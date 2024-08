L’héritage technologique de Gates

Adaptation du BASIC : Gates et Allen ont adapté le langage de programmation populaire BASIC pour les micro-ordinateurs, posant ainsi les bases du succès de Microsoft.

MS-DOS et IBM : Microsoft a accordé une licence pour le système d'exploitation MS-DOS à IBM pour son premier micro-ordinateur, l'IBM PC. Cette décision a renforcé l'influence de Gates sur le secteur, car MS-DOS est devenu la norme pour les systèmes d'exploitation pour PC. Cette avancée a ouvert la voie à l'expansion rapide des ordinateurs personnels. Le système d'exploitation Windows, développé par Microsoft, a dominé le marché des PC pendant des décennies. Il a permis aux utilisateurs d'accéder facilement à des applications et de naviguer sur Internet.

Internet Explorer : Bien que critiqué pour ses problèmes de sécurité, Internet Explorer a été l'un des premiers navigateurs grand public et a contribué à populariser l'utilisation d'Internet.

Faiseur de rois de l'industrie du PC : les manœuvres stratégiques de Gates ont permis à IBM et aux autres fabricants de PC de s'appuyer sur les logiciels de Microsoft. L'indépendance de l'entreprise a augmenté et Gates est devenu le faiseur de rois ultime dans le monde du PC.

Batailles antitrust : Microsoft a fait face à des poursuites antitrust, l'accusant de pratiques monopolistiques. Malgré les défis juridiques, Gates a guidé l'entreprise à travers des eaux turbulentes.

Transition vers la philanthropie : en 2000, Gates a quitté son poste de PDG à temps plein de Microsoft pour se concentrer sur la philanthropie. La Fondation Gates a investi dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'accès à la technologie dans les pays en développement. Par exemple, le programme "Bibliothèques pour l'avenir" vise à fournir un accès à Internet dans les bibliothèques publiques.

