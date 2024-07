« Il incombe au gouvernement de montrer aux Américains pourquoi il est trop dangereux d'utiliser TikTok sous sa forme actuelle »

Le ministère de la Justice a fait valoir dans un dossier judiciaire vendredi que TikTok devrait être obligé de vendre ses activités américaines pour résoudre les problèmes de sécurité nationale liés à sa société mère chinoise, ByteDance.Dans sa première réponse détaillée à l'action en justice intentée par TikTok contre une nouvelle loi américaine qui pourrait interdire l'application de médias sociaux, le ministère de la justice a déclaré que les mesures proposées précédemment par TikTok pour répondre aux préoccupations du gouvernement en matière de sécurité - notamment l'isolement des données des utilisateurs américains au niveau national - étaient insuffisantes. Le gouvernement chinois pourrait toujours collecter des données sensibles sur les Américains ou manipuler le contenu, a affirmé le ministère, et il est incité à utiliser l'application à mauvais escient en raison d'objectifs géopolitiques plus vastes.Le gouvernement a affirmé que TikTok et ByteDance avaient déjà pris des décisions en matière de contenu sur ordre de la Chine. Dans une section en grande partie expurgée d'une déclaration jointe au dossier principal du gouvernement, Casey Blackburn, directeur adjoint du renseignement national, a déclaré que l'application et sa société mère avaient « pris des mesures en réponse » aux « demandes chinoises de censurer des contenus en dehors de la Chine ».TikTok, qui compte 170 millions d'utilisateurs américains, a intenté une action en justice en mai pour bloquer la loi, arguant qu'une vente n'était pas possible et qu'une interdiction nuirait aux petites entreprises. L'entreprise a également déclaré qu'elle avait offert des engagements extraordinaires au gouvernement américain pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité, notamment en confiant à une entreprise américaine le contrôle de son algorithme et en stockant toutes les données sur le territoire national. Le litige devrait finalement être porté devant la Cour suprême.Alex Haurek, porte-parole de TikTok, a déclaré que « le gouvernement n'a jamais apporté la preuve de ses affirmations, y compris lorsque le Congrès a adopté cette loi inconstitutionnelle » : « Aujourd'hui, une fois de plus, le gouvernement prend cette mesure sans précédent en se cachant derrière des informations secrètes ».« Il incombe au gouvernement de montrer aux Américains pourquoi il est trop dangereux d'utiliser TikTok sous sa forme actuelle », a déclaré Anupam Chander, chercheur invité à l'Institute for Rebooting Social Media de Harvard, qui a récemment pris la tête d'un groupe de professeurs de droit de l'internet en déposant un dossier de soutien à TikTok.Le ministère de la justice a répondu vendredi que ces dangers provenaient du gouvernement autoritaire de la Chine, qui a l'habitude de censurer et de collecter des données personnelles sur les individus. Certaines des informations déposées par le ministère de la justice dans le cadre de cette affaire sont classifiées et ne sont visibles que par les juges qui supervisent l'affaire.« Étant donné la vaste portée de TikTok aux États-Unis, la capacité de la Chine à utiliser les fonctionnalités de TikTok pour atteindre son objectif global, qui est de saper les intérêts américains, crée une menace pour la sécurité nationale d'une profondeur et d'une ampleur immenses », a déclaré le gouvernement dans son dossier déposé auprès de la cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. En vertu de la loi, toute contestation doit être introduite devant cette juridiction.S'il obtient gain de cause, le gouvernement pourrait forcer la vente ou l'interdiction de TikTok aux États-Unis, en vertu d'une loi historique signée par le président Biden en avril. Si ByteDance ne vend pas les activités américaines de TikTok à un propriétaire non chinois d'ici à la mi-janvier, les magasins d'applications et les services d'hébergement web devront cesser de travailler avec TikTok, ce qui constitue un coup double destiné à couper le service au niveau national.« La menace sérieuse que représente TikTok pour la sécurité nationale est réelle, comme le montrent les documents publics et comme le confirment les informations classifiées fournies par la communauté du renseignement », a déclaré le gouvernement dans sa déclaration publique.La législation chinoise permet au gouvernement de demander secrètement des données aux entreprises et aux citoyens et de les forcer à s'y conformer, selon le ministère. Il a déclaré dans son dossier que TikTok n'avait « même pas tenté de suggérer que la Chine ne trouverait pas ces données précieuses » dans ses propres documents juridiques.L'entreprise recueille des informations détaillées, notamment la localisation des utilisateurs, ce qu'ils regardent et leurs messages privés, ainsi que leurs contacts téléphoniques, selon le dossier. Le ministère a déclaré que l'algorithme propriétaire de l'entreprise - sa sauce secrète pour réussir - lui permet de fournir du contenu comme elle le souhaite.« Cet algorithme peut être manipulé manuellement, et sa localisation en Chine permettrait au gouvernement chinois de contrôler secrètement l'algorithme - et donc de façonner secrètement le contenu que les utilisateurs américains reçoivent - à ses propres fins malveillantes », a déclaré le ministère.Un haut responsable de la division de la sécurité nationale du ministère de la justice, David Newman, a indiqué dans une déclaration soumise au tribunal en même temps que le dossier principal que l'utilisation par les employés de TikTok de Lark, un outil de messagerie et de collaboration interne, avait permis que des données sensibles concernant des Américains soient « stockées sur des serveurs chinois et accessibles aux employés de ByteDance situés en Chine ».Il a précédemment été rapporté que des employés de TikTok utilisaient Lark pour partager des données personnelles d'utilisateurs , y compris des permis de conduire et des documents relatifs à des abus sexuels sur des enfants, parfois dans des salons de discussion comptant des milliers de membres parmi lesquels se trouvaient des employés de ByteDance en Chine et dans d'autres pays.Newman a également déclaré qu'un outil intégré à Lark « permettait aux employés de ByteDance et de TikTok aux États-Unis et en Chine de collecter en masse des informations sur les utilisateurs en fonction de leur contenu ou de leurs expressions, notamment leurs opinions sur le contrôle des armes à feu, l'avortement et la religion ».D'importantes parties des déclarations des responsables de la sécurité du gouvernement ont été expurgées.Jusqu'à vendredi, le gouvernement américain avait fait part de ses principales préoccupations en matière de sécurité nationale concernant TikTok à huis clos, notamment dans le cadre de réunions d'information classifiées avec les législateurs.Alors que TikTok a fait valoir dans son procès que la loi violait les droits du premier amendement de ses utilisateurs américains, le ministère de la justice a soutenu que ces utilisateurs étaient libres de se tourner vers des alternatives si TikTok était interdit ou vendu.« Ces arguments ne font que souligner les préoccupations qui ont motivé le Congrès : Les activités américaines de TikTok sont en fin de compte soumises à la direction d'une société chinoise soumise aux lois chinoises ; ces activités obligent TikTok à partager d'énormes quantités de données sensibles d'utilisateurs américains avec leurs homologues basés en Chine ; et la Chine a spécifiquement agi pour maintenir sa capacité à exercer un contrôle sur TikTok », selon le document déposé.TikTok a fait valoir que le Congrès n'avait pas correctement pris en compte ses efforts pour répondre aux préoccupations du gouvernement en matière de sécurité avant d'adopter la loi. En mai, l'entreprise a déposé une série de documents détaillant ses réunions confidentielles et d'autres interactions avec de hauts fonctionnaires fédéraux pour étayer cet argument.Elle a également déclaré qu'elle ne pouvait pas vendre la partie américaine de la société dans le délai de 270 jours prévu par la loi. Par ailleurs, le gouvernement chinois a déclaré qu'il limiterait l'exportation de « technologies basées sur l'analyse de données pour les services de recommandation d'informations personnalisées », ce qui pourrait signifier que l'algorithme de recommandation de l'application ne peut pas être vendu.En mai, un groupe de créateurs de TikTok a déposé un recours distinct contre la loi, affirmant qu'elle violait leurs droits au premier amendement. TikTok finance cette action en justice. Les deux recours ont été regroupés en une seule affaire.Selon les experts juridiques, le gouvernement devra convaincre le tribunal que ses intérêts en matière de sécurité nationale justifient la limitation de la liberté d'expression.En 2020, le président Trump a ordonné à ByteDance de vendre l'application ou d'être bannie des magasins d'applications gérés par des sociétés américaines comme Apple et Google. Les tribunaux fédéraux ont empêché son plan d'entrer en vigueur.L'année dernière, le Montana a adopté une loi qui aurait interdit à TikTok d'opérer dans l'État, estimant que l'application présentait une menace pour la sécurité de ses résidents. Un juge fédéral a bloqué l'interdiction, estimant qu'elle violait très probablement le premier amendement et dépassait l'autorité de l'État.Certaines mesures restreintes visant TikTok ont eu plus de succès. Le Texas a interdit TikTok sur les appareils et réseaux du gouvernement de l'État. Un juge fédéral a confirmé cette interdiction, ce qui a empêché certains membres du corps enseignant des universités publiques d'utiliser TikTok à des fins de recherche et d'enseignement.La question de TikTok et de ByteDance est complexe. D’un côté, il s’agit d’une plateforme populaire qui divertit des millions d’utilisateurs. D’un autre côté, les préoccupations concernant la sécurité nationale et la manipulation politique ne peuvent être ignorées. Alors que le débat se poursuit, il est essentiel de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des intérêts nationaux.Source : ministère de la JusticePensez-vous que TikTok devrait être interdit aux États-Unis en raison de ses liens avec ByteDance et la Chine ? Cela soulève des questions sur la sécurité nationale et la liberté d’expression.Quelles mesures supplémentaires le gouvernement américain devrait-il prendre pour protéger les élections contre toute manipulation étrangère via les plateformes de médias sociaux ?En tant qu’utilisateur de TikTok, êtes-vous préoccupé par la possibilité que l’algorithme de l’application puisse façonner vos opinions politiques sans que vous en ayez conscience ?Devrions-nous accorder plus d’attention à la localisation des entreprises technologiques et à leurs liens avec des gouvernements étrangers lorsqu’il s’agit de réglementer leur fonctionnement ?Quelles autres applications ou plateformes pourraient également poser des problèmes similaires en termes de manipulation politique ?