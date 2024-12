Les habitants de Grandbury au Texas portent plainte contre l'exploitation du minage de cryptomonnaie

Les mineurs de cryptomonnaies dans la région ERCOT au Texas doivent désormais s'enregistrer auprès de l'État et déclarer leur consommation d'électricité,

La face cachée du numérique : une consommation énergétique record et des impacts globaux

Une empreinte énergétique qui redessine la carte mondiale



Estimation de la consommation d'électricité annualisée du bitcoin et de l'éther au niveau mondial, comparée à celle de certains pays

MARA Holdings Inc. dont le siège se trouve à Fort Lauderdale, en Floride, a annoncé le 3 décembre qu'elle avait acheté un parc éolien de 114 mégawatts (MW) dans le comté de Hansford, à environ 150 kilomètres au nord d'Amarillo, à une coentreprise composée de National Grid Plc et du Washington State Investment Board, selon une déclaration déposée auprès de la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis. La vente devrait être conclue au cours du premier trimestre 2025.Selon MARA, la société retirera le parc éolien du réseau énergétique et utilisera ce qu'il produit pour alimenter son activité de minage de bitcoins dans le nord du Texas. Les parcs éoliens ne faisaient pas partie du réseau de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), mais étaient situés dans le Southwest Power Pool, qui gère le marché pour le centre des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, la plupart ou certaines parties de l'Oklahoma, du Kansas, du Nebraska, du Dakota du Sud et du Dakota du Nord.« Cette acquisition est un exemple de la façon dont les secteurs de l'énergie et des centres de données peuvent collaborer pour créer de la valeur à long terme tout en faisant progresser les initiatives de développement durable », a déclaré Fred Thiel, président-directeur général de MARA, dans un communiqué. « En réutilisant les machines et en les alimentant avec de l'énergie 100 % renouvelable et sans marge, nous tirons parti de ressources renouvelables qui auraient autrement été réduites, nous réduisons nos coûts de production de bitcoins grâce à l'intégration verticale et nous démontrons l'engagement de MARA envers la gestion de l'environnement. »Thiel a déclaré que la mine de bitcoins de MARA serait alimentée environ 30 % du temps et que ses ordinateurs seraient plus anciens. Une installation de 114 MW pourrait alimenter entre 20 000 et 100 000 foyers, selon les personnes interrogées.Le minage de bitcoins est le processus de création de bitcoins. Il est réalisé par des ordinateurs qui travaillent à décoder des puzzles mathématiques, un processus qui peut prendre du temps et nécessiter une énergie considérable. Les mines de bitcoins utilisent généralement de grands ventilateurs pour éviter que les ordinateurs ne surchauffent, ce qui augmente la consommation d'énergie. Historiquement, les installations consomment beaucoup d'énergie et ont suscité des réactions négatives de la part des voisins qui se plaignaient du bruit des machines à l'intérieur.Depuis l’installation de la mine de Bitcoin opérée par Marathon Digital, les habitants de Granbury se plaignent du bruit constant émanant des machines de minage . Cette installation, située à proximité d’une centrale électrique au gaz, fonctionne 24 heures sur 24, générant un bourdonnement continu qui perturbe la tranquillité des résidents.Le groupe de droit de l'environnement Earthjustice représente un groupe de voisins organisé sous le nom de Citizens Concerned About Wolf Hollow (Citoyens préoccupés par Wolf Hollow), qui a déposé une plainte en justice, alléguant que le bruit constitue une nuisance qui a gravement affecté leur qualité de vie. Ils rapportent des problèmes de santé tels que des migraines, de la fatigue, de l’anxiété et des pertes auditives. Selon eux, le bruit constant des ventilateurs de refroidissement et des machines de minage est insupportable, surtout la nuit, perturbant leur sommeil et leur bien-être général.L'action en justice vise à obtenir une injonction permanente pour arrêter l'exploitation de l'installation, à moins qu'elle ne puisse fonctionner sans produire de bruit perturbateur.L'installation Marathon Digital de 300 mégawatts est située à côté d'une centrale électrique au gaz appelée Wolf Hollow II. Les habitants se sont récemment prononcés contre un projet d'extension visant à moderniser la centrale au gaz naturel qui fournit actuellement de l'électricité pour le minage de bitcoins et rejette jusqu'à 760 000 tonnes de dioxyde de carbone supplémentaires par an.Le Texas est devenu l'épicentre de l'essor du minage de bitcoins, les entreprises affluant dans cet État pour ses faibles impôts, ses vastes terres, ses réglementations minimales et ses multiples façons de tirer profit d'une connexion directe au réseau électrique. Si le bitcoin a fait l'objet d'une certaine attention de la part de responsables politiques inquiets de l'augmentation de la demande d'électricité liée au minage de crypto-monnaies sur un réseau déjà très sollicité, c'est la pollution sonore qui est apparue comme ayant l'effet le plus direct sur les communautés.La nouvelle réglementation texane exigeant l'enregistrement des mineurs de cryptomonnaie et la divulgation de leur consommation électrique reflète les tensions croissantes entre les priorités industrielles et la gestion responsable des infrastructures énergétiques. En réponse