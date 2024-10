Les répercussions pour SpaceX

Réactions et enquêtes

Asked about the WSJ report on Elon Musk's conversations with Putin, @SenBillNelson tells @burgessev:



"[SpaceX] have been phenomenally successful ... I don't know that that story is true. I think it should be investigated. If the story is true ... that would be concerning." pic.twitter.com/5Mlo2AEDNx — Semafor (@semafor) October 25, 2024

Les motivations de Musk pour parler directement à Poutine ne sont pas immédiatement claires

Elon Musk a refusé que ses ingénieurs n'activent la couverture Starlink près de la Crimée pour empêcher une attaque ukrainienne contre des navires de guerre russes

The Starlink regions in question were not activated. SpaceX did not deactivate anything. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Les autorités gouvernementales ont demandé d'urgence d'activer Starlink jusqu'à Sébastopol.



L’intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage.



Si j'avais accepté leur demande, alors SpaceX aurait été explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit.

Un rapport détaille comment la Russie se procure sur le marché noir des terminaux d'Internet par satellite de Starlink pour la guerre en Ukraine

Aucune source officielle ne confirme les conversations régulières entre Elon Musk et Vladimir Poutine, et Elon Musk n'a pas fait de commentaires à l'agence de presse. Un porte-parole de Poutine a déclaré que le dirigeant russe et Musk n'avaient eu qu'un seul appel téléphonique. Cependant, le Journal cite « plusieurs responsables américains, européens et russes, actuels et anciens ». Ce n'est pas non plus la première fois que des rapports font état de contacts entre Musk et Poutine : la BBC avait également rapporté une telle situation.SpaceX, en tant que fournisseur clé de la NASA et d'autres agences gouvernementales américaines, est au cœur des préoccupations. Musk détient une autorisation de sécurité nationale qui lui donne accès à des informations classifiées sur les programmes spatiaux américains. Les communications régulières avec Poutine pourraient potentiellement compromettre la sécurité nationale, surtout dans le contexte des relations tendues entre les États-Unis et la Russie.Au minimum, dans le sillage du rapport de vendredi, Musk devra probablement faire face à une augmentation des appels à la révocation de son habilitation de sécurité nationale. En tant que fournisseur de services de lancement pour les missions sensibles du ministère de la défense, Musk a accès à des informations privilégiées sur les capacités des satellites espions et d'autres actifs de sécurité nationale. Il a également conclu des contrats essentiels avec l'armée américaine pour les services de communication Starlink dans le cadre de l'unité commerciale Starshield.En outre, les activités politiques de Musk se manifestent au moment où l'US Space Force commence à attribuer des contrats dans le cadre de la dernière série de missions de lancement pour la sécurité nationale, connue sous le nom de NSSL Phase 3. Il est possible que l'armée américaine s'appuie davantage sur la fusée Vulcan et sur United Launch Alliance.Certains des plus ardents critiques du comportement de Musk ont appelé le gouvernement américain à forcer Musk à céder sa participation dans SpaceX. Musk a fondé SpaceX il y a plus de 22 ans et en reste l'actionnaire dominant, avec une totale autonomie de décision. Il s'agirait d'une option nucléaire qui, en réalité, ferait probablement plus de mal que de bien à SpaceX, qui a prospéré pendant des années grâce aux objectifs audacieux de Musk et à la pression incessante exercée sur lui pour qu'il réalise des exploits remarquables. Il semble peu probable que cela se produise à l'heure actuelle.Ce qui semble clair, c'est que la publication de l'article de vendredi reflète les préoccupations de certaines personnes au sein de la communauté du renseignement américain concernant le comportement de Musk, sa capacité à mener la diplomatie Cowboy, et le pouvoir que son argent et ses technologies lui confèrent en tant qu'individu.La suite des événements dépendra sans doute dans une certaine mesure des résultats de l'élection présidentielle américaine du mois prochain. Une victoire de Trump donnerait probablement carte blanche à Musk pour poursuivre ses intérêts, avec le message clair aux agences américaines de permettre ses activités plutôt que de les restreindre pour des raisons réglementaires. Musk bénéficierait probablement d'un pouvoir accru pour poursuivre ses objectifs jusqu'à la fin de la présidence Trump ou jusqu'à ce qu'il se sépare de Trump. Un tel scénario n'est certainement pas à exclure entre deux personnes qui ont l'habitude de mener la barque et de ne pas se faire dire non.Face à ces révélations, des appels à des enquêtes ont émergé de divers milieux.