Les gens n'ont pas été amenés à suivre automatiquement les comptes Facebook ou Instagram officiels du président, du vice-président ou de la première dame. Ces comptes sont gérés par la Maison Blanche et le contenu de ces pages change avec l'arrivée d'une nouvelle administration. Il s'agit de la même procédure que celle suivie lors de la dernière transition présidentielle. Les demandes de suivi et d'annulation peuvent prendre un certain temps avant d'être traitées, car ces comptes changent de mains.

This is the same procedure we followed during the last presidential transition. It may take some time for follow and unfollow requests to go through as these accounts change hands. — Andy Stone (@andymstone) January 22, 2025

Ce n'est pas une excuse valable pour expliquer pourquoi nos comptes les suivent automatiquement. Mon compte ne suivait auparavant aucun des comptes qui ont été suivis automatiquement hier, y compris POTUS et VP. J'ai fait des captures d'écran du compte POTUS nouvellement créé lundi, ainsi que de son faible nombre de followers, et je me suis assuré que je ne le suivais pas. Hier soir, le nombre de followers a grimpé en flèche et j'ai soudainement commencé à suivre le compte.

Meta parle d'un problème technique affectant plusieurs hashtags

There’s an issue affecting people’s ability to search for a number of different hashtags on Instagram - not just those on the left. We’re working quickly to resolve this. https://t.co/S3OywJVRZX — Andy Stone (@andymstone) January 21, 2025

Un avocat abandonne Meta en tant que client, citant la « masculinité toxique et la folie néo-nazie » de Mark Zuckerberg

Les contenus anti-Trump apparaissent masqués sur TikTok aux États-Unis après la remise en ligne de l'application

