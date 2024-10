Satoshi Nakamoto : un documentaire laisse entendre qu'il pourrait avoir été identifié

Le documentaire en question est la dernière œuvre de Cullen Hoback, nommé aux Emmy Awards, qui a été acclamé par la critique pour sa série « Q: Into the Storm », qui a révélé les auteurs de la théorie du complot QAnon. Pour rappel, QAnon est un mouvement politique décentralisé d'extrême droite qui s'appuie sur une théorie du complot sans fondement selon laquelle le monde est contrôlé par l'"État profond", une cabale de pédophiles adorateurs de Satan, et que l'ancien président américain Donald Trump est la seule personne capable de le vaincre. QAnon a émergé sur le forum anonyme 4chan en 2017.Dans son dernier projet, Cullen Hoback a enquêté sur les origines du bitcoin dans ce qui semble être une tentative de traquer la véritable identité de l'ingénieur connu sous le nom de « Satoshi Nakamoto », à qui l'on attribue l'invention du Bitcoin et de la technologie sous-jacente qui le rend possible, c'est-à-dire la « blockchain ». Le film « Money Electric: The Bitcoin Mystery » devrait être diffusé sur HBO le 8 octobre 2024 à 2 heures CET (Central European Time).Dans un billet sur X, Cullen Hoback déclare : « certains d'entre vous se sont peut-être demandé pourquoi j'avais disparu. Eh bien, je recherchais quelqu'un d'autre qui avait disparu. Curieux de savoir qui se cache derrière le bitcoin ? Money Electric: The Bitcoin Mystery sortira mardi prochain. Ce sera une véritable montagne russe ». Cependant, qu'en est-il réellement ? Cullen Hoback est-il réellement parvenu à identifier celui qui se fait appeler Satoshi Nakamoto ?Rien n’est moins sûr. Dans son billet sur X, Cullen Hoback n'a pas déclaré qu'il a déterminé avec certitude l'identité réelle de Satoshi Nakamoto, mais note que le film sera « une montagne russe ». En outre, bien qu'il semble que Cullen Hoback et HBO laissent entendre qu'une telle révélation aura lieu, la bande-annonce officielle de leur nouveau documentaire ainsi que les déclarations de Cullen Hoback n'indiquent pas réellement qu'une personne a été identifiée.Au contraire, le billet X de Cullen Hoback et la bande-annonce du film laissent ouverte la possibilité que Satoshi Nakamoto était ou est un individu, un groupe de personnes ou quelqu'un d'autre qui n'a pas été pris en compte par les enquêtes précédentes. L'enquête sur l'identité du créateur de Bitcoin a suscité la curiosité de la communauté des cryptomonnaies depuis que le mystérieux personnage a semblé disparaître en décembre 2010. Rien de nouveau depuis.Il est intéressant de noter qu'à l'approche de la date de diffusion du documentaire, un certain nombre de portefeuilles de grande valeur datant de l'ère Satoshi ont été réactivés pour la première fois depuis 2009. Du moins, c'est ce que rapportent certains observateurs tels que Bitcoin Magazine. Selon la publication, environ 250 bitcoins ont été retirés des portefeuilles au cours des deux dernières semaines. Bien que ces « pièces » ne soient pas officiellement liées aux portefeuilles utilisés par Satoshi Nakamoto, elles étaient inactives depuis les premiers jours du bitcoin, lorsque la cryptomonnaie ne valait presque rien.Les créateurs de ces portefeuilles auraient probablement été les premiers collaborateurs de Satoshi Nakamoto. Les 250 bitcoins retirés ont une valeur approximative de 15 millions de dollars au cours du bitcoin de jeudi 3 octobre 2024 (60 754 dollars l'unité). L'on ignore si les mouvements observés sur ces portefeuilles de longue date ont un quelconque rapport avec l'annonce de la diffusion imminente d'un film documentaire sur les origines du Bitcoin.La véritable identité de Satoshi Nakamoto reste l'un des plus grands mystères de ces quinze dernières années. Après avoir publié le livre blanc sur le bitcoin le 31 octobre 2008, une personne anonyme agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a aidé le système challenger à se faire connaître en ralliant le soutien d'un groupe d'experts étranges en cryptographie et en codage, vaguement connu sous le nom de « cypherpunks » (pirates du chiffrement).Satoshi Nakamoto travaillait principalement par le biais de tableaux d'affichage et de courriels. En 2010, cette même personne a disparu de la scène, pour ne plus jamais faire parler d'elle. Sa dernière communication publique était liée au site de dénonciation Wikileaks. Le message se lisait comme suit : « WikiLeaks a donné un coup de pied dans le nid de frelons, et l'essaim se dirige vers nous... Je lance cet appel à WikiLeaks pour qu'il n'essaie pas d'utiliser Bitcoin ».