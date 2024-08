This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Wokisme, problèmes liés aux toxicomanes sans-abri, défis réglementaires

La longue relation entre San Francisco et X est sur le point de se terminer - et les responsables de la ville sont loin d'avoir le cœur brisé.

It’s insane.



Last Wednesday night, we got stuck in the garage at the X/Twitter HQ (on Market Street!), because a gang was doing drugs in the street and wouldn’t move! — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024

« Je ne vais pas supplier qui que ce soit »

Many have offered rich incentives for X (fka Twitter) to move its HQ out of San Francisco.



Moreover, the city is in a doom spiral with one company after another left or leaving.



Therefore, they expect X will move too.



We will not.



You only know who your real friends are when… — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Conclusion

X, l'entreprise de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, se prépare à quitter San Francisco. Dans un courriel envoyé au début de ce mois par Linda Yaccarino , la PDG de X nommée l'année dernière par le propriétaire Elon Musk, les employés de X ont été brièvement informés des projets de l'entreprise de fermer le bureau qui a servi de siège à Twitter pendant plus d'une décennie.« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de fermer notre bureau de San Francisco au cours des prochaines semaines », a écrit Yaccarino. « Il s'agit d'une décision importante qui a un impact sur beaucoup d'entre vous, mais c'est la bonne pour notre entreprise à long terme ».Le mois dernier, Elon Musk a annoncé qu’il déplacerait les sièges sociaux de deux de ses entreprises les plus en vue, la société de fusées SpaceX et la plateforme de médias sociaux X, de la Californie au Texas. Cette décision a fait suite à l’adoption récente d’une loi par l’État californien, en particulier une nouvelle loi qui interdit aux écoles d’établir des règles obligeant le personnel à informer quiconque, y compris les parents, sur l’identité de genre d’un enfant. Un porte-parole du gouverneur a déclaré que cette loi protège « la sécurité des enfants tout en préservant le rôle essentiel des parents ».Cependant, Musk a déclaré : « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À cause de cette loi et des nombreuses autres qui l'ont précédée, s'attaquant à la fois aux familles et aux entreprises, SpaceX va maintenant déplacer son siège social de Hawthorne, en Californie, à Starbase, au Texas. Et 𝕏 le siège social déménagera à Austin ».Musk a sa propre expérience de la transition de son enfant, et il est convaincu que le système éducatif "woke" actuel a endoctriné et effectivement lavé le cerveau de sa fille pour qu'elle adopte une nouvelle vie. Musk a depuis déclaré que « le virus de l'esprit woke » a essentiellement tué son fils, ce qui l'a conduit à ne plus avoir de contact avec sa fille. Sa fille, quant à elle, a réfuté ses affirmations.Mais pour l'essentiel, Musk a des opinions bien arrêtées sur le sujet. Ce changement de loi spécifique, combiné aux problèmes liés aux toxicomanes sans-abri, que Musk a soulignés à plusieurs reprises depuis qu'il a acheté la société, a conduit Elon à faire pression pour que la société quitte l'État, idéalement pour le Texas.Un déménagement complet au Texas n'est apparemment pas ce qui se passe à ce stade, bien que X recrute également du personnel pour un nouveau centre de sécurité au Texas, qui se concentrera sur la résolution des problèmes liés aux CSAM.En outre, ou à l'opposé de ces raisons, Musk a également souligné les défis réglementaires liés à l'exploitation d'une plateforme de paiement à San Francisco.Quoi qu'il en soit, à l'avenir, le personnel de X, aujourd'hui beaucoup moins nombreux, sera apparemment réparti entre trois bureaux, ainsi qu'avec des contractants dans d'autres régions.Réagissant dans une colonne du New York Times, les responsables de la ville sont loin de se lamenter de ce départ. X ne ressemble guère à l'entreprise que San Francisco a courtisée en lui accordant un allégement fiscal il y a plus de dix ans, à l'époque où elle s'appelait Twitter, pour l'aider à ancrer un pôle technologique naissant dans un quartier défavorisé proche de l'hôtel de ville, connu sous le nom de Mid-Market. La pandémie, l'acquisition de l'entreprise par Musk en 2022 et l'élimination de la main-d'œuvre qui s'en est suivie ont réduit le siège social à une ville fantôme.