Peu après la prestation de serment de Donald Trump en tant que 47président des États-Unis lundi, de nombreux utilisateurs de Facebook ont commencé à signaler que le réseau social leur faisait automatiquement suivre la page Facebook de Trump.Le directeur de la communication de Meta, Andy Stone, a répondu aux rapports sur Threads et X. Il a écrit que les gens n'étaient pas obligés de suivre automatiquement les comptes officiels du président, du vice-président ou de la première dame. Stone a ajouté que les comptes sont gérés par la Maison Blanche, de sorte que le contenu des pages change avec l'arrivée d'une nouvelle administration, mais que les personnes qui les suivent restent inchangées. La même procédure avait été appliquée lors de la dernière transition présidentielle.Cependant, de nombreuses réponses mettent en doute l'explication de Stone. De nombreuses personnes affirment qu'elles n'ont jamais suivi Biden, Trump ou d'autres comptes politiques, alors qu'elles suivent soudainement les comptes POTUS, VPOTUS et FLOTUS.Certains se plaignent également du fait que les personnes qui se sont soudainement aperçues qu'elles suivaient Trump ne peuvent pas l'annuler. Stone a indiqué que les demandes de suivi et d'annulation de suivi pourraient prendre un certain temps avant d'être traitées, étant donné que les comptes de la Maison Blanche changent de mains.« J'ai, comme d'autres, supprimé Trump et Vance à plusieurs reprises lundi, avant de découvrir que je les suivais à nouveau », a déclaré Anna Springer, utilisatrice de Facebook, sur Threads, qui appartient également à Meta. « Je ne sais pas si c'était juste un pépin ou quelque chose d'intentionnel, mais c'est bel et bien arrivé ».Il a été noté que lorsqu'un candidat quitte ses fonctions, Meta crée des comptes POTUS archivés auxquels les personnes qui le suivent sont automatiquement inscrites. Certains affirment que lorsque cela s'est produit, ils ont automatiquement commencé à suivre les comptes Trump, Vance et Melania Trump.Une autre chose qui a conduit les gens à accuser Meta de partialité politique se produit sur Instagram. Les utilisateurs affirment que lorsqu'ils effectuent des recherches par hashtag pour #Democrat ou #Democrats, ils voient apparaître des messages indiquant « Nous avons caché ces résultats » et « Les résultats pour le terme que vous avez recherché peuvent contenir du contenu sensible. » Meta a indiqué que ce problème était dû à un problème technique affectant plusieurs hashtags, dont certains liés au parti républicain : « Un problème affecte la possibilité de rechercher un certain nombre de hashtags différents sur Instagram, et pas seulement ceux de la gauche. Nous travaillons rapidement à la résolution de ce problème ».Les rapports séparés selon lesquels les gens voient plus de contenu politique dans leurs fils d'actualité sont le résultat des changements que Zuckerberg a annoncés au début du mois de janvier. Le PDG a également suspendu le programme de vérification des faits et réduit le niveau de censure sur les plateformes de Meta.Lors d'une interview dans le podcast de Joe Rogan , Mark Zuckerberg a estimé que le monde professionnel a été « culturellement castré » par les politiques en faveur de la diversité et de l’inclusion et s'est plaint d'être « entouré de filles et de femmes ». Il a fait l'éloge de « l'énergie masculine » et a déclaré qu'une culture qui « valorise un peu plus l’agressivité a ses mérites », prétendant que « la culture d’entreprise essaie de s’éloigner » de cette « énergie masculine ».Mark Lemley, professeur de droit à Stanford, a représenté Meta dans une affaire de droit d'auteur en 2023, dans laquelle l'entreprise a utilisé un ensemble de données contenant des livres électroniques protégés par le droit d'auteur pour former ses LLM, ce qui, selon elle, devrait être considéré comme une utilisation équitable.Mais Lemley ne représentera plus Meta. Dans un message publié sur LinkedIn, il indique qu'il a mis fin à sa relation avec son client, l'entreprise Meta, car il ne peut plus, en toute conscience, agir en tant qu'avocat.Bien que Lemley dise qu'il croit toujours que Meta est du bon côté de la bataille des droits d'auteur sur l'IA et qu'il espère qu'elle gagnera le combat juridique, son problème est avec Zuckerberg et sa « crise de la quarantaine ». Lemley a déclaré qu'il ne désactiverait pas son compte Facebook en raison des amis et des relations qu'il a sur la plateforme. Cependant, il a quitté Threads en faveur de Bluesky, que de nombreuses personnes ont rejoint après avoir quitté X/Twitter, et n'achètera plus rien des publicités qu'il voit sur Facebook ou Instagram.Le samedi 18 janvier 2025, l'application chinoise a cessé de fonctionner pour les Américains après l'entrée en vigueur d'une loi l'interdisant pour des raisons de sécurité nationale. Mais environ 12 heures plus tard, TikTok a rétabli ses services à la suite de l'intervention du président élu Donald Trump . Il a prolongé le délai de mise en conformité, offrant ainsi à ByteDance un sursis de 75 jours pour trouver une solution répondant aux préoccupations des États-Unis.Depuis, plusieurs utilisateurs ont signalé avoir constaté des irrégularités dans le fonctionnement de l'algorithme de TikTok . Une publication sur X (ex-Twitter), qui a reçu 5 millions de vues au moment de la rédaction, affirme : « TikTok est maintenant une région qui empêche les Américains de chercher des choses comme "fascisme" et "Donald Trump a truqué l'élection" ». La publication comprend deux captures d'écran qui montrent des recherches dans l'application TikTok.Les captures d'écran montrent la page de recherche, et dans les deux cas, le terme recherché est « Donald Trump rigged elections » (Donald Trump a truqué les élections). Le message indique que : « à gauche, les résultats proviennent d'un appareil en Amérique, et à droite, d'un appareil au Royaume-Uni ». L'image de gauche montre une page de résultats qui indique « aucun résultat trouvé », tandis que celui de droite montre deux vidéos de Donald Trump.Un autre utilisateur a partagé une vidéo qui le montre en train de passer des États-Unis à la Grande-Bretagne à l'aide d'un VPN pour étayer ses allégations virales. « Il s'agit apparemment d'une situation un peu incohérente en fonction de la formulation utilisée, mais cela reste quelque chose qui est (pour autant que je sache) exclusif aux Américains, et qui fait toujours partie d'un effort flagrant pour censurer la discussion progressiste », a ajouté cet utilisateur.Dans une vidéo d'un utilisateur partageant des recherches pour différents hashtags, le hashtag « #f***biden » est autorisé, mais le hashtag « #f***trump » n'affiche rien. « Je viens d'essayer et en gros, ils censurent certains mots... donc si vous faites des fautes de frappe, elles vont apparaître.... TikTok est maintenant l'organe de propagande de Trump », a commenté un utilisateur. D'autres critiques font un lien avec le maintien de TikTok aux États-Unis.« Je suppose que la condition pour que TikTok reste était de se transformer en une machine de propagande de Trump », a écrit un autre utilisateur. Pour l'heure, il est difficile de déterminer avec certitude les raisons de cette disparité dans le traitement des hashtags par TikTok.