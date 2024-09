Les sources de Winamp sous licence propriétaire dans un premier temps



Bien qu'elle se réclame d'une licence « libre et copyleft », la WCL de Winamp interdit totalement le partage de sources modifiées ou de fichiers binaires.

Les développeurs n'ont pas été stoppé pour autant

winamp-how-bout-i-fork-anyway

winamp-but-forked-lol

wompwomp (utilisé pour commenter quelque chose de mauvais ou de décevant qui s'est produit ou est en train de se produire, généralement sur le ton de l'humour)

winamp-fork-wait-a-minute

winamp-butitsactuallycopyleft

Conclusion

En mai, le groupe Llama, anciennement connu sous le nom de Radionomy, propriétaire de Winamp, a annoncé qu'il allait publier le code source du lecteur de musique tant apprécié, même si des questions subsistaient alors quant à la liberté accordée aux développeurs pour expérimenter avec la base de code.« C'est une décision qui ravira des millions d'utilisateurs dans le monde entier », a déclaré Alexandre Saboundjian, directeur général de Winamp, à propos de la publication prévue du code. « Nous ne voulons pas oublier les dizaines de millions d'utilisateurs qui utilisent le logiciel sous Windows et qui bénéficieront de l'expérience et de la créativité de milliers de développeurs ».Développé à l'origine par Justin Frankel et Dmitry Boldyrev de Nullsoft et sorti pour la première fois en 1997, Winamp est devenu le lecteur de référence pour le format audio numérique MP3 en plein essor, grâce à une interface utilisateur propre mais personnalisable, à un égaliseur intégré et à des fonctions de visualisation.La dernière équipe de Nullsoft ayant quitté l'entreprise en 2004, cinq ans après son rachat par AOL, Winamp appartient désormais au groupe Llama - anciennement connu sous le nom de Radionomy - qui a décidé, selon M. Saboundjian, de concentrer ses efforts de développement sur « de nouveaux lecteurs mobiles et d'autres plates-formes ». Conséquence directe de cette nouvelle orientation, l'entreprise mettra le code source du lecteur Winamp Windows - et uniquement la version Windows - à la disposition de tous le 24 septembre 2024.Les sources sont disponibles dans un projet Github séparé. Dans le readme associé, l'entreprise écrit qu'en ouvrant les sources, les développeurs peuvent aider à moderniser le lecteur et à l'adapter aux exigences des utilisateurs d'aujourd'hui. Winamp explique également ce qui est nécessaire pour aider à développer le logiciel. Il s'agit d'un projet « Visual Studio 2019 » et utilise les bibliothèques Intel IPP, qui doivent être disponibles dans la version 6.1.1.035, écrivent les développeurs. Ils listent également d'autres dépendances sur des bibliothèques et des composants tiers.Le code source a été mis à disposition sous une licence personnalisée appelée Winamp Collaborative License, que l'entreprise décrit comme « une licence libre et copyleft », mais qui est assortie de sérieuses restrictions sur la manière dont le code source peut être utilisé.Contrairement à ce que beaucoup espéraient, le code source de Winamp n’est pas publié sous une licence permissive comme la GPL. Au lieu de cela, il est distribué sous la Winamp Collaborative License (WCL), une licence propriétaire qui impose des restrictions significatives. Cette licence interdit notamment la création de forks, ainsi que la distribution du code source ou des binaires modifiés.Alors que le préambule de la licence prétend offrir « la liberté d'utiliser, de modifier [sic] et d'étudier le logiciel », la modification n'est autorisée que pour un « usage privé » non spécifié. Les versions modifiées du logiciel ne peuvent être distribuées « que ce soit sous forme source ou binaire », sauf à Llama Group et WinAmp - et ce faisant, vous accordez à la société « une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive et libre de redevance pour utiliser, copier, modifier et distribuer vos contributions dans le cadre du logiciel, sans aucune compensation pour vous ».Très vite, les internautes ont attaqué cette décision. L'un d'eux déclare par exemple « La licence "écrivez du code pour nous, mais nous sommes les seuls à en bénéficier". Je me demande comment cela va se passer pour eux », un autre déclare « winamp allez vous faire fork » .Pris au pied de la lettre, même ceux qui souhaitent contribuer à la version officielle de Winamp auront du mal à le faire : la restriction sur la distribution des sources modifiées signifie que vous ne pouvez même pas forker le projet à partir de son dépôt GitHub officiel pour apporter des modifications et soumettre un Pull Request, car cela reviendrait à le distribuer. Cela n'a toutefois pas empêché les personnes intéressées de jouer avec le code source : en deux jours, plus de 1 600 forks et Pull Request ont été proposé sur GitHub uniquement.Cette licence était à l'origine beaucoup trop restrictive et ne permettait pas de forker le projet, ce qui est une condition sine qua non pour poursuivre le développement. L'entreprise a donc rapidement mis à jour la licence et a supprimé la phrase : « No Forking : Vous ne pouvez pas créer, maintenir ou distribuer une version forkée du logiciel ».Mais les développeurs n'ont pas attendu son aval pour se lancer. Armés d'humour, ils ont utilisé des noms parfois provocateurs, parfois créatifs. En voici quelques-uns :Winamp, lancé en 1997, a connu un succès fulgurant grâce à sa flexibilité et sa compatibilité avec une large gamme de formats audio. Malgré un ralentissement de son développement au fil des ans, il reste un logiciel apprécié par de nombreux utilisateurs nostalgiques. En ouvrant son code source, Winamp espère attirer de nouveaux talents pour l’aider à retrouver sa place dans le paysage numérique actuel. D'ailleurs, l’ouverture du code source de Winamp a suscité un intérêt massif et une vague de créativité parmi les développeurs. Si cette initiative parvient à mobiliser une communauté passionnée, elle pourrait redonner vie à ce lecteur emblématique.Sources : Winamp Avez-vous déjà utilisé Winamp ? Qu'en pensez-vous ? Est-il encore pertinent dans l'univers actuel des lecteurs multimédias ? Pourquoi ?Que pensez-vous des restrictions imposées par la Winamp Collaborative License (WCL) ? Étaient-elles justifiées ?Pensez-vous que l’ouverture du code source de Winamp sous ces conditions aurait pu réellement revitaliser le logiciel ? Pourquoi ?Cette ouverture avec la modification de leur licence est-elle une bonne chose pour l’avenir de Winamp ?Avez-vous déjà contribué à un projet open source ? Si oui, comment cette expérience pourrait-elle se comparer à celle de Winamp ?