De nombreux membres de la communauté crypto l'ont assimilée à un NFT

La banane est régulièrement remplacée avant les expositions

Sun et son rapport avec les cryptomonnaies

The SEC’s civil complaint earlier today is just the latest example of actions it has taken against well known players in the blockchain and crypto space. We believe the complaint lacks merit, and in the meantime will continue building the most decentralized financial system. — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) March 23, 2023

Un parallèle avec l'univers des NFT

Dans le cas des NFT, un simple changement de mode ou une baisse d’intérêt pour une collection peut entraîner une chute brutale des prix.

Manger la banane pourrait être interprété comme une analogie directe : tout ce qui semble précieux peut disparaître en un instant, une critique implicite des bulles spéculatives.

Si le NFT de la banane existe toujours, la destruction de la banane physique altère-t-elle la perception de l’œuvre ?

Ce geste soulève une question similaire à celle des NFTs : posséder une version numérique suffit-il à définir un bien comme précieux ou réel ?

Conclusion

L'entrepreneur en crypto-monnaies qui a payé 6,2 millions de dollars pour une banane collée au mur a déclaré que, comme pour un actif numérique, « la vraie valeur est le concept lui-même ». Sun a mangé la banane lors de l'événement à Hong Kong vendredi, qui s'est déroulé dans un contexte de boom crypto accéléré depuis la victoire électorale de Trump, le Bitcoin ayant bondi à des niveaux record.« Il ne s'agit pas d'une simple œuvre d'art », a déclaré Sun dans un communiqué. « Elle représente un phénomène culturel qui fait le lien entre les mondes de l'art, des mèmes et de la communauté des crypto-monnaies. Je pense que cette œuvre inspirera davantage de réflexions et de discussions à l'avenir et qu'elle fera partie de l'histoire. Je suis honoré d'être l'heureux propriétaire de cette œuvre emblématique et j'ai hâte qu'elle suscite davantage d'inspiration et d'impact pour les amateurs d'art du monde entier. »« Comedian » a connu une grande notoriété lors de sa première exposition à Art Basel Miami Beach en 2019, avec un prix de 120 000 dollars. L'image d'une banane scotchée à un mur, et dont le prix est à six chiffres, est devenue virale sur les médias sociaux et a attiré des foules si massives que l'œuvre a dû être retirée. Trois éditions de « Comedian » ont été créées et vendues, l'une allant à la collection Guggenheim grâce à un donateur anonyme, et les deux autres étant achetées.Pour ses 6 millions de dollars, Sun recevra un rouleau de ruban adhésif, des instructions pour « installer » la banane et (surtout) un certificat d'authenticité garantissant qu'il s'agit d'une œuvre originale de Cattelan. La banane n'est pas incluse, car elle pourrirait rapidement et devrait être constamment changée pour être exposée. Dans sa déclaration, Sun a indiqué qu'il prévoyait de manger la banane « dans le cadre de cette expérience artistique unique, honorant ainsi sa place à la fois dans l'histoire de l'art et dans la culture populaire ».La valeur de la banane étant dérivée du certificat plutôt que de l'objet lui-même, de nombreux membres de la communauté cryptographique l'ont assimilée à un NFT. Le vendeur, qui a clairement compris l'intérêt de l'objet, a accepté la crypto-monnaie comme moyen de paiement. D'ailleurs, Sun a déclaré qu'il avait payé en stablecoin plutôt qu'en monnaie fiduciaire, et a ajouté : « Je suis très heureux [que] Sotheby's accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement ».La vente faisait partie d'une série de ventes aux enchères organisées à New York au cours desquelles plus d'un milliard de dollars d'œuvres d'art ont été mis en vente. Après deux années de baisse, les ventes suggèrent un rebond du marché de l'art, stimulé par la récente hausse des marchés boursiers et la confiance accrue des collectionneurs fortunés après les élections.Lundi, Sotheby's a vendu un tableau de Monet représentant des nénuphars pour 65,5 millions de dollars, et mardi, Christie's a vendu un tableau du surréaliste belge René Magritte pour 121 millions de dollars.Rappelez-vous : Sun n'achète pas la banane à proprement parler, mais un certificat d'authenticité garantissant qu'il s'agit d'une œuvre originale de Cattelan.Elle a été mangée deux fois auparavant (d'abord par un artiste de performance en 2019, puis par un étudiant sud-coréen en 2023) mais aucun des deux n'a payé d'argent pour le faire, et encore moins 6,2 millions de dollars.