Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Envoyé par compte d'ingénierie de X Envoyé par Nous apportons des modifications au fonctionnement du blocage.



Si un utilisateur qui vous a bloqué répond à l'un de vos messages, vous pourrez désormais voir sa réponse. Ce changement vous permet d'identifier et de signaler tout mauvais contenu potentiel que vous ne pouviez pas voir auparavant, protégeant ainsi votre compte et l'intégrité globale de notre plateforme.



Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de notre engagement permanent à aligner la fonction de blocage sur nos principes en tant que place publique. Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de contrôler leur expérience tout en maintenant la visibilité publique des messages.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your… — Engineering (@XEng) May 2, 2024

Twitter, le prédécesseur de X, avait déjà emprunté une voie similaire avant de faire marche arrière

Les réactions de la communauté

Les raisons derrière cette décision

Good move!



The block button for public accounts was a stupid feature since everyone could view the posts from their browsers' incognito mode. — Nima Owji (@nima_owji) September 23, 2024

Implications pour la sécurité et la confidentialité

Conclusion

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Jusqu’à présent, bloquer un utilisateur sur X signifiait qu’il ne pouvait plus voir vos publications ni interagir avec vous. Cependant, avec cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs bloqués pourront toujours accéder à vos publications publiques, bien qu’ils ne puissent pas les commenter, les aimer ou les partager. Selon Musk, cette modification vise à permettre aux utilisateurs de signaler des contenus potentiellement nuisibles qu’ils ne pouvaient pas voir auparavant.Musk veut désactiver la fonction de blocage sur X depuis un certain temps déjà. Il y a plus d'un an, il a exprimé pour la première fois son dédain pour le blocage sur X (ou techniquement, sur Twitter), à l'exception des messages directs. Il a écrit que le blocage serait « supprimé en tant que “fonctionnalité” » et a ajouté que « cela n'a aucun sens ».En mai dernier, le compte d'ingénierie de X a annoncé qu'il mettrait en œuvre le changement de spectateur bloqué sur la plateforme sans inclure une date de mise en œuvre ou de déploiement solide. Le message indiquait que le changement serait mis en œuvre pour donner aux utilisateurs dont les comptes sont bloqués la possibilité « d'identifier et de signaler tout mauvais contenu potentiel que vous ne pouviez pas voir auparavant » :Il y a environ 10 ans, lorsque X s'appelait encore Twitter, la plateforme a apporté des modifications similaires à la fonction de blocage, qui ont été rapidement annulées. En 2013, Twitter a mis à jour sa politique pour permettre aux utilisateurs bloqués de voir le contenu, de suivre et même de dialoguer avec ceux qui les ont bloqués. Le compte qui les a bloqués n'est pas en mesure de voir ces engagements, mais les autres le peuvent. À l'époque, Twitter aurait convoqué une réunion d'urgence en raison des réactions négatives suscitées par la mise à jour du blocage, et serait rapidement revenu sur sa politique pour maintenir les blocages les plus forts en vigueur.La mise à jour d'aujourd'hui de X ne va pas aussi loin (les engagements ne sont toujours pas autorisés dans le cadre des blocages, selon Musk), mais certains pourraient ne pas être ravis de ces changements. Les utilisateurs de médias sociaux utilisent souvent la fonction de blocage pour se distancer des harceleurs, des agresseurs ou des harceleurs. Avec ces nouvelles modifications du blocage, ces barrières seront adoucies.Cette annonce a été accueillie avec une certaine appréhension par de nombreux utilisateurs. La fonctionnalité de blocage est souvent utilisée pour se protéger contre le harcèlement, les abus ou les comportements indésirables. En permettant aux utilisateurs bloqués de voir les publications, certains craignent que cela n’affaiblisse une barrière essentielle contre les interactions négatives.En réponse à l'annonce d'Elon Musk, une majorité écrasante des voix se sont opposées à cette mesure :« Je ne veux pas que les crétins que j'ai bloqués voient mes messages ».« Je suis d'accord. Le bouton de blocage actuel résout 99 % du problème. Une fois que les fous ne peuvent plus voir facilement l'objet de leur obsession, la plupart d'entre eux passent à autre chose. Seuls 1 % d'entre eux sont vraiment fous et utilisent des comptes factices pour continuer. Mais maintenant que tous les fous peuvent continuer à voir facilement la source de leur obsession, ils vont probablement poursuivre leur cyberharcèlement et leur folie ».« Avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est une mauvaise idée. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un ne souhaite pas que certaines personnes puissent facilement voir tous ses messages publics. Il y a malheureusement de VRAIS mauvais acteurs sur les médias sociaux ».« Ce n'est pas bon du tout. De nombreuses personnes bloquent les comptes abusifs pour des raisons de sécurité dans le monde réel. Vous venez de les en priver. »« Elon, il y a sur cette application des jeunes femmes qui vivent seules et qui ont été victimes d'intimidation, de harcèlement sexuel ou de menaces directes de viol, de violence, voire de meurtre. Certaines ont également des enfants à protéger. Pour leur sécurité, une fonction de blocage intégral comme nous l'avons toujours eu est la meilleure solution ».« Si je bloque quelqu'un parce qu'il me menace, je préférerais qu'il ne puisse pas voir mes mouvements après le blocage ».« L'idée de rendre les messages des utilisateurs bloqués toujours visibles pour l'auteur du blocage est un affront au concept même de liberté d'expression. La véritable liberté d'expression inclut le droit de ne pas être soumis à une rhétorique nuisible ou ignoble. Obliger les individus à voir les messages des personnes qu'ils ont choisi de bloquer porte atteinte à leur capacité à gérer leur propre expérience en ligne et à protéger leur bien-être mental et émotionnel ».Elon Musk a exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec la fonctionnalité de blocage, la qualifiant de « non-sens ». Il a également mentionné que les utilisateurs pouvaient déjà contourner le blocage en se déconnectant ou en utilisant un autre compte. Cette mise à jour vise donc à rationaliser l’expérience utilisateur tout en maintenant une certaine capacité de signalement.Un point de vue que semble épouser Nima Owji, un chercheur indépendant spécialisé dans les applications qui a repéré le changement chez X (et à qui Elon Musk confirmait le changement), qui a déclaré pour sa part : « Bonne initiative ! Le bouton de blocage pour les comptes publics était une fonctionnalité stupide puisque tout le monde pouvait voir les messages à partir du mode incognito de leur navigateur ».Ces propos lui ont valu de nombreuses critiques :« "Chercheur d'applications", mais en réalité un fanboy »« "tout le monde peut voir les messages". Allez voir votre compte en mode incognito et vous vous rendrez compte que vous ne voyez pas tous les messages... »« Je ne crois pas que cela soit vrai. Actuellement, il faut être connecté à un compte pour voir les messages sans lien direct. Avec un lien direct, vous voyez un message (ou la chronologie d'un utilisateur) mais pas les commentaires ou les citations liés à ces messages. »Ce changement soulève des questions importantes sur la sécurité et la confidentialité en ligne. Les utilisateurs devront peut-être repenser leur utilisation de la plateforme et explorer d’autres moyens de se protéger contre les interactions indésirables. Il sera crucial de surveiller comment cette modification affectera la dynamique des interactions sur X et si des ajustements supplémentaires seront nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs.La décision de X de permettre aux utilisateurs bloqués de voir les publications publiques est un changement majeur qui pourrait redéfinir la manière dont nous interagissons sur les réseaux sociaux. Bien que présenté comme étant une amélioration de la transparence et de la capacité de signalement, nombreux sont ceux qui y voient une menace pour la sécurité et la confidentialité. Certains demandent à Elon Musk de faire passer l'implémentation de cette fonctionnalité par un vote, comme il l'avait promis en décembre 2022 : « À l'avenir, les changements politiques majeurs feront l'objet d'un vote. Je vous prie de m'excuser. Cela ne se reproduira plus ».Sources : Elon Musk, compte d'ingénierie de XPensez-vous que cette modification de la fonctionnalité de blocage est justifiée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment cette nouvelle fonctionnalité pourrait-elle affecter votre utilisation de X ?Quelles alternatives proposeriez-vous pour améliorer la sécurité et la confidentialité sur les réseaux sociaux ?Croyez-vous que cette décision pourrait encourager ou décourager le harcèlement en ligne ?Comment cette mise à jour pourrait-elle influencer la manière dont les utilisateurs interagissent avec des contenus potentiellement nuisibles ?Voyez-vous des avantages à cette nouvelle fonctionnalité ? Si oui, lesquels ?Comment gérez-vous actuellement les interactions indésirables sur les réseaux sociaux ?Pensez-vous que les plateformes de réseaux sociaux devraient consulter leurs utilisateurs avant de faire de tels changements ?Quels impacts cette décision pourrait-elle avoir sur la perception publique de X ?Comment cette fonctionnalité pourrait-elle affecter la dynamique des communautés en ligne ?