Peter Todd est harcelé pour de l'argent et serait entré dans la clandestinité

Le danger d'être soupçonné ou identifié comme étant Satoshi Nakamoto

Le documentaire de Cullen Hoback a fait grand bruit dans le secteur des cryptomonnaies en promettant de démasquer l'identité du véritable Satoshi Nakamoto . Le point culminant du film est la partie où le réalisateur Cullen Hoback a confronté Peter Todd en l'accusant d'être le créateur du Bitcoin. Depuis la diffusion du documentaire, il a nié à plusieurs reprises et catégoriquement être la personne qui se cache derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto depuis 2009.« Pour mémoire, je ne suis pas Satoshi. Je pense que Cullen a lancé l'accusation de Satoshi à des fins de marketing. Il avait besoin d'un moyen d'attirer l'attention sur son film », a ajouté Peter Todd après la diffusion du film « Money Electric: The Bitcoin Mystery » de Cullen Hoback. L'ingénieur logiciel canadien et développeur historique respecté du Bitcoin a déclaré que le film lui a mis une cible dans le dos, l'exposant à des « menaces comme le vol et l'enlèvement ».Après la diffusion du film, les courriels ont commencé à affluer dans la boîte de réception de Peter Todd. Dans un échange avec Wired, Peter Todd a souligné : « jusqu'à présent, [il s'agit] d'un tas de gens qui demandent de l'argent ». Il a révélé qu'un individu a envoyé 25 courriels en l'espace de deux jours pour demander à Todd de l'aider à rembourser un prêt. Le développeur s'attend également à ce que le « harcèlement par des fous » devienne le statu quo indéfini.Peter Todd a ajouté qu'il craint maintenant les implications en matière de sécurité. « Il est évident que le fait de prétendre à tort que des gens ordinaires sont extraordinairement riches les expose à des menaces telles que le vol et l'enlèvement. Non seulement la question est stupide, mais elle est dangereuse. Satoshi ne voulait manifestement pas être retrouvé, pour de bonnes raisons, et personne ne devrait aider les personnes qui essaient de retrouver Satoshi ».En raison des risques liés à sa sécurité, Peter Todd est entré dans la clandestinité. Pour sa part, le documentariste, Cullen Hoback maintient son allégation et affirme que le démenti catégorique de Peter Todd prouve que son accusation est correcte. Bien que les deux hommes semblent s'en tenir à leur histoire, l'idée selon laquelle Peter Todd est Satoshi Nakamoto ne semble pas avoir convaincu bon nombre de personnes dans la communauté des cryptomonnaies.Précédemment, Peter Todd a déclaré que Satoshi Nakamoto lui-même nierait toutes les allégations s'il était pris en flagrant délit. Depuis, certains adeptes du bitcoin se posent la question suivante : « si Peter Todd n'était vraiment pas Satoshi Nakamoto, se battrait-il avec autant d'acharnement pour réfuter les affirmations, ou le documentaire de Hoback a-t-il été pris dans une vision étroite du développeur ? » À l'heure actuelle, il est impossible de le savoir.La recherche du créateur du Bitcoin a entraîné dans son orbite un groupe de personnages hauts en couleur, parmi lesquels Hal Finney, bénéficiaire de la toute première transaction en bitcoins, Adam Back, concepteur d'une technologie précurseur citée dans le livre blanc du bitcoin, et le cryptographe Nick Szabo, pour n'en citer que quelques-uns. Et des journalistes de Newsweek, du New York Times et de Wired, entre autres, ont tous tenté de résoudre l'énigme Satoshi.Toutefois, aucune preuve irréfutable n'a jamais été apportée. La semaine précédant la sortie du documentaire de Cullen Hoback, les marchés de paris en ligne considéraient Len Sassaman, un cryptographe qui évoluait dans des cercles en ligne similaires à ceux de Satoshi Nakamoto, comme le candidat le plus susceptible d'être désigné comme le créateur de Bitcoin. Len Sassaman s'est suicidé en 2011 à l'âge de 31 ans, peu après la disparition de Satoshi Nakamoto.La thèse de Len Sassaman a été présentée pour la première fois en 2021 par Evan Hatch, fondateur de la plateforme de jeux cryptographiques Worlds. Chaque fois que des spéculations sur Len Sassaman remontent périodiquement à la surface, les projecteurs sont braqués sur sa veuve, Meredith Patterson, développeuse de logiciels, qui estime que la théorie est infondée. Meredith Patterson affirme que ces allégations sont infondées et dit craindre pour sa sécurité.« Les gens avaient l'habitude d'être vraiment curieux et de s'arroger des droits. Des gens m'écrivaient avec une liste de deux pages de dates et de lieux, me demandant où j'étais à telle heure ou à tel endroit. Où voulez-vous en venir ? Un parfait inconnu qui s'approche d'une veuve et tente de l'interroger. C'est comme si le sergent Joe Friday allait se faire foutre », raconte Meredith Patterson. Ses craintes se sont amplifiées lorsqu'elle a entendu parler du documentaire.Elle a d'abord pensé à ses parents, dont elle craignait qu'ils ne soient visés pour la menacer et l'obliger à livrer la réserve de bitcoins de Satoshi Nakamoto. « J'ai appelé mon père et je lui ai dit : il s'est passé quelque chose de bizarre et ce n'est pas de notre faute », dit-elle. Un ami qui travaille dans les forces de l'ordre en Belgique, où Meredith Patterson vit actuellement, lui a conseillé de se réfugier dans son commissariat local si elle ne se sentait pas en sécurité.En fin de compte, le problème n'était pas le sien. « J'ai été soulagée, pour moi et ma famille, qu'ils aient nommé Peter Todd. Mais je suis désolée pour Peter Todd. Franchement, personne ne mérite qu'on lui peigne une cible dans le dos », affirme Meredith Patterson. La position de nombreux défenseurs du Bitcoin est qu'il n'y a rien à gagner dans la chasse à Satoshi Nakamoto. C'est que pensent Peter Todd et les autres personnes suspectées d'être Satoshi Nakamoto.Selon ces derniers, en l'absence de son créateur, le Bitcoin a évolué dans le cadre d'une méritocratie d'idées, dans laquelle les changements sont proposés et décidés par le vote de la communauté. En attendant, toute personne accusée d'être Satoshi Nakamoto a beaucoup à perdre, que ce soit à tort ou à raison. Leur position est toutefois différente de celle de l'informaticien australien Craig Wright qui a tenté sans succès de s'approprier le titre de Satoshi Nakamoto.Source : Peter ToddQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des risques que représente le fait d'être désigné comme Satoshi Nakamoto ?Est-il important de connaître la véritable identité de personne qui se cache derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto ?