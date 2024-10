Des failles dans les tentatives des gouvernements occidentaux de fermer l'accès à certains types de technologies

Despite the imposed sanctions, Russia continues to receive Western high-tech components used for the development and adjustment of electronic intelligence and warfare systems. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 7, 2024

Occupant les trois derniers étages d'un immeuble de bureaux banal du nord de Mumbai, Shreya Life Sciences ne se distingue guère des nombreuses autres entreprises commerciales qui font tourner le quartier d'Andheri de la plus grande métropole de l'Inde tout au long de la journée. Pourtant, cette entreprise pharmaceutique discrète fait partie d'un commerce lucratif de technologies de pointe avec la Russie, qui inquiète les États-Unis et leurs alliés européens en raison du rôle croissant de l'Inde en tant qu'intermédiaire dans ces ventes.Selon une analyse par Bloomberg News des données compilées par les sociétés de suivi commercial ImportGenius et NBD, entre avril et août 2024, Shreya Life Sciences a expédié en Russie 1 111 serveurs Dell PowerEdge XE9680, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Ces serveurs sont basés sur des processeurs Intel Xeon Scalable de 4génération et sont équipés de processeurs AMD Instinct MI300X ou Nvidia H100 pour l'IA et les processeurs HPC. Les expéditions, qui ont été effectuées légalement en vertu de la réglementation commerciale indienne, ont été envoyées à deux sociétés russes, Main Chain Ltd. et I.S LLC.Les serveurs (et les puces qu'ils contiennent) figurent sur une liste d'articles soumis à des restrictions par les États-Unis et l'Union européenne « pour cibler des secteurs sensibles du complexe militaro-industriel russe ». Pourtant, les livraisons, d'une valeur de 300 millions de dollars et importées par deux sociétés commerciales russes, Main Chain Ltd. et I.S LLC, n'étaient que les dernières d'une série d'exportations de technologies de pointe que Shreya a effectuées en toute légalité vers la Russie depuis septembre 2022, soit après l'imposition de sanctions qui ont coupé l'accès de la Russie aux marchés occidentaux.Les serveurs remontent jusqu'en Malaisie, où ils ont été initialement achetés par la filiale indienne de Dell avant d'être exportés vers la Russie. Les documents d'expédition de plus de 800 serveurs PowerEdge XE9680 indiquent la Malaisie comme pays d'origine. Entre mars et août 2024, l'Inde a importé 1 407 de ces serveurs Dell de Malaisie. Malgré de multiples tentatives pour obtenir des commentaires de responsables malaisiens sur ces exportations, ni le ministère malaisien de l'investissement, du commerce et de l'industrie, ni le bureau du Premier ministre n'ont répondu à Bloomberg.Les exportations de serveurs Dell de Shreya vers la Russie ont bondi en avril 2024, avec un prix moyen de 260 000 dollars par serveur. Ces serveurs sont classés sous le code HS 847150, qui fait partie d'une liste de biens à double usage restreinte par l'UE et les États-Unis afin d'empêcher leur utilisation dans les opérations militaires russes. Main Chain, le principal destinataire des exportations de Shreya, a été enregistré en Russie en janvier 2023 et est dirigé par Anastasia Obukhova, qui a précédemment dirigé de petites entreprises de tourisme.Les résultats soulignent les failles dans les tentatives des gouvernements occidentaux de fermer l'accès de Moscou à des technologies à double usage pouvant avoir des applications militaires, ainsi que la nature de pointe de l'équipement expédié. L'Inde est de plus en plus un intermédiaire de choix : elle est désormais le deuxième fournisseur de technologies à usage restreint de la Russie, après la Chine.Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, s'est plaint dans un message sur X que la Russie continue de recevoir des composants utilisés pour les systèmes de renseignement et de guerre électroniques malgré les sanctions occidentales. « Personne ne devrait profiter de la vie des Ukrainiens », a-t-il déclaré le 7 octobre.Alors que l'Inde est le point de transbordement, les données commerciales suggèrent que la Malaisie est en fait le point d'origine. Le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a rencontré le président Vladimir Poutine en Russie en septembre et a salué le « potentiel énorme » de renforcement des relations commerciales régionales, notamment grâce aux technologies de pointe.Les documents d'expédition d'au moins 834 unités PowerEdge XE9680 destinées à la Russie indiquaient que leur pays d'origine était la Malaisie. Les données d'importation indiennes pour la période mars-août 2024 révèlent que 1 407 de ces mêmes unités Dell ont été importées en Inde depuis la Malaisie.Les entreprises technologiques elles-mêmes sont tenues de respecter les règles relatives aux sanctions et de surveiller les ventes de produits sensibles. Dans une déclaration, Dell