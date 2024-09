« Nous avons pour mission de vous redonner le pouvoir sur vos finances », annonce World Liberty Financial

La décision de redonner aux Américains le pouvoir sur leurs finances apparaît comme une utopie dans un contexte d’établissement de cadres légaux qui assurent le contrôle des cryptomonnaies par les gouvernements

Donald Trump a-t-il décidé de vendre le rêve en se positionnant comme un président pro-bitcoin dans le cadre de cette campagne ?

World Liberty Financial est mise en avant comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures. « Les Américains sont essorés par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps. Il est temps que nous résistions, ensemble. », soulignent les porteurs du projet.Les détails spécifiques sur les fonctionnalités de la plateforme ou la date de lancement restent attendus. Deux des fils de Donald Trump, Eric et Donald Jr, ont laissé filtré, ces dernières semaines, que ce projet tourne autour de « l’immobilier numérique. »La promesse de redonner aux Américains le pouvoir sur leurs finances sous-entend de procéder à la mise sur pied d’un cadre légal qui assure que le gouvernement n’aura pas de contrôle sur les cryptomonnaies. C’est plutôt le contraire qui est en gestation. A titre d’illustration, l’étau législatif se resserre autour des cryptomonnaies au travers de Binance US. La plateforme a mis en œuvre des changements fondamentaux dans ses activités financières aux États-Unis. Depuis le mois d’octobre 2023, la bourse ne permet plus aux utilisateurs d'effectuer des retraits directs en dollars américains L’initiative fait suite à l’émission, par le président Joe Biden, d’un décret pour contrôler les monnaies numériques . Grosso modo, ces initiatives ont comme impact de faire perdre aux cryptomonnaies leur plus-value principale : la possibilité pour les utilisateurs d’effectuer des transactions en tout anonymat. En promettant aux Américains de leur redonner le pouvoir sur leurs finances, les porteurs du projet sous-entendent que l’anonymat des transactions sera garanti, ce qui relève de l’utopie.Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a promis de faire de l'Amérique le leader mondial du bitcoin et d'autres monnaies numériques s'il est élu, comparant le monde des crypto-monnaies à « l'industrie sidérurgique d'il y a 100 ans ». S'exprimant lors de la conférence annuelle sur le bitcoin à Nashville, dans le Tennessee, devant une salle comble, Trump a promis de faire en sorte que l'Amérique devienne « la capitale mondiale du bitcoin et la superpuissance mondiale du bitcoin ».Trump s'est présenté comme un défenseur des crypto-monnaies, contrairement à l'administration Biden et à d'autres démocrates qui, selon lui, se sont montrés hostiles à leur cause. Trump a déclaré - sous les applaudissements nourris du public de Nashville - que s'il était élu, il renverrait l'actuel président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, que le monde de la cryptographie considère comme son principal adversaire au sein du gouvernement en raison des décisions de son agence sur les jetons numériques et des poursuites judiciaires engagées contre les bourses de bitcoins.« Je nommerai un président de la SEC qui construira l'avenir et ne le bloquera pas », a déclaré M. Trump.Son adoption des cryptomonnaies intervient alors que des défenseurs du bitcoin très en vue ont apporté leur soutien, notamment Elon Musk, PDG de Tesla, et Cameron et Tyler Winklevoss, les frères jumeaux connus pour avoir intenté un procès à Mark Zuckerberg à propos de la création de Facebook et qui ont fondé la bourse de crypto-monnaies Gemini.Les remarques de Trump ont contribué à consolider son alliance croissante avec d'autres personnalités de droite du monde de la technologie, même si la nouveauté de son apparition à la conférence ne lui a pas échappé. Tout en faisant l'éloge des « génies » présents, il a reconnu qu'il n'avait pas fini de se familiariser avec les crypto-monnaies.« La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est », a-t-il plaisanté. « Que se passera-t-il lorsque tout le monde aura compris ? Ce sera quelque chose ».Trump a proposé de créer un « stock » national de bitcoins qui, selon lui, constituerait un « actif national permanent », mais il n'a pas donné beaucoup de détails.L'idée de créer une réserve stratégique de crypto-monnaies a rapidement fait son chemin parmi les partisans du bitcoin. Vendredi, le candidat indépendant à l'élection présidentielle Robert F. Kennedy Jr. a également proposé de créer une réserve de bitcoins. Il a proposé de commencer par les bitcoins que le gouvernement américain a déjà accumulés à la suite de saisies criminelles. Kennedy a déclaré qu'il demanderait au gouvernement d'acheter 550 bitcoins par jour jusqu'à ce que la réserve atteigne 4 millions.Peu après le discours de Trump, la sénatrice Cynthia Lummis (R-Wy) a lu sa propre proposition de loi visant à constituer une réserve fédérale américaine officielle d'un million de bitcoins sur une période de cinq ans. Cette réserve sera conservée pendant au moins 20 ans et ne pourra être utilisée que dans un seul but : réduire notre dette », a déclaré Cynthia Lummis : Réduire notre dette », a déclaré Lummis.Toutefois, le prix du bitcoin a brièvement chuté pendant le discours de Trump, mais il s'est redressé et était en légère hausse pour la journée, à 17h15 heure de l'Est.Source : World Liberty FinancialLe terme Ponzi est-il adapté comme qualificatif pour les monnaies cryptographiques ? Quelles sont les orientations sur lesquelles Donald Trump peut-il s’appuyer pour effacer l’image de schéma de ponzi qui colle aux cryptos et à laquelle il a contribué ?Une révolution monétaire par les cryptomonnaies est-elle possible? Si oui, à quelles conditions ? La voyez-vous arriver au travers d'une initiative de Donald Trump ?