« Le manger lors d'une conférence de presse peut également faire partie de l'histoire de l'œuvre d'art », a déclaré Sun. « Elle est bien meilleure que les autres bananes », a-t-il ajouté. L'homme de 34 ans s'est dit intrigué par l'œuvre, tout en admettant qu'il se posait des « questions idiotes » sur le pourrissement de la banane.Le New York Times a rapporté qu'une banane fraîche avait été achetée pour 35 cents le jour de la vente aux enchères, avant de devenir l'un des fruits les plus chers au monde. Des sacs-cadeaux contenant des bananes collées sur des panneaux en plastique ont été distribués au public de l'hôtel Peninsula.« Tout le monde a une banane à manger », a déclaré Sun.Sun a fondé et dirige Tron, une plateforme blockchain dotée d'un jeton natif, TRX, dont la capitalisation boursière s'élève à 17,4 milliards de dollars. Tron facilite une grande partie des transactions mondiales en stablecoin Tether, selon les données du site web d'analyse DefiLlama.Sun, qui a passé du temps à Hong Kong, a déclaré que le territoire chinois était « un endroit important pour web3 » et qu'il avait une attitude « amicale » à l'égard de l'industrie.Les décideurs politiques ont tenu à renforcer le statut du territoire en tant que hub crypto, et prévoient de nouveaux allègements fiscaux crypto pour les fonds spéculatifs et les véhicules d'investissement utilisés par les super-riches pour gérer leur argent.Sun a fondé Tron en 2017 et, un an plus tard, a acheté la société de logiciels décentralisés BitTorrent. En 2022, il a été nommé conseiller de Huobi, une bourse de crypto-monnaies fondée en Chine et rebaptisée depuis HTX.L'année dernière, après que Sun et trois de ses sociétés ont été inculpés par la SEC, il a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que « nous pensons que la plainte n'est pas fondée ». Lorsque Sun a été interrogé sur les accusations lors de l'événement, son porte-parole est intervenu pour dire qu'il n'avait aucun commentaire à faire.Le geste de manger une banane à 6 millions de dollars trouve un parallèle avec l’univers des NFT (Non-Fungible Tokens), qui sont apparus comme un nouveau cas d'utilisation passionnant de la technologie blockchain. Voici quelques points de comparaison :Comme les œuvres d’art NFT, la banane scotchée au mur repose sur une valeur symbolique plutôt que sur une utilité ou une matérialité. Les NFT tirent leur valeur de leur unicité numérique et de leur provenance inscrite sur la blockchain. De même, la banane ne vaut pas 6 millions de dollars en tant qu’objet physique, mais en tant que concept artistique.En consommant la banane, l’entrepreneur crypto met en lumière l’absurdité apparente de telles valorisations, tout comme les critiques des NFT dénoncent parfois le fait qu’un simple fichier numérique puisse atteindre des millions de dollars.Les NFT et l’œuvre de Cattelan partagent une caractéristique clé : leur valeur est extrêmement volatile et dépendante de la perception collective.Dans l’univers des NFT, posséder un actif ne signifie pas en posséder une version tangible ; il s’agit de posséder une preuve d’authenticité. Dans le cas de la banane, l’acte de la manger remet en question la frontière entre la propriété physique et sa contrepartie immatérielle :L’acte de manger la banane peut aussi être vu comme une métaphore des critiques des NFT qui voient ces actifs comme une « consommation » rapide et superficielle de valeur, souvent déconnectée de tout sens durable ou fonctionnel. Tout comme un NFT peut être acheté pour des millions et perdre sa valeur en quelques mois, cette banane symbolique est « consommée », réduisant un objet hors de prix à un fruit banal.Le parallèle le plus évident réside dans la critique de la spéculation. Dans le marché de l’art contemporain, comme dans celui des NFT, des sommes astronomiques sont investies dans des objets dont la valeur repose davantage sur leur histoire ou leur buzz que sur leur utilité ou leur qualité intrinsèque. L’entrepreneur crypto pourrait ici se moquer des deux systèmes, soulignant leur fragilité et leur dépendance à l’attention du public.Le geste de l’entrepreneur crypto, bien qu’apparemment absurde, est un miroir tendu aux excès et aux paradoxes des écosystèmes NFT et de l’art contemporain. Tout comme les NFT, cette banane ne se limite pas à son apparence ; elle incarne une conversation plus vaste sur la valeur, la perception et les limites entre le réel et le virtuel. En un sens, l’acte de « consommer » cette œuvre résume parfaitement le dilemme du monde numérique : comment donner un sens durable à des créations éphémères qui tirent leur puissance de l’attention momentanée qu’elles captent ?Source : vidéo dans le texteQue pensez-vous des NFT en général ?Le marché de l’art contemporain et celui des cryptomonnaies sont-ils comparables dans leur fonctionnement ? Peut-on y retrouver les mêmes excès et spéculations ?Cette situation reflète-t-elle une critique profonde de la société de consommation et de la recherche incessante de nouveauté ?Que dit cet événement sur notre époque où l’immatériel (crypto, NFT, buzz en ligne) semble parfois avoir plus de valeur que le tangible ?