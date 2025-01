Mark Zuckerberg et la question de la censure gouvernementale

Mark Zuckerberg demande à Donald Trump d'empêcher l'UE d'infliger des amendes aux entreprises technologiques américaines

Lors d'une interview dans le podcast de Joe Rogan, Mark Zuckerberg a estimé que le monde professionnel a été « culturellement castré » par les politiques en faveur de la diversité et de l’inclusion et s'est plaint d'être « entouré de filles et de femmes ». Il a fait l'éloge de « l'énergie masculine » et a déclaré qu'une culture qui « valorise un peu plus l’agressivité a ses mérites », prétendant que « la culture d’entreprise essaie de s’éloigner » de cette « énergie masculine ».Notons que, comme d'autres entreprises, Meta a annulé ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).Les détracteurs de ces politiques DEI allèguent que les femmes et les personnes de couleur se voient attribuer des emplois et des promotions au détriment de candidats plus qualifiés et plus méritants. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump, qui a vivement critiqué ces politiques, a défendu l'idée que les Américains blancs étaient la cible du racisme et a fait de l'annulation de la « prise de contrôle par les woke » de Washington par le président Joe Biden l'une des priorités de son second mandat.Les partisans des politiques DEI affirment que les programmes de ce type sont essentiels pour permettre aux personnes de couleur et aux femmes d'être sur un pied d'égalité avec les autres. Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, et d'autres chefs d'entreprise ont souligné à maintes reprises que la diversité est bonne pour les affaires. Les employés de couleur sont sous-représentés à tous les niveaux de pouvoir dans les entreprises américaines, selon des enquêtes. Une analyse réalisée en 2023 a révélé que les hommes blancs représentaient 7 cadres dirigeants sur 10 dans les plus grandes entreprises du pays. Environ 1 entreprise sur 7 avait des équipes de direction composées uniquement d'hommes blancs.Au cours de l'entretien, qui a porté sur plusieurs sujets, Zuckerberg a abordé la question de la censure gouvernementale et a déclaré : « C'est ce qui a été le plus extrême. Je dirais que c'était pendant l'administration Biden, lorsqu'ils essayaient de mettre en place le programme de vaccination. Je pense que les vaccins sont plus positifs que négatifs, mais je pense que pendant qu'ils essayaient de mettre en place ce programme, ils ont également essayé de censurer tous ceux qui s'y opposaient ».« Ils nous ont poussés très fort à supprimer des choses qui étaient honnêtement vraies. En fait, ils nous ont poussés en nous disant : "Vous savez, tout ce qui dit que les vaccins peuvent avoir des effets secondaires, vous devez le supprimer", et j'ai répondu : "Eh bien, nous n'allons pas faire ça" », a ajouté Zuckerberg.Il a ajouté que des membres de l'administration Biden lui avaient dit « d'enlever tout ce qui parlait des effets secondaires des vaccins ».Se référant à l'enquête et au comité mis en place pour examiner la censure gouvernementale, Mark Zuckerberg a déclaré : « Nous avons produit tous ces documents et ils sont tous dans le domaine public. Je veux dire que ces gens de l'administration Biden appelaient notre équipe, leur hurlaient dessus en jurant (…). C’est dans les documents que nous avons fournis à la commission d’enquête parlementaire du [député républicain] Jim Jordan ».Zuckerberg a ajouté : « Nous en sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit : "non, nous n'allons pas supprimer des choses vraies. C'est ridicule". Ils veulent que nous retirions ce mème de Leonardo DiCaprio regardant une télévision et expliquant que dans 10 ans, vous verrez une publicité disant que si vous avez pris un vaccin COVID, vous avez droit à ce genre de paiement, ce genre de mème de recours collectif. Et ils nous disent : "Non, vous devez l'enlever". Nous avons répondu : "Non, nous n'allons pas supprimer l'humour et la satire. Nous n'allons pas supprimer des choses vraies". Et puis, à un moment donné, je suppose, je ne sais