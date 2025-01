Mark Zuckerberg veut tirer profit de déboires de TikTok aux États-Unis

Edits est plus qu'une application de montage vidéo, c'est une suite complète d'outils créatifs. Il y aura un onglet dédié à l'inspiration, un autre pour garder une trace des premières idées, une caméra de bien meilleure qualité (que j'ai utilisée pour enregistrer cette vidéo), tous les outils d'édition que vous attendez, la possibilité de partager des brouillons avec des amis et d'autres créateurs, et, si vous décidez de partager vos vidéos sur Instagram, des informations puissantes sur les performances de ces vidéos.





Capture d'écran de l'application Edits



Mark Zuckerberg vivement critiqué pour son manque d'originalité perçu

Donald Trump ouvre la voie à un maintien de TikTok aux États-Unis



CapCut est une application gratuite de montage vidéo développée par ByteDance, la même entreprise à l'origine de TikTok. Lancée en Chine en 2019 sous le nom de « JianYing », l'application a été renommée CapCut pour le marché international l'année suivante. Elle disponible sur iOS, Android, macOS, Windows et en version Web. CapCut est particulièrement prisée pour la création de contenus destinés aux réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube.CapCut offre une interface conviviale adaptée aux utilisateurs de tous niveaux et permet de produire des vidéos de qualité professionnelle directement depuis leur appareil mobile. Le 19 janvier 2025, l'application a été interdite aux États-Unis en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale , ce qui a affecté sa disponibilité pour les utilisateurs américains. Instagram, propriété de Meta, a saisi l'occasion pour dévoiler sa propre application de montage vidéo.L'objectif affiché est de concurrencer CapCut de ByteDance. « Il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais quoi qu'il arrive, c'est notre travail de fournir les meilleurs outils possible aux créateurs », a déclaré Adam Mosseri dans une vidéo publiée sur Instagram. Il poursuit en décrivant l'application :Les informations mentionnées par Adam Mosseri comprennent « un tableau de bord en direct », une ventilation de l'engagement des abonnés et des non abonnés, ainsi que des mesures sur la fréquence à laquelle les utilisateurs sautent des vidéos spécifiques. L'application comprendra également des outils d'édition permettant d'utiliser des écrans verts et des superpositions vidéo, deux caractéristiques courantes des vidéos TikTok, selon la liste de l'App Store.Dans une réponse à Chris Welch de The Verge sur Threads, Adam Mosseri a déclaré que Meta travaille sur Edits depuis des mois. Selon lui, « Edits sera assez différente de CapCut et aura une gamme beaucoup plus large d'outils créatifs et probablement un public plus restreint ». L'annonce ressemble à un effort clair pour faire entrer l'application dans les esprits alors que l'avenir des applications appartenant à ByteDance reste incertain sur le marché américain.L'application Edits d'Instagram est actuellement disponible en précommande sur l'App Store d'iOS, avec une date de sortie prévue pour le 13 mars 2025. En outre, une version pour Android est également en développement, avec un lancement prévu en février 2025.Dans la communauté, beaucoup critiquent Mark Zuckerberg et Meta après l'annonce d'Adam Mosseri. Les critiques estiment notamment qu'Instagram (et Meta en général) manque d'innovation dans ses nouvelles applications et fonctionnalités, cherchant à imiter les succès d'autres plateformes populaires (comme TikTok et CapCut). Les utilisateurs des plateformes sociales de Meta espèrent davantage de nouveautés et d'originalité dans les applications proposées.Avant de développer un clone de CapCut, Meta a d'abord cloné Twitter/X d'Elon Musk et l'a baptisé Threads . Le développement de Threads a été motivé par plusieurs facteurs, notamment les changements apportés par Elon Musk après l'acquisition de Twitter en octobre 2022. Ces modifications ont suscité des préoccupations parmi les utilisateurs et les annonceurs, incitant Meta à créer une plateforme similaire pour capter une partie de l'audience de Twitter.Depuis son lancement le 6 juillet 2023, Threads a connu une croissance rapide , atteignant 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en seulement 4 jours et 6 heures. Un an plus tard, en juillet 2024, l'application comptait 175 millions d'utilisateurs actifs mensuels. À ce jour, Threads compterait 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Mais selon les critiques, le succès de Threads en matière du nombre d'utilisateurs est en partie lié à son intégration à Instagram.Ainsi, certains analystes estiment que son succès à long terme dépendra de sa capacité à fidéliser ses utilisateurs, à garantir leur confidentialité et à se distinguer dans un marché concurrentiel. Threads a également soulevé de nombreuses préoccupations en matière de protection de la vie privée depuis son lancement en juillet 2023. Selon plusieurs rapports sur le sujet, l'application de Meta recueille jusqu'à 86 % des données personnelles de ses utilisateurs.La situation de TikTok aux États-Unis a connu des développements significatifs ces derniers jours. Le 19 janvier 2025, l'application a été interdite sur le territoire américain, conformément à une loi exigeant que le géant chinois ByteDance cède ses opérations américaines de TikTok à des intérêts nationaux pour des raisons de sécurité nationale. Dans le cas contraire, TikTok serait banni. Cette décision a été confirmée début janvier par la Cour suprême des États-Unis ByteDance n'ayant pas cédé à cette injonction, l'interdiction est entrée en vigueur le 19 janvier, entraînant l'indisponibilité de l'application pour ses quelque 170 millions d'utilisateurs américains. Mais le président élu Donald Trump est intervenu en annonçant son intention de suspendre temporairement cette interdiction dès son investiture le 20 janvier. Il a proposé une prolongation de 90 jours pour permettre à ByteDance d'explorer un certain nombre de choix Selon le plan de Donald Trump, ByteDance a la possibilité de négocier une vente ou de transférer 50 % de la propriété de TikTok à une entreprise américaine. Cette initiative vise à maintenir l'accès à l'application tout en répondant aux préoccupations de sécurité nationale. En réponse, TikTok a annoncé qu'il rétablirait l'accès à son application et a exprimé sa gratitude envers Donald Trump pour son soutien. TikTok n'est toutefois plus disponible dans les magasins d'applications et son avenir aux États-Unis demeure incertain. La Chine s'oppose fermement à une vente forcée de TikTok aux États-Unis , affirmant qu'il s'agit d'une mesure injuste et politiquement motivée.Donald Trump considère que le maintien de TikTok aux États-Unis permettra de sauver des emplois et « gagner beaucoup d'argent sans aucun risque ». Il reste à savoir si ByteDance acceptera de transformer TikTok en une coentreprise où le gouvernement américain détiendrait une participation de 50 %.Sources : Adam Mosseri, responsable d'Instagram