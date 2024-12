Envoyé par NCRI Envoyé par

Sur les dix messages les plus engagés sur Twitter/X qui mentionnent Brian Thompson ou UnitedHealthcare, six expriment un soutien explicite ou implicite au meurtre ou dénigrent la victime.

Un des dix messages les plus engagés faisant référence à l'incident sur Twitter/X, intitulé « Are we starting now then ? “, probablement en référence au début d'un mouvement plus large, a recueilli plus de 1,8 million d'impressions, avec des commentaires très engagés faisant référence à une ” guerre des classes. »

D'autres messages très engagés sur de multiples plateformes de médias sociaux, notamment Bluesky, Twitter/X, TikTok et Telegram, comprennent des déclarations suggérant que d'autres personnalités de l'entreprise « devraient craindre pour leur propre vie », et des photos de la vidéo de l'incident sont légendées avec des déclarations telles que « God Speed You ! »

Le NCRI a également identifié des messages approuvant d'autres assassinats ciblés envers des personnalités publiques comme le président Trump et Elon Musk.

Des messages Telegram émanant de groupes extrémistes font circuler les noms d'autres cadres du secteur de la santé aux côtés d'appels explicites à la violence Après l'assassinat ciblé du PDG de UnitedHealth, Brian Thompson, dans la matinée du 3 décembre, le NCRI a identifié une vague de messages très engagés sur les médias sociaux glorifiant l'incident, certains appelant même à d'autres actes de violence, générant des dizaines de millions d'impressions.

Qui est Luigi Mangione ?

Quelles sont les pistes de la police concernant un éventuel mobile ?

“@PepMangione Hey, are you ok? Nobody has heard from you in months, and apparently your family is looking for you,” wrote X user @TheRealMandusa on Oct. 30 on the platform. pic.twitter.com/m80obyt9j3 — The Swine Parrot (@TheSwineParrot) December 10, 2024