« Je ne sais pas si cette histoire est vraie », a déclaré Bill Nelson, le chef de la NASA, lors d'une conversation avec Semafor vendredi. « S'il est vrai qu'il y a eu de multiples conversations avec Elon Musk et le président de la Russie, alors ce serait inquiétant, en particulier pour la NASA et le département de la défense. » Nelson a ajouté que le rapport devrait faire l'objet d'une enquête.L'une des préoccupations des responsables politiques américains est que cela pourrait représenter une rupture dans la relation symbiotique de longue date entre Musk et l'Amérique. Depuis une vingtaine d'années, les ambitions des États-Unis et de Musk (construire des voitures électriques, des fusées réutilisables et résoudre les grands problèmes du monde grâce à la technologie) ont progressé de manière plus ou moins harmonieuse. Musk a prospéré dans le cadre de l'éthique américaine de liberté et de capitalisme. Le pays a bénéficié d'une technologie et d'un développement économique de premier plan.Ses principales entreprises, SpaceX et Tesla, ne font pas directement affaire avec le gouvernement russe. En fait, l'ascension de SpaceX en tant qu'acteur dominant a considérablement nui aux activités spatiales de la Russie de multiples façons : elle a contribué à forcer son rival américain United Launch Alliance à cesser d'acheter des moteurs de fusée russes, elle a réduit la demande de services de lancement commerciaux russes, et le véhicule Crew Dragon de SpaceX a permis à la NASA de cesser de dépenser des centaines de millions de dollars par an pour le transport russe vers la Station spatiale internationale.Contrairement aux interactions complexes de Tesla avec la Chine, qui permettent à ce pays d'influer sur les finances de Musk, la Russie ne dispose pas de tels leviers. La réponse la plus plausible à la question de savoir pourquoi Musk s'entretient avec Poutine est qu'il se considère comme un intermédiaire du pouvoir mondial et qu'il veut faire des choses audacieuses, comme résoudre la crise ukrainienne. Musk a des idées et des points de vue sur la façon dont le monde devrait être, et le fait de développer des relations avec des dirigeants mondiaux contribuera à faire avancer ces idées. Musk est également opportuniste et doit croire qu'il peut gérer Poutine d'une manière avantageuse pour ses objectifs personnels et commerciaux.Elon Musk a pris une décision controversée en 2022 en ordonnant à son réseau de communication par satellite Starlink de ne pas se connecter près des côtes de la Crimée pour empêcher une attaque de drones ukrainiens contre des navires de guerre russes, disant craindre une complicité dans un acte de guerre « majeur », selon un extrait d’une biographie qui lui est consacrée . Les menaces de Musk de retirer les communications Starlink à différentes étapes du conflit ont déjà été signalées, mais c'était la première fois qu'il était allégué qu'il a coupé les forces ukrainiennes en prévision d'une opération spécifique.Le livre, intitulé « Elon Musk » et écrit par Walter Isaacson, raconte comment des drones sous-marins armés se rapprochaient d’une flotte russe près de la Crimée quand ils ont « perdu la connectivité et se sont échoués sans dommage ». La biographie affirme qu'en septembre 2022, l'Ukraine a tenté d'attaquer la flotte russe basée à Sébastopol avec « six petits sous-marins drones remplis d'explosifs ». Téléguidés via une liaison satellite, les drones n'ont jamais atteint leurs cibles, leur connexion au réseau Starlink ayant été coupée.Dans un extrait, Isaacson affirme que Musk s'était entretenu au préalable avec l'ambassadeur de Russie à Washington, qui « lui avait explicitement dit qu'une attaque ukrainienne contre la Crimée entraînerait une réponse nucléaire ». Le PDG aurait alors « secrètement dit à ses ingénieurs de désactiver la couverture [Starlink] dans un rayon de 100 kilomètres de la côte de Crimée. En conséquence, lorsque les drones ukrainiens se sont approchés de la flotte russe à Sébastopol, ils ont perdu la connectivité et se sont échoués sans danger ».Elon Musk a tout d'abord précisé que « Les régions Starlink en question n’ont pas été activées. SpaceX n'a rien désactivé », remettant en question l’interprétation (ou la formulation) de cet épisode.Puis il lui a répondu :La Russie n'autorise pas le service Starlink sur son territoire et Elon Musk et SpaceX ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne font pas affaire avec Moscou. Mais un nouveau rapport détaille comment la vente de terminaux Starlink s'opère sur le marché noir et comment des intermédiaires approvisionnent les troupes russes qui combattent en Ukraine. Les terminaux Starlink seraient mis en vente sur des boutiques de vente en ligne russes, revendus par des commerçants russes et livrés sur les lignes de front de l'Ukraine par des groupes de volontaires russes. Le rapport ajoute que le marché noir des terminaux Starlink ne se limite pas à la Russie, mais s'étend jusqu'au Soudan.Source : Wall Street JournalÀ votre avis, pourquoi Elon Musk a-t-il accepté de dialoguer avec Vladimir Poutine malgré les tensions géopolitiques ?Quels pourraient être les avantages et les risques pour SpaceX d'une telle relation avec la Russie ?Pensez-vous que les affaires et la politique internationale devraient rester séparées, ou est-il inévitable qu'elles se croisent ?Selon vous, les communications entre Musk et Poutine pourraient-elles influencer les relations entre les États-Unis et la Russie ?