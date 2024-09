🚨 Corporate power is undermining democracy 🚨



La Confédération syndicale internationale (CSI) a publié le 23 septembre 2024 une liste de sept entreprises qu'elle considère comme « emblématiques » de la manière dont les grandes sociétés internationales ont commencé à peser de tout leur poids pour influencer les affaires mondiales. Selon la CSI, ces sociétés violent les droits syndicaux et les droits de l'homme, monopolisent les médias et la technologie, aggravent la crise climatique et tentent de privatiser les services publics d'une manière qui protège et accroît leurs propres profits en sapant la démocratie. Le rapport appelle à l'action contre ces comportements.Dans son rapport, la CSI a écrit : « ces entreprises déploient des opérations de lobbying complexes pour saper la volonté populaire et perturber les politiques mondiales existantes ou naissantes qui pourraient les obliger à rendre des comptes ». L'organisation a également déclaré que « le désir intense de ces entreprises d'accroître leur pouvoir les met invariablement en relation avec des mouvements politiques antidémocratiques tels que l'extrême droite moderne ».La CSI constate que les politiciens de droite ont tendance à réduire les impôts, à diminuer les salaires des travailleurs, à réprimer les syndicats, etc., autant de choses qui ne peuvent que plaire à des entreprises comme Amazon, Tesla et Meta, comme l'ont montré de nombreux rapports et recherches antérieurs. Voici ce que dit la CSI sur chacune de ces entreprises :En tête de liste de la CSI se trouve Amazon, dirigé par Andy Jassy, qui, selon l'organisation, constitue « une menace existentielle pour la démocratie réactive ». La CSI affirme que la taille et le rôle d'Amazon, cinquième employeur mondial, premier détaillant en ligne et premier fournisseur de services de cloud computing, ont eu un impact profond sur les industries et les communautés au sein desquelles l'entreprise opère. Amazon est une entreprise très controversée.« L'entreprise est devenue célèbre pour sa lutte contre les syndicats et ses bas salaires sur plusieurs continents, son monopole sur le commerce électronique, le niveau élevé des émissions de carbone de ses centres de données AWS, son évasion fiscale et ses activités de lobbying au niveau national et international », peut-on lire dans le rapport. Selon la CSI, les pratiques d'Amazon ont attiré l'attention des autorités de régulation de part et d'autre dans le monde.Toutefois, Amazon a usé de diverses tactiques pour tenter d'affaiblir les régulateurs. Le rapport cite, entre autres, les taux élevés d'accidents du travail aux États-Unis, la contestation par Amazon de la constitutionnalité du National Labor Relations Board (NLRB), ses efforts au Canada pour renverser le droit du travail, le bannissement des lobbyistes d'Amazon du Parlement européen pour avoir refusé d'assister à des audiences sur les violations des droits des travailleurs, etc.La CSI accuse Amazon d'avoir contribué à des causes politiques de droite qui sapent les droits des femmes et la législation antitrust. Amazon aurait permis à des groupes d'extrême droite de gagner de l'argent en ligne et de générer du trafic par l'intermédiaire d'AWS. « L'ampleur des activités de lobbying d'Amazon à l'échelle mondiale nuit à la capacité des gouvernements et des institutions à répondre démocratiquement aux besoins de la population », a conclu la CSI.Meta est la plus grande entreprise de médias sociaux au monde. Propriétaire des plateformes de médias sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta est considéré par la CSI comme la deuxième entreprise technologique, la cinquième sur le plan mondial, qui sape le plus la démocratie dans le monde. Meta, fondé par Mark Zuckerberg, 40 ans, est une entreprise controversée, connue pour les multiples violations des données personnelles de ses utilisateurs.L'une des plus célèbres d'entre elles est le scandale Cambridge Analytica , dans lequel la société britannique Cambridge Analytica a obtenu et exploité pendant des années les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook. Cette exploitation aurait