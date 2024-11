Une administration pro-crypto : quels enjeux ?

La question de la régulation : un équilibre complexe

Tenir sa promesse de campagne

Une liste en constante évolution pour un potentiel impact mondial

Les premiers signes suggèrent un changement radical dans la façon dont Washington aborde les crypto-monnaies

Conclusion : une stratégie risquée à double tranchant

En planifiant de nommer des officiels pro-crypto, Trump semble vouloir façonner une administration plus ouverte à l’innovation dans ce domaine, potentiellement prête à assouplir les réglementations. Cela pourrait créer un environnement favorable aux acteurs de l’industrie des cryptomonnaies, aux entreprises de la fintech et aux innovations décentralisées. Cependant, cette stratégie n’est pas sans risques.En effet, un gouvernement pro-crypto pourrait réduire la surveillance et les contrôles nécessaires dans un secteur encore instable. Les cryptomonnaies sont souvent critiquées pour leur volatilité extrême et leur usage potentiel dans des transactions illicites. Une déréglementation excessive pourrait entraîner des risques accrus pour les consommateurs et pour la stabilité financière globale, surtout si la régulation ne parvient pas à suivre le rythme rapide des innovations technologiques.L’engagement potentiel de Trump en faveur des cryptomonnaies soulève également des questions autour du rôle du gouvernement dans la régulation des actifs numériques. Une administration pro-crypto pourrait adopter une approche permissive, en favorisant l’innovation mais en réduisant les protections pour les consommateurs. Or, la majorité des régulateurs et des responsables économiques, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC), plaident pour un contrôle accru, estimant que des mesures de surveillance sont nécessaires pour éviter les abus.Certains observateurs craignent que ce soutien politique accru pour les cryptomonnaies ne mène à une dérégulation radicale, qui pourrait encourager la spéculation et exposer les investisseurs à des risques sans précédents. La volonté de Trump de créer un cadre politique en faveur des cryptomonnaies pourrait être perçue comme un pari dangereux pour l’économie américaine, surtout dans une période d’incertitude où la stabilité économique est une priorité.Le président élu Donald Trump prépare le gouvernement américain à adopter une position plus permissive à l'égard des crypto-monnaies. Il envisage de nommer des candidats favorables au secteur à des postes clés, tandis que ses principaux conseillers consultent les dirigeants du secteur sur les changements potentiels à apporter à la politique fédérale.En instaurant un environnement réglementaire plus souple, Trump entend tenir sa promesse électorale de transformer les États-Unis en « capitale mondiale de la crypto-monnaie », une déclaration qui a suscité l'irritation des organismes de protection des consommateurs, gagné le soutien massif du secteur et fait grimper en flèche le cours du bitcoin, qui a atteint près de 89 000 dollars lundi Les premières discussions ont porté sur un ensemble d'agences de régulation financière, dont la Securities and Exchange Commission. Pour les postes de direction importants, les collaborateurs de Trump ont envisagé un mélange de régulateurs actuels, d'anciens fonctionnaires fédéraux et de cadres de l'industrie financière, dont beaucoup ont publiquement exprimé des opinions favorables aux crypto-monnaies, selon cinq personnes familières avec le sujet. Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour décrire les délibérations, tout en précisant que le processus n'en était qu'à ses débuts et que la liste des candidats était en constante évolution.Ces nominations sont cruciales : sous Trump, les dirigeants de la SEC et d'autres agences auront le pouvoir de déterminer si la crypto deviendra une partie plus importante et plus formelle du système financier. Ce choix a de vastes implications pour l'économie mondiale, et les enjeux sont élevés, comme en témoigne l'effondrement en 2022 du géant de la crypto-monnaie FTX et les risques de contagion catastrophique qu'il a soulevés.Les noms envisagés pour la SEC et d'autres postes comprennent Daniel Gallagher, un ancien fonctionnaire de la SEC qui travaille actuellement pour la société de technologie financière Robinhood, qui propose des portefeuilles de crypto-monnaies ainsi que des opérations boursières, ainsi que Hester Peirce et Mark Uyeda, deux commissaires républicains de l'agence, ont déclaré les personnes.Donateur républicain, Gallagher a précédemment reproché à la SEC d'adopter une approche « terre brûlée » à l'égard des crypto-monnaies. Peirce et Uyeda, quant à eux, ont critiqué leur agence pour les politiques et les mesures d'application prises sous la présidence de Joe Biden. Peirce est considéré comme un président intérimaire potentiel de la SEC, une fois que Trump aura pris la Maison Blanche, qui pourrait ensuite diriger un groupe de travail fédéral sur la politique en matière de crypto-monnaie.