La police recherche l'assassin de Thompson depuis près d'une semaine, bien que la fusillade ait eu lieu en public à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan. Jusqu'à présent, la chasse à l'homme s'est appuyée sur quelques images granuleuses d'un homme dont le visage est en grande partie caché par un masque et un sweat à capuche. Les enquêteurs seraient à la recherche d'autres images de surveillance du suspect pour les charger dans un logiciel de reconnaissance faciale.La police a été conduite à Mangione grâce à une « combinaison de travail de détective à l'ancienne et de technologie de pointe », a déclaré Tisch. « Nous avons déployé des drones, des unités K9 et des plongeurs. Nous avons tiré parti du système de connaissance du domaine, des caméras argos et avons mené des enquêtes aériennes ».Malgré le peu de preuves visuelles, un employé de McDonald's a reconnu Mangione lundi matin et a appelé la police, rapporte le New York Times. « Il était assis là en train de manger », a déclaré Joseph Kenny, chef des détectives du département de la police de New York, lors d'une conférence de presse lundi.Mangione aurait été en possession d'un pistolet, d'un silencieux et de quatre fausses cartes d'identité. L'arme semblait être un « pistolet fantôme » imprimé en 3D, a déclaré Kenny aux journalistes. Après avoir été appréhendé, Mangione a montré à la police une fausse carte d'identité du New Jersey, a indiqué Kenny. Cette pièce d'identité était la même que celle utilisée pour s'enregistrer dans une auberge à Manhattan le 24 novembre, huit jours avant la fusillade. Des sources ont également indiqué au New York Post qu'il avait sur lui un « manifeste » critiquant le secteur de la santé aux États-Unis.L'apparente motivation anti-assurance de la fusillade a conduit à des manifestations de soutien à l'assaillant de la part de tout le spectre politique. Les enquêteurs en ligne ont identifié plusieurs profils en ligne qui semblent liés à Mangione, notamment un compte Goodreads sur lequel il a laissé une critique favorable de La société industrielle et son avenir, le manifeste écrit par Ted Kaczynski.Mangione est né et a grandi dans le Maryland et a des liens avec San Francisco, en Californie, selon le chef des détectives de New York, Joseph Kenny. Il n'a jamais été arrêté à New York et sa dernière adresse était Honolulu, à Hawaï, a précisé la police.Mangione est issu d'une famille importante de Baltimore et a fréquenté un lycée privé pour garçons à Baltimore, appelé Gilman School, selon les responsables de l'école.Thomas Maronick, un avocat de la défense qui connaît plusieurs membres de la famille, les a décrits comme « l'une des familles les plus connues » du comté de Baltimore. La famille possède un terrain de golf et une station de radio locale et est « connue pour être parmi les plus grands donateurs de charité » aux causes italo-américaines, a déclaré Maronick.Mangione a été nommé valedictorian de son lycée, titre habituellement décerné à l'élève ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires de sa classe.Dans un communiqué, la Gilman School a qualifié la situation de « profondément affligeante ». S'adressant à CBS News, un autre camarade de classe s'est décrit sous le couvert de l'anonymat comme un ami proche de Mangione, affirmant que le suspect « n'avait pas d'ennemis » et qu'il était « major de promotion pour une bonne raison ». Maronick a déclaré qu'il était « difficile de croire » que Mangione puisse être le suspect dans cette affaire. « On ne penserait pas que quelqu'un de privilégié ou de bien loti, issu d'une famille réputée pour son action en faveur de la communauté, puisse faire une chose pareille.Mangione a poursuivi ses études à l'université de Pennsylvanie, où il a obtenu une licence et une maîtrise en informatique, selon l'école, et a fondé un club de développement de jeux vidéo.Un ami qui a fréquenté l'université de l'Ivy League en même temps que Mangione l'a décrit comme une personne « super normale » et « intelligente ».Mangione était employé en tant qu'ingénieur de données pour TrueCar, un site web de vente au détail de voitures neuves et d'occasion, d'après ses profils sur les médias sociaux. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré aux médias qu'il n'avait pas travaillé dans cette entreprise depuis 2023.Selon son profil LinkedIn, Mangione a précédemment travaillé comme stagiaire en programmation pour Firaxis, un développeur de jeux vidéo. Il a également passé du temps dans une communauté de surf en colocation à Hawaï, appelée Surfbreak. Sarah Nehemiah, qui l'a connu à l'époque, a déclaré à CBS qu'il était parti en raison de sa blessure au dos, qui s'était aggravée à cause du surf et de la randonnée.Selon les enquêteurs, le document manuscrit de trois pages trouvé sur lui suggère un mobile. Les pages expriment une « mauvaise volonté » à l'égard de l'Amérique des affaires, ont-ils déclaré. Un haut responsable des forces de l'ordre a déclaré au New York Times que le document disait : « Ces parasites l'ont bien cherché » et « Je m'excuse pour les troubles et les traumatismes subis, mais il fallait le faire ».Les enquêteurs affirment que les mots "deny", "defend" et "depose" ont été inscrits sur des douilles trouvées sur les lieux du meurtre de Thompson. Les détracteurs des assureurs de soins de santé appellent cela les « trois D de l'assurance », des tactiques utilisées par les compagnies pour rejeter les demandes de paiement des patients. Des amis ont déclaré aux médias américains qu'il avait été opéré du dos. L'image de fond d'un compte X supposé appartenir à Mangione montre une radiographie d'une colonne vertébrale avec du matériel.Toutefois, on ne sait pas dans quelle mesure sa propre expérience du système de santé a influencé son point de vue.Un ancien colocataire, RJ Martin, a déclaré que si Mangione « ne se plaignait jamais », ses douleurs dorsales lui « interdisaient » parfois de faire « beaucoup de choses normales », comme surfer ou jouer au volley-ball. Martin, qui a dit avoir perdu le contact avec Mangione, a déclaré qu'il pensait que son ancien ami « n'aurait jamais eu l'idée de faire du mal à quelqu'un d'autre ».« Il n'y a pas de sens à tout cela », a-t-il ajouté.Une personne correspondant à son nom et à sa photo avait un compte sur Goodreads, un site d'évaluation de livres par les utilisateurs, où il a lu deux livres sur le mal de dos en 2022, l'un d'eux s'intitulant. Il a également attribué quatre étoiles à un texte intitulé(La société industrielle et son avenir) de Theodore Kaczynski, également connu sous le nom de manifeste d'Unabomber.À partir de 1978, Kaczynski a mené une campagne d'attentats à la bombe qui a tué trois personnes et en a blessé des dizaines d'autres, jusqu'à son arrestation en 1996. Dans sa critique, Mangione reconnaît que Kaczynski était un individu violent qui a tué des innocents, mais le livre ne doit pas être considéré comme le manifeste d'un fou, mais plutôt comme l'œuvre d'un révolutionnaire politique extrémiste.Ses profils sur les réseaux sociaux suggèrent également qu'il avait perdu le contact avec sa famille et ses amis au cours des derniers mois.Dans un message posté sur X en octobre, quelqu'un a tagué un compte supposé être celui de Mangione et a écrit : « Hé, tu vas bien ? Personne n'a entendu parler de toi depuis des mois, et apparemment ta famille te cherche ».Sources : NCRI , vidéos dans le texteQuelle lecture faites-vous de la situation ?