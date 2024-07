Une réserve stratégique de cryptomonnaies

Les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) sont au cœur des discussions sur la finance et la technologie. Trump a affirmé qu’il s’opposerait à leur création : « Il n’y aura jamais de CBDC tant que je serai président des États-Unis ». Cependant, il convient de noter qu'en 2023, la Réserve fédérale américaine n’a pas encore pris de décision définitive concernant les CBDC et qu’elle agirait uniquement après l’adoption d’une loi habilitante. Le débat porte sur les avantages potentiels en matière d’efficacité des paiements et de stabilité financière par rapport aux risques liés à la vie privée et à la surveillance. Stablecoins : Trump a annoncé qu’il créerait un cadre réglementaire pour permettre l’expansion sûre et responsable des stablecoins. Il a plaisanté avec l’audience en demandant : « Savez-vous ce qu’est un stablecoin ? » avant de souligner que cela permettrait d’étendre la domination du dollar américain dans le monde entier et d’amener des milliards de personnes à participer à l’économie des cryptomonnaies en stockant leurs économies en Bitcoin.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a promis de faire de l'Amérique le leader mondial du bitcoin et d'autres monnaies numériques s'il est élu, comparant le monde des crypto-monnaies à « l'industrie sidérurgique d'il y a 100 ans ». S'exprimant lors de la conférence annuelle sur le bitcoin à Nashville, dans le Tennessee, devant une salle comble, Trump a promis de faire en sorte que l'Amérique devienne « la capitale mondiale du bitcoin et la superpuissance mondiale du bitcoin ».Trump s'est présenté comme un défenseur des crypto-monnaies, contrairement à l'administration Biden et à d'autres démocrates qui, selon lui, se sont montrés hostiles à leur cause. Trump a déclaré - sous les applaudissements nourris du public de Nashville - que s'il était élu, il renverrait l'actuel président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, que le monde de la cryptographie considère comme son principal adversaire au sein du gouvernement en raison des décisions de son agence sur les jetons numériques et des poursuites judiciaires engagées contre les bourses de bitcoins.« Je nommerai un président de la SEC qui construira l'avenir et ne le bloquera pas », a déclaré M. Trump.Son adoption des crypto-monnaies intervient alors que des défenseurs du bitcoin très en vue ont apporté leur soutien, notamment Elon Musk, PDG de Tesla, et Cameron et Tyler Winklevoss, les frères jumeaux connus pour avoir intenté un procès à Mark Zuckerberg à propos de la création de Facebook et qui ont fondé la bourse de crypto-monnaies Gemini.Les remarques de Trump ont contribué à consolider son alliance croissante avec d'autres personnalités de droite du monde de la technologie, même si la nouveauté de son apparition à la conférence ne lui a pas échappé. Tout en faisant l'éloge des « génies » présents, il a reconnu qu'il n'avait pas fini de se familiariser avec les crypto-monnaies.« La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est », a-t-il plaisanté. « Que se passera-t-il lorsque tout le monde aura compris ? Ce sera quelque chose ».Trump a proposé de créer un « stock » national de bitcoins qui, selon lui, constituerait un « actif national permanent », mais il n'a pas donné beaucoup de détails.L'idée de créer une réserve stratégique de crypto-monnaies a rapidement fait son chemin parmi les partisans du bitcoin. Vendredi, le candidat indépendant à l'élection présidentielle Robert F. Kennedy Jr. a également proposé de créer une réserve de bitcoins . Il a proposé de commencer par les bitcoins que le gouvernement américain a déjà accumulés à la suite de saisies criminelles. Kennedy a déclaré qu'il demanderait au gouvernement d'acheter 550 bitcoins par jour jusqu'à ce que la réserve atteigne 4 millions.Peu après le discours de Trump, la sénatrice Cynthia Lummis (R-Wy) a lu sa propre proposition de loi visant à constituer une réserve fédérale américaine officielle d'un million de bitcoins sur une période de cinq ans. Cette réserve sera conservée pendant au moins 20 ans et ne pourra être utilisée que dans un seul but : réduire notre dette », a déclaré Cynthia Lummis : Réduire notre dette », a déclaré Lummis.Toutefois, le prix du bitcoin a brièvement chuté pendant le discours de Trump, mais il s'est redressé et était en légère hausse pour la journée, à 17h15 heure de l'Est.L'ancien président Donald Trump a déclaré que s'il revenait à la Maison Blanche, il veillerait à ce que le gouvernement fédéral ne vende jamais ses avoirs en bitcoins. « Pendant trop longtemps, notre gouvernement a violé la règle cardinale que tous les bitcoiners connaissent par cœur : Ne vendez jamais vos bitcoins », a déclaré Trump lors de son discours d'ouverture de la Bitcoin Conference de Nashville, la plus grande conférence de l'année sur le bitcoin.Les remarques de l'ancien président sont intervenues alors que la course aux votes et à l'argent des campagnes des premiers adeptes américains de la fintech occupe le devant de la scène dans le cadre de la compétition présidentielle de 2024. « Cet après-midi, j'expose mon plan pour faire en sorte que les États-Unis soient la capitale crypto de la planète et la superpuissance mondiale du bitcoin, et nous y parviendrons », a déclaré Trump.Tout au long de son intervention, l'ancien président s'est efforcé d'établir un contraste entre l'intérêt croissant du Parti républicain pour les crypto-monnaies et l'approche réglementaire stricte qui a caractérisé l'administration Biden.« La répression des crypto-monnaies et du bitcoin par l'administration Biden-Harris est erronée et très mauvaise pour notre pays », a déclaré M. Trump. « Laissez-moi vous dire que s'ils gagnent cette élection, chacun d'entre vous disparaîtra. Ils seront vicieux. Ils seront impitoyables. Ils feront des choses que vous ne pourriez pas croire ».Trump a ensuite énuméré une série de promesses favorables aux crypto-monnaies devant une foule de partisans du bitcoin en liesse, promettant de démanteler ce qu'il a appelé la « croisade anti-crypto » du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.« Dès le premier jour, je renverrai Gary Gensler », a déclaré Trump, faisant référence au président de la Securities and Exchange Commission nommé par Biden, qui a adopté une approche agressive de la réglementation des crypto-monnaies.Trump a promis que s’il était élu, il commuerait la peine du créateur de Silk Road, Ross Ulbricht, pour une peine déjà purgée. « C’est trop », a-t-il déclaréPour mémoire, Silk Road était un site Web qui facilitait l’achat et la vente anonymes de biens, principalement de la drogue, la possibilité de commanditer des crimes contre rémunération et d'autres biens et services illicites. Après la fermeture du marché fin 2013, son fondateur et patron, San Franciscain Ross Ulbricht, 36 ans, a été condamné à une double peine d'emprisonnement à perpétuité plus 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle.Le 4 février 2015, Ross Ulbricht a été condamné à une double peine à perpétuité pour son rôle dans la création et l'exploitation du marché darknet Silk Road. Silk Road était révolutionnaire en ce qu'elle combinait deux technologies de préservation de la vie privée : Bitcoin et Tor pour permettre le commerce apparemment anonyme de biens et services illicites.Silk Road a attiré près de 150 000 acheteurs et 4000 vendeurs et a facilité des ventes totales de 183 millions de dollars. Le FBI a saisi environ 174 000 bitcoins à Ulbricht (d'une valeur d'environ 105 millions de dollars à ce moment-là en raison de la valeur croissante du bitcoin mais 11,9 milliards de dollars en valeur actuelle) sur des commissions gagnées par Silk Road évaluées à environ 614 000 bitcoins. Ces bitcoins ont ensuite été vendus aux enchères par le gouvernement américain.Ce n'est pas la première fois que Trump fait cette promesse.En mai, lors de la Convention nationale libertarienne , l’ancien président Donald Trump a suscité des acclamations en promettant de commuer la peine de Ross Ulbricht, le fondateur du marché illégal de drogues en ligne, Silk Road. « Et si vous votez pour moi, dès le premier jour, je commuerai la peine de Ross Ulbricht », a déclaré l’ancien président, générant des applaudissements de l’auditoire.La promesse de Trump a été faite au cours d'un discours destiné à séduire les électeurs libertariens, qui prônent la légalisation des drogues et font depuis longtemps pression en faveur de la libération d'Ulbricht. Les partisans d'Ulbricht ont distribué à la foule des centaines de pancartes noires et blanches portant l'inscription « Free Ross », que les libertariens ont brandies dans les instants qui ont suivi l'annonce de Trump.« C'est l'une des choses que nous attendions de son premier mandat », a déclaré Katherine Yeniscavich, membre du comité national du parti. « Il veut des électeurs libertariens, et s'il acceptait la libération de Ross, il obtiendrait beaucoup de voix », a-t-elle déclaré avant son discours.Ulbricht est emprisonné depuis 2013, et certains libertariens estiment que son cas est un exemple de l'excès de pouvoir du gouvernement et de la nécessité de réformer la justice pénale. Le cas d'Ulbricht était l'un des principaux sujets que les libertariens ont demandé à Trump d'aborder avant la convention - et il a valu à Trump les applaudissements les plus nourris de la soirée.Les déclarations de Trump montrent l’importance croissante des cryptomonnaies dans le débat politique.Sources : discours de Trump (vidéo dans le texte), réserve fédérale Les CBDCs (monnaies numériques de banque centrale) sont-elles une menace pour la stabilité financière ou une opportunité pour l’innovation ? Pensez aux avantages et inconvénients potentiels des CBDCs par rapport aux cryptomonnaies existantes.Quelle devrait être la réglementation des stablecoins ? Les stablecoins, qui sont adossés à des actifs tels que le dollar américain, soulèvent des questions sur la stabilité financière et la protection des consommateurs. Quelles mesures réglementaires devraient être mises en place pour garantir leur sécurité et leur utilisation responsable ?La grâce de Ross Ulbricht est-elle justifiée ? Ulbricht, le créateur de Silk Road, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans le marché noir en ligne. Certains soutiennent qu’il a été injustement puni, tandis que d’autres estiment que sa peine était méritée. Qu’en pensez-vous ?Le Bitcoin devrait-il être considéré comme une réserve stratégique nationale ? Trump a proposé de créer une « réserve stratégique nationale de Bitcoin ». Cela pourrait-il renforcer la position économique des États-Unis ou présente-t-il des risques ?