« Bitcoin est une petite communauté bêta qui n'en est qu'à ses débuts. Vous n'obtiendriez pas plus que de la monnaie de poche, et la chaleur que vous apporteriez nous détruirait probablement à ce stade », avait-il ajouté. Dans les années qui ont suivi, d'autres personnes ont échoué à percer l'énigme Satoshi Nakamoto.La première tentative très médiatisée visant à démasquer Satoshi Nakamoto fut celle de la journaliste Leah McGrath Goodman en 2014. Elle avait identifié l'Américain d'origine japonaise Dorian Nakamoto comme suspect, mais celui-ci a nié cette affirmation, tandis que d'autres membres de la communauté n'ont pas été convaincus par son reportage. En 2016, le cryptographe australien Craig Steven Wright s'est présenté pour revendiquer le titre, après avoir été présenté à contrecœur en tant que Satoshi Nakamoto dans des documents divulgués à la presse l'année précédente. Craig Wright revendique toujours ce titre.Malgré le soutien de certains membres éminents de la communauté des cryptomonnaies, sa campagne visant à convaincre le monde qu'il est Satoshi Nakamoto a été torpillée à la dernière minute lorsqu'il a inexplicablement omis de fournir la preuve qu'il avait promise. Ses autres actions rendent également sceptiques. Par exemple, ses poursuites judiciaires agressives à l'encontre de tous ceux qui le remettaient en question ont également jeté le doute sur ses affirmations.Des procès ultérieurs ont achevé d'anéantir Craig Wright. En mars 2024, un juge de la Haute Cour britannique a décidé que Craig Wright n'était pas Satoshi Nakamoto. Enfin, le savant autoproclamé, qui avait été financé par le magnat du jeu Calvin Ayre, est aujourd'hui accusé de parjure. Selon la COPA (Crypto Open Patent Alliance), Craig Wright a « un effet paralysant » sur le progrès du Bitcoin en cherchant à revendiquer des droits de propriété intellectuelle.Dans le cadre du procès pour parjure dont il fait désormais l'objet, la Haute Cour de Londres allègue que Craig Wright a menti à de nombreuses reprises et falsifié des documents à l'appui de sa fausse affirmation. Une ordonnance du tribunal l'a obligé à mettre à jour son site Web pour admettre qu'il n'est pas le créateur du Bitcoin. La perspective de connaître la véritable identité de Satoshi Nakamoto est séduisante, mais certains pensent que cela n'arrivera jamais.À en juger par les commentaires sur la toile, de nombreux partisans des cryptomonnaies attendent impatiemment la diffusion du documentaire de Cullen Hoback et HBO. Si ses conclusions sont largement acceptées, la révélation pourrait provoquer une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux et même lors de l'élection présidentielle américaine, étant donné la manière dont le candidat républicain et ancien président Donald Trump a cultivé le soutien des partisans de bitcoins. Donald Trump est devenu un grand défenseur des cryptomonnaies après les avoir combattus pendant des années auparavant.Le bitcoin est devenu le phénomène financier de l'ère Internet. Depuis sa création en 2009, il est devenu « une réserve de valeur » pour ceux qui sont convaincus que l'argent traditionnel est systématiquement dévalorisé, un véhicule de spéculation pour ceux qui se sentent exclus des marchés financiers réguliers et, surtout, un moyen de paiement populaire pour les produits et services illégaux, tels que les stupéfiants, la fraude cybernétique et les meurtres à forfait.Soutenu par de fervents défenseurs comme Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, il s'est transformé en une classe d'actifs de plusieurs milliards de dollars, de sorte que même les banques centrales ont dû le considérer comme un défi potentiel à leurs propres systèmes. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie officielle, bien que les économistes aient averti que cette mesure pourrait encourager le blanchiment d'argent.À ce titre, l'exposition de Satoshi Nakamoto, son créateur présumé, risque de soulever d'énormes questions, notamment celle de sa complicité potentielle dans des délits liés à l'utilisation du bitcoin. Elle pourrait également faire de la personne concernée l'une des personnalités les plus riches du monde.Selon les données de la blockchain, Satoshi Nakamoto lui-même contrôlerait environ 1,1 million de bitcoins, mais on ne sait pas s'il a toujours accès aux clés cryptographiques de la fortune. Si c'était le cas, sa valeur nette s'élèverait à plus de 66 milliards de dollars selon les évaluations actuelles.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prétentions du documentaire de HBO ?Pensez-vous que l'identité de Satoshi Nakamoto sera un jour révélée ?