Sortie des éditions communautaires des EDI Embarcadero Delphi 12 et C++Builder 12

Embarcadero vient d'annoncer le lancement de Delphi 12 Community Edition et de C++Builder 12 Community, deux versions gratuites et complètes du célèbre IDE Delphi et de l'IDE phare C++Builder.Les versions Community Edition sont conçues pour permettre aux startups, aux étudiants et aux amateurs de créer des applications Delphi robustes et évolutives sur plusieurs plates-formes, notamment iOS, Android, Windows et macOS, ou de puissantes applications C++ pour Windows.Bien que le programme Community Edition ne soit pas nouveau, Embarcadero propose aujourd'hui la version et la licence Community Edition pour la version 12.1 la plus récente de Delphi et C++Builder. Bien qu'il y ait souvent eu du retard dans la mise à disposition de CE vers les dernières versions, Embarcadero a décidé de publier les éditions communautaires plus tôt afin d'offrir toutes les nouvelles fonctionnalités de Delphi 12 et C++Builder 12 à la communauté des développeurs dans son ensemble.Les éditions communautaires gratuites et complètes de Delphi et C++Builder sont conçues pour vous aider à démarrer la programmation.Principales caractéristiques:Avec cette nouvelle version, les utilisateurs de Community Edition peuvent désormais profiter des innovations marquantes des versions 12 Athens et 12.1 Athens, notamment la nouvelle chaîne d'outils Clang dans C++Builder, la prise en charge des dernières versions d'Android pour Delphi, la prise en charge de Skia FireMonkey et de nouvelles fonctionnalités. dans l'EDI RAD Studio pour les deux produits.Les éditions communautaires sont parfaites pour*:Les éditions communautaires sont disponibles gratuitement pour les développeurs et les organisations comptant moins de cinq développeurs.Ils sont accompagnés d'une licence d'un an et d'une licence commerciale limitée. Si vous n'êtes pas sûr d'être admissible à la licence CE, commencez par l'essai gratuit ou consultez la FAQ sur la licence Community Edition.Une fois que vous êtes devenu trop grand pour Community Edition, passez à une licence perpétuelle avec une licence commerciale sans restriction et choisissez entre les éditions Professional, Enterprise et Architect de Delphi, C++Builder et RAD Studio.Notez que l'édition communautaire ne doit pas être utilisée comme essai prolongé, car les licences sont différentes. De plus, CE ne doit pas être utilisé par des entreprises disposant d’autres licences régulières.Téléchargez Delphi Community Edition ou C++Builder Community Edition et rejoignez une communauté dynamique de développeurs. Que vous soyez un développeur chevronné ou débutant, ces éditions communautaires fournissent les outils dont vous avez besoin pour donner vie à vos idées*: