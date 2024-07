Le candidat indépendant Robert Kennedy Jr. veut créer un "Fort Knox du bitcoin"

Le bitcoin est considéré comme un objet de spéculation sans aucune valeur réelle

une forte volatilité qui offre des gains occasionnels aux investisseurs ;

une valeur virtuelle, car elle n’est adossée à aucune activité réelle ;

des délais de transactions importants ;

aucun recours possible en cas de vol par des pirates informatiques ;

etc.

L'extraction du bitcoin consomme beaucoup d'énergie et est une activité polluante

Les experts jugent peu probable la création d'une réserve nationale de bitcoins

« Le bitcoin est une monnaie honnête. C'est une monnaie basée sur la preuve de travail. Tout est sur le grand livre, c'est décentralisé, et c'est ce que nous devons faire avec la démocratie », a déclaré Kennedy lors d'une conversation avec Caitlin Long, PDG de Custodia Bank, animée par le YouTubeur Scott Melker. Il a insisté sur l'intégrité du bitcoin en tant que monnaie, en soulignant sa nature décentralisée et sa "transparence". Il s'est engagé à créer, s'il est élu, le "Fort Knox du bitcoin" avec une quantité de bitcoins "équivalente" à la valeur des réserves d'or des États-Unis. Mais sa proposition audacieuse largement critiquée.Les États-Unis détiennent la plus grande réserve d'or au monde avec 8133,5 tonnes de ce méta l précieux. Au cours actuel, cela représente 615 milliards de dollars d'or. Pour égaler cette valeur en bitcoins, il faudrait 9,4 millions de bitcoins au prix actuel, soit près de 45 % de l'offre totale qui sera extraite. Kennedy a déclaré : « j'aimerais que le gouvernement fédéral commence à acheter des bitcoins et qu'au cours de mon mandat, il finisse par posséder une quantité de bitcoins équivalente à celle de l'or ». Ainsi, l'initiative du candidat indépendant ferait alors des États-Unis le plus grand détenteur de bitcoins au monde.La célèbre société MicroStrategy, la plus grande entreprise détentrice de bitcoins au monde, possède actuellement 226 331 bitcoins d'une valeur de 14,41 milliards de dollars. BlackRock, le plus grand ETF Bitcoin au monde, contrôle 334 000 bitcoins d'une valeur de 21,73 milliards de dollars. À mesure que la valeur du bitcoin augmente, le gouvernement n'aurait pas besoin d'empiler 9 millions de bitcoins avant d'atteindre son seuil de 615 milliards de dollars.Un plan d'acquisition de cette ampleur créerait une manne sans précédent pour les investisseurs en bitcoin pendant le mandat de Kennedy. Kennedy a déjà promis de supprimer l'impôt sur les plus-values en bitcoins, ce qui inciterait l'industrie du bitcoin à rester aux États-Unis. « Si nous voulons sauver notre démocratie, nous devons décentraliser. Bitcoin est honnête parce qu'il n'y a personne en charge », a déclaré Kennedy lors de l'interview.Au début de l'année, la campagne de Donald Trump a déclaré qu’elle accepte désormais les dons en cryptomonnaie. Cette décision a été saluée par plusieurs figures de proue de la communauté des cryptomonnaies. Jesse Powell, cofondateur de Kraken, et les jumeaux Winklevoss figurent parmi ceux qui ont fait des contributions substantielles à la campagne de Donald Trump. L'ancien président est jugé très favorable aux cryptomonnaies et à la technologie en général.Une réserve de bitcoins conférerait à la monnaie numérique un niveau de légitimité encore plus élevé, en s'appuyant sur l'élan de l'adoption croissante de l'actif numérique par Wall Street. En janvier, des fonds négociés en bourse en bitcoins ont été lancés sur les marchés américains pour la toute première fois, avec l'aval de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Nombreux sont ceux qui ont considéré cette cotation comme un événement qui a cimenté la place du bitcoin en tant que classe d'actifs appelée à durer. Les partisans du bitcoin affirment qu'il évolue petit à petit vers une monnaie de réserve.Pourtant, le lancement d'une réserve nationale serait une promotion étonnante pour le bitcoin, s'est caractérisé depuis sa création par des performances volatiles et des gains occasionnels pour les investisseurs. À court terme, le nouveau statut du bitcoin ferait grimper en flèche son prix. « Si le gouvernement américain constitue une réserve stratégique, il est