permis d'influencer l'élection présidentielle américaine de 2016. Fin 2022, Meta a finalement accepté de payer 725 millions de dollars pour mettre fin au procès qui a suivi cette affaire très médiatisée.Le rapport de la CSI cite Meta pour le rôle considérable qu'il a joué en permettant à la propagande et aux mouvements d'extrême droite d'utiliser ses plateformes pour augmenter le nombre de leurs membres et obtenir un soutien aux États-Unis et à l'étranger. Il cite les représailles exercées par Meta contre les mesures réglementaires prises au Canada, ainsi que les efforts de lobbying coûteux déployés contre les lois visant à réglementer la confidentialité des données.« Les algorithmes de Meta peuvent littéralement modifier la perception de la réalité par l'humanité », a écrit la CSI à propos de Meta. D'après l'organisation, si l'on ajoute à cela « le fait que le modèle de revenus de Meta est basé sur l'exploitation d'une quantité impressionnante de données personnalisées pour proposer des publicités extrêmement efficaces », on obtient la recette d'une plateforme suffisamment puissante pour rivaliser avec certains États-nations.Après tout, Meta a été accusé d'enrôler les utilisateurs européens dans son service de publicité sans leur demander leur avis, comme l'exigent le règlement général sur la protection de données (RGPD) de l'Union européenne et d'autres lois sur la protection des données personnelles. Par ailleurs, le nombre de plaintes relatives à la protection de la vie privée auxquelles les plateformes de Meta ont été confrontées au fil des ans est loin d'être négligeable.Tesla, qui est spécialisé dans les véhicules électriques et travaille sur une technologie de conduite autonome, est le constructeur automobile le plus valorisé au monde. Toutefois, le rapport de la CSI suggère que Tesla est « une véritable plaie pour la démocratie dans le monde », notamment en raison d'un certain nombre de comportements qui empiètent sur le droit des travailleurs à se syndiquer et les causes antidémocratiques défendues par les dirigeants de l'entreprise.« Le constructeur automobile le plus précieux au monde s'est rapidement fait connaître comme l'un de ses employeurs les plus belliqueux. Le succès rapide rapide de Tesla sur le marché n'a été dépassé que par la descente de ses dirigeants dans une politique antidémocratique et antisyndicale », note la CSI. Elle cite la guerre antisyndicale menée par Tesla aux États-Unis, en Allemagne et en Suède et les violations des droits de l'homme dans ses chaînes d'approvisionnement.« La chaîne d'approvisionnement [de Tesla] s'appuie sur des sociétés d'extraction de nickel qui ne respectent pas les normes de consultation des communautés locales indonésiennes et qui déboisent si rapidement que les inondations et la pollution de l'eau menacent des quartiers », affirme la CSI. Elle dénonce également le recours présumé au travail des enfants dans l'extraction du cuivre et du cobalt pour les véhicules du leader du marché des véhicules électriques.Tesla est également critiqué en raison de sa technologie Autopilot qui a du mal à convaincre malgré les promesses audacieuses et répétées de l'entreprise. L'Autopilot de Tesla est régulièrement confronté à des défaillances techniques qui poussent l'entreprise à rappeler des millions de voitures. Tesla promet une technologie de conduite autonome complète depuis une dizaine d'années, mais il ne fait toujours pas mieux que ces concurrents, avec un système de niveau 2.Les nombreuses frasques d'Elon Musk, PDG de Tesla, ont également été pointées du doigt. Le rapport évoque « l'opposition personnelle d'Elon Musk aux syndicats et à la démocratie, ses contestations du NLRB aux États-Unis et son soutien aux dirigeants politiques Donald Trump, Javier Milei en Argentine et Narendra Modi en Inde ».Source : rapport de la Confédération syndicale internationale Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du rapport de la CSI ? Sont-elles pertinentes ?Pensez-vous que les grandes entreprises technologiques telles que Tesla, Meta et Amazon sapent la démocratie ?Que pensez-vous de la taille de ces entreprises ? Pensez-vous qu'elles doivent être démantelées pour réduire leur impact sur le monde ?