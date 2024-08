This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Wokisme, problèmes liés aux toxicomanes sans-abri, défis réglementaires

La fin d'une ère

Réduction des coûts

I did make it clear to Governor Newsom about a year ago that laws of this nature would force families and companies to leave California to protect their children — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

X, l'entreprise de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, devrait quitter San Francisco dans les semaines à venir. Dans un courriel envoyé lundi par Linda Yaccarino, la PDG de X nommée l'année dernière par le propriétaire Elon Musk, les employés de X ont été brièvement informés des projets de l'entreprise de fermer le bureau qui a servi de siège à Twitter pendant plus d'une décennie.« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de fermer notre bureau de San Francisco au cours des prochaines semaines », a écrit Yaccarino. « Il s'agit d'une décision importante qui a un impact sur beaucoup d'entre vous, mais c'est la bonne pour notre entreprise à long terme ».Le mois dernier, Elon Musk a annoncé qu’il déplacerait les sièges sociaux de deux de ses entreprises les plus en vue, la société de fusées SpaceX et la plateforme de médias sociaux X, de la Californie au Texas. Cette décision a fait suite à l’adoption récente d’une loi par l’État californien, en particulier une nouvelle loi qui interdit aux écoles d’établir des règles obligeant le personnel à informer quiconque, y compris les parents, sur l’identité de genre d’un enfant. Un porte-parole du gouverneur a déclaré que cette loi protège « la sécurité des enfants tout en préservant le rôle essentiel des parents ».Cependant, Musk a déclaré : « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À cause de cette loi et des nombreuses autres qui l'ont précédée, s'attaquant à la fois aux familles et aux entreprises, SpaceX va maintenant déplacer son siège social de Hawthorne, en Californie, à Starbase, au Texas. Et 𝕏 le siège social déménagera à Austin ».Le milliardaire avait déjà déplacé le siège social de Tesla au Texas en 2021 et est lui-même résident de cet État, qui ne prélève pas d’impôt sur le revenu.Musk et X ont été poursuivis en justice au début de l'année par le propriétaire de l'immeuble de Market Street, pour avoir prétendument omis de payer le loyer après que Musk a repris Twitter à la fin de l'année 2022. Le propriétaire de l'immeuble a abandonné la plainte en mars.La note de Yaccarino au personnel de X ne dit rien d'un déménagement au Texas, comme Musk l'a prétendu le mois dernier. Au lieu de cela, elle a déclaré que le personnel de X situé à San Francisco serait transféré dans des bureaux existants à San Jose et à Palo Alto, deux villes californiennes.« Nous nous efforcerons d'assurer la transition vers nos nouveaux sites principaux dans la région de la baie », a-t-elle écrit.Voici la note complète que Yaccarino a envoyée aux employés lundi :Titre : Fermeture du bureau de San FranciscoChers tous,Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de fermer notre bureau de San Francisco au cours des prochaines semaines. C’est une décision importante qui impacte bon nombre d’entre vous, mais c’est la bonne pour notre entreprise à long terme. Nous travaillerons à la transition vers nos nouveaux sites principaux dans la région de la baie, notamment le bureau existant à San Jose et un nouvel espace partagé axé sur l’ingénierie avec xAl à Palo Alto.Musk a sa propre expérience de la transition de son enfant, et il est convaincu que le système éducatif "woke" actuel a endoctriné et effectivement lavé le cerveau de sa fille pour qu'elle adopte une nouvelle vie. Musk a depuis déclaré que "le virus de l'esprit woke" a essentiellement tué son fils, ce qui l'a conduit à ne plus avoir de contact avec sa fille. Sa fille, quant à elle, a réfuté ses affirmations.Mais pour l'essentiel, Musk a des opinions bien arrêtées sur le sujet. Ce changement de loi spécifique, combiné aux problèmes liés aux toxicomanes sans-abri, que Musk a soulignés à plusieurs reprises depuis qu'il a acheté la société, a conduit Elon à faire pression pour que la société quitte l'État, idéalement pour le Texas.Un déménagement complet au Texas n'est apparemment pas ce qui se passe à ce stade, bien que X recrute également du personnel pour un nouveau centre de sécurité au Texas, qui se concentrera sur la résolution des problèmes liés aux CSAM.En outre, ou à l'opposé de ces raisons, Musk a également souligné les défis réglementaires liés à l'exploitation d'une plateforme de paiement à San Francisco.Quoi qu'il en soit, à l'avenir, le personnel de X, aujourd'hui beaucoup moins nombreux, sera apparemment réparti entre trois bureaux, ainsi qu'avec des contractants dans d'autres régions.Ce déménagement intervient alors que San Francisco peine à redynamiser son quartier du centre-ville et son marché immobilier commercial. Il constitue également un revers pour les efforts de la ville visant à transformer la zone de Market Street en un pôle technologique prospère.Twitter a pris possession de l’espace de San Francisco - un immeuble Art déco de plus de 9 hectares qui servait autrefois de salle d’exposition de meubles - et en a fait son siège social mondial en 2012. Peu après que Musk soit devenu propriétaire de Twitter et ait licencié des milliers d’employés, plusieurs étages de l’immeuble ont été fermés ; et lorsque l’entreprise a été rebaptisée X, l’emblématique enseigne Twitter (ainsi que tous les autres vestiges de l’ère pré-Musk de l’entreprise) a été retirée sommairement. Plus d’une douzaine de bureaux mondiaux ont également été fermés. Musk a également mis fin à la politique de travail flexible à domicile de l’entreprise, exigeant que tous les employés travaillent au bureau tous les jours.En 2011, la ville a annoncé qu'elle suspendrait son impôt sur les salaires de 1,5 % pour les entreprises qui s'installent dans la région pendant une période pouvant aller jusqu'à six ans. Les entreprises n'auraient à payer que la taxe sur les salaires de la première année, et si les effectifs augmentaient par la suite, le montant de la taxe resterait le même. Les autorités municipales espéraient que cette politique - et l'arrivée de Twitter - rendrait la zone plus attrayante pour d'autres entreprises. Et dans une certaine mesure, c'est ce qui s'est passé.En dehors des raisons évoquées plus haut, d'autres motivations stratégiques peuvent être derrière le déménagement du siège social de X de San Francisco vers d’autres emplacements. L'une d'elle est la réduction des coûts : le coût de la vie et des bureaux à San Francisco est élevé. En déménageant vers des zones moins chères, X pourrait économiser sur les dépenses immobilières et salariales. D'ailleurs, en parlant d'économies, une partie des travailleurs sera dans un espace partagé avec xAI, une autre entreprise d'Elon Musk, qui ne paiera finalement qu'un loyer au lieu de deux.Le déménagement peut refléter un changement de direction stratégique pour X qui voudrait se débarrasser des vestiges de l'oiseau bleu.Quoiqu'il en soit, Elon Musk affirme avoir averti le gouverneur de Californie : « il y a environ un an, j'ai clairement indiqué au gouverneur Newsom que des lois de cette nature obligeraient les familles et les entreprises à quitter la Californie pour protéger leurs enfants ». Force est de constater que ses entreprises ne font pas partie de celles qui vont quitter l’État.Elon Musk, propriétaire de X, a eu des relations plutôt difficiles avec les autorités de la ville. Après son acquisition, Elon Musk aurait omis de payer quelques loyers au bailleur. Il s'est même heurté à l'administration locale de San Francisco pour la mise en place d'hébergements temporaires. Il s'est même heurté au département de l'inspection des bâtiments de la ville pour avoir installé un X géant clignotant au sommet du bâtiment.Ni Yaccarino ni Musk n'ont fait de commentaire officiel expliquant les raisons de la fermeture du bureau de San Francisco. Toutefois, l'entreprise s'efforce de réduire ses activités. Après tout, le fait de demander aux employés de partager des bureaux permet certainement de réduire les coûts.Sources : note du PDG de X, conseil municipal de San Francisco Impact sur la communauté locale : Comment pensez-vous que la fermeture du siège social de X à San Francisco affectera la communauté locale, en particulier les petits commerces et les restaurants qui dépendaient des employés de X ?Conséquences pour l’immobilier commercial : Quelles sont les implications plus larges de cette décision pour le marché immobilier commercial de San Francisco ? Comment cela pourrait-il influencer d’autres entreprises technologiques à reconsidérer leur présence dans la ville ?Télétravail et déménagement : La tendance au télétravail a été renforcée par la pandémie. Pensez-vous que le déménagement de X vers des bureaux à San Jose et Palo Alto est une réponse appropriée à cette évolution ? Quelles sont les avantages et les inconvénients de cette approche ?Rôle des grandes entreprises dans les villes : Quel est le rôle des grandes entreprises technologiques dans les villes comme San Francisco ? Devraient-elles être plus responsables envers les communautés locales et les infrastructures urbaines ?Stratégie de X : Quelles raisons stratégiques pourraient expliquer ce déménagement ? Pensez-vous que cela pourrait avoir un impact sur la culture d’entreprise et la productivité des employés ?