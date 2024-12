Nike met un terme à son expérience RTFKT sur le marché des NFT

Nike réévalue ses priorités après la nomination d'un nouveau PDG

Les NFT n'ont réussi à tenir aucune de leurs promesses initiales

Environ 95 % des projets NFT seraient désormais sans valeur

RTFKT (prononcé "artefact") a été fondée en 2020 et s'est fait connaître durant le boom du marché des cryptomonnaies, en lançant des NFT de chaussures qui ont atteint des prix élevés en ligne. Elle a été influencée par les jeux vidéo et avait pour ambition de créer un écosystème d'objets virtuels reliés entre eux dans le cadre d'une vaste entreprise de construction d'univers. La marque a été rachetée par l'équipementier américain Nike en décembre 2021.Le rachat de RTFKT par Nike a marqué une étape importante pour l'industrie des cryptomonnaies et pour le géant du sport. À l'époque, Nike avait indiqué son intention d'explorer les possibilités des NFT et des biens virtuels. En novembre 2022, Nike a lancé sa propre plateforme Web3, .SWOOSH, influencée en partie par RTFKT. Mais le succès de RTFKT n'a été que de courte durée, car les univers numériques ont perdu leur intérêt après la pandémie de Covid-19.Au moment de l'acquisition par Nike, RTFKT avait déjà levé 9,42 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Andreessen Horowitz, et était évaluée à 33,3 millions de dollars. Le marché des NFT s'est ensuite effondré. À peine trois ans plus tard, Nike va mettre un terme à l'expérience RTFKT. « Aujourd'hui, nous annonçons le plan de liquidation des opérations de RTFKT », a écrit RTFKT dans un communiqué publié le lundi 2 décembre 2024 sur X (ex-Twitter).« Pour honorer et préserver cet héritage pionnier, nous lancerons un site Web actualisé qui présentera les travaux novateurs qui ont défini le parcours de RTFKT ». Les services Web3 de RTFKT cesseront de fonctionner d'ici la fin du mois de janvier 2025. RTFKT a déclaré qu'elle sortirait une dernière collection avant de se retirer. « RTFKT ne s'arrête pas. Il devient ce qu'il a toujours été censé être : un artefact de révolution culturelle », indique le communiqué.L'annonce a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté Web3, qui s'interroge sur les circonstances de la fermeture. Essentiellement, beaucoup d'adeptes des actifs numériques ne comprennent pas comment ce qui était apparemment l'une des entités les plus prospères de l'espace Web3 peut se retrouver à fermer ses portes seulement quatre ans après sa création et trois ans après avoir été achetée par une entité aussi bien établie que Nike.De son côté, Nike a récemment réévalué ses priorités sous la direction de son nouveau directeur général, Elliott Hill, alors que l'équipementier sportif lutte contre la baisse de ses ventes. Parmi ses principales tâches figure la relance de l'innovation au sein de la marque et le rétablissement des relations avec les partenaires grossistes. Le sort des projets plus expérimentaux entrepris par le prédécesseur de Elliott Hill, John Donahoe, n'est pas encore clair.Cependant, la fermeture de RTFKT pourrait indiquer que Nike est en train de réduire les projets qui ne servent pas son cœur de métier. En juin, Nike a prévu une baisse de son chiffre d'affaires fiscal pour l'année à venir, invoquant une baisse de la demande. The Verge a rapporté en septembre 2024 que Nike n'avait pas inclus le logo de RTFKT aux côtés des symboles Swoosh et Jordan Jumpman lors de l'annonce du départ de l'ancien PDG John Donahoe.Selon DeFiLlama, RTFKT se classe au neuvième rang des projets NFT en matière de recettes. RTFKT aurait rapporté près de 50 millions de dollars à vie et plus de 45 millions de dollars en redevances. Selon les données de The Block Research, le projet compte plus de deux douzaines de collections au total, qui ont généré un volume d'échanges d'environ 1,5 milliard de dollars, dont la majeure partie est générée par son plus grand succès, CloneX.Nike n'a jamais semblé trouver ses marques après l'achat de RTKFT. Au cours des années qui ont suivi le rachat de RTFKT, Nike a sorti plusieurs chaussures portant la marque RTKFT - certaines chaussures étaient « réelles » et d'autres sous forme de NFT - dont aucune n'a semblé trouver d'écho dans l'écosystème Web3.Les jetons non fongibles (non-fungible tokens - NFT) sont un moyen de revendiquer la propriété unique d'actifs numériques. Un jeton « non fongible » fait référence à un jeton « unique », par opposition à un article « fongible » tel qu'un billet de cinq euros, qui est identique à tous les autres billets de cinq euros. Mais de nombreux rapports indiquent que les NFT meurent lentement et douloureusement , et la plupart des projets n'ont plus aucune valeur.L'une des nombreuses controverses entourant les NFT concerne leur valeur réelle. Ce n'est pas parce qu'un objet est unique qu'il a de la valeur. Ces images sont facilement copiables, de sorte qu'un NFT semble être un reçu montrant qu'un investisseur a payé pour quelque chose que d'autres personnes peuvent obtenir gratuitement. Comme pour le bitcoin et d'autres jetons spéculatifs similaires, le principal motif d'achat des NFT était l'appât du gain.En voyant les premières hausses de prix, les gens ont espéré qu'ils pourraient eux aussi faire d'énormes profits. De nombreux experts du secteur de la finance ont décrit les NFT comme étant « une forme superficiellement sophistiquée de jeu d'argent ». Comme le bitcoin, ils n'ont aucune valeur fondamentale. En règle générale, l'achat d'un NFT n'est rentable que si l'on trouve « un plus grand pigeon » qui est prêt à payer encore plus cher pour l'acquérir.C'est pourquoi il n'a jamais manqué de personnes, y compris dans le rang des célébrités, pour en faire l'éloge et espérer susciter la peur de rater la tendance. Par exemple, le rapport américain Eminem a acheté un NFT de la collection Bored Ape qui lui ressemblait un peu. Pendant un certain temps, les prix de nombreux NFT ont fortement augmenté. Cependant, comme toutes les bulles spéculatives, il était probable qu'elles se terminent par des larmes.En outre, la valeur marchande des NFT semble liée à ce que l'on appelle le « wash trading ». Il s'agit d'une technique de manipulation de marché qui consiste à acheter à soi-même le même actif à plusieurs reprises pour créer une fausse impression de demande en augmentant le nombre de transactions dans le but de faire gonfler le prix d'un actif. Des personnes stupides avaient même contracté des prêts en utilisant la « valeur » de leurs NFT comme garantie.Lorsque les prêteurs ont voulu récupérer l'argent, ils se sont retrouvés dans l'embarras : les NFT ne valaient plus rien et ils ont récupéré beaucoup moins que ce qu'ils avaient payé. Selon les analystes, les NFT ne disparaîtront probablement pas complètement. Mais à moins qu'on ne leur trouve une utilité réelle, les NFT risquent de disparaître de plus en plus du débat public. Les NFT rejoindront probablement les dotcoms dans l'histoire des folies spéculatives.Les NFT ont été décrits comme une technologie révolutionnaire qui allait bouleverser le concept de propriété et, plus largement, l'économie mondiale. Ces identifiants numériques de propriété sont stockés sur la blockchain, la même technologie qui sous-tend les cryptomonnaies, mais pour la plupart des gens, l'expression évoque des dessins numériques étranges vendus à des prix exorbitants. D'autres estiment que les NFT sont une vaste escroquerie En effet, personne n'a jamais su exactement pourquoi les NFT s'échangeaient pour des sommes aussi importantes. Des analystes estiment qu'il s'agit d'un stratagème qui favorise l'escroquerie et le blanchiment d'argent. Cette catégorie d'objets numériques de collection est sortie de nulle part et a permis à certaines personnes de devenir millionnaires en vendant des images de signes et d'autres dessins qui sont tous le plus souvent remarquablement moches.La popularité des NFT a explosé en 2021, et cela s'est poursuivi jusqu'en 2022. Il y a eu des histoires absurdes de personnes achetant des images valant littéralement le prix de manoirs. Les deux séries de NFT les plus échangées sont la collection Bored Apes lancée en avril 2021 par Yuga Labs et la collection CryptoPunks lancée en juin 2017 par Larva Labs. Chacune de ces deux collections de NFT est composée de 10 000 figurines similaires, mais uniques.Au sommet de leur gloire, en mai 2022, un NFT Bored Ape moyen se négociait à plus de 400 000 dollars. En décembre 2023, ce n'est plus le cas. La ferveur suscitée en 2021 par ces objets de collection a brusquement disparu en 2023. En janvier 2023, le prix moyen d'un NFT de la collection Bored Apes n'était plus que de 100 000 dollars. En juin 2023, il était de 70 000 dollars. À la fin du mois de novembre 2023, il n'était plus que de 60 000 dollars.L'un des exemples les plus connus de cette perte de valeur saisissante est celui du NFT du premier tweet de l'histoire . Le NFT du premier tweet de l'histoire a été vendu pour près de 3 millions de dollars en mars 2021 par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, à l'investisseur iranien en cryptomonnaie Sina Estavi. En avril 2022, ce NFT ne valait plus que 10 000 dollars. En seulement un an, il a perdu environ 99 % de sa valeur et sa valeur pourrait tomber à zéro.Sina Estavi espérait en tirer 48 millions de dollars, mais lors d'une tentative de revente en 2022, les offres ont plafonné à environ 280 dollars. Depuis lors, aucune information récente n'indique une reprise de la valeur du NFT de Sina Estavi. Selon les critiques, Sina Estavi a été victime d'une escroquerie.Cela reflète la volatilité du marché des NFTs et les défis associés à l'évaluation de ce type d'actifs. Si vous souhaitez suivre les développements ou voir des exemples similaires, des plateformes comme OpenSea ou d'autres marchés NFT pourraient fournir des mises à jour sur l'état actuel de cet objet.Source : RTFKT Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fermeture de RTFKT par Nike trois ans seulement après l'avoir acquis ?Que pensez-vous des NFT ? Cette technologie est-elle utile selon vous ? Les NFT vont-ils disparaître totalement ?