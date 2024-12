Un bonus sous les projecteurs

Perdu... encore une fois : la juge confirme sa décision antérieure et Tesla indique qu'elle va faire appel

A Delaware judge just overruled a supermajority of shareholders who own Tesla and who voted twice to pay @elonmusk what he’s worth.



The court’s decision is wrong, and we’re going to appeal.



This ruling, if not overturned, means that judges and plaintiffs’ lawyers run Delaware… — Tesla (@Tesla) December 2, 2024

La juge activiste du Delaware Kathaleen McCormick refuse de rétablir le plan de rémunération d'Elon Musk pour Tesla, passant une fois de plus outre le conseil d'administration de l'entreprise et plus de 72 % de ses actionnaires. Au lieu de cela, elle a ordonné aux actionnaires de Tesla de payer 345 millions de dollars en frais de justice aux avocats représentant le plaignant, qui ne possédait que neuf actions de la société.



La juge McCormick s'est déjà prononcée contre @elonmusk lors de l'acquisition de Twitter.



Avant d'être nommé à la tête de la Cour de chancellerie du Delaware, McCormick a travaillé au sein du cabinet d'avocats Young Conaway, dans le Delaware. Depuis des décennies, ce cabinet et ses employés sont d'importants donateurs du président Joe Biden.



En 2016, Hunter Biden a organisé un événement de la campagne du gouverneur pour le membre du Congrès John Carney dans les bureaux de Young Conaway à Wilmington, dans le Delaware. Le vice-président de l'époque, Joe Biden, était présent en tant qu'orateur invité. Carney, un ami proche de Joe Biden depuis plus de 40 ans, est devenu plus tard gouverneur et a nommé Kathaleen McCormick, alors associée chez Young Conaway, à son poste actuel à la Cour de la chancellerie du Delaware.



Dans un courriel de mars 2018, Hunter Biden a affirmé qu'il avait des liens personnels avec chaque juge de la Cour de la chancellerie du Delaware. Il a écrit : « Je porterai plainte devant la Cour de la chancellerie du Delaware - qui, comme vous le savez, est mon État d'origine et j'ai le privilège d'avoir travaillé avec chaque juge de la Cour de la chancellerie et de les connaître. »



Après qu'Elon Musk a acheté Twitter dans le but déclaré de promouvoir la liberté d'expression, le président Biden a publiquement demandé une enquête fédérale sur Musk. Par la suite, le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Federal Trade Commission de l'administration Biden ont lancé des enquêtes et des actions en justice visant Tesla, SpaceX et X.



Absolute corruption — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2024

Tesla sommée de payer les honoraires d'avocats des investisseurs qui ont porté plainte contre la rémunération d'Elon Musk



Fluctuation du plan de rémunération d'Elon Musk selon Equilar

Au cours actuel de l'action, le plan de rémunération de Musk aurait atteint 101,4 milliards de dollars.

Ce plan de rémunération, adopté en 2018, prévoyait de récompenser Musk en actions Tesla, à condition qu’il atteigne des objectifs financiers et de performance extrêmement ambitieux. Musk, connu pour son approche audacieuse et ses succès retentissants avec Tesla et SpaceX, avait présenté ce package comme une incitation à faire de Tesla l'une des entreprises les plus valorisées au monde.Cependant, des actionnaires de Tesla ont intenté une action en justice, affirmant que ce plan, approuvé par le conseil d’administration, reflétait un manque d’indépendance et un favoritisme évident envers Musk. Selon eux, les conditions entourant l'approbation de ce bonus étaient entachées de conflits d’intérêts.Dans son appel, Musk a défendu la légitimité de son bonus en mettant en avant les résultats spectaculaires de Tesla. Sous sa direction, l’entreprise a atteint des sommets inégalés, devenant le leader mondial des véhicules électriques. Il faut préciser que la rémunération ne comprend ni salaire ni prime en cash, mais fixe des « récompenses basées sur l'augmentation de la valeur de marché de Tesla jusqu'à 650 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années ». Tesla est actuellement évaluée à 1,12 billion de dollars (1 billion étant 1 000 milliards) contre 500,36 milliards de dollars le jour où les actionnaires ont demandé l'approbation de la rémunération de Musk.Toutefois, la cour a estimé que l’ensemble du processus de validation du package manquait de rigueur et que le montant astronomique allait bien au-delà de ce qui était raisonnable.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a perdu lundi sa tentative de rétablissement de la rémunération de son PDG pour 2018, une juge du Delaware ayant confirmé sa décision antérieure selon laquelle le plan de rémunération avait été accordé de manière inappropriée.Ce plan de rémunération, d'une valeur d'environ 56 milliards de dollars, était le plus important de l'histoire des États-Unis pour un dirigeant d'entreprise publique. Tesla a indiqué dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, dont Musk est propriétaire, qu'elle envisageait de faire appel de la décision.« Un juge du Delaware vient d'annuler la décision d'une supermajorité d'actionnaires de Tesla qui avaient voté à deux reprises pour que @elonmusk soit payé à sa juste valeur. ce qu'il vaut. La décision du tribunal est erronée et nous allons faire appel. Cette décision, si elle n'est pas annulée, signifie que les juges et les avocats des plaignants dirigent les entreprises du Delaware plutôt que leurs propriétaires légitimes - les actionnaires ».Dans un autre message publié sur X, Musk a qualifié la décision de « corruption absolue ». Il répondait au long message d'un internaute :En janvier, la chancelière Kathaleen McCormick a annulé le plan de rémunération, estimant que Musk avait individuellement « contrôlé Tesla » et dicté les conditions de sa rémunération à un conseil d'administration qui n'avait pas négocié équitablement. Elle a qualifié le processus d'approbation de ce plan de rémunération de « profondément défectueux ».L'avis qu'elle a rendu en janvier à l'issue du procès est le fruit d'une bataille juridique qui a duré des années. Richard Tornetta, actionnaire de Tesla, a intenté une action en justice en 2019 pour annuler l'accord de rémunération de Musk, affirmant à l'époque que ce dernier était un PDG à temps partiel qui recevait une somme d'argent injuste sans que le conseil d'administration ait exigé qu'il se concentre entièrement sur Tesla.Cette action en justice et les preuves présentées lors du procès ont conduit la juge, la chancelière Kathaleen McCormick, à annuler l'accord de rémunération, estimant qu'il était injuste. Elle a déclaré à l'époque que les actionnaires n'avaient pas été pleinement informés au moment du vote, car Tesla n'avait pas correctement divulgué le contrôle exercé par Musk sur le processus d'élaboration du plan de rémunération.À la suite de cet avis, Tesla a organisé un vote des actionnaires en juin lors de son assemblée annuelle à Austin, au Texas, demandant aux investisseurs de « ratifier » le plan de rémunération du PDG de Musk pour 2018. Les avocats de Musk ont tenté de faire revenir la juge sur son avis après le procès, en s'appuyant sur les résultats de ce vote « Même si un vote des actionnaires pouvait avoir un effet de ratification, il ne pourrait pas le faire ici », a écrit Mme McCormick dans son avis lundi. « Si la Cour tolérait la pratique consistant à permettre aux parties défaites de créer de nouveaux faits dans le but de réviser les jugements, les procès deviendraient interminables ».Dans le cadre de son avis, McCormick a approuvé l'octroi de 345 millions de dollars d'honoraires aux avocats qui ont intenté avec succès un procès au nom des actionnaires de Tesla afin d'annuler le plan de rémunération de Musk.« Nous sommes satisfaits de la décision de la chancelière McCormick, qui a rejeté l'invitation de Tesla à injecter une incertitude continue dans les procédures judiciaires, et nous remercions la chancelière et son personnel pour leur travail extraordinaire dans la supervision de cette affaire complexe », ont déclaré dans un communiqué les avocats de Bernstein, Litowitz, Berger & Grossmann, le cabinet qui représente le plaignant.À la suite de la décision de janvier, Musk s'en est pris au tribunal du Delaware en publiant sur X : « Ne constituez jamais votre entreprise dans l'État du Delaware. » Tesla a ensuite organisé un vote des actionnaires pour se réincorporer au Texas et y a officiellement transféré son État d'incorporation.Musk a également transféré du Delaware au Texas le siège social de sa société de défense SpaceX.Malgré ce revers juridique, Musk a vu sa valeur nette augmenter considérablement au cours des dernières semaines. Si l'on exclut toutes les options incluses dans la rémunération, Musk s'est enrichi de plus de 43 milliards de dollars depuis la victoire de Donald Trump aux élections de novembre. Les actions de Tesla ont grimpé de 42 % au cours des quatre semaines qui ont suivi l'élection, grâce à l'optimisme suscité par l'accointance de Musk avec le nouveau président, qui débouchera sur des politiques favorables à ses entreprises.Les actions Tesla que Musk détient encore valent près de 150 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de lundi. Ce montant, sans compter sa participation dans SpaceX, le placerait parmi les personnes les plus riches du monde. Equilar estime qu'au cours actuel de l'action, le paquet de Musk pour 2018 aurait atteint 101,4 milliards de dollars.Sources : décision de la juge, Equilar Que pensez-vous de cette décision de justice ? La trouvez-vous légitime ? Pourquoi ou pourquoi pas ?La rémunération des PDG doit-elle être strictement encadrée pour éviter les abus ou laissée libre pour attirer les talents exceptionnels ?Comment les conseils d’administration peuvent-ils mieux équilibrer leur loyauté envers les dirigeants et leur devoir envers les actionnaires ?L’approbation par des actionnaires majoritaires suffit-elle à légitimer un plan de rémunération controversé ?Les résultats exceptionnels d’une entreprise justifient-ils des compensations extravagantes pour son dirigeant ?