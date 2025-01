Les États-Unis intensifient leurs contrôles à l'exportation pour contrer les avancées militaires de la Chine

Tencent réfute son inscription sur la liste des entreprises militaires chinoises

Face aux ripostes chinoises, Washington durcit sa politique technologique

Vers une nouvelle escalade dans la rivalité sino-américaine

Les dérives de la politique américaine face à la montée en puissance technologique de la Chine

Premièrement, l’absence de preuves concrètes et de transparence dans l’élaboration de cette liste alimente le scepticisme. L’inclusion de Tencent, par exemple, a été rapidement qualifiée d'« erreur » par l’entreprise, qui affirme qu’elle ne collabore pas avec l’armée chinoise. L'absence de clarification détaillée de la part des autorités américaines ne fait qu’accroître la confusion. Cette approche pourrait être perçue comme une décision politique plutôt que sécuritaire, mettant en lumière un manque de preuves tangibles pour justifier de telles accusations.En outre, la désignation d’entreprises comme Tencent, qui opèrent dans des secteurs tels que le divertissement ou la technologie, sans lien direct évident avec des activités militaires, soulève des interrogations sur les véritables motivations des États-Unis. Loin d’être un simple acte de sécurité nationale, cette décision pourrait être perçue comme un levier géopolitique pour isoler des entreprises chinoises sur le marché mondial.De plus, l’impact de ces mesures sur les entreprises américaines pourrait être bien plus important qu’il n’y paraît. En incitant les entreprises américaines à éviter de collaborer avec ces entités chinoises sous peine de perdre l’accès aux contrats du Pentagone, les États-Unis créent un environnement où la concurrence internationale est non seulement restreinte, mais où les entreprises sont forcées de choisir entre leurs intérêts commerciaux mondiaux et les exigences de Washington. Ce climat de pression pourrait nuire à l'innovation et à la compétitivité sur le marché mondial, en particulier lorsque l’on considère que certaines entreprises chinoises, comme CATL, jouent un rôle crucial dans des secteurs clés comme les batteries et l’énergie renouvelable.Cette approche crée un précédent inquiétant pour la libre circulation des technologies. Si les États-Unis imposent des restrictions basées sur des critères aussi flous et unilatéraux, cela pourrait entraîner une escalade des tensions avec la Chine, qui riposterait en renforçant son contrôle sur des secteurs stratégiques, comme les terres rares, ou en ciblant des entreprises américaines pour exposer les failles des chaînes d’approvisionnement mondiales. Au final, la politique américaine semble se concentrer sur des sanctions économiques et des restrictions de marché, plutôt que sur un dialogue constructif visant à résoudre les différends de manière équilibrée.Bien que la sécurité nationale soit un argument légitime, la méthode utilisée par les États-Unis pour désigner des entreprises chinoises comme « militaires » manque de clarté et d'objectivité. Cette démarche, loin de résoudre les tensions, pourrait les exacerber et nuire à la coopération économique internationale. Les États-Unis doivent impérativement adopter une approche plus transparente et fondée sur des preuves solides, afin d’éviter de sombrer dans une logique de confrontation qui risquerait de nuire à leurs propres intérêts à long terme.La guerre commerciale entre la Chine et les États dure depuis de nombreuses années et s'est notamment intensifiée sous la présidence de l'ancien président américain Donald Trump. En 2019, Trump a signé un décret restreignant considérablement les échanges entre les entreprises américaines et les entreprises nationales, évoquant des raisons de sécurité nationale. Cela a impacté des entreprises chinoises telles que Huawei, ce dernier ayant perdu une part considérable sur le marché de smartphones. Ce conflit s'est poursuivi sous Joe Biden et l'on vient d'apprendre que Washington travaille sur de nouvelles règles visant les entreprises chinoises.La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a réaffirmé la volonté des États-Unis de bloquer l'accès de la Chine aux technologies avancées susceptibles de soutenir ses développements militaires, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle a précisé que Washington évalue en continu la nécessité d'élargir les contrôles à l'exportation pour restreindre l'accès aux puces de haute technologie . Cependant, certains analystes avertissent qu'une riposte chinoise, notamment dans le secteur des terres rares, pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales des semi-conducteurs.Lors de sa visite à Manille, Raimondo a déclaré : « Nous ne pouvons pas permettre à la Chine d'accéder à nos technologies les plus avancées pour ses progrès