook et d'Instagram à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier 2021.Début décembre, Trump a indiqué qu'il ne reculerait pas devant l'application de la législation antitrust. Le nouveau président a nommé Gail Slater, qui avait conseillé Trump sur la politique technologique lors de son premier mandat, à la tête de la branche antitrust du ministère de la Justice.« Les grandes entreprises de la Tech se sont déchaînées pendant des années, étouffant la concurrence dans notre secteur le plus innovant et, comme nous le savons tous, utilisant son pouvoir de marché pour réprimer les droits de tant d'Américains, ainsi que ceux des petites entreprises de la Tech ! » a clamé Trump lorsqu'il a annoncé la nomination de Slater dans un message publié le 4 décembre sur le site Truth Social. « J'ai été fier de lutter contre ces abus au cours de mon premier mandat, et l'équipe antitrust du ministère de la justice poursuivra son travail sous la direction de Gail ».Certains des propos les plus hostiles de Trump dans le passé ont été dirigés contre Amazon et Meta.Au cours de son premier mandat, Trump a attaqué à plusieurs reprises Bezos et ses entreprises , Amazon et The Washington Post, les accusant notamment d'échapper à l'impôt ou de publier des « fake news ». Trump a également pointé du doigt à plusieurs reprises Amazon pour son utilisation du service postal américain pour la livraison des colis aux clients, affirmant que l'entreprise contribuait aux problèmes budgétaires de la poste.L'animosité est allée dans les deux sens. En 2019, Amazon a accusé les « attaques en coulisses » de Trump contre l'entreprise d'être à l'origine de la perte d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec le ministère de la défense, appelé à l'époque JEDI. Et avant l'élection de 2016, Bezos a critiqué le comportement de Trump, affirmant qu'il « érode notre démocratie ». Après que le candidat républicain de l'époque a accusé Bezos d'utiliser le Post comme « abri fiscal », Bezos, qui possède également la société spatiale Blue Origin, a proposé dans un tweet d'envoyer Trump dans l'espace à bord de l'une de ses fusées.Blue Origin est en concurrence avec SpaceX de Musk pour l'obtention de contrats gouvernementaux.À l'approche du second mandat de Trump, de nombreuses entreprises technologiques ont renoncé à vérifier les faits ou à supprimer les informations erronées de leurs plateformes.C'est le cas par exemple de Meta, qui a abandonné la vérification des faits par des tiers sur ses plateformes de médias sociaux . « Il n'est pas normal que des choses puissent être dites à la télévision ou au Congrès, mais pas sur nos plateformes », a écrit Joel Kaplan, le nouveau responsable des affaires internationales de Meta, dans un billet de blogue décrivant les changements. Dans une vidéo d'accompagnement, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que les règles que l'entreprise applique actuellement dans ces domaines sont « tout simplement déconnectées du discours dominant ».Meta va remplacer les vérificateurs de faits tiers par des « notes communautaires » générées par les utilisateurs, similaires à celles de X d'Elon Musk. Meta supprime également les restrictions sur les discours concernant des sujets tels que l'immigration, l'identité sexuelle et le genre, que Meta décrit comme des sujets fréquents de discours et de débats politiques. Meta affirme que la modération et la vérification des faits sont devenues des sujets trop politisés.Depuis des années, les conservateurs accusent les entreprises technologiques d'étouffer leurs opinions en ligne, citant l'interdiction de Trump par ces entreprises à la suite de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Ils ont également affirmé que les efforts de l'administration Biden pour faire pression sur les entreprises technologiques afin qu'elles suppriment les informations erronées sur les vaccinations contre le coronavirus équivalaient à une ingérence illégale du gouvernement dans la liberté d'expression des Américains.Ces allégations étaient au cœur d'un procès que plusieurs républicains, dont le candidat de Trump au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, ont intenté contre la Maison-Blanche de Biden et plusieurs agences gouvernementales. Dans un arrêt rendu cet été (6-3), la Cour suprême a rejeté les efforts visant à limiter de manière significative la possibilité pour les fonctionnaires fédéraux de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles suppriment des messages. La Cour a estimé que les États et les particuliers n'avaient pas prouvé qu'ils avaient été lésés par les communications.Source : vidéo dans le texteQue pensez-vous des propos de JD Vance ?Pensez-vous que le démantèlement des grandes entreprises technologiques favoriserait réellement l’innovation, ou cela risquerait-il de fragmenter le marché et de ralentir les avancées technologiques ?Quels seraient les critères pour définir qu’une entreprise technologique a atteint une position de monopole nécessitant une intervention ?Les petites entreprises ou startups ont-elles suffisamment de protection pour rivaliser avec les géants de la tech ?Jusqu’à quel point les grandes entreprises technologiques devraient-elles être autorisées à collecter et utiliser les données personnelles des utilisateurs ?Les plateformes en ligne doivent-elles avoir un rôle actif dans la modération des contenus, ou cela représente-t-il une menace à la liberté d'expression ?Les utilisateurs sont-ils suffisamment informés et conscients des implications de l'utilisation de ces services "gratuits" en termes de vie privée ?