à l'essor du minage au Texas, qui exacerbe une demande énergétique déjà sous pression, cette règle vise à garantir la stabilité du réseau et à anticiper des hausses potentielles de la consommation électrique. Cependant, les réactions suscitées révèlent une polarisation entre, d'une part, ceux qui soutiennent une supervision accrue pour préserver l'intégrité des services publics, et, d'autre part, ceux qui dénoncent une bureaucratie excessive et des disparités dans la gestion des responsabilités énergétiques.Alors que certains voient cette régulation comme une réponse légitime aux risques pour le réseau, d'autres critiquent son application asymétrique, soulignant que des secteurs comme l'énergie solaire domestique ou les infrastructures vieillissantes échappent parfois à une régulation aussi stricte. Ces critiques soulèvent des enjeux fondamentaux : l'équilibre entre innovation technologique et contraintes environnementales, le rôle des services publics dans un marché libéralisé, et la question plus large de l'équité dans la répartition des coûts et des responsabilités énergétiques.Le minage de Bitcoin, un processus énergivore nécessitant des ordinateurs puissants pour résoudre des calculs complexes, est devenu une activité aux lourdes implications environnementales. D’après un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la consommation énergétique mondiale associée au minage de Bitcoin a été multipliée par 34 entre 2015 et 2023, atteignant 121 térawattheures (TWh) par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique d’un pays comme l’Argentine Contrairement aux traînées visibles laissées par les avions, la pollution générée par la numérisation est souvent imperceptible, bien que ses effets soient significatifs. Le même rapport souligne que l’empreinte carbone des technologies de l’information et de la communication (TIC) représente entre 1,5 % et 3,2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.La gestion des données numériques constitue également un défi énergétique majeur. En 2022, les centres de données, responsables du stockage, du traitement et du transfert de données, ont consommé 460 TWh d’électricité, soit presque deux fois la consommation d’un pays comme l’Espagne. Cette consommation pourrait doubler d’ici 2026, aggravant encore la pression sur les ressources énergétiques.En parallèle, l’extraction des minéraux critiques tels que le lithium, le graphite et le cobalt, essentiels à l’économie numérique, devrait augmenter de 500 % au cours des 25 prochaines années. De plus, la gestion des déchets électroniques reste problématique : leur volume a augmenté de 30 % en une décennie, avec des disparités marquées selon les régions. Les pays développés produisent en moyenne 3,25 kg de déchets numériques par personne, contre 1 kg dans les pays en développement, mais seulement 24 % de ces déchets sont collectés via des circuits formels.Enfin, la prolifération des appareils numériques et la croissance du commerce électronique exacerbent ces impacts. Le nombre d’appareils connectés devrait atteindre 39 milliards d’ici 2029, tandis que le commerce électronique a généré 27 000 milliards de dollars de ventes en 2022 dans 43 pays, amplifiant la demande de ressources et les impacts environnementaux associés. Plus de 2 % de la production d’électricité aux États-Unis est désormais consacrée au minage de bitcoins , illustrant l’impact écologique majeur de cette quête de richesse numérique. Selon l’Agence d’information sur l’énergie (EIA), cette consommation équivaut à l’ajout d’un nouvel État au réseau électrique national. L’interdiction du minage en Chine a conduit de nombreuses opérations minières à se relocaliser aux États-Unis, qui représentaient près de 38 % de la production mondiale de bitcoins en 2022.Historiquement, la Chine dominait largement l’extraction de bitcoins, mais sa part a chuté de 73 % en 2020 à 21 % en 2022, sous l’effet des interdictions gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone et à lutter contre les activités financières illicites. Une partie de ces activités s’est déplacée vers des pays comme le Kazakhstan et les États-Unis, augmentant leurs parts respectives dans le minage mondial, de 34 % et 10 % selon les données du CBECI en 2023.Cette redistribution géographique a également modifié la composition énergétique du minage mondial. Alors qu’en 2020, 53 % de l’énergie utilisée provenait du charbon, cette proportion est tombée à 46 % en 2022, entraînant une réduction de l’empreinte carbone mondiale du bitcoin de 34 %, ainsi qu’une baisse de 32 % de son empreinte hydrique et de 25 % de son empreinte terrestre.En termes de consommation électrique, la Russie se situe à 37 % du niveau des États-Unis et à 17 % de celui de la Chine pour le minage de bitcoins. D’autres pays, comme la Malaisie, le Canada, l’Iran, l’Allemagne, l’Irlande et Singapour, figurent également parmi les principaux acteurs mondiaux dans cette industrie énergétique intensive.Sources : dépôt auprès de la Commission fédérale de régulation de l'énergie des États-Unis Que pensez-vous de cette initiative ? La trouvez-vous crédible ou pertinente ?Ce type d'initiative peut-il réellement compenser l'impact environnemental global du minage de Bitcoin ?Cette stratégie d’indépendance énergétique est-elle économiquement viable à long terme, compte tenu de la volatilité des prix du Bitcoin ?Déconnecter une installation renouvelable du réseau est-il le moyen le plus efficace d'utiliser cette énergie ?