Rendre la finance décentralisée plus largement accessible

[4/7] Our mission is crystal clear: Make crypto and America great by driving the mass adoption of stablecoins and decentralized finance. We believe that DeFi is the future, and we’re committed to making it accessible and secure for everyone. 🌍💪 — WLFI (@worldlibertyfi) September 4, 2024

Les Trump ne sont pas seuls à diriger World Liberty Financial

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

Après avoir qualifié le bitcoin « d'escroquerie », Trump a été facilement convaincu

Défis et controverses

Conclusion

L'ancien président et actuel candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a officiellement lancé un projet de crypto-monnaie appelé World Liberty Financial sur la plateforme X depuis son domaine de Mar-a-Lago. L'événement a eu lieu malgré la récente tentative d'assassinat de l'homme politique lors d'une partie de golf. La diffusion a duré plus de deux heures et a rassemblé 1,3 million d'auditeurs. Parmi les autres intervenants figuraient les fils du candidat à la présidence des États-Unis : Eric Trump et Donald Trump Jr.L'aventure dans le monde de la crypto ne vient pas de commencer : selon les déclarations financières déposées en août, Donald Trump a gagné environ 7,2 millions de dollars en 2023 grâce à un accord de licence avec NFT INT, LLC, une société qui vend des NFT, ou jetons non fongibles, des « cartes » à l'effigie de l'ancien président américain.L'ancien président américain conserve également de 250 000 à 500 000 dollars sur un portefeuille Ethereum. La plateforme Arkham estime le portefeuille de cryptomonnaies de Trump à 5,7 millions de dollars (au 17 septembre 2024).Eric et Donald Trump Jr, les fils de l'ancien président Donald Trump, se sont engagés à « rendre à la finance sa grandeur » avec une nouvelle entreprise cryptographique familiale appelée World Liberty Financial. Lors d'un livestream sur X lundi, la famille Trump et ses associés ont décrit World Liberty Financial comme une plateforme cryptographique qui permettrait aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans qu'une banque ne s'interpose et prélève des frais - un concept connu sous le nom de finance décentralisée, ou DeFi.Bien que peu détaillés, Donald Trump Jr. et Eric Trump ont tous deux insisté à plusieurs reprises sur le fait que l'objectif principal de World Liberty Financial était de rendre la finance décentralisée plus largement accessible. « C'est vraiment notre travail de le rendre compréhensible », a déclaré Eric Trump pendant le livestream. « Nous devons le rendre intuitif, nous devons le rendre convivial, et c'est ce que nous ferons ».L'ancien président Donald Trump s'est également joint à l'appel, soulignant sa position en faveur du crypto-monnaie. « J'y crois », a déclaré Trump à propos des crypto-monnaies en général. « Elle a la possibilité de devenir quelque chose de vraiment spécial.Ils sont rejoints par les vétérans de la crypto Chase Herro et Zak Folkman, ainsi que par Steve Witkoff, un investisseur immobilier et ami de Donald Trump. En plus de la plateforme elle-même, World Liberty Financial sera accompagnée d'un jeton de gouvernance, WLFI, qui donnera aux propriétaires le droit de voter « sur les questions relatives à la plateforme ». Environ 63 % des jetons seront vendus au public, 17 % seront réservés aux récompenses des utilisateurs et 20 % à la rémunération de l'équipe de World Liberty Financial.Les frères Trump ont fait allusion à cette nouvelle entreprise à plusieurs reprises au cours des semaines qui ont précédé l'annonce. Dans un billet X du 6 août, Eric a écrit qu'il était « vraiment tombé amoureux des crypto/DeFi ». Le lendemain, dans un autre message, Donald Jr. a déclaré qu'il était « sur le point de secouer le monde de la cryptographie » et a averti ses partisans de ne pas « rester à la traîne ». Le 22 août, dans un message quelque peu énigmatique publié sur Truth Social, l'ancien président lui-même a fait la promotion du projet : « Pendant trop longtemps, l'Américain moyen a été écrasé par les grandes banques et les élites financières. Il est temps que nous prenions position, ensemble », a écrit Trump.World Liberty Financial est le dernier développement en date de la tentative de Trump de courtiser l'industrie des crypto-monnaies, dont les membres soutiennent largement sa campagne de réélection.Certaines figures de proue du secteur de la cryptographie ont injecté des millions de dollars dans la campagne de Trump, dans l'espoir d'évincer l'administration démocrate sous laquelle les régulateurs financiers se sont montrés répressifs à l'égard de la crypto. Cameron et Tyler Winklevoss, fondateurs de la bourse cryptographique Gemini, ont chacun donné 1 million de dollars à Trump, tout comme Jesse Powell, cofondateur d'une autre bourse, Kraken. Les investisseurs en capital-risque Marc Andreessen et Ben Horowitz, fondateurs d'a16z, qui a investi des milliards de dollars dans des startups cryptographiques, ont également soutenu publiquement Trump.