pas, que les choses se sont un peu inversées. Je veux dire que Biden a fait une déclaration à un moment donné, je ne sais pas si c'était lors d'une conférence de presse ou à des journalistes, où il a dit que ces types tuaient des gens. Et, et, je ne sais pas, alors toutes ces différentes agences et branches du gouvernement ont commencé à enquêter et à s'en prendre à notre entreprise. C'était, c'était brutal. »Cependant, les documents internes remis par la société à la commission d'enquête parlementaire américaine tendent à relativiser, voire à contredire, les déclarations du PDG. Les « jurons » auxquels il semble faire référence concernaient un problème technique qui n'avait rien à voir avec le Covid-19 ou la modération ; en ce qui concerne les « pressions » sur la vaccination, elles sont largement nuancées dans les échanges écrits entre Zuckerberg et Nick Clegg, alors directeur des affaires internationales et de la communication de l'entreprise. Selon ce dernier, l'administration Biden n'a jamais exercé de pression spécifique sur Meta pour censurer la théorie d'une fuite de laboratoire : « c'était toujours une pression générale, du type "faites plus" », a-t-il indiqué.Dans sa tentative de démocratiser davantage Facebook pour garantir la liberté en ligne, Zuckerberg a annoncé plus tôt que Meta fermait son atelier de vérification des faits sensible à la censure aux États-Unis et le remplaçait par un système de « notes communautaires » alimenté par les utilisateurs, comme celui utilisé par X.Enfin, la façon dont Mark Zuckerberg a exposé, lors de son interview, sa relation avec les régulateurs européens était particulièrement trompeuse. Il a affirmé que le gouvernement américain devrait protéger les entreprises américaines plutôt que d'être à l'avant-garde des attaques contre ces entreprises. Puis, adoptant le langage d’une partie de l’aile droite du parti républicain : « L’Union européenne a infligé quelque chose comme 30 milliards de dollars d’amendes [aux sociétés technologiques américaines] (…) et c’est une sorte de politique européenne, une manière dont ils veulent traiter la tech américaine. Il s'agit presque d'un droit douanier. »Mark Zuckerberg a également répété par le passé son soutien aux régulations, en particulier européennes. En 2019, il a publié un texte approfondi pour exprimer son opinion positive sur le RGPD, affirmant que « cela serait bénéfique pour Internet si davantage de pays adoptaient ces règles ». Il affirmait également en 2020 que « les grandes entreprises du numérique [avaient] besoin d'une régulation plus stricte ». À cette époque, Meta adoptait une stratégie visant à influencer le contenu des textes plutôt que de les rejeter entièrement, car son PDG considérait depuis au moins 2018 que « la régulation [était] inévitable ». À l'instar de Facebook, toutes les grandes entreprises américaines demandaient à ce moment-là la mise en place d'un cadre commun clair entre les pays de l'UE.Cependant, pour Mark Zuckerberg, le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, devrait intervenir pour empêcher l'UE d'infliger des amendes aux entreprises technologiques américaines pour avoir enfreint les règles antitrust et commis d'autres violations. « Je pense que c'est un avantage stratégique pour les États-Unis d'avoir beaucoup d'entreprises parmi les plus fortes du monde, et je pense que cela devrait faire partie de la stratégie américaine à l'avenir de défendre cela »Sources : vidéo de l'interview de Mark Zuckerberg (dans le texte), Facebook ( 1 La compétitivité et l’agressivité sont-elles vraiment nécessaires pour innover dans l’industrie technologique ?Peut-on valoriser une « énergie masculine » sans exclure ou aliéner une partie de la main-d’œuvre, notamment les femmes et les minorités ?Cette stratégie plus « agressive » est-elle une réponse pertinente aux défis que traverse Meta, comme les licenciements et les pressions concurrentielles ?Comment cette approche peut-elle impacter l’image de Meta auprès des talents et des consommateurs ?Mark Zuckerberg prend-il un risque en polarisant davantage son entreprise à l’heure où la diversité est un enjeu central pour attirer des talents ?