militaires. Nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger notre peuple, y compris en renforçant nos contrôles. » Cette déclaration témoigne de l'intensification des tensions entre les deux superpuissances économiques.Les contrôles à l'exportation instaurés par les États-Unis en 2022, visant à empêcher l'utilisation militaire des puces, ont été étendus l'année suivante pour inclure des technologies comme les missiles hypersoniques et l'intelligence artificielle. Ces mesures ont provoqué de vives protestations de Pékin, qui les considère comme une violation des règles commerciales internationales. Malgré ces critiques, les États-Unis semblent résolus à renforcer leurs restrictions.Dans un climat de tensions croissantes entre Washington et Pékin, les États-Unis cherchent à limiter les avancées technologiques et militaires de la Chine. Depuis l'administration Trump, des droits de douane et des restrictions commerciales ont été instaurés, et l'administration Biden a élargi ces mesures aux produits à double usage et à 140 entreprises chinoises.En réponse, la Chine a intensifié ses actions en enquêtant sur Nvidia, en interdisant l'exportation de minéraux rares vers les États-Unis et en ciblant des entreprises spécifiques pour exposer les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement américaines. Malgré des discussions récentes entre Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, et He Lifeng, son homologue chinois, les tensions économiques persistent, avec des inquiétudes exprimées sur l'impact des restrictions réciproques sur les relations bilatérales.Le ministère de la défense met à jour chaque année une liste de ce qu'il désigne comme des « entreprises militaires chinoises », c'est-à-dire des entités qu'il a identifiées comme possédant à la fois des technologies militaires et commerciales. Cette liste, qui a été publiée dans le registre fédéral compte désormais 134 entreprises.Elle a également ajouté Contemporary Amperex Technology Company, connue sous le nom de CATL, ainsi que des unités de China Overseas Shipping, connue sous le nom de COSCO, le fabricant de puces Changxin Memory Technologies et le fabricant de drones Autel Robotics. China Overseas Shipping est l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde.L'inscription de Tencent sur la liste était « clairement une erreur », a déclaré une porte-parole de l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel. « Nous ne sommes pas une entreprise ou un fournisseur militaire. Tencent a également déclaré que l'inscription sur la liste n'aurait « aucun impact sur nos activités » et qu'elle « travaillerait avec le ministère de la défense pour dissiper tout malentendu ».Janet L. Yellen, secrétaire au Trésor, et son homologue chinois, He Lifeng, ont tenu lundi une réunion virtuelle, la dernière d'une série destinée à promouvoir les discussions entre les responsables de la politique économique des deux pays. Selon un communiqué du département du Trésor, les deux parties ont fait part de leurs inquiétudes quant à la montée des tensions économiques. Yellen a averti que les politiques chinoises qui affectent les entreprises et les travailleurs américains continueraient à avoir un impact négatif sur les relations entre les États-Unis et la Chine, selon le communiqué.L'administration Biden envisage de restreindre l'accès des entreprises chinoises aux services cloud des fournisseurs américains, tels qu'AWS et Microsoft Azure, en exigeant une autorisation gouvernementale préalable pour l'utilisation de services exploitant des puces d'IA avancées. Ces mesures visent à limiter la puissance de calcul disponible pour le développement des systèmes d'IA en Chine, intensifiant ainsi les tensions technologiques et commerciales entre Washington et Pékin.Ces restrictions compléteraient les mesures existantes sur l'exportation de puces avancées, comme les Nvidia A100, souvent contournées via les services cloud. Toutefois, leur impact reste incertain, étant donné la domination des fournisseurs chinois sur leur marché national, notamment Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud et Baidu AI Cloud.Alors que Pékin riposte avec des restrictions sur des matériaux critiques comme le gallium et le germanium, ainsi que l'interdiction des produits Micron, ces nouvelles règles s'inscrivent dans une série d'actions réciproques visant à freiner les avancées chinoises en IA et à protéger les technologies américaines contre un éventuel détournement ou clonage.La mise à jour annuelle de la liste des « entreprises militaires chinoises » par les États-Unis met en lumière les tensions géopolitiques et économiques croissantes entre les deux grandes puissances. Cependant, cette démarche soulève plusieurs interrogations, notamment en ce qui concerne la transparence des critères de sélection des entreprises. Par exemple, des entreprises comme Tencent ont été incluses sur la liste sans preuves publiques