« La guerre de la Commission contre les crypto-monnaies doit cesser, y compris les mesures d'application des crypto-monnaies uniquement basées sur un défaut d'enregistrement sans allégation de fraude ou de préjudice », a déclaré Uyeda à Fox Business ce mois-ci. « Le président Trump et l'électorat américain ont envoyé un message clair. À partir de 2025, le rôle de la SEC est d'exécuter ce mandat. »Les collaborateurs de Trump ont également pensé à Paul Atkins, un ancien commissaire de la SEC qui a aidé Trump lors de sa dernière transition, et à Chris Giancarlo, un ancien commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), selon les personnes qui connaissent bien le dossier.Le candidat choisi pour la SEC devrait remplacer son président actuel, Gary Gensler, que Trump a promis de « virer » lors d'une importante conférence sur le bitcoin cet été. Sous la présidence de Gary Gensler, la SEC s'est attaquée de manière agressive aux sociétés de crypto-monnaies, en déposant des accusations de fraude contre le dirigeant de FTX et en formulant un large éventail d'allégations contre Binance, une autre plateforme d'échange, au sujet de ses pratiques commerciales. L'agence s'est également disputée devant les tribunaux avec Coinbase et Kraken, deux autres bourses de crypto-monnaies, et Ripple, qui a lancé le jeton XRP, pour avoir prétendument omis d'adhérer à la loi fédérale exigeant l'enregistrement de leurs plates-formes ou jetons - accusations qu'ils nient tous.« Ses jours sont comptés », a déclaré Brad Garlinghouse, le directeur général de Ripple, ajoutant que l'entreprise avait « été en contact » avec l'équipe de transition de Trump. « Je pense qu'il est clair que c'est un domaine sur lequel ils ont l'intention de continuer à se concentrer. Je pense que Trump et un certain nombre de personnes réalisent qu'il existe un nouvel ensemble de technologies susceptibles de définir les deux prochaines décennies ».D'une manière générale, les partisans de la crypto-monnaie affirment que Gensler a étiré la loi à tort en raison d'un dégoût personnel pour les actifs numériques - et ils s'attendent à ce que son successeur fasse marche arrière sur certaines des mesures d'application fédérales actuellement en cours. Mais il n'est pas certain que Trump puisse ou veuille réellement renvoyer le président de la SEC, plutôt que de le rétrograder au rang de commissaire tout en confiant l'agence à un nouveau dirigeant. L'éviction complète de Gensler - un régulateur confirmé par le Sénat - pourrait déclencher une bataille juridique inédite et compliquée sur les pouvoirs du président, ont déclaré certaines des personnes au fait de l'affaire.Pour sa part, Gensler n'a pas dit explicitement s'il avait l'intention de se retirer de lui-même après le changement d'administration, bien que les hauts responsables de la SEC le fassent souvent. Une porte-parole s'est refusée à tout commentaire.« Le peuple américain a réélu le président Trump par une marge retentissante, lui donnant le mandat de mettre en œuvre les promesses qu'il a faites pendant la campagne », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la transition Trump, dans un communiqué. « Il tiendra ses promesses ».Quel que soit le résultat, les premiers signes suggèrent un changement radical dans la façon dont Washington aborde les crypto-monnaies, un changement qui souligne l'ascension rapide de l'industrie dans les premiers rangs des donateurs de la politique américaine - ayant aidé à élire des dizaines de candidats amis au Congrès tout en contribuant fortement au soutien de la candidature de Trump à la Maison Blanche.Les dirigeants de l'industrie disent qu'ils cherchent surtout à clarifier la réglementation, car le Congrès n'a pas réussi à adopter une loi unique et complète régissant leurs produits et services - des règles qui détermineraient, par exemple, quand la crypto est un titre ou une monnaie, quelles protections des investisseurs devraient s'appliquer, et quelle agence réglementerait l'industrie et ses offres.« Beaucoup d'industries, je pense que beaucoup d'entreprises, disent qu'elles veulent être réglementées alors que leur objectif est en fait tout autre », a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase. Avec les crypto-monnaies, la situation est différente : « Il existe actuellement au Congrès une législation spécifique qui, selon nous, protégerait les investisseurs et, franchement, lèverait certaines ambiguïtés ».Si la crypto devient un sujet de plus en plus stratégique pour les politiques américains, le positionnement de Trump illustre la polarisation des opinions sur ce secteur. Ses choix de nominations pro-crypto pourraient générer un climat d’innovation pour les partisans des cryptomonnaies, mais risquent également de polariser les institutions financières et d’alerter les régulateurs soucieux de la stabilité du marché.Cette approche reflète les enjeux complexes d’une technologie en pleine expansion, aux retombées économiques incertaines. Si l’administration Trump se dirige effectivement vers une politique pro-crypto, les conséquences seront décisives, non seulement pour l’industrie de la crypto, mais aussi pour l’économie américaine en général.Sources : témoignage de Daniel M. Gallagher , NYTLes cryptomonnaies : un atout pour la souveraineté économique ? Une politique pro-crypto pourrait-elle renforcer l’indépendance économique des États-Unis face aux autres puissances économiques mondiales, notamment face à la Chine qui développe son propre yuan numérique ?La finance traditionnelle menacée ? Si une administration promeut l’adoption des cryptomonnaies, quel impact cela aurait-il sur les banques traditionnelles et le système financier existant ? Faut-il craindre un transfert de pouvoir économique vers des acteurs privés ou décentralisés ?Quel futur pour le dollar ? Si les cryptomonnaies sont soutenues par l’État, quelles en seraient les conséquences sur la position dominante du dollar dans les échanges mondiaux ? Serait-il menacé par une adoption accrue des cryptomonnaies ?Une réponse au public ou aux lobbies ? Trump cherche-t-il à répondre à une demande réelle de la population en matière de cryptomonnaies, ou bien cette politique reflète-t-elle davantage les intérêts de l’industrie et des grands acteurs du secteur ?