« Le degré d'implication des dirigeants de crypto-monnaies dans la politique est un changement marqué par rapport aux élections précédentes. Le degré de politisation qui s'est produit dans l'industrie est incontestable », déclare Molly White, auteure du bulletin crypto-sceptique Citation Needed et créatrice de Follow the Crypto, un projet qui retrace l'impact des dons de l'industrie des crypto-monnaies sur les prochaines élections américaines. « Il y a eu un effort concerté pour présenter [la cryptographie] comme un enjeu électoral et convaincre les politiciens qu'ils doivent prendre position sur le sujet, sous peine de perdre des électeurs. »Il s'est avéré que Trump a été facilement convaincu : Bien qu'il ait précédemment qualifié le bitcoin « d'escroquerie », Trump s'est récemment présenté comme le président des cryptomonnaies. En juillet, s'adressant à des milliers de bitcoiners lors d'une conférence à Nashville, dans le Tennessee, il a promis de faire des États-Unis la « capitale mondiale des cryptomonnaies » et de créer un « stock de bitcoins » national s'il était réélu. Dans un message posté sur X après le discours, Tyler Winklevoss a célébré le fait que l'ancien président avait reçu une « étiquette orange », ce qui signifie « endoctriné » dans le jargon de la cryptographie.Au départ, lorsque Eric et Donald Jr. ont commencé à faire allusion au projet World Liberty Financial, on a pensé qu'ils se préparaient à lancer un jeton cryptographique Trump officiel.Au cours de l'année écoulée, des dizaines de monnaies inspirées de Trump ont été mises sur le marché, devenant en quelque sorte un indicateur de l'élection à venir, dont le prix fluctue en fonction de l'évolution de la fortune politique de Trump. L'un de ces jetons, DJT, émis au début du mois de juin, a vu son prix grimper en flèche à la suite de rumeurs selon lesquelles la famille Trump en serait à l'origine. Dans une émission diffusée sur X, Martin Shkreli, le célèbre « pharma bro », a affirmé avoir créé le jeton en partenariat avec Barron Trump, le fils de 18 ans de l'ancien président. Le 6 août, le prix du DJT a chuté de 90 % après la vente de grandes quantités de jetons par un détenteur anonyme.Malgré ses ambitions, le projet n’est pas sans défis. Des préoccupations ont été soulevées concernant la sécurité et la réglementation, notamment après que des comptes X appartenant à des membres de la famille Trump ont été compromis par des pirates. De plus, la nature non transférable du jeton WLFI a suscité des débats sur son attractivité pour les investisseurs.Dans un post sur X précédant l'annonce de World Liberty Financial, Donald Jr. a averti ses partisans de « se méfier des faux jetons prétendant faire partie du projet Trump ».World Liberty Financial devra faire face à une forte concurrence sur un marché du DeFi déjà encombré de services similaires, parmi lesquels Aave, Compound, Venus Protocol et d'autres. « Le DeFi est assez mature, surtout en ce qui concerne le surdimensionnement », déclare Zach Hamilton, fondateur de la startup cryptographique Sarcophagus et associé de la société de capital-risque Venture51.Mais les Trump n'ont pas nécessairement besoin de faire quelque chose de nouveau, s'ils peuvent capitaliser sur leur énorme plateforme publique pour vendre la nouvelle entreprise. « World Liberty Financial se lance avec le marketing le plus gratuit qu'une entreprise de crypto-monnaie puisse jamais obtenir », déclare Hamilton. « Trump est le roi du loyer gratuit dans l'esprit des gens ».Les opérateurs historiques du secteur des services financiers en ligne font preuve d'un optimisme prudent face à la perspective de l'arrivée de la famille Trump ; ils sont à la fois ravis de la publicité et inquiets des dommages que World Liberty Financial pourrait causer à leur réputation si elle devait tomber à l'eau ou si un accroc technique devait entraîner des pertes financières.« Je salue tout effort visant à faire entrer DeFi dans le courant dominant », déclare Brad Harrison, PDG de Venus Protocol. « Mais comme le pilote automatique d'une Tesla, DeFi peut donner l'impression d'être simple, mais son fonctionnement interne est complexe. Sans une solide maîtrise de ses nuances par des technologues et des ingénieurs financiers chevronnés, une nouvelle plateforme risque d'être davantage un exercice d'image de marque qu'une contribution substantielle et sûre à l'espace. »Indépendamment du risque de faire confiance à une plateforme de crypto-monnaie qui n'a pas encore été mise à l'épreuve, les passionnés du secteur sont susceptibles de fréquenter World Liberty Financial, ne serait-ce que pour marquer leur soutien aux efforts politiques de Trump. « Il est certain que les crypto-monnaies sont aujourd'hui des produits républicains de droite », déclare Jacob Silverman, coauteur de Easy Money : Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud. « L'industrie est tellement alignée sur le parti républicain, et ils sont les plus grands donateurs de toute l'industrie dans ce cycle. »World Liberty Financial représente une tentative audacieuse de la famille Trump de s’imposer dans le monde des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. En s’éloignant des systèmes bancaires traditionnels, ce projet pourrait bien redéfinir les normes financières et offrir de nouvelles opportunités aux utilisateurs du monde entier.« Peut-être que l'accueil houleux de la conférence sur les cryptomonnaies à Nashville lui a donné l'impression que c'est le monde dans lequel il veut être, parce qu'ils l'aiment et qu'il peut gagner de l'argent », explique Silverman. « Malgré tous ses défauts, il comprend la foule ».Sources : annonce de World Liberty Financial, déclarations financières de Trump Que pensez-vous de l’implication de la famille Trump dans le secteur des crypto-monnaies ?Le projet World Liberty Financial peut-il réellement concurrencer les grandes banques traditionnelles ?Quels sont les avantages et les inconvénients des jetons de gouvernance non transférables comme le WLFI ?Comment pensez-vous que les régulateurs financiers réagiront à l’initiative World Liberty Financial ?Quels sont les principaux défis de sécurité auxquels World Liberty Financial pourrait être confronté ?Pensez-vous que World Liberty Financial pourrait encourager d’autres grandes entreprises à adopter la technologie blockchain ?Les stablecoins indexées sur le dollar américain peuvent-elles réellement maintenir la domination du dollar dans l’économie mondiale ?Que pensez-vous de l’idée de jetons de gouvernance non transférables ? Est-ce une bonne stratégie pour la gouvernance décentralisée ?En quoi World Liberty Financial se distingue-t-il des banques traditionnelles ?Pensez-vous que les banques traditionnelles devraient s’inspirer de ce modèle pour évoluer ?