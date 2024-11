Une croissance rapide

Le 6 novembre, le lendemain de l'élection présidentielle américaine, le trafic sur le site Web et l'utilisation de l'application Bluesky ont connu un pic aux États-Unis, car l'application est devenue la destination de choix des journalistes et des leaders d'opinion (ainsi que des partisans de ces personnes) qui ont décidé soit de cesser d'utiliser X, soit de commencer à l'utiliser moins.

Dans les jours qui ont suivi l'élection (jusqu'au vendredi 15 novembre), l'utilisation de l'application Bluesky a augmenté de 519 % par rapport aux dix premiers mois de l'année. Le Royaume-Uni a fait écho à cette tendance, avec une utilisation de Bluesky en hausse de 352 % par rapport aux 10 premiers mois de l'année.

L'audience de Bluesky est encore beaucoup plus faible que celle de Threads, sans parler de X, mais elle pourrait rattraper Threads si elle continue à croître à ce rythme. Au 15 novembre, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de X aux États-Unis était plus de 10 fois supérieur à celui de Bluesky, et Threads est plus de 1,5 fois supérieur à Bluesky. Avant les élections, Threads comptait plus de 5 fois plus d'utilisateurs actifs quotidiens, de sorte que Bluesky a considérablement réduit l'écart.

Sur la base des estimations mondiales pour Android, l'utilisation de Bluesky depuis le jour de l'élection a augmenté de plus de 360 % par rapport au premier semestre de l'année.

La croissance de Bluesky a été alimentée par une vague d'utilisateurs qui ont désactivé leurs comptes sur X ou qui se sont engagés à l'utiliser moins souvent tout en explorant d'autres solutions. Threads, l'alternative de Meta Platforms, est beaucoup plus importante et connaît également une forte croissance, mais l'explosion de l'utilisation de Bluesky aux États-Unis est plus soudaine et spectaculaire. La dimension politique du changement est due au fait que le propriétaire de X, Elon Musk, s'est fait l'avocat de la candidature de Donald Trump, bien que certains utilisateurs puissent changer pour diverses raisons, telles que les changements dans les algorithmes et les politiques de X.



Bluesky et ses communautés d'utilisateurs et de développeurs ont activement encouragé la transition avec des mécanismes tels que les Starter Packs d'utilisateurs recommandés à suivre (consultables via blueskydirectory.com) et une extension Chrome qui aide à faire correspondre automatiquement les comptes qu'un utilisateur suit sur X à leur nouveau domicile sur Bluesky.

Bien que Bluesky reste l'outsider, d'autres signes montrent qu'elle gagne du terrain

Bluesky vs. Threads : une bataille d’engagement

Quelles perspectives pour Bluesky ?