a indiqué qu'elle avait cessé de vendre et d'offrir des services ou une assistance pour ses produits en Russie en février 2022, immédiatement après l'invasion totale de l'Ukraine, et qu'elle maintenait « un programme strict de conformité commerciale ». Nvidia et AMD ont déclaré qu'ils travaillaient avec des partenaires pour s'assurer que les ventes étaient en « pleine conformité » avec les contrôles à l'exportation, et qu'ils prenaient les mesures appropriées si des violations étaient identifiées.Faire des affaires avec la Russie n'est pas illégal en Inde puisque le gouvernement du premier ministre Narendra Modi n'est pas concerné par les multiples séries de sanctions imposées à Moscou par les États-Unis et l'Union européenne. Longtemps dépendante de la Russie pour ses équipements militaires, New Delhi est intervenue pour acheter son brut lorsque les pays européens ont réduit leurs importations de pétrole en raison de la guerre. D'ailleurs, elle a signalé qu'elle continuera à le faire tant que Moscou accordera des rabais plus importants que les autres producteurs. Lors de sa rencontre avec Poutine, le 22 octobre, en marge du sommet des BRICS, Modi a évoqué « nos relations étroites et approfondies ».Ce rôle a placé l'Inde dans le collimateur des gouvernements occidentaux. Des fonctionnaires des États-Unis et de l'Union européenne se sont rendus en Inde ces derniers mois dans le cadre d'efforts visant à encourager le gouvernement à prendre des mesures pour mettre fin aux expéditions, selon des personnes au fait de ces déplacements. Ces visites s'inscrivent dans un contexte d'exaspération croissante à l'égard de l'Inde pour son rôle dans l'approvisionnement en biens destinés à la guerre de la Russie.Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a envoyé cet été une lettre à la Confédération de l'industrie indienne, l'avertissant que les institutions financières étrangères commerçant avec la base militaro-industrielle de la Russie risquaient d'être sanctionnées. Malgré les efforts de l'administration Biden pour garder le gouvernement de Modi à ses côtés dans sa compétition avec la Chine, New Delhi a fait preuve de peu d'engagement vis-à-vis des préoccupations américaines, a déclaré un haut fonctionnaire américain.Selon David O'Sullivan, responsable des sanctions de l'UE, le transbordement de produits du champ de bataille via l'Inde s'est accéléré depuis décembre de l'année dernière. Lors d'une conférence de presse, il a attribué cette augmentation à « l'énorme volume de roupies » que la Russie a accumulé en vendant du pétrole, plutôt qu'à la politique indienne. L'UE a déjà sanctionné quelques entités basées en Inde.La question centrale demeure: dans quelle mesure les sanctions peuvent-elles réellement être efficaces si des pays clés continuent de faciliter des contournements? Les sanctions sont censées exercer une pression économique et technologique sur la Russie pour restreindre ses actions militaires, mais le cas de l'Inde montre une faille significative dans cette stratégie.Certaines voix suggèrent que des mesures plus strictes et une coopération internationale plus étroite sont nécessaires pour empêcher de telles échappatoires. D'autres soulignent que des pays comme l'Inde, avec leurs propres intérêts nationaux et géopolitiques, ne peuvent pas être facilement contraints par les seules sanctions occidentales.En fin de compte, ce cas illustre la complexité des relations internationales et la difficulté d'appliquer uniformément des sanctions dans un monde interconnecté. Il pose également des questions importantes sur la responsabilité et l'éthique des entreprises dans des contextes de conflit mondial.Le gouvernement indien, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, a maintenu ses relations économiques et militaires avec la Russie, en dépit des critiques occidentales. L'Inde a profité de réductions substantielles sur le pétrole russe, renforçant ainsi ses liens avec Moscou. L'impact de ces exportations sur la capacité militaire de la Russie reste à voir, mais cela souligne les limites des sanctions internationales. Les critiques affirment que ces actions indiennes sapent les efforts pour isoler la Russie et limiter sa capacité à poursuivre ses opérations militaires en Ukraine.Sources : analyse des données compilées par les sociétés de suivi commercial ImportGenius et NBD, Dell Comment pensez-vous que la communauté internationale devrait réagir aux contournements de sanctions par des pays comme l'Inde ?Les sanctions économiques sont-elles efficaces pour dissuader les comportements agressifs d'États comme la Russie ?L'Inde a-t-elle le droit de poursuivre ses intérêts économiques même si cela va à l'encontre des sanctions internationales ?Les entreprises privées devraient-elles être tenues responsables de leurs transactions avec des pays sous sanctions ?Quels pourraient être les impacts à long terme de la relation économique entre l'Inde et la Russie sur la géopolitique mondiale ?