tangibles de leur implication militaire, ce qui alimente un scepticisme légitime. L'absence de preuves claires pourrait être perçue comme une démarche arbitraire, nuisant à la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale.En outre, cette politique des États-Unis semble souffrir d'un double standard qui interroge. Si les entreprises américaines collaborent avec le gouvernement de leur pays, notamment dans les secteurs technologiques et militaires, pourquoi une telle condamnation systématique des entreprises chinoises, accusées de liens similaires avec leur propre gouvernement ? Ce double standard pourrait affaiblir la position morale des États-Unis, donnant l'impression que les actions menées sont davantage motivées par des intérêts protectionnistes que par des préoccupations de sécurité nationale.De plus, les sanctions et les restrictions imposées par les États-Unis risquent d'avoir un impact limité sur la Chine, qui a déjà pris des mesures pour renforcer son autonomie technologique. Les investissements massifs de Pékin dans des secteurs clés comme l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs témoignent de la capacité de la Chine à contourner ou atténuer l'impact de ces sanctions. En fait, ces mesures pourraient même avoir l'effet inverse de celui recherché, en incitant la Chine à intensifier ses efforts pour développer des alternatives domestiques, réduisant ainsi sa dépendance aux technologies américaines.Dans ce contexte, les États-Unis pourraient se retrouver face à une Chine de plus en plus résiliente sur le plan technologique. Plutôt que de freiner le développement de la Chine, ces restrictions pourraient paradoxalement stimuler l'innovation chinoise et renforcer sa position dans des domaines stratégiques. Cela pourrait également entraîner une intensification des représailles économiques de la part de Pékin, notamment dans le secteur des terres rares, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales et exacerbant les tensions économiques entre les deux pays.Un autre point crucial concerne le rôle des lobbyistes et des intérêts politiques dans la formulation de ces politiques. Ces sanctions sont-elles réellement mises en place pour protéger la sécurité nationale des États-Unis, ou reflètent-elles des stratégies visant à dominer des secteurs technologiques stratégiques ? Un manque de transparence et un dialogue insuffisant entre les nations ne font qu’aggraver cette incertitude, alimentant les critiques sur l’équité et la légitimité des mesures prises.L'un des aspects les plus sensibles de cette dynamique est la guerre commerciale qui se joue, non seulement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi dans des régions voisines comme l'Asie du Sud-Est. Par exemple, la Chine, déjà bien positionnée dans l’industrie des véhicules électriques grâce à des entreprises comme BYD et Geely, pourrait utiliser ces tensions pour réduire sa dépendance aux technologies occidentales. Cette manœuvre stratégique viserait à renforcer la position de la Chine comme leader mondial dans ce secteur tout en se libérant de l'influence technologique des États-Unis.En outre, il est important de noter le rôle croissant des entreprises chinoises dans la collecte de données, notamment Tencent avec son application WeChat. Bien que les États-Unis mettent en avant les risques liés à l’utilisation militaire de ces données, il convient de souligner que des entreprises occidentales comme Apple ou Google sont également accusées de fournir des informations aux gouvernements de leurs pays respectifs. Ce double standard, où certaines entreprises sont protégées tandis que d'autres sont ciblées, soulève des questions sur l’équité des mesures prises par les États-Unis.Il est donc possible que la stratégie des États-Unis, loin de limiter les avancées technologiques de la Chine, finisse par renforcer la résilience de cette dernière. L’intensification des sanctions pourrait inciter Pékin à investir davantage dans des technologies alternatives, comme les semi-conducteurs et les terres rares, réduisant ainsi sa dépendance aux technologies américaines. Cela risquerait de perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales et de provoquer un cycle de représailles économiques qui pourrait affecter les relations commerciales internationales à long terme.En conclusion, bien que la sécurité nationale des États-Unis soit un argument légitime pour justifier ces mesures, la politique actuelle semble être un facteur aggravant dans un climat déjà tendu. En cherchant à limiter l’accès de la Chine aux technologies avancées, sans preuves tangibles d’abus, les États-Unis pourraient se retrouver à affaiblir leur propre influence économique et géopolitique. À long terme, cette politique pourrait même accélérer la désintégration de la coopération technologique internationale et nuire aux intérêts américains dans un monde de plus en plus multipolaire.