Le développeur canadien Peter Todd est-il réellement Satoshi Nakamoto ?



I'm not Satoshi. — Peter Todd (@peterktodd) October 8, 2024

La communauté des cryptomonnaies n'est pas convaincue et Peter Todd dément

Wherever Satoshi may be, I like to think they're having a laugh at this latest round of foolishness. — Jameson Lopp (@lopp) October 8, 2024

Peter Todd when he was 15 years old in 2001... pic.twitter.com/c0G6LoWrQP — Camille (@conatux) October 8, 2024

Impact potentiel de la découverte de l'identité de Satoshi Nakamoto sur l'industrie

More evidence below. But Peter can't admit it; you have to realize that doing so could put his life at risk. HBO set him up, and now they're finally coming clean about what really happened.#Satoshi #Peter #Todd #PeterTodd #HBO #Forbes pic.twitter.com/JRguwwHdVG — Rachel 牧音 (@Rachel_Muyin) October 9, 2024

Why would HBO claim Peter Todd is Satoshi?



It's about storytelling.



Cullen Hoback's documentary speculates on Satoshi Nakamoto's mystery.



It adds intrigue but doesn't change reality: Todd isn't Satoshi.



It's narrative, not fact.



9/10 — Pix🔎 (@PixOnChain) October 9, 2024

La véritable identité du créateur du Bitcoin, connu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto, est depuis une quinzaine d'années l'un des plus grands mystères de l'ère Internet. Satoshi Nakamoto a révélé le bitcoin au monde entier au début de l'année 2009. Il a ensuite discuté de façon anonyme sur sa création par l'intermédiaire de courriels et les forums en ligne jusqu'en 2010, avant de disparaître complètement sans laisser de trace. Au fil des ans, de nombreuses personnes se sont succédé pour tenter de résoudre ce mystère, mais aucune n'y est parvenue réellement et la communauté rejette souvent la réponse.Le dernier film de Cullen Hoback, « Money Electric: The Bitcoin Mystery », prétend avoir une réponse : il s'agirait du développeur canadien Peter Todd. Peter Todd, âgé de 39 ans et diplômé de l'Ontario College of Art and Design (OCAD) de Toronto, aurait eu 23 ans au moment de la rédaction du célèbre livre blanc sur le bitcoin qui a exposé pour la première fois la vision du système monétaire décentralisé. Mais Peter Todd est-il réellement Satoshi Nakamoto ?Peter Todd n'est pas inconnu des adeptes du bitcoin. En tant que des développeurs de longue date du cœur de Bitcoin, connu pour avoir communiqué publiquement avec « Satoshi Nakamoto » avant sa disparition des forums cryptographiques en 2010. Toutefois, il a rarement été considéré comme un suspect principal. « C'est l'un des bitcoiners les plus importants, d'un point de vue technique », a déclaré Nic Carter, associé fondateur de Castle Island Ventures.« De manière générale, les gens considèrent que son point de vue sur le bitcoin est très important », a ajouté Nic Carter qui a précisé qu'il connaît Peter Todd depuis 2017. Selon les adeptes du bitcoin, son nom a toujours eu du poids dans la communauté. « On a l'impression qu'à l'époque, vous aviez de profondes connaissances sur le bitcoin ? », demande Cullen Hoback à Todd dans le final du film. « Eh bien, oui, je suis Satoshi Nakamoto », répond Peter Todd.Cependant, cet aveu n'est toutefois pas nécessairement une preuve irréfutable. Peter Todd est en effet connu pour invoquer l'affirmation « Je suis Satoshi » comme une expression de solidarité avec la demande de protection de la vie privée du créateur. Dans un courriel adressé à CoinDesk avant la sortie du documentaire, Peter Todd aurait nié être le créateur du bitcoin : « bien sûr, je ne suis pas Satoshi ». Le développeur a fait la même déclaration à CNN.Mais Cullen Hoback semble convaincu que Peter Todd est Satoshi Nakamoto. « La théorie du jeu de Todd est d'un niveau supérieur. Il suffit de penser à la période précédant la sortie du film : il est dans la bande-annonce, il y a un pool de paris de plusieurs millions de dollars, des centaines de milliers de tweets sur le film et je n'ai vu personne suggérer cette possibilité. C'est un sacré génie », explique le réalisateur américain dans une réponse à Politico.Les spéculations autour du créateur anonyme du Bitcoin ont donné lieu à d'innombrables théories. Qui est cette personne - ou ces personnes - qui a codé le bitcoin et qui a ensuite disparu sans laisser de trace, au moment même où sa valeur explosait ? Les milliards de dollars en bitcoins qui sont censés être sous le contrôle de Satoshi Nakamoto ne font qu'alimenter le mystère. Selon les données de la blockchain, Satoshi Nakamoto contrôlerait 1,1 million de bitcoins, mais on ne sait pas s'il a toujours accès aux clés cryptographiques de la fortune. Au cours actuel du bitcoin, cela avoisine les 70 milliards de dollars.Cette fortune colossale classerait le véritable Satoshi Nakamoto parmi les 30 plus grosses fortunes au monde. Pour l'heure, les adeptes du bitcoin et le marché des cryptomonnaies ne sont pas convaincus par la théorie présentant Peter Todd comme Satoshi Nakamoto. Après la diffusion du documentaire, Jameson Lopp, cofondateur de la société de bitcoins Casa, a écrit sur X : « où que soit Satoshi, j'aime à penser qu'il se moque de ces dernières bêtises ».Nic Carter s'est également dit certain que Peter Todd n'est pas Satoshi Nakamoto, notamment en raison des connaissances approfondies que le créateur du bitcoin aurait dû avoir en matière de cryptographie et de systèmes monétaires numériques. Nic Carter a déclaré : « Il n'y a pas de plus grand mystère dans l'histoire. Le fait que Satoshi ait réussi son coup est vraiment magique. Personnellement, j'espère que nous ne découvrirons jamais qui est Satoshi ».D'un autre côté, certains pensent que la thèse de Cullen Hoback tient la route. Sur X, l'utilisateur @Rachel_Muyin a laissé entendre que Peter Todd pourrait ne pas être en mesure d'admettre son identité en raison des risques, faisant allusion à des théories du complot et affirmant que « HBO l'a piégé ». L'utilisateur a ajouté : « vous devez réaliser que cela pourrait mettre sa vie en danger ». D'autres ont comparé le documentaire à une opération de markéting.Peter Todd, l'intéressé lui-même, réfute catégoriquement les conclusions du documentaire de Cullen Hoback. « Pour mémoire, je ne suis pas Satoshi », a déclaré à CNN Peter Todd. Il a accusé le film d'être « irresponsable » et de mettre sa vie en danger. « Cullen Hoback s'accroche à la paille », a déclaré Peter Todd, qui a affirmé ne pas avoir été contacté par HBO avant la sortie du film et ne pas avoir eu l'occasion de le visionner avant sa diffusion le 8 octobre.Peter Todd ajoute : « il transforme quelques coïncidences en quelque chose de beaucoup plus important. C'est vraiment ironique : c'est la marque de fabrique de la pensée conspirationniste ». Mais Cullen Hoback a déclaré qu'il n'est pas surpris par le démenti de Peter Todd et qu'il reste confiant dans la conclusion de son documentaire. « Peter était présent ce jour-là (lorsqu'il a été interviewé pour le film). Il sait de quoi il a été question », a déclaré Cullen Hoback.« Il a eu toutes les occasions de s'expliquer », a-t-il ajouté. Le réalisateur a déclaré qu'il avait passé des années à rechercher les différentes théories sur l'identité de Satoshi Nakamoto avant de se décider pour Peter Todd. Les preuves de Cullen Hoback comprennent un message de Peter Todd sur un forum de discussion sur le bitcoin datant de 2010 qui, selon lui, a été écrit par Satoshi Nakamoto. Toutefois, de nombreux adeptes du bitcoin ne partagent pas son avis.Si ses conclusions sont largement acceptées, c'est-à-dire si Peter Todd est largement reconnu comme le créateur du bitcoin, cela mettrait fin à plus d'une décennie de spéculations sur l'identité d'une personne dont le travail a engendré un engouement mondial de plusieurs centaines de milliards de dollars pour les monnaies numériques. L'avènement du bitcoin a repoussé les frontières de la finance, mais a également permis une fraude généralisée et d'autres activités illicites. Les escroqueries à la cryptomonnaie sont devenues monnaies courantes et il y a un débat sur la valeur intrinsèque des cryptomonnaies.En outre, si Peter Todd est finalement accepté comme Satoshi Nakamoto, cela pourrait avoir un impact considérable sur les marchés financiers mondiaux et même lors de l'élection présidentielle américaine, étant donné la manière dont le candidat républicain et ancien président Donald Trump a cultivé le soutien des partisans de bitcoins. Donald Trump est devenu un grand défenseur des cryptomonnaies après les avoir combattus pendant des années auparavant.Le bitcoin est devenu le phénomène financier de l'ère Internet. Depuis sa création en 2009, il est devenu « une réserve de valeur » pour ceux qui sont convaincus que l'argent traditionnel est systématiquement dévalorisé, un véhicule de spéculation pour ceux qui se sentent exclus des marchés financiers réguliers et, surtout, un moyen de paiement populaire pour les produits et services illégaux, tels que les stupéfiants, la fraude cybernétique et les meurtres à forfait.Soutenu par de fervents défenseurs comme Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, il s'est transformé en une classe d'actifs de plusieurs milliards de dollars, de sorte que même les banques centrales ont dû le considérer comme un défi potentiel à leurs propres systèmes. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie officielle, bien que les économistes aient averti que cette mesure pourrait encourager le blanchiment d'argent.À ce titre, l'exposition de Satoshi Nakamoto, son créateur présumé, risque de soulever d'énormes questions, notamment celle de sa complicité potentielle dans des délits liés à l'utilisation du bitcoin. Elle pourrait également faire de la personne concernée l'une des personnalités les plus riches du monde. La diffusion du documentaire ne semble pour l'instant pas avoir un impact négatif sur le bitcoin. Le cours de la cryptomonnaie est légèrement à la hausse.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du documentaire de HBO ? Sont-elles plausibles ?Quelle lecture faites-vous de la réaction du marché des cryptomonnaies et des adeptes du bitcoin ?Le développeur Peter Todd a rejeté les allégations selon lesquelles il serait Satoshi Nakamoto ? Qu'en pensez-vous ?