Les limites des codes-barres traditionnels

L'organisation mondiale qui supervise leur utilisation a déclaré qu'une autre solution plus puissante serait lisible par tous les détaillants d'ici deux ans

Dates de péremption : pour éviter le gaspillage alimentaire.

Instructions produit : telles que les modes d’emploi ou les consignes de recyclage.

Détails sur les ingrédients : une information cruciale pour les personnes ayant des allergies ou des préférences alimentaires spécifiques.

Envoyé par GS1 Envoyé par Sur la base de leurs recherches, GS1 a établi une date de lancement de 2027 pour l'acceptation des codes-barres 2D dans les points de vente des détaillants. Les parties prenantes aux États-Unis (détaillants et fabricants) ont fait part de la nécessité de passer aux codes-barres 2D pour encoder des attributs de données supplémentaires et GS1 Digital Link sur les emballages afin de permettre des cas d'utilisation avancés. Les propriétaires de marques font maintenant la transition vers les emballages pour inclure les codes-barres 2D, tandis que les détaillants mettent à niveau leurs systèmes de point de vente pour permettre la lecture et le traitement des codes-barres 2D.



Pendant la transition, les articles nécessitent un double marquage avec CUP et codes-barres 2D. Après la date de lancement de 2027, l'objectif est que les codes-barres 2D - y compris ceux encodés avec GS1 Digital Link - puissent être scannés au point de vente par tous les détaillants. Les codes-barres CUP continueront d'être acceptés et scannés après la date du lancement de 2027. Ces changements permettront d'activer des fonctionnalités supplémentaires à valeur ajoutée au point de vente, ainsi que d'autres améliorations des processus des détaillants.

Un déploiement déjà en cours

Envoyé par GS1 Envoyé par Carrefour transforme le paysage de la distribution en adoptant les QR Codes développés par GS1 sur l'ensemble de ses produits vinicoles de marque distributeur. Ces QR Codes fournissent aux consommateurs des détails essentiels sur les produits - tels que les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et les informations sur le recyclage - tout en offrant aux détaillants des avantages significatifs tels qu'une meilleure gestion des stocks et une meilleure traçabilité des produits.



Carrefour est l'un des plus grands distributeurs européens, avec environ 14 000 magasins dans plus de 40 pays. En adoptant les QR Codes développés par GS1, Carrefour fait un grand pas en avant dans l'efficacité de la vente au détail et la transparence pour les consommateurs.



Le 26 juin 2024, plus de 25 champions du secteur, dont des places de marché comme Alibaba, des détaillants comme Carrefour et des propriétaires de marques comme Procter & Gamble, ont signé une déclaration commune mondiale appelant à l'adoption mondiale des codes QR selon les normes GS1.



Contrairement aux codes-barres traditionnels, actuellement présents sur plus d'un milliard de produits, les codes-barres de nouvelle génération, tels que les QR Codes développés par GS1, peuvent connecter les consommateurs à une grande quantité d'informations sur les produits afin d'améliorer leur expérience - y compris les instructions d'utilisation et de recyclage, la sécurité, les informations nutritionnelles et la certification de l'industrie.



D'ici 2027, GS1 travaille avec l'industrie pour que les codes-barres de la prochaine génération, tels que les QR Codes développés par GS1 et GS1 DataMatrix, soient largement adoptés dans le monde entier.

Des défis à surmonter

Un travail de longue haleine

Un futur prometteur pour le commerce de détail

Introduits dans les années 1970, les codes-barres traditionnels ont longtemps été une solution efficace pour la gestion des stocks et le passage en caisse. Les codes-barres traditionnels ne peuvent contenir que sept informations de base : le nom du produit, son fabricant, son type, sa taille, son poids, sa couleur et, surtout, son prix. Ils sont devenus tellement essentiels au fonctionnement quotidien de la plupart des supermarchés qu'il est devenu impossible d'acheter un produit s'il n'est pas muni d'un code-barres.Lorsqu'ils sont scannés à la caisse, le numéro du code-barres est comparé à une énorme base de données de produits pour s'assurer que les clients sont facturés correctement.Cependant, leur capacité à transmettre des informations est limitée. Un code-barres classique ne contient qu’un identifiant unique qui renvoie à une base de données pour obtenir des informations supplémentaires. Avec la diversification des attentes des consommateurs, cette technologie montre ses limites.Les codes QR (Quick Response), déjà familiers aux utilisateurs grâce à leur adoption dans divers domaines (paiements mobiles, marketing, etc.), offrent une capacité bien supérieure à celle des codes-barres. Ils peuvent contenir des informations variées directement intégrées dans le code :En outre, les codes QR sont lisibles par les smartphones, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour améliorer l’expérience client.En raison de l'adoption populaire et de la facilité de numérisation, GS1, une organisation internationale à but non lucratif qui maintient la norme mondiale pour les codes-barres, souhaite introduire dès 2027 un nouveau code sur les produits qui ressemblera davantage à un code QR et sera également lié à internet. Non seulement les caisses enregistreuses, mais aussi les consommateurs pourront scanner le code avec leur smartphone. Le GS1 Digital Link est une solution robuste permettant de scanner un seul symbole de code-barres sur les scanners des points de vente et de fournir aux consommateurs les informations qu'ils demandent.En clair, pour répondre aux besoins actuels et futurs des acheteurs, l'organisation mondiale de normalisation a introduit le GS1 Digital Link en tant que solution de remplacement du code-barres CUP et a fixé la date de 2027 comme date de lancement.Les nouveaux codes qui contiennent les dates limites de vente, les instructions relatives aux produits, les allergènes et les ingrédients, ainsi que les prix, signifieront que « nous dirons adieu au code-barres à l'ancienne », selon GS1.De grandes enseignes de distribution, telles que Walmart et Carrefour, expérimentent l’utilisation de ces type de codes sur les produits alimentaires et non alimentaires. Cette technologie permet non seulement de répondre à des exigences réglementaires plus strictes en matière de transparence, mais aussi de renforcer la confiance des consommateurs.Les clients peuvent, par exemple, scanner un code pour vérifier la provenance d’un produit, son parcours logistique ou encore obtenir des conseils d’utilisation. Les détaillants, de leur côté, gagnent en efficacité grâce à une gestion simplifiée des stocks et une réduction des erreurs.Tesco a commencé à les utiliser sur certains produits, et d'autres essais ont suggéré que le gaspillage de denrées périssables telles que la volaille peut être réduit en intégrant les dates de péremption dans les nouveaux codes de type QR, ce qui permet des remises plus dynamiques.Coca-Cola a utilisé la nouvelle génération de codes dans certaines régions d'Amérique latine pour les bouteilles rechargeables, le code permettant de compter les recharges afin d'imposer une obligation de 25 pour le recyclage. La chaîne de supermarchés australienne Woolworths aurait réduit les déchets alimentaires de 40 % dans certaines régions, car les codes permettent aux magasins de mieux repérer les produits proches de la date de péremption et d'effectuer des remises plus efficaces.Au Royaume-Uni, près de la moitié des détaillants ont déjà mis à jour leur système de caisse pour y intégrer des codes s'apparentant au code QR plus multifonctionnels, et la plupart des autres devraient le faire au cours de l'année à venir, selon une enquête de GS1 UK.« Nous avons défini une ambition : d'ici à la fin de 2027, tous les détaillants du monde seront en mesure de lire ces codes-barres de nouvelle génération », a déclaré Renaud de Barbuat, président et directeur général de GS1. « Nous pensons que c'est faisable... Cela représente un certain investissement de la part des détaillants pour adapter leurs systèmes de point de vente, mais c'est déjà bien entamé ».Le remplacement des codes-barres par les codes de type QR n’est cependant pas sans défis. Le coût d’adoption pour les fabricants et les détaillants, notamment en matière de mise à jour des équipements, pourrait freiner le déploiement. De plus, il faudra s’assurer que tous les consommateurs, y compris les moins technophiles, puissent tirer parti de cette innovation.Certains experts estiment que les rapports sur la disparition du code-barres de type « piquet » sont prématurés, soulignant que les nouveaux codes sont moins nécessaires pour les produits non alimentaires sans date de péremption et que la refonte de l'emballage a un coût.Ces codes de nouvelle génération permettront aux clients d'accéder instantanément à davantage d'informations sur le produit, notamment sur la manière de recycler les piles, les vêtements et les matériaux de construction lorsque des réglementations environnementales plus strictes s'appliqueront. Mais ils solliciteront également davantage les ressources informatiques mondiales, où les données supplémentaires qu'ils contiennent seront stockées, ce qui se traduira par une empreinte carbone potentiellement plus importante.Le premier code-barres a été lu dans un supermarché de l'Ohio en juin 1974, lors de l'enregistrement d'un paquet de chewing-gums Juicy Fruit. Il a été conçu par Joe Woodland, un inventeur qui avait été imploré par un détaillant frustré de perdre des bénéfices, d'accélérer les files d'attente aux caisses et les inventaires.Anne Godfrey, directrice générale de GS1 UK, a déclaré : « Cela fait un certain temps que l'on y travaille, mais Covid a vraiment accéléré les choses. Pendant la pandémie, tout le monde s'est habitué à pointer son téléphone sur les codes QR dans les pubs et les restaurants pour accéder au menu ».Steven Gibbons, responsable des ventes chez Electronic Reading Systems, a déclaré : « Je pense que les codes-barres appartiennent au passé, mais ce n'est pas encore le cas, car tout le monde n'a pas besoin de se conformer [à l'utilisation des nouveaux codes QR] ».Les articles tels que les bougies, qui n'ont pas de date limite de vente, pourraient continuer à utiliser les codes-barres à l'ancienne, tandis que les denrées périssables pourraient bénéficier de données supplémentaires telles que la date limite de consommation et la source.Il a ajouté que les codes-barres continueraient également à être utilisés dans les entrepôts et les usines, où ils constituent un élément clé des processus établis de longue date.Les nouveaux codes de type QR ont l'avantage de contenir leurs informations à plusieurs endroits de l'image, ce qui signifie que les petits froissements de l'emballage ne les empêchent pas d'être lus par les scanners. Si un paquet froissé signifie qu'une seule barre d'un code-barres de type « piquet » est manquante, un lecteur n'est pas en mesure de l'enregistrer.Si les obstacles sont surmontés, le passage aux codes QR pourrait marquer une étape décisive dans l’évolution du commerce de détail. Cette technologie, plus riche et interactive, répond à une demande croissante de transparence et d’immédiateté, tout en offrant aux détaillants un outil puissant pour optimiser leurs opérations.D’ici 2027, ces codes de nouvelle génération pourraient bien devenir omniprésents dans nos rayons, signant ainsi la fin d’une ère pour les codes-barres traditionnels. Une petite révolution discrète, mais aux conséquences potentiellement majeures pour les consommateurs et les entreprises.Les nouveaux codes de GS1 sont actuellement testés dans 48 pays.Et GS1 de déclarer : « Les entreprises qui ont joint leurs forces à celles de GS1 sont des propriétaires de marques, des détaillants et des places de marché de premier plan, dont la valeur marchande combinée dépasse 1,5 billion de dollars américains (1 billion étant 1 000 milliards). Ces entreprises opèrent dans plus de 160 pays et touchent des milliards de consommateurs dans le monde entier, ce qui ouvre la voie à la réussite du projet ».Source : GS1 ( 1 Comment les consommateurs moins familiers avec les technologies numériques s’adapteront-ils à l’utilisation de ces codes de nouvelle génération ?Ces codes rendent-ils les informations produits réellement plus accessibles, ou risquent-ils de complexifier l’expérience client ?Quels avantages les consommateurs pourraient-ils tirer de la généralisation des codes de nouvelle génération, au-delà des informations supplémentaires ?Quels défis logistiques et financiers les fabricants et distributeurs devront-ils relever pour adopter cette technologie ?La transition vers ces codes pourrait-elle creuser un fossé entre grandes enseignes et petits commerçants ?Comment cette évolution pourrait-elle influencer la chaîne d’approvisionnement et la gestion des stocks ?