X et la gestion chaotique d'Elon Musk

Bluesky a été lancé avec une ambition claire : proposer une alternative décentralisée aux réseaux sociaux traditionnels. La plateforme repose sur le protocole AT Protocol, qui permet une interopérabilité et une personnalisation accrues par rapport aux modèles centralisés classiques. Cet aspect technique, bien que complexe, séduit un public soucieux de la confidentialité des données et de la liberté d’expression.Bluesky, le réseau social concurrent de X, a bénéficié de la vague de départs de l'application d'Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter. Aujourd'hui, Bluesky a franchi une étape importante : elle a dépassé les 20 millions d'utilisateurs. De plus, de nouvelles données indiquent que la croissance rapide de l'application lui permet de réduire l'écart avec un autre grand rival de X, Instagram Threads, dans des mesures telles que les utilisateurs actifs quotidiens et les visites de sites web.Le cap des 20 millions d’utilisateurs marque une accélération notable de son adoption. À titre de comparaison, Threads, lancé par Meta en juillet 2023, avait atteint 100 millions d’utilisateurs en seulement cinq jours. Cependant, cette dynamique initiale s’est rapidement essoufflée, et Threads lutte désormais pour maintenir l’engagement des utilisateurs. Bluesky, de son côté, semble bâtir une base solide et fidèle, même si sa croissance est plus progressive.La base d'utilisateurs de Bluesky est encore beaucoup plus petite que celle de Threads, qui a récemment annoncé plus de 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels . Toutefois, si le taux de croissance actuel de Bluesky se maintient, il pourrait rattraper Threads à terme, estime la société d'intelligence économique Similarweb.Ses données indiquent que Threads avait cinq fois plus d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) que Bluesky avant les élections américaines, mais le 15 novembre, un jour de pic d'activité pour Bluesky, l'avance de Threads sur Bluesky avait été réduite à seulement 1,5x aux États-Unis (les utilisateurs actifs quotidiens comprennent les applications mobiles sur iOS et Android, et non les visiteurs du site web).Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a nié l'exactitude des données de Similarweb, mais Meta ne partage pas les DAU.Quoiqu'il en soit, voici les informations clés que la société a noté :Les données de l'entreprise indiquent également que Bluesky a dépassé Threads en termes de visites quotidiennes de sites Web aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui témoigne d'un vif intérêt de la part de nouveaux utilisateurs potentiels. À l'échelle mondiale, le nombre de visites quotidiennes sur Bluesky n'a pas encore dépassé celui de Threads, mais il s'en est rapproché à la mi-novembre.Bluesky est la meilleure application de l'App Store d'Apple depuis six jours et la meilleure application non ludique de Google Play depuis quatre jours, selon les données fournies par la société d'analyse App Figures. Meta's Threads occupe actuellement la deuxième place sur l'App Store.Bien que Bluesky ait connu d'autres périodes de croissance significative au cours de l'année écoulée, la récente poussée est bien plus importante que ce que le service open-source avait connu auparavant. La dernière croissance de Bluesky semble être, au moins partiellement, freinée par la frustration croissante de certains utilisateurs de X. Selon un rapport de la société d'analyse SimilarWeb, Bluesky a connu un pic important de trafic le 7 novembre, le lendemain de l'élection présidentielle. Ce pic semble coïncider avec une augmentation du nombre d'utilisateurs essayant de désactiver leur compte sur X.Bluesky a également tenu à différencier ses politiques de celles de ses grands rivaux. La semaine dernière, la société s'est engagée à ne pas utiliser le contenu de ses utilisateurs pour entraîner l'IA générative. La nouvelle politique de confidentialité de X l'autorise à travailler avec des tiers pour former des modèles d'IA sur les tweets passés des utilisateurs. Jay Graber, PDG de Bluesky, a également déclaré qu'elle ne voulait pas « enrichir le réseau avec des publicités ». Threads, quant à lui, aurait l'intention de commencer à expérimenter ses premières publicités en janvier.Si le nombre d’utilisateurs est un indicateur clé, l’engagement reste le véritable terrain de bataille pour les plateformes sociales. Bien que Threads ait bénéficié du puissant effet de levier d’Instagram, de nombreux utilisateurs critiquent son manque de fonctionnalités distinctives et sa dépendance à Meta. Bluesky, en revanche, se positionne comme une plateforme "authentique", où les conversations sont moins orientées par des algorithmes invisibles.Cependant, la montée en puissance de Bluesky n’est pas sans défis. La plateforme devra prouver qu’elle peut évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs décentralisées. Elle devra également résoudre des problèmes liés à la modération et s’assurer que sa croissance ne dilue pas la qualité des interactions.L’avenir de Bluesky dépendra de sa capacité à maintenir cette dynamique tout en s’adaptant à une base d’utilisateurs diversifiée. Alors que les géants comme Meta et X continuent de dominer le marché, l’émergence de plateformes comme Bluesky montre qu’il existe une demande croissante pour des alternatives innovantes et plus éthiques.En atteignant 20 millions d’utilisateurs, Bluesky prouve qu’il est plus qu’une simple curiosité technologique. Sa philosophie unique, combinée à une adoption croissante, en fait un acteur sérieux dans le monde des réseaux sociaux. Reste à voir si cette tendance pourra transformer Bluesky en un véritable rival pour Threads et d’autres leaders de l’industrie.Avec cet essor, la bataille pour le futur des interactions en ligne est loin d’être terminée.Depuis son acquisition par Elon Musk, la plateforme Twitter – rebaptisée X – a suscité une avalanche de critiques , tant de la part de ses utilisateurs que de ses anciens employés. Les décisions controversées de Musk, souvent abruptes et mal accueillies, ont provoqué une crise de confiance au sein de la communauté qui avait longtemps considéré Twitter comme un pilier de la communication en ligne.En transformant Twitter en X, Elon Musk a entrepris des changements radicaux dans la structure et la gouvernance de la plateforme, souvent au détriment de la stabilité et de la convivialité de l’application. La suppression de certaines fonctionnalités gratuites, le déploiement de l’abonnement Twitter Blue (maintenant X Premium) et la mise en avant du contenu payant ont désorienté les utilisateurs habitués à une plateforme accessible. Pour beaucoup, ces modifications ont transformé X en un espace axé sur la monétisation plutôt que sur l’échange d’idées.Sous la direction de Musk, la modération sur X a pris une tournure problématique , avec des promesses de liberté d’expression étendue qui ont parfois ouvert la porte à la désinformation, aux discours haineux, et aux contenus controversés. La réduction drastique des équipes de modération et le relâchement des règles ont donné le sentiment que la plateforme était devenue moins sûre et plus propice aux abus. Cette situation a poussé certains utilisateurs à quitter X, craignant que l’espace soit devenu inapproprié pour les échanges respectueux.Elon Musk a également mis l’accent sur la rentabilité, multipliant les options payantes et les publicités, une stratégie qui a déplu aux utilisateurs. En transformant une bonne partie des fonctionnalités autrefois gratuites en options payantes, Musk a radicalement changé la nature de la plateforme. Cette quête de rentabilité a souvent semblé se faire sans prendre en compte les besoins et les attentes de la communauté. Résultat : une expérience utilisateur moins fluide et une frustration croissante parmi ceux qui avaient fait de Twitter un espace d’information et de partage.Sources : Bluesky User Count De X, Instagram Threads et Bluesky, sur quelle plateforme de réseau social êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous motiverait à aller vers la concurrence / qu'est-ce qui vous motive à rester ?Quels types d’utilisateurs sont le plus attirés par Bluesky ? Cette plateforme répond-elle mieux aux attentes de certains groupes spécifiques ?Les utilisateurs recherchent-ils aujourd’hui plus de liberté d’expression et de personnalisation, ou restent-ils attachés à des écosystèmes centralisés pour leur praticité ?Qu’est-ce qui motive réellement un utilisateur à quitter une plateforme sociale pour une autre ?Comment Bluesky peut-il gérer la modération des contenus tout en préservant ses principes de décentralisation ?L’absence de modèle publicitaire traditionnel est-elle viable à long terme pour assurer la pérennité de Bluesky ?La croissance rapide de Bluesky pourrait-elle conduire à une perte de l’identité et des valeurs fondatrices de la plateforme ?