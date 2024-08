Conséquences et controverses

Implications internationales

Conclusion

Les autorités russes ont saisi plus de 100 millions de dollars à Google pour financer la propagande soutenant la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, selon des documents judiciaires. Des documents déposés aux États-Unis révèlent que des huissiers ont saisi les fonds sur les comptes bancaires russes du géant de la technologie en 2022, entraînant la faillite de son unité dans le pays.Selon les documents, les gestionnaires de la faillite ont remis les fonds à des chaînes de télévision russes, dont la chaîne publique RT et Tsargrad, un service de propagande qui s'est engagé à utiliser les fonds pour soutenir la guerre menée par le Kremlin en Ukraine. L'entité russe de Google a déclaré faillite en 2022, affirmant que le Kremlin avait saisi les fonds, mais le montant de la saisie n'avait pas été communiqué.Les documents déposés montrent que des huissiers se sont appropriés le compte bancaire de la société après qu'un tribunal de Moscou a jugé qu'elle devait verser des dommages et intérêts à Tsargrad TV, une chaîne de propagande orthodoxe appartenant à l'oligarque Konstantin Malofeev.La semaine surpassée, Google a engagé des poursuites contre RT, Tsargrad TV et un troisième diffuseur, le NFPT, devant des tribunaux américains et anglais. Les tribunaux russes ont déclaré que Google devait verser aux trois chaînes de télévision des sommes considérables en compensation de leur retrait de YouTube et de la suppression de leurs comptes Google.Google cherche à obtenir une décision empêchant les radiodiffuseurs de poursuivre ses actifs dans des juridictions étrangères telles que l'Afrique du Sud, la Turquie et la Serbie.Dans les documents du tribunal, Google a déclaré : « Les huissiers ont saisi plus de 100 millions de dollars d'actifs de Google Russie, alors que le montant censé être dû en vertu du jugement était inférieur à 12,5 millions de dollars (un milliard de roubles). Tsargrad a reçu un milliard de roubles de la saisie, qu'il a déclaré vouloir utiliser pour soutenir la guerre de la Russie en Ukraine ».Les documents judiciaires indiquent que le cabinet d'avocats Art de Lex, basé à Moscou et représentant le gestionnaire de la faillite, a donné la priorité au paiement des radiodiffuseurs russes lors de la distribution des fonds, avant les employés et les autres créanciers.Le propriétaire de Tsargrad, Malofeev, est surnommé « l'oligarque orthodoxe » et a été sanctionné par les États-Unis pour avoir soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014. L'entreprise a intenté un procès à Google en Turquie pour lui réclamer des fonds supplémentaires.Selon les documents déposés en Turquie, les tribunaux russes ont établi que Google devait 32,8 milliards de roubles (348 millions de dollars) à Tsargrad. Toutefois, comme les pénalités journalières imposées à la société doublent toutes les 24 heures, cette somme pourrait s'élever à la valeur boursière totale de Google.En intentant ces actions en justice la semaine surpassée, Google a déclaré que les tribunaux russes avaient « imposé des amendes sans précédent et des sanctions juridiques arbitraires à Google dans le but de limiter l'accès à l'information sur nos services et de punir notre respect des sanctions internationales à l'encontre des personnes et des organisations russes ».Cette affaire soulève de nombreuses questions. D’une part, elle met en lumière la manière dont les autorités russes utilisent les ressources financières pour influencer l’opinion publique et promouvoir leur agenda politique. D’autre part, elle soulève des inquiétudes quant à la liberté d’expression et à l’indépendance des médias en Russie.La saisie de fonds à Google pour financer la propagande de guerre en Ukraine est un exemple frappant des tensions géopolitiques actuelles. Elle affecte la perception internationale de la Russie et de ses actions en Ukraine. Certains pays et organisations internationales ont exprimé leur préoccupation face à cette utilisation abusive des fonds.Cette affaire mérite une attention particulière et soulève des questions importantes sur la transparence et la responsabilité des acteurs impliqués. Comment pouvons-nous garantir que les ressources financières ne sont pas détournées à des fins de propagande ? Comment protéger la liberté d’expression tout en empêchant la diffusion de fausses informations ? Autant de défis auxquels la communauté internationale doit faire face dans un monde de plus en plus connecté et complexeSource : documents judiciairesLa liberté d’expression vs. la propagande : Comment équilibrer la liberté d’expression des médias avec la nécessité de prévenir la propagation de la propagande et des fausses informations ?Responsabilité des entreprises technologiques : Dans quelle mesure les entreprises technologiques comme Google devraient-elles être responsables de l’utilisation de leurs fonds par des entités tierces ?L’impact sur la perception internationale : Comment cette affaire affecte-t-elle la perception internationale de la Russie et de ses actions en Ukraine ?La censure en ligne : Est-ce que la saisie de fonds à Google est une forme de censure en ligne ? Quelles sont les implications pour la liberté d’accès à l’information ?Les médias indépendants : Comment pouvons-nous soutenir et protéger les médias indépendants dans des environnements politiques complexes comme celui de la Russie ?