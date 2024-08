Pourquoi les NFT ont-ils fait l'objet d'un tel engouement au départ ?

Le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a été vendu pour 2,9 millions de dollars. Le tout premier tweet de Dorsey dit « just setting up my twttr » et a été posté par ce dernier le 21 mars 2006. Il ne lui appartient plus désormais, ou du moins, il est devenu l'œuvre d'art de Sina Estavi, PDG de Bridge Oracle, une société fournissant une plateforme basée sur le réseau TRON.

Un collage de 5 000 images numériques de l'artiste Beeple a été vendu 69 millions de dollars à la maison de vente aux enchères Christie's.

Un clip vidéo de la star de la NBA LeBron James en train de faire un dunk s'est vendu 208 000 dollars sur le site NBA Top Shot.

Une image JPEG en forme de rocher a été vendue pour 1,3 million de dollars sur EtherRock.

Une image pixélisée d'un personnage punk s'est vendue 7,6 millions de dollars sur CryptoPunks.

Pourquoi les NFT ont-ils perdu tant de valeur et de popularité ces derniers temps ?

Des évènements autour des NFT qui peinent à attirer du monde



Rendez-vous à 12:49

Il était une fois, OpenSea

La montée en puissance

Une explosion en plein vol ?

Les NFT sont apparus comme un nouveau cas d'utilisation passionnant de la technologie blockchain, qui est l'infrastructure sous-jacente des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. La blockchain est un registre distribué qui enregistre les transactions de manière sécurisée, transparente et immuable. En utilisant la blockchain, les NFT peuvent fournir une preuve vérifiable de l'authenticité, de la rareté et de la propriété des actifs numériques, qui sont par ailleurs faciles à copier et à distribuer en ligne.Les NFT font également appel au désir humain de collectionner, de posséder et d'exposer des objets rares et précieux. Certaines des plateformes NFT les plus populaires étaient des places de marché pour l'art numérique et les objets de collection, comme OpenSea, SuperRare, Rarible et Foundation. Ces plateformes permettaient aux artistes de créer et de vendre leurs œuvres sous forme de NFT, souvent à l'aide d'un contrat intelligent qui leur versait automatiquement une redevance chaque fois que leur NFT était revendu sur le marché secondaire. Cela a créé une nouvelle source de revenus pour les artistes qui, autrement, ont du mal à vivre de leurs créations numériques.De plus, les NFT ont attiré l'attention de célébrités, d'influenceurs et de médias grand public. Voici quelques exemples notables de ventes de NFT en 2022 :Ces exemples montrent comment les NFT ont créé une nouvelle forme d'expression numérique et de statut social. En possédant un NFT, on peut montrer ses goûts, sa richesse et son soutien à un artiste ou à une communauté. Les NFT ont également permis de nouvelles formes d'engagement et d'interaction avec les fans, telles que des droits de vote, un accès exclusif ou des expériences personnalisées.Cependant, le boom des NFT a également eu des inconvénients.L'un d'eux concernait la qualité et l'originalité des NFT. Le marché étant saturé par des milliers de nouveaux projets de NFT chaque jour, il est devenu difficile de faire la distinction entre l'expression artistique authentique et l'appât du gain opportuniste. De nombreux NFT ont été simplement copiés ou volés à d'autres sources sans autorisation ni attribution. Certains étaient même générés par des algorithmes ou des robots avec un minimum d'intervention humaine.Cette situation a entraîné une perte de confiance chez les acheteurs, qui ont eu l'impression de se faire arnaquer ou de payer trop cher pour des NFT de mauvaise qualité ou falsifiés. Certains acheteurs se sont également rendu compte que posséder un NFT ne signifiait pas nécessairement posséder l'actif sous-jacent ou avoir des droits exclusifs sur celui-ci. Par exemple, le NFT d'un tweet ou d'une vidéo n'empêche personne de le voir ou de le partager en ligne. En fait, le NFT lui-même n'est qu'un jeton qui pointe vers une URL où l'actif réel est stocké et qui peut être modifiée ou supprimée à tout moment.En outre, le marché des NFT a été affecté par les conditions générales du marché des crypto-monnaies. Le secteur des cryptomonnaies a connu un ralentissement important en 2022, alors que l'économie mondiale se remettait de la pandémie de Covid-19 et que les banques centrales resserraient leurs politiques monétaires. Cela a réduit l'appétit pour le risque et la liquidité des actifs spéculatifs, tels que les crypto-monnaies et les NFT. En conséquence, de nombreux investisseurs et traders sont sortis du marché, ce qui a entraîné une baisse de la demande et des prix des NFT.« Le nombre de personnes présentes a nettement diminué par rapport à l'année dernière », a déclaré poliment Ric Johnson, qui faisait la promotion d'un NFT permettant aux gens de voter sur la question de savoir si Donald Trump devait aller en prison.OpenSea, sans doute l'entreprise la plus connue du secteur, était l'un des sponsors de la conférence, mais Devin Finzer, le cofondateur et actuel PDG âgé de 33 ans, n'apparaissait nulle part. Alex Atallah, cofondateur d'OpenSea qui a depuis pris ses distances avec la startup, est apparu sur la scène principale lors de l'une des premières sessions, mais il n'a pas voulu parler de la technologie qui les a rendus, lui et Finzer, deux fois milliardaires sur papier. Au lieu de cela, il a surtout parlé de l'IA.La valeur des crypto-monnaies est peut-être remontée, mais l'un des scénarios les plus spectaculaires de la dernière vague de crypto-monnaies ne s'est pas rétabli : le NFT. En janvier 2022, le volume total des ventes mensuelles de la classe d'actifs a culminé à plus de 6 milliards de dollars, selon CryptoSlam. Aujourd'hui, il est inférieur à 430 millions de dollars en juillet. Les NFT s'accrochent, mais en eaux troubles. « Ma mère pense que je suis un escroc », a déclaré un participant à la conférence.Chez OpenSea, qui était autrefois la plus grande place de marché pour les NFT, d'autres tempêtes se sont abattues. L'une des startups privées les plus précieuses issues de l'incubateur Y Combinator est aujourd'hui confrontée à un litige en cours avec la Securities and Exchange Commission, à une « affaire » non signalée auparavant avec la Federal Trade Commission, à une saisie des autorités fiscales américaines et internationales, à une concurrence accrue, à des accusations de discrimination fondée sur le sexe et à l'attrition du personnel.Des entretiens avec 18 employés actuels et anciens, ainsi que des documents internes de l'entreprise et des conversations avec des investisseurs, des artistes et d'autres parties prenantes de l'industrie des NFT, illustrent comment une startup inspirée par les JPEG de chat s'est transformée en ce qu'un ancien employé a appelé une version « allégée » de Meta qui semble perdue entre les cultures de la Big Tech et de la crypto.Finzer a présenté OpenSea comme un port d'entrée vers un nouvel Internet. Mais maintenant que la marée haute du NFT s'est retirée, ce discours semble superficiel.En 2017, Finzer, alors âgé d'une vingtaine d'années, s'est associé à Atallah, diplômé de Stanford et lui aussi âgé d'une vingtaine d'années dans le secteur de la technologie, pour lancer une startup. À l'origine, Finzer et Atallah prévoyaient de payer les gens en crypto-monnaie pour qu'ils partagent leur Wi-Fi avec des étrangers en crypto-monnaie. En janvier 2018, ils ont été admis à Y Combinator, le célèbre incubateur qui a donné naissance à des géants de la technologie tels qu'Airbnb.C'est également à cette époque que les blockchains, ou bases de données décentralisées que personne ne contrôle, ont connu une nouvelle vague d'engouement, et que les développeurs ont popularisé une nouvelle façon de stocker des données de manière permanente sur ces blockchains. Ces jetons étaient « non fongibles », c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous identiques, comme un bitcoin. En d'autres termes, les détenteurs de NFT pouvaient se vanter d'être les véritables propriétaires d'un seul singe de dessin animé, selon une entrée dans une base de données immuable.Les promoteurs de l'industrie affirment que les jetons peuvent représenter à peu près n'importe quoi : des titres de propriété, des brevets, des contrats, des droits sur des biens immobiliers virtuels. Mais fin 2017, une société appelée Dapper Labs a popularisé une utilisation qui plaisait aux profanes : CryptoKitties, un jeu où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des dessins animés de chats sur Ethereum, l'une des blockchains les plus populaires.Les chats n'étaient pas les seuls JPEG à voler à travers ce que certains proclament être la prochaine itération de l'internet. Il y avait aussi les CryptoPunks, des images pixelisées de personnages portant des mohawks et des lunettes de soleil ; des cartes à collectionner numériques inspirées de Pepe the Frog, un mème qui a sa propre histoire sinueuse (et parfois raciste) ; et les EtherTulips, ou tulipes virtuelles qui, ahem, se battent les unes contre les autres.Finzer et Atallah ont remarqué le battage médiatique et ont décidé de faire un virage.En mai, après avoir été diplômés d'une classe de Y Combinator qui comprenait des projets tels que le soda infusé à l'herbe et la psychothérapie basée sur la RV, Finzer et Atallah ont annoncé une levée de fonds de 2 millions de dollars pour leur place de marché NFT (avec le soutien d'investisseurs établis tels que le Founders Fund de Peter Thiel).« Des économies entières vont émerger, très différentes de ce que nous avions imaginé, et nous voulons contribuer à les rendre possibles », a écrit Finzer dans un billet de blog annonçant la levée de fonds. « Les choses commencent tout juste à devenir passionnantes... »Pendant près de trois ans, l'industrie des NFT n'a pas été passionnante. OpenSea n'avait que quelques centaines de traders quotidiens utilisant sa plateforme en 2020, selon les données de DappRadar, et moins de 10 employés.Puis, en mars 2021, le marché des NFT a explosé. Mike Winkelmann, l'artiste mieux connu sous le nom de Beeple, a vendu aux enchères un NFT d'une valeur de 69 millions de dollars, et OpenSea a vu la valeur des NFT vendus sur sa plateforme plus que tripler par rapport au mois précédent, selon DappRadar.OpenSea peut prélever jusqu'à 10 % sur chaque vente, et l'augmentation des revenus a suscité l'appétit des investisseurs. Le même mois, Finzer a annoncé qu'OpenSea avait levé 23 millions de dollars à une valeur de 123 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds, dont le titan du capital-risque Andreessen Horowitz.Les NFT n'ont cessé d'affluer. Après la vente massive des œuvres d'art de Beeple, une société appelée Yuga Labs a lancé le Bored Ape Yacht Club, une collection de 10 000 singes de dessin animé dont les détenteurs se voyaient promettre des événements, des avantages et des produits exclusifs. Les gens payaient des millions pour avoir le droit de dire qu'ils étaient les véritables propriétaires d'un singe à la fourrure dorée ou portant des lunettes de soleil en forme de cœur. « Quand j'ai vu Bored Apes pour la première fois, je me suis dit : "Qu'est-ce que c'est que ce truc ?" », a déclaré un ancien employé. « Et quand j'ai vu combien les gens payaient pour ça, c'était complètement fou ».Plus les images de singes, de punks, de chats et de pingouins changeaient de mains, plus OpenSea percevait de redevances. Le chiffre d'affaires est passé de 9 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 à 167 millions de dollars au troisième trimestre et à 186 millions de dollars au quatrième trimestre, selon un document interne de l'entreprise.Soudain, la place de marché de Finzer et Atallah générait des montants significatifs de liquidités et les investisseurs étaient enthousiastes. En juillet, la startup a décroché un nouveau tour de table, récoltant 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars. « Les célébrités qui sortent du bois, les prises d'argent, [c'était] vraiment excitant », a déclaré un ancien employé. « Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des courriels... Tout le monde y voyait une chance de devenir riche à craquer ».OpenSea semblait s'imposer. Peu après l'arrivée de Hollander, l'actuel directeur technique d'OpenSea, son équipe a découvert une grave vulnérabilité dans le code de l'entreprise qui permettrait à un attaquant de recevoir de l'argent pour un NFT sans l'envoyer à la victime. Aucun exploit n'a eu lieu, « mais c'était l'une des choses les plus effrayantes », a déclaré Finzer à ses employés en 2023.En mars 2022, alors que Finzer célébrait l'inclusion d'OpenSea dans la liste des 100 entreprises les plus influentes de l'année établie par le magazine Time, le boom des NFT s'essoufflait. Le volume total des ventes sur le marché a chuté d'environ 6 milliards de dollars en janvier 2022 à un peu plus d'un milliard de dollars en juin, selon CryptoSlam. Les revenus trimestriels d'OpenSea ont également diminué, tombant à 171 millions de dollars au deuxième trimestre.Pire encore, jusqu'au premier semestre 2022, OpenSea a conservé la plupart de ses réserves de trésorerie en Ether, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière, selon d'anciens employés qui ont assisté à la réunion où Finzer les a informés des finances de l'entreprise. Plutôt que de convertir les fonds en crypto-monnaies en actifs moins volatils, Finzer a déclaré qu'OpenSea voulait joindre le geste à la parole et soutenir l'industrie des crypto-monnaies. Le seul problème ? En juin 2022, le prix de l'Ether avait chuté de près de 80 % par rapport à novembre 2021.Si l'on soustrait l'argent perdu suite à la baisse des prix et les autres dettes, OpenSea a enregistré une perte nette de 170,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.Sources : CryptoSlam L’avenir des NFT : Pensez-vous que les NFT ont encore un avenir prometteur, ou s’agit-il d’une mode passagère ?Valeur artistique : Selon vous, les NFT peuvent-ils être considérés comme de véritables œuvres d’art, ou sont-ils principalement des objets de spéculation ?Sécurité et confiance : Quels sont, selon vous, les moyens les plus efficaces pour améliorer la sécurité et la confiance dans les plateformes de NFT comme OpenSea ?Régulation : Faut-il davantage de régulation dans le marché des NFT pour protéger les investisseurs et les créateurs ? Si oui, quelles mesures seraient les plus appropriées ?Innovation et utilité : Quelles innovations ou nouvelles applications des NFT pourraient, selon vous, revitaliser ce marché ?Expériences personnelles : Avez-vous déjà acheté ou vendu des NFT ? Quelle a été votre expérience et quels conseils donneriez-vous aux nouveaux venus dans ce domaine ?