« Je partage le point de vue de la plupart des habitants de San Francisco : bon débarras », a déclaré le procureur David Chiu, qui, en tant que membre du conseil de surveillance de la ville, a soutenu l'allègement fiscal qui a attiré Twitter à Mid-Market en 2012.Twitter symbolisait autrefois le statut de San Francisco en tant que capitale de la création d'entreprise. Mais la réponse nonchalante de la ville à ce déménagement (dans le contexte d'un torrent de messages publics de Musk sur les politiques fiscales inflexibles et les politiques libérales de San Francisco) montre que les autorités sont désormais moins disposées à satisfaire les entreprises qui envisagent de s'installer dans la ville.En octobre 2022, Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars et a rapidement supprimé des emplois. L'année dernière, il a rebaptisé l'entreprise et a érigé sur le toit un signe « X » géant qui clignote la nuit, ce qui a dérangé les voisins et lui a valu des ennuis avec la ville.« C'est comme une version zombie de l'ancien Twitter, et je pense que ce que beaucoup de gens ressentent, c'est qu'il faut mettre fin à la situation de cet oiseau : Mettez fin aux souffrances de cet oiseau », a déclaré Yao Yue, un ingénieur logiciel qui a travaillé chez Twitter pendant 12 ans et qui a été licencié après la prise de contrôle par Musk.Musk, qui s'est heurté aux régulateurs de l'État au sujet des ordres de rester à la maison en cas de pandémie et qui s'est de plus en plus impliqué dans la politique de droite, a récemment indiqué qu'il se désintéressait de San Francisco. En juillet, il a publié en ligne qu'il avait été coincé dans le garage de l'entreprise « parce qu'un gang se droguait dans la rue et ne voulait pas bouger ».La maire London Breed a déclaré avoir rencontré Musk une fois il y a plusieurs mois et avoir échangé des textos avec lui. Elle a précisé qu'elle n'avait rien offert à X pour qu'il reste, mais qu'elle souhaitait entretenir de bonnes relations avec tous les chefs d'entreprise de sa ville. « Je ne vais pas supplier qui que ce soit », a déclaré Breed. « Mais j'ai été très claire sur le fait que mon objectif est de faire en sorte que les entreprises réussissent ».Elle a dit qu'elle pensait que l'agenda politique de Musk l'avait poussé à quitter San Francisco, mais n'a pas donné plus de détails.Ted Egan, économiste en chef de San Francisco, a déclaré que le départ de l'entreprise n'aurait que peu d'impact en raison de l'ampleur de la réduction de ses effectifs et que « à bien des égards, ils étaient déjà partis ».L'entreprise anciennement connue sous le nom de Twitter a procédé à un nombre important de suppressions d'emplois après la prise de contrôle par Musk en octobre 2022. En janvier 2023, des documents internes consultés par CNBC ont montré que les effectifs de l'entreprise étaient tombés à environ 1 300 personnes à temps plein, contre environ 8 000 avant l'acquisition par Musk.Depuis lors, le changement de nom de Twitter en X a causé ses propres problèmes de relations à San Francisco. En 2023, le siège de l'entreprise a été « modernisé » et un grand logo X lumineux a été apposé au sommet du bâtiment, mais la luminosité de ce logo a suscité des plaintes de la part des voisins.Déjà à l'époque, Musk se montrait de plus en plus critique à l'égard de San Francisco et affirmait que la ville se trouvait dans une « spirale infernale, les entreprises quittant ou quittant la ville les unes après les autres ». Mais il a également affirmé que X serait différente, même si elle recevait de « riches incitations » à déménager ailleurs.« San Francisco, belle San Francisco, même si les autres vous abandonnent, nous serons toujours vos amis », a déclaré Musk dans un message.Le départ de X de San Francisco marque la fin d’une époque pour la ville. Si certains regrettent cette décision, d’autres y voient une opportunité de se concentrer sur des entreprises plus en phase avec les valeurs locales. Quoi qu’il en soit, ce déménagement illustre les défis auxquels sont confrontées les grandes villes dans un contexte économique et politique en constante évolution.Source : NYTPensez-vous que le départ de X aura un impact significatif sur l’économie de San Francisco ?Comment percevez-vous les raisons invoquées par Elon Musk pour ce déménagement ?Selon vous, quelles pourraient être les conséquences à long terme de ce départ pour la ville et pour l’entreprise ?Pensez-vous que le départ de X pourrait ouvrir des opportunités pour d’autres entreprises technologiques à San Francisco ?D'une façon plus générale, quel rôle pensez-vous que les politiques fiscales locales jouent dans la décision des entreprises de déménager ?Comment la criminalité et la sécurité influencent-elles les décisions des entreprises de rester ou de quitter une ville ?Pensez-vous que d’autres entreprises suivront l’exemple de X et quitteront San Francisco ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment la culture d’entreprise et les valeurs locales peuvent-elles affecter la relation entre une entreprise et sa ville d’accueil ?