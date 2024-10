Peter Todd : Cullen Hoback n'a pas eu le moindre intérêt à découvrir la vérité

I'm not Satoshi. — Peter Todd (@peterktodd) October 8, 2024

Les preuves [de Hoback] que je suis Satoshi sont du même type que celles basées sur les coïncidences et les circonstances qui alimentent les conspirations comme QAnon. Ce qui est ironique, étant donné que le précédent grand projet de [Hoback] était un documentaire sur QAnon. Il n'a manifestement pas essayé de démystifier ses théories non plus.



Je pense que [Hoback] n'a inclus la revendication de Satoshi que comme un stratagème de marketing : il était en train de créer un documentaire sur Bitcoin et avait besoin d'une accroche pour attirer l'attention des médias. Il m'a choisi pour m'accuser principalement parce que j'étais un candidat improbable, ce qui a permis d'attirer encore plus l'attention.



Je ne pense pas qu'il ait eu le moindre intérêt à découvrir la vérité.



Le documentaire « Money Electric: The Bitcoin Mystery » réalisé par Cullen Hoback a été diffusé le mardi 8 octobre 2024. Dans son film, le réalisateur est parvenu à la conclusion selon laquelle Peter Todd, expert canadien en cryptomonnaie, est le véritable créateur du Bitcoin, c'est-à-dire le fameux Satoshi Nakamoto. Cullen Hoback se glorifiait alors d'avoir résolu l'un des plus grands de l'ère Internet. Cependant, le documentaire va rapidement soulever la polémique et déclencher une vague de critiques sévères à l'égard de la conclusion et des preuves apportées par Cullen Hoback afin de justifier ses déclarations.Peter Todd est un membre de longue date de la communauté et l'un des développeurs du cœur du Bitcoin. Âgé de 39 ans et diplômé de l'Ontario College of Art and Design (OCAD) de Toronto, Peter Todd est connu pour avoir communiqués publiquement avec Satoshi Nakamoto avant sa disparition des forums cryptographiques en 2010. Il s'est intéressé tôt à la cryptographie et selon les adeptes du bitcoin, son nom a toujours eu du poids dans la communauté.Toutefois, il a rarement été considéré comme un suspect principal. « C'est l'un des bitcoiners les plus importants, d'un point de vue technique », a déclaré Nic Carter, associé fondateur de Castle Island Ventures. Cullen Hoback, en revanche, est convaincu que Peter Todd est Satoshi Nakamoto, ce que le développeur dément depuis la diffusion du documentaire. (Peter Todd est également apparu dans le documentaire et a réfuté les allégations de Cullen Hoback.)Dans une déclaration (par courriel) à The Register, Peter Todd a de nouveau démenti les allégations de Cullen Hoback, expliquant que le réalisateur n'a pas cherché à découvrir la vérité, mais s'est contenté de rassembler des théories fantaisistes existantes depuis des années pour aboutir à une conclusion erronée. Il a déclaré :Cullen Hoback, nommé aux Emmy Awards, a été acclamé par la critique pour sa série « Q: Into the Storm », qui a révélé les auteurs de la théorie du complot QAnon. Pour rappel, QAnon est un mouvement politique décentralisé d'extrême droite qui propage une théorie du complot selon laquelle le monde est contrôlé par l"État profond", une cabale de pédophiles adorateurs de Satan, et que Donald Trump est la seule personne capable de le vaincre.Les principales informations du film qui permettent d'établir un lien entre Peter Todd et Satoshi Nakamoto proviennent de deux éléments : une série de communications entre Peter Todd et une personne non identifiée qui se faisait appeler « John Dillon », prétendait travailler dans le renseignement pour le gouvernement américain et préconisait la mise en œuvre de la méthode RBF (replace-by-fee) pour la blockchain Bitcoin. Peter Todd a par la suite ajouté le RBF à la plateforme Bitcoin. Selon Cullen Hoback, Peter Todd utilisait John Dillon comme porte-parole pseudonyme afin de promouvoir ses propres idées.Cullen Hoback a affirmé que Peter Todd a fait cela en se faisant passer pour Satoshi Nakamoto sur le forum BitcoinTalk. Les adeptes du bitcoin n'ont pas été convaincues par les éléments de preuve présentés par Cullen Hoback. Plusieurs ont comparé le documentaire à une opération de marketing. Dans le documentaire, Cullen Hoback s'est également référé à l'un des premiers messages de Peter Todd sur le forum populaire BitcoinTalk pour étayer ses conclusions.Le message était une réponse directe au commentaire de Satoshi Nakamoto sur les frais de transaction qui font que les entrées et les sorties de la blockchain ne correspondent pas exactement. Cullen Hoback a conclu que Peter Todd s'est accidentellement connecté à son nouveau compte sous son vrai nom. Selon Cullen Hoback, Peter Todd avait l'intention de répondre en tant que Satoshi Nakamoto, puisque le message semblait poursuivre le même train de pensée.Mais Peter Todd a fait référence à un commentaire sur YCombinator d'un autre développeur du Bitcoin de la première heure, Greg Maxwell, qui indique que le compte de Peter Todd s'appelait « retep » à l'époque et qu'il n'a été renommé que plus tard. Greg Maxwell est également cité dans le film comme un potentiel Satoshi Nakamoto. (Toutes les personnes citées par Cullen Hoback dans son documentaire ont déclaré qu'ils ne sont pas Satoshi Nakamoto.)« Si Satoshi avait réellement fait cette erreur, la chose évidente à faire aurait été d'abandonner le compte », a déclaré Peter Todd. Ne pas changer le nom de l'utilisateur pour son nom légal quelques années plus tard. Hoback aurait pu facilement vérifier les faits lui-même, ou en nous demandant après l'interview si la théorie avait un sens. Mais il ne l'a pas fait », a déclaré Peter Todd. Il a ajouté qu'il est probable qu'on ne découvre jamais la vérité.« Si j'étais Satoshi, j'aurais détruit ma capacité à prouver que je suis Satoshi, parce qu'alors vous ne seriez jamais tenté », a déclaré Peter Todd au début du film lorsqu'il a été confronté aux accusations de Cullen Hoback. Selon Peter Todd, « cacher son identité quand les gens ne vous cherchent pas sérieusement n'est en fait pas si difficile », probablement une allusion à Cullen Hoback, qui, selon le développeur, mérite d'être ridiculisé pour sa conclusion.Selon plusieurs critiques, le documentaire jette un regard intéressant sur l'histoire du Bitcoin et sur son influence mondiale. Quant à savoir s'il a réellement démasqué Satoshi Nakamoto, nous sommes encore loin de connaître la vérité. On ne sait pas combien de bitcoins Satoshi Nakamoto possède, mais les données de la blockchain suggèrent que des milliers d'adresses liées à l'inconnu (ou aux inconnus) contiennent jusqu'à 1,1 million de bitcoins, d'une valeur de près de 70 milliards de dollars au cours actuel du marché. Cela ferait de Satoshi Nakamoto l'une des personnes les plus riches au monde.« Accuser faussement une personne ordinaire de posséder des dizaines de milliards de dollars la met en danger pour des raisons évidentes. Cullen sait très bien qu'il met ma vie en danger pour promouvoir son film ; j'ai personnellement dû voyager d'urgence pour réduire les risques que je courais », a déclaré Peter Todd. Il a ajouté que la plaisanterie selon laquelle tout le monde est Satoshi Nakamoto vise en partie à atténuer le risque pour les autres.« Tous les membres de la communauté du bitcoin le savent », a déclaré le développeur. Pour des initiés tels que Peter Todd, il est peu probable que l'on découvre un jour la véritable identité de Satoshi Nakamoto. À la fin du film, Todd semble visiblement agacé d'avoir été directement accusé d'être Nakamoto. En réponse, il affirme avec sarcasme qu'il n'est pas seulement Satoshi, mais aussi Craig Wright. Ce dernier a prétendu être Satoshi Nakamoto.Craig Steven Wright, cryptographe australien, s'est présenté en 2016 comme étant Satoshi Nakamoto. Mais il n'a pas été en mesure de prouver ses revendications, qui sonnent finalement faux. Ces revendications sont intervenues après que Craig Wright a été cité à plusieurs reprises comme étant potentiellement Satoshi Nakamoto. En mars 2024, un juge de la Haute Cour britannique a décidé que Craig Wright n'est pas le fameux Satoshi Nakamoto.Enfin, Craig Wright, qui avait été financé par le magnat du jeu Calvin Ayre, est aujourd'hui accusé de parjure. Dans le cadre de ce procès, la Haute Cour de Londres allègue que Craig Wright a menti à de nombreuses reprises et falsifié des documents à l'appui de sa fausse affirmation. Selon la COPA (Crypto Open Patent Alliance), Craig Wright a « un effet paralysant » sur le progrès du Bitcoin en cherchant à revendiquer des droits de propriété intellectuelle.Le documentaire se présente comme une histoire du Bitcoin, de sa diffusion et des acteurs clés de son essor. Il comprend des entretiens avec un certain nombre de Satoshi Nakamoto potentiels, dont Adam Back, inventeur du prédécesseur du Bitcoin, Hashcash. Adam Back est décrit dans le film comme l'autre candidat le plus probable pour être Satoshi Nakamoto. Comme Peter Todd et les autres suspects, Adam Back a également toujours rejeté ces allégations.Source : Peter Todd, développeur de longue date du BitcoinQuel est votre avis sur le sujet ?