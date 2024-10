Les accusations contre TikTok

De la « nicotine numérique »

Les impacts sur la santé des jeunes

La réponse de TikTok

Les fonctionnalités TikTok LIVE et TikTok Coins ont augmenté l'engagement des enfants

Les États pointent également du doigt d'autres sites de médias sociaux comme Instagram, X/Twitter et Facebook

Conclusion

Les procureurs généraux affirment que TikTok utilise des techniques de conception manipulatrices pour rendre son application extrêmement addictive. Parmi ces techniques, on trouve l’algorithme de recommandation, le défilement infini, les notifications push, les filtres et la monnaie virtuelle intégrée. Selon eux, ces fonctionnalités exploitent les vulnérabilités des enfants et des adolescents, créant une dépendance similaire à celle de la nicotine.L’algorithme de recommandation de TikTok est particulièrement critiqué. Il est conçu pour analyser les préférences des utilisateurs et leur proposer des vidéos susceptibles de les intéresser, les incitant ainsi à passer plus de temps sur l’application. Le défilement infini, qui permet de visionner des vidéos sans interruption, est une autre fonctionnalité qui contribue à l’addiction. Les notifications push, quant à elles, rappellent constamment aux utilisateurs de revenir sur l’application, même lorsqu’ils ne l’utilisent pas activement.Le district de Columbia et 13 États ont poursuivi le géant des médias sociaux TikTok mardi, accusant l'entreprise d'avoir sciemment créé un produit addictif et d'avoir rendu les enfants accros à la « nicotine numérique ».Le procureur général de Washington, Brian Schwalb, a porté plainte devant la Cour supérieure du district de Columbia, affirmant que la conception de l'application (notamment son algorithme, le « défilement infini », les notifications push, les filtres et la monnaie in-app) stimule les profits de l'entreprise au détriment de la santé des enfants.« La plateforme de TikTok, conçue pour créer une dangereuse dépendance, inflige d'immenses dommages à toute une génération de jeunes », a déclaré Schwalb dans un communiqué annonçant l'action en justice. « En plus de privilégier ses profits au détriment de la santé des enfants, l'économie virtuelle non réglementée et illégale de TikTok permet aux secteurs les plus sombres et les plus dépravés de la société de s'en prendre à des victimes vulnérables ».Plus d'une douzaine d'États, dont New York, la Californie, le Kentucky et le New Jersey, ont intenté des actions similaires contre TikTok devant leurs tribunaux mardi. Chacune de ces actions découle d'une enquête nationale sur l'entreprise lancée en mars 2022 par une coalition bipartisane de procureurs généraux.« TikTok a sciemment exploité nos jeunes à des fins lucratives », a déclaré Letitia James, procureur général de l'État de New York, dans un communiqué écrit. « À New York et dans tout le pays, des jeunes sont morts ou se sont blessés en relevant des défis TikTok dangereux, et beaucoup d'autres se sentent encore plus tristes, anxieux et déprimés à cause des fonctions addictives de TikTok ».Les autorités soulignent que l’utilisation compulsive de TikTok peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale des jeunes, notamment en favorisant l’insatisfaction corporelle, les comportements alimentaires désordonnés et une faible estime de soi. De plus, les enfants passent de nombreuses heures sur l’application, souvent au détriment de leur sommeil et de leurs activités scolaires.Bien que certaines parties du procès, en particulier les statistiques exactes, aient été caviardées, Schwalb a clairement indiqué que les jeunes de l'État de Washington passaient un temps considérable sur l'application, les 13-17 ans consultant l'application plusieurs fois pendant plusieurs heures par jour, ce qui est plus que pour toute autre tranche d'âge.Schwalb a ajouté qu'un pourcentage important d'enfants sont actifs sur TikTok « alors qu'ils devraient dormir ». Une telle utilisation compulsive nuit à la santé des enfants, notamment en favorisant l'insatisfaction corporelle, les comportements alimentaires désordonnés et une faible estime de soi, a déclaré Schwalb.Schwalb affirme que les enfants sont particulièrement vulnérables aux fonctions « manipulatrices » de TikTok, qui exploitent leurs systèmes de récompense cérébraux sous-développés et créent une « dépendance habituelle ». Il a cité un avertissement du chirurgien général des États-Unis selon lequel l'utilisation incontrôlée des applications de médias sociaux présente un « risque profond de préjudice » pour la santé mentale et le bien-être des mineurs.Des études ont montré que l’exposition prolongée aux réseaux sociaux peut entraîner des symptômes de dépression et d’anxiété chez les jeunes. Les contenus souvent idéalisés et filtrés sur TikTok peuvent créer des attentes irréalistes et une pression sociale accrue. Les jeunes utilisateurs peuvent également être exposés à des contenus inappropriés ou dangereux, malgré les efforts de modération de la plateforme.En réponse à ces accusations, TikTok a déclaré qu’il désapprouve fermement les allégations et qu’il s’efforce de protéger ses jeunes utilisateurs. La plateforme a mis en place plusieurs mesures de sécurité, telles que des limites de temps d’écran par défaut, le couplage familial et des paramètres de confidentialité renforcés pour les mineurs. TikTok affirme également qu’il continue d’améliorer ses produits pour garantir la sécurité des adolescents.TikTok a également lancé des initiatives éducatives pour sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques en ligne et à la gestion du temps d’écran. La plateforme collabore avec des experts en santé mentale et des organisations de protection de l’enfance pour développer des ressources et des outils destinés à aider les parents et les jeunes à naviguer en toute sécurité sur les réseaux sociaux.« Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli pour protéger les adolescents et nous continuerons à mettre à jour et à améliorer notre produit », a déclaré Alex Haurek, porte-parole de TikTok. « Nous fournissons des garanties solides, supprimons de manière proactive les utilisateurs soupçonnés d'être mineurs et avons volontairement lancé des fonctions de sécurité telles que des limites de temps d'écran par défaut, le couplage familial et la confidentialité par défaut pour les mineurs de moins de 16 ans. »Haurek a ajouté que l'entreprise s'était efforcée de travailler avec les procureurs généraux au cours des deux dernières années sur les questions de confidentialité et de sécurité, et qu'elle était « incroyablement déçue » de l'action en justice.Schwalb affirme que deux nouvelles fonctionnalités de l'application, TikTok LIVE et TikTok Coins, ont augmenté l'engagement des enfants et les ont exposés à des parties dangereuses de l'application. Selon lui, alors que les systèmes de diffusion en direct et de monnaie virtuelle sont réservés aux adultes, la faible vérification de l'âge de TikTok est facilement contournée par les mineurs, qui sont alors exposés à des achats in-applicatifs et à des contenus addictifs.Malgré ces restrictions d'âge, les enfants restent un « marché crucial » pour TikTok, a déclaré Schwalb, en raison de leur familiarité avec l'internet, de leur forte probabilité d'avoir des comptes de médias sociaux et de leur propension à passer leur temps libre sur l'application. Il affirme que les enfants ouvrent des marchés supplémentaires à l'entreprise par l'intermédiaire de leurs parents et de leurs jeunes frères et sœurs.Se référant à certains documents internes de TikTok, Schwalb affirme que l'entreprise est consciente des dangers que ces deux fonctionnalités représentent pour les enfants, mais qu'elle n'a rien fait pour en avertir les utilisateurs.« Elle présente faussement l'application comme un endroit sûr où les utilisateurs peuvent contrôler leur engagement, leurs dépenses et leurs données », a déclaré Schwalb. « Rien de tout cela n'est vrai. Les enfants qui entrent dans l'application sont confrontés à certaines des caractéristiques de conception les plus puissantes et les plus manipulatrices au monde. »Schwalb demande qu'un juge supérieur du district de Columbia interdise à TikTok d'enfreindre la loi de Washington sur la protection des consommateurs en faisant des déclarations fausses ou trompeuses au sujet de l'application et détermine les sanctions civiles adéquates.Ces actions en justice interviennent alors que TikTok est impliquée dans une autre bataille juridique à Washington, la cour d'appel du district de Columbia examinant s'il convient de suspendre la date limite du 19 janvier 2025, à laquelle l'application doit se séparer de sa société mère chinoise, sous peine d'être interdite.Le gouvernement fédéral a fixé cette date limite dans la loi « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act » (loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers), en invoquant des problèmes de sécurité nationale liés au contrôle potentiel de la société mère ByteDance sur le contenu et les données des utilisateurs. L'application, qui a déclaré que le désinvestissement était impossible, a contesté l'interdiction en invoquant le premier amendement.Les États affirment que TikTok n'est pas le seul coupable, car d'autres sites de médias sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook ont tous profondément affecté la santé des jeunes, en particulier des lycéens.Selon une étude réalisée en 2021 par le superintendant de l'éducation de l'État, 47 % des lycéennes de Washington ont fait état d'une détresse psychologique, notamment d'un sentiment persistant de tristesse ou de désespoir. Les cas de pensées suicidaires, de projets ou de tentatives de suicide chez les jeunes de l'État de Washington ont augmenté depuis 2007, 26,8 % de toutes les étudiantes de 15 ans ou moins ayant sérieusement envisagé de se suicider.Les accusations portées contre TikTok mettent en lumière les risques potentiels associés à l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Alors que les débats sur la régulation et la responsabilité des entreprises technologiques se poursuivent, il est crucial de trouver un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des utilisateurs vulnérables. Les parents, les éducateurs et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour créer un environnement en ligne sûr et sain pour les enfants et les adolescents.Sources : plainte des procureurs Pensez-vous que les parents devraient avoir un rôle plus actif dans la surveillance de l’utilisation des médias sociaux par leurs enfants ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment les écoles et les éducateurs peuvent-ils contribuer à sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels des médias sociaux ?Croyez-vous que les entreprises de technologie devraient être tenues responsables des effets de leurs produits sur la santé mentale des utilisateurs ?Quels autres exemples de « nicotine numérique » pouvez-vous identifier dans les technologies actuelles ?Comment les jeunes peuvent-ils être encouragés à équilibrer leur temps entre les activités en ligne et hors ligne ?Quelles sont les alternatives positives à TikTok que les jeunes pourraient utiliser pour se divertir et apprendre ?