La complexité de la philanthropie technologique

Ne vous attendez pas à ce que ce livre s’attarde sur les plus grandes réalisations de Gates, ni même, comme son titre l’indique, sur le succès de ses diverses quêtes pour façonner notre monde. L’entrepreneur qui a imaginé « un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison, avec des logiciels Microsoft » et qui a ensuite fait de cette vision une réalité ; le nerd qui a transformé tous les employés de bureau en guerriers du clavier ; le philanthrope qui a joué un rôle central dans la lutte contre des maladies comme le VIH/SIDA ; l’écologiste dont la vision de zéro émission nette l’a conduit à créer une entreprise d’énergie nucléaire de plusieurs milliards de dollars – cet homme n’apparaît pratiquement pas dans ce livre.En conséquence, Das ne s’attaque pas à l’une des questions les plus intrigantes concernant Gates, telle que posée pour la première fois par l’économiste Robert Barro en 2007 : a-t-il fait plus de bien au monde en tant que philanthrope ou en tant qu’entrepreneur ?C’est peut-être parce que Das, même si l’un de ses chapitres est intitulé « Pourquoi nous détestons les milliardaires », pense que tous les arguments pro-Gates ont déjà été intériorisés dans la majeure partie de la planète. « Nous avons volontairement conféré une quasi-divinité à nos milliardaires », écrit-elle, ajoutant que nous les couvrons « d'adulation et de vénération sans réserve ».Plutôt que de comparer les réussites de Gates à ses échecs, Das se concentre sur ses faiblesses personnelles – son style de gestion désagréable, ses relations extraconjugales et, surtout, son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui est largement évoqué tout au long du livre, y compris au début de l’introduction du livre et dans une section de 12 pages qui ouvre le chapitre intitulé « Annuler la loi ».Das apporte peu de lumière nouvelle sur la relation Gates-Epstein, se contentant de suggérer qu’Epstein a d’abord attiré le milliardaire en lui indiquant qu’il pourrait peut-être lui faire gagner le prix Nobel de la paix tant convoité. Tandis que les médias avaient rapporté qu’un don de 2 millions de dollars de Gates au MIT Media Lab était considéré au sein du MIT comme de l’argent d’Epstein, par exemple, Das n’ira pas plus loin que de dire que « le don peut ou non avoir été fait sur recommandation d’Epstein ». Il est également loin d’être clair si Epstein était, indirectement, la source posthume de ses informations selon lesquelles « de nombreux » milliardaires ont contacté la Fondation Gates pour lui faire don de leur argent. Si ces affirmations viennent de lui, elle lui accorde beaucoup trop de crédibilité.De même, lorsque Das rapporte que Microsoft a embauché des escortes dans les années 80 et 90 « pour se frayer un chemin parmi les invités lors des fêtes d’entreprise », cela semble être une allégation suffisamment explosive pour mériter au moins une note de fin – mais cette affirmation, comme beaucoup d’autres dans le livre, n’est pas étayée.Das se donne beaucoup de mal pour trouver des manières réelles ou imaginaires par lesquelles Gates pose problème – par exemple un projet de 23 millions de dollars de la Fondation Gates qui a échoué dans l’État indien du Bihar, ou un anti-vaccin qui a peint un portrait de Gates avec une seringue et n’a pas réussi à le vendre sur eBay au prix demandé de 800 dollars. À un moment donné, elle accuse Gates « d'utiliser son pouvoir de célébrité et son influence pour faire avancer des choses qu’il pense être pour le bien général et sociétal ». Ailleurs, elle passe de nombreuses pages à détailler les sommes d’argent que lui et ses collègues milliardaires dépensent pour leurs maisons, leur personnel et d’autres dépenses personnelles (« Certaines des œuvres d’art les plus chères au monde se trouvent dans les maisons de milliardaires », note-t-elle judicieusement).Das est particulièrement peu charitable à l’égard du passage de Gates de PDG de Microsoft à philanthrope, un changement qu’elle décrit comme « fabriqué » par une armée de professionnels des relations publiques. Que vous soyez enclin à croire à cette affirmation est un bon test pour savoir si vous aimerez ce livre, qui est peut-être un meilleur portrait de l’équipe de relations publiques de Gates que de Gates lui-même. Gates n'a pas coopéré avec Das – refusant d'être interviewé ou de lui fournir des informations – mais un contingent important de ses actuels et anciens collaborateurs des relations publiques l'a clairement fait, leur présence étant visible dans des déclarations douteuses et auto-glorifiantes sur la façon dont, par exemple, en 2008, il est devenu « le premier dirigeant non gouvernemental à prendre la parole à Davos » (La scène principale du Forum économique mondial, qui se tient chaque année à Davos, en Suisse, a accueilli d'innombrables dirigeants non gouvernementaux dans les décennies précédant 2008). Comment équilibrer leur influence avec la démocratie ? Comment garantir que leurs initiatives technologiques bénéficient à tous, et pas seulement à quelques-uns ? Ces questions nécessitent une réflexion approfondie et une surveillance constante.Le livre d’Anupreeta Das nous rappelle que la philanthropie ne peut pas être réduite à des clichés simplistes. Bill Gates, en tant que personnage central de l’industrie technologique, continue de susciter des débats. Il est essentiel d’examiner à la fois ses réalisations et ses erreurs pour comprendre son impact global.Source : Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and his quest to shape our world Analyse de la thèse présentée : Que pensez-vous de la direction prise par Anupreeta Das ? Partagez-vous la même analyse de Bill Gates ? Seriez-vous intéressé par la lecture d'un tel livre ? Pourquoi ou pourquoi pas ?L’impact de Microsoft sur la technologie : Quelle est votre opinion sur l’héritage technologique de Bill Gates à travers Microsoft ? Comment évaluez-vous l’influence de Windows et d’Internet Explorer sur l’informatique personnelle ?La philanthropie numérique : Comment les milliardaires de la technologie, tels que Gates, peuvent-ils utiliser leur richesse pour résoudre des problèmes mondiaux grâce à des initiatives technologiques ? Quelles sont les opportunités et les défis ?L’éthique de l’intelligence artificielle : Bill Gates a également investi dans des projets liés à l’intelligence artificielle. Quelles sont vos réflexions sur l’éthique de l’IA et son rôle dans notre société ?La démocratie numérique : Comment pouvons-nous garantir que les innovations technologiques profitent à tous, et pas seulement à une élite ? Quel rôle les philanthropes jouent-ils dans cette équation ?La transparence et la responsabilité : Comment les initiatives philanthropiques technologiques devraient-elles rendre compte de leurs actions ? Quelles mesures de transparence devraient être mises en place ?