probable que d'autres pays le fassent également, ce qui aurait pour effet de retirer un grand nombre de bitcoins du marché. C'est ce qui fait monter le prix », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon Digital. Cependant, les perspectives à long terme suscitent des préoccupations.Certains analystes continuent d’affirmer que les cryptomonnaies sont une gigantesque chaîne de Ponzi. Les cryptomonnaies ne seraient pas seulement un mauvais investissement ou une bulle spéculative. « C'est pire que cela : c'est une véritable fraude », déclare Sohale Andrus Mortazavi, chroniqueur spécialiste des cryptomonnaies. « Toutes les cryptomonnaies et l'industrie dans son ensemble reposent sur la manipulation du marché, sans laquelle elles ne pourraient exister à grande échelle », affirme-t-il.Le bitcoin, et le marché des cryptomonnaies en général, ne fait l'objet d'aucune réglementation importante, ce qui donne lieu à de nombreuses dérives et des escroqueries, comme l'a démontré l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX. Parmi les dangers liés à l'utilisation du bitcoin, on peut citer :En 2021, Donald Trump a lui-même critiqué le bitcoin en le qualifiant d'escroquerie. Toutefois, il a fait une volte-face surprenante au début de l'année. Donald Trump est désormais favorable aux cryptomonnaies, expliquant que l'alternative serait de perdre la domination des cryptomonnaies au profit d'un autre pays, peut-être la Chine, un adversaire des États-Unis. Depuis, les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, milliardaires et magnats de la cryptomonnaie, ont donné chacun 250 000 dollars pour soutenir la compagne de Donald Trump. Il a également bénéficié des dons d'autres milliardaires de la technologie.Donald Trump s'est abstenu de promettre la création d'une réserve nationale en bitcoins aux États-Unis. Au lieu de cela, il s'est engagé à "maintenir le niveau actuel des avoirs en bitcoins" que les États-Unis ont accumulé en saisissant les avoirs des criminels financiers. Il a déclaré : « si je suis élu, la politique de mon administration, les États-Unis d'Amérique, sera de conserver 100 % de tous les bitcoins que le gouvernement américain détient actuellement ou qu'il acquerra à l'avenir ».Selon une analyse publiée au début de l'année par l'Agence d'information sur l'énergie (EIA), plus de 2 % de la production d'électricité aux États-Unis est destinée au bitcoin, ce qui signifie que la quête de richesse s'accompagne d'un lourd tribut écologique. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette demande en énergie, l'EIA indique que cela équivaut à l'ajout d'un État supplémentaire au réseau électrique américain. À la suite de la répression des cryptomonnaies en Chine, de nombreuses opérations minières se sont relocalisées aux États-Unis. Ils représentaient environ 38 % du minage mondial de bitcoins en 2022.Cette consommation supplémentaire d'électricité a attiré l'attention des décideurs politiques et des planificateurs de réseaux, préoccupés par ses effets sur les coûts, la fiabilité et les émissions. Les principaux défis liés au suivi de la consommation d'énergie du minage de cryptomonnaies comprennent la difficulté d'identifier l'activité de minage de cryptomonnaies parmi des millions de clients américains et la nature dynamique du marché des cryptomonnaies, où les actifs miniers peuvent être rapidement déplacés vers des zones où les prix de l'électricité sont moins élevés. Et le potentiel de pollution du bitcoin est énorme.À Granbury, au Texas, une crise sanitaire silencieuse se profile . La mise en place de mines de bitcoin à grande échelle et de centres de données est relativement récente, et la plupart d’entre eux sont situés dans des endroits extrêmement isolés. Il n’y a pas eu d’études médicales majeures sur les effets de la vie à proximité de ces installations. Mais un médecin local spécialisé en oto-rhino-laryngologie, le Dr Salim Bhaloo, affirme qu’il voit des patients présentant des symptômes potentiellement liés au bruit de la mine de bitcoin presque chaque semaine. Selon les témoignages, la situation ne cesse de se dégrader.Cheryl Shadden ne peut pas dormir. Cette infirmière de 61 ans, qui travaille dans les hôpitaux pour anesthésier les patients, dit qu'elle est tenue éveillée la nuit par le ronronnement mécanique ininterrompu des ventilateurs qui tournent pour refroidir des dizaines de milliers d'ordinateurs. Shadden vit à Granbury, au Texas, avec ses sept chiens, six chevaux, six chats et un perroquet. En 2022, après 23 ans passés dans la région, elle a eu un nouveau voisin : une installation Bitcoin de 300 mégawatts où des ordinateurs tournent 24 heures sur 24 pour aider à maintenir un réseau mondial de transactions dans la cryptomonnaie.« Personne de sensé ne voudrait vivre ici. Mes fenêtres claquent. Le son traverse mes murs. Mes oreilles bourdonnent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Shadden. Depuis l'ouverture du centre de minage de bitcoins, Shadden affirme que ses animaux sont agités et que certains de ses chiens se sont arraché leur propre fourrure. En outre, fin juin, Shadden s'est rendue chez un médecin pour faire examiner son audition, et les tests ont révélé qu'elle souffrait d'une perte auditive permanente. Elle pense que le comportement de ses animaux et sa perte d'audition ont été causés par le bruit de la mine de bitcoin.Un président peut-il lancer unilatéralement une réserve de bitcoins ? En bref, non. Selon les experts juridiques, un décret ne suffirait pas à créer une réserve américaine de bitcoins. Le président aurait besoin d'une nouvelle législation et de l'approbation du Congrès pour la mettre en place. Certains législateurs ont entamé ce processus. Samedi, peu après le discours de Donald Trump à la conférence sur le bitcoin, Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, a annoncé son intention d'introduire une nouvelle législation qui soutiendrait une réserve stratégique de bitcoins. Mais les critiques pensent que ce projet de loi n'aboutira pas.« Sur cinq ans, les États-Unis assembleront un million de bitcoins, soit 5 % de l'offre mondiale. Ces bitcoins seront conservés pendant au moins 20 ans et ne pourront être utilisés que dans un seul but : réduire notre dette », a déclaré Lummis. Elle a ajouté que l'établissement de ce type de réserve contribuerait à renforcer le dollar contre l'inflation. Cependant, la volatilité du bitcoin jette de sérieux doutes sur son potentiel à aider le pays à réduire ses dettes.Par ailleurs, un revirement des gouvernements à l'encontre du bitcoin et des cryptomonnaies pourrait également faire baisser les prix. « Les États-Unis deviennent incroyablement hostiles aux cryptomonnaies et au bitcoin », explique Nicholas Sciberras, analyste principal chez Collective Shift. De plus, si le bitcoin menace le monopole des pays sur la monnaie en raison de son adoption généralisée, les gouvernements pourraient prendre des mesures pour le restreindre.L’un des principaux risques de la généralisation de l’utilisation du bitcoin est qu’il favorise les transactions criminelles ainsi que le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. En 2013, les activités illégales représentaient en effet 90 % des transactions en cryptomonnaies. Au début de l'année, les États-Unis sont relativement ressortis vainqueurs d'une longue bataille juridique avec Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde.Il a été contraint de démissionner et de plaider coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent pour mettre fin à une enquête de plusieurs années. Mais un accord a permis à Changpeng Zhao d'éviter la prison. Selon les experts, les avantages du bitcoin ne l'emportent pas sur ses inconvénients. Ainsi, la création d'une réserve nationale de bitcoins aux États-Unis pourrait se heurter à une forte opposition de la part des membres du Congrès.Sciberras attire l'attention sur un projet de loi récemment introduit aux États-Unis, qui vise à étendre la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et à imposer des exigences de déclaration plus strictes pour les transactions en monnaie numérique, y compris celles effectuées avec des portefeuilles non hébergés, ce qui constitue un sujet de préoccupation.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'idée visant à créer une réserve nationale de bitcoins ?Cette idée est-elle réaliste compte tenu des nombreuses préoccupations liées au bitcoin ?Le bitcoin peut-il servir comme monnaie de réserve alors qu'il n’a pas aucune valeur intrinsèque ?Que pensez-vous de l'intérêt soudain de Donald Trump et de Robert Kennedy Jr. pour les cryptomonnaies ?