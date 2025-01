Les PDG de la Silicon Valley tentent de se mettre Donald Trump dans la poche

Comment ces dirigeants ont réagi à la première présidence de Donald Trump

Donald Trump a lui aussi longtemps été un grand critique de la Silicon Valley

L'élection de Donald Trump en tant que 47ᵉ président des États-Unis a provoqué un changement notable dans l'industrie technologique américaine. Des figures influentes de la Silicon Valley, qui soutenaient auparavant largement les politiques du Parti démocrate, ont modifié leur positionnement. Aujourd'hui, ils soutiennent massivement les politiques anti-woke et anti-censure promues par Donald Trump et financent son intronisation à coût de millions de dollars.Selon de récents rapports, le PDG d'Apple, Tim Cook, qui a noué des relations avec Donald Trump au cours des quatre premières années de son mandat, a fait un don d'un million de dollars pour son investiture. En comparaison, Apple a fait un don de 43 200 $ pour l'investiture de Joe Biden en 2021, selon une déclaration de la Commission électorale fédérale (FEC) qui présente une liste de personnes et d'entreprises qui ont fait des dons à son fonds d'investiture.Amazon, Meta et le PDG d'OpenAI, Sam Altman, ont également contribué au fonds d'investiture de Donald Trump à hauteur d'un million de dollars chacun. Meta et OpenAI n'avaient pas fait de dons pour l'investiture de Joe Biden, tandis qu'Amazon avait fait don de 276 000 $, selon la déclaration de la FEC. Google avait donné 337 500 $ et Microsoft 500 000 $ pour l'investiture de Joe Biden en 2021, mais ils n'ont pas fait de dons à l'investiture de Donald Trump.Le revirement des entreprises technologiques est très probablement calculé. Plusieurs d'entre elles sont empêtrées dans des actions en justice ou sont visées par des enquêtes antitrust. Donald Trump étant moins à cheval sur la réglementation, elles pourraient bénéficier d'un environnement concurrentiel qui consolide leur domination. Ces entreprises espèrent également influencer les politiques technologiques et les réglementations, notamment celle sur l'IA.Par exemple, Sam Altman est accusé depuis des années de vouloir imposer sa vision de l'IA à l'ensemble de l'industrie. Il a déclaré dans un communiqué : « le président Trump conduira notre pays dans l'ère de l'IA, et je suis impatient de soutenir ses efforts pour s'assurer que l'Amérique reste en tête ».Donald Trump est conscient de ces témoignages soudains de sympathie à son égard. Lors d'une conférence de presse à son domicile à Mar-a-Lago, en Floride, en décembre, il a déclaré : « lors du premier mandat, tout le monde se battait contre moi. Dans ce mandat, tout le monde veut être mon ami ».Le niveau de soutien à Donald Trump parmi les leaders de la technologie cette année contraste fortement avec 2016. Dans les jours qui ont suivi la victoire de Donald Trump en novembre 2016, plusieurs PDG n'ont pas mentionné son nom dans leurs déclarations publiques. « Nous sommes tous bénis d'avoir la capacité de rendre le monde meilleur, et nous avons la responsabilité de le faire », avait posté Mark Zuckerberg sur Facebook après l'élection de 2016.« Travaillons encore plus dur », avait-il ajouté. Mark Zuckerberg n'avait pas non plus participé à une réunion en décembre 2016 avec Donald Trump et d'autres PDG du secteur de la technologie, peu après l'élection de 2016. Tim Cook avait déclaré à ses employés que l'entreprise comptait dans ses rangs des « partisans de chacun des candidats ». D'autres ont félicité directement Donald Trump, même si certains de leurs commentaires n'étaient pas très élogieux.« Félicitations à @realDonaldTrump. Pour ma part, je lui accorde mon esprit le plus ouvert et lui souhaite beaucoup de succès dans son service au pays », a écrit Jeff Bezos sur Twitter (devenu X). En revanche, lorsque Donald Trump a remporté un second mandat en novembre, Mark Zuckerberg, Tim Cook et d'autres PDG qui avaient évité de prononcer le nom de Donald Trump ou de s'impliquer dans l'investiture ou son administration l'ont directement félicité.Elon Musk, qui est devenu conseiller économique de Donald Trump pendant son premier mandat, a fini par se séparer du président en 2017 après que celui-ci a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur la crise climatique. Pourtant, Elon Musk a été l'un des principaux artisans de la réélection de Donald Trump cette fois-ci. En contrepartie, Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête du tout nouveau département dédié à l'efficacité gouvernementale (DOGE).Mark Zuckerberg a déclaré au podcasteur Joe Rogan au début du mois qu'il pensait que Donald Trump aiderait les entreprises américaines. « L'une des choses sur lesquelles je suis optimiste avec le président Trump, c'est qu'il veut que l'Amérique gagne », a-t-il déclaré lors du podcast.Lors de l'événement DealBook Summit du New York Times en décembre 2024, Jeff Bezos a déclaré qu'il souhaitait aider Donald Trump à réduire les réglementations gouvernementales. « Je suis très optimiste cette fois-ci », a déclaré Joe Bezos à propos du second mandat de Donald Trump.Donald Trump n'a pas toujours porté la Silicon Valley dans son cœur. Mais certains indices émanant de Donald Trump lui-même montrent que ses relations avec de nombreux PDG sont en voie de rétablissement. En 2021, il avait qualifié Mark Zuckerberg de « criminel » après que ce dernier et sa femme, Priscilla Chan, ont fait don de plus de 400 millions de dollars à des organisations soutenant l'infrastructure électorale en 2020. Il est allé encore plus loin en 2024.En septembre 2024, Donald Trump a publié un livre de poche intitulé « Save America », dans lequel il adresse un avertissement inquiétant à Mark Zuckerberg : « nous le surveillons de près et nous avons besoin de lui. Nous le surveillons de près et s'il fait quoi que ce soit d'illégal cette fois-ci, il passera le reste de sa vie en prison, comme tous ceux qui tricheront lors de l'élection présidentielle de 2024 ». Un avertissement qui a de quoi mettre le concerné au pas.Au lieu d'être en prison, Mark Zuckerberg sera probablement aux premières loges lors des cérémonies d'investiture de Donald Trump. Selon le Washington Post, Mark Zuckerberg est l'un des hôtes d'une réception organisée en l'honneur de Donald Trump avant le bal d'investiture, qui aura lieu lundi soir. Donald Trump semble également avoir changé d'avis sur l'entreprise de Mark Zuckerberg, Meta. Il avait qualité les plateformes de Meta de « dangereuses ».En 2017, Donald Trump avait qualifié Meta, alors connu sous le nom de Facebook, d'anti-Trump dans un message sur X. Mais plus tôt ce mois-ci, Donald Trump a adouci sa position et a déclaré que « Meta a parcouru un long chemin » après que l'entreprise a déclaré qu'elle mettrait fin à la vérification des faits sur Facebook. Amazon, Meta et d'autres géants de la technologie tentent de s'aligner sur la politique anti-woke de la future administration Trump.Donald Trump s'en était également pris à Jeff Bezos au cours de son premier mandat, l'appelant « Jeff Bozo » dans un post de 2019 sur X. Il avait critiqué le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, et avait accusé Amazon d'exploiter les services postaux américains pour l'expédition de ses paquets.Donald avait déclaré : « contrairement à d'autres, ils ne paient que peu ou pas d'impôts aux gouvernements nationaux et locaux, utilisent notre système postal comme livreur (ce qui entraîne des pertes considérables pour les États-Unis) et mettent plusieurs milliers de détaillants sur la paille ».Mais leurs rapports semblent s'être améliorés dernièrement. En décembre 2024, Donald Trump avait reçu Jeff Bezos et sa fiancée, Lauren Sánchez, dans sa propriété de Mar-A-Largo pour un dîner. Sundar Pichai, PDG de Google, Sam Altman et Mark Zuckerberg ont également visité Mar-A-Largo après l'élection.Source : Commission électorale fédérale (FEC) des États-Unis, New York Times, Axios, Associated Press, Google et Microsoft n'ont pas confirmé s'ils ont fait des dons ou s'ils prévoient d'en faire pour l'investiture de Donald Trump en 2025.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du soutien massif des géants de la Silicon Valley à Donald Trump ?Quels impacts le rapprochement entre Donald Trump et la Silicon Valley pourrait-il